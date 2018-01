Kurdistán FC

Voz 1 00:00 con acento Robinson

Voz 1913 00:04 los kurdos son la minoría étnica sin estado más importante en el mundo más de treinta millones de personas repartidas entre Turquía Irán Irak y Siria hay que añadir una importante diáspora kurda en países como Alemania Reino Unido Suecia son en su mayoría musulmanes suníes tiene

Voz 2 00:19 en una lengua y una cultura propia

Voz 1913 00:21 que han dejado de soñar con un Kurdistán indica

Voz 2 00:24 viento sobre el papel tres a Primera Guerra Mundial

Voz 1913 00:28 en la que apoyaron a los aliados en contra del Imperio Otomano los kurdos obtuvieron como recompensa el Tratado de seres que establecía la independencia del Kurdistán pero eso nunca ese ratificó y nunca se cumplió el compromiso a partir de ahí surgieron los movimientos independentistas que han seguido vivos hasta hoy como respuesta en los países donde se reparte los kurdos la represión ha sido

Voz 2 00:51 Santos hoy entre los kurdos de los distintos territorios hay importantes diferencias los de Irak son los que han conseguido un mayor autogobierno hace unos meses hubo un referéndum por la independencia lo que les ha enfrentado a las autoridades iraquíes a los países de la zona y también a Estados Unidos

Voz 3 01:09 Irán e Irak han anunciado maniobras conjuntas para los próximos días Estados Unidos ha precisado que no reconoce el resultado del referéndum

Voz 1913 01:17 los kurdos en Siria han conseguido un reconocimiento de Estados Unidos al enfrentarse al Estado Islámico y la promesa también de una autonomía

Voz 4 01:24 en en el futuro pero la medida para armar a los kurdos demuestra que su prioridad es ganar presencia sobre el terreno aunque moleste a otro miembro de la OTAN en Turquía las tensiones

Voz 1913 01:34 bueno de Erdogan y los kurdos no han cesado todas las semanas hay enfrentamientos entre el PP y Partido de los Trabajadores kurdos calificados como grupo terrorista por algunos países y el ejército turco

Voz 3 01:46 podría ser Siria o Irak pero es el este de

Voz 5 01:48 Turquía donde miles de civiles se ven afectados por un sangriento conflicto entre los separatistas kurdos y el Gobierno que según datos del International Crisis Group sólo en los últimos quince meses se ha cobrado más de dos mil trescientas víctimas

Voz 1913 02:01 estas una crisis humanitaria el Kurdistán es una región montañosa sin acceso al mar situada al norte de Oriente Medio una de las razones más poderosas por las que ni consiguió ni probablemente consiga nunca ser un Estado independiente son sus riquezas naturales el petróleo y el agua casi todo el petróleo de Irak una parte importante del de Irán y la totalidad del de Siria y Turquía procede del Kurdistán a eso hay que sumar el agua abundante las montañas kurdas

Voz 1546 02:29 escasa en las llanuras de los países que las rodean los más importantes proyectos hidráulicos de Turquía dependen del Kurdistán aunque sólo dos de radio en Radio Pamplona Manuel Martorell periodista historiador Manuel pues pues el kurdo en España los kurdos Un libro Story de una resistencia en mil novecientos noventa y uno fue el primer libro en castellano sobre la situación del pueblo kurdo en el Kurdistán viaje al país prohibido en dos mil cinco en dos mil dieciséis kurdos lo has que lo que usted no sabe de la lucha kurdos no merece la pena ser sabido

Voz 3 03:24 bueno yo creo que sí que reconozco que yo abrió un camino estamos hablando de finales de los setenta de comienzos de los ochenta por qué en España bueno hablar de los kurdos era

Voz 6 03:37 mira no sé a hablar como de los esta

Voz 1546 03:39 terrestres no vamos a comenzar con una pregunta fácil porque un pueblo tan antiguo como el kurdo no tiene muy conocimiento internacional me refiero como Estado Kurdistán no

Voz 3 03:50 sí bueno la respuesta también es la pregunta es sencilla y la respuesta también lo es en los kurdos bueno pues no se sabe muy bien por qué pero es un pueblo de origen indoeuropeo y que tuvo la mala suerte de asentarse cuando se produjo la gran migración de los pueblos de europeos en una zona pues que en en los tiempos modernos se ha convertido en la zona de mayor valor geoestratégico y económico del planeta

Voz 7 04:23 claro un país y un pueblo que tiene un un

Voz 3 04:28 vamos es decir unas señas de identidad muy pronunciado así que tiene mucha conciencia nacional intentar sólo intentar tener algún tipo de autogobierno en en esa zona bueno pues va en contradicción va no posición a los intereses de no sólo de las potencias regionales que dividen esa ese pueblo ese país sino también de los intereses internacionales

Voz 1546 04:53 claro cuando les preguntan más sus países vecinos regiones digamos por su independencia la respuesta base no me pregunten bueno por qué no que la gente diciendo no a los kurdos durante cuántos años manual

Voz 3 05:15 bueno estamos hablando de una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es decir

Voz 7 05:22 el cuando

Voz 3 05:25 toda esa zona de Oriente Medio estaba repartida entre dos grandes imperios el Imperio otomano y el imperio persa no el Imperio iraní no

Voz 7 05:35 claro la

Voz 3 05:36 la Primera Guerra Mundial supuso la total desarticulación del Imperio Otomano sea de de el gran imperio otomano que llegaba prácticamente hasta Ceuta no y bueno pues se ha quedado en lo que hoy es en lo que hoy es Turquía e incluso incluso menos no

Voz 7 05:54 y bueno pues bueno ahí hubo

Voz 3 05:59 las potencias en concreto Francia Inglaterra y Estados Unidos que pusieron en marcha el famoso derecho de autodeterminación del presidente y Wesson de de de Estados Unidos y de ahí vino la independencia de los países árabes de ahí vino la independencia de Armenia y también la independencia de los kurdos porque a los kurdos en el Tratado de ese bares de acuerdo con en con ese tratado internacional al que después quedó eliminado pero es un tratado internacional es decir es un acuerdo legal firmado por una serie de de potencias se les reconocía el derecho jurídico en base al derecho internacional de autodeterminación lo que pasa es que la potencia que tenía que ya a a cabo ese que poner en práctica ese derecho no lo cumplió que es el e Inglaterra que es el el Reino Unido ir claro eh ahí se crearon una serie de países e apareció Turquía apareció Irak apareció seria pero claro el medio estaban los kurdos y entonces los kurdos quedaron divididos en cuatro partes ir desde entonces desde entonces los kurdos no han dejado de lucha ya no digamos por una independencia o por tener un Estado propio sino por una simple autonomía

Voz 1546 07:21 no es que los ingleses nunca nos hemos destacado por dibujar mapas no nunca ha sido nuestro fue digamos bueno

Voz 3 07:30 ahí ahí bueno ya que ya que lo personalizadas hay dibuja un mapa muy complejo eh no sólo no sólo vamos a hacer es culpa del Reino Unido también de Francia

Voz 1546 07:41 hoy por cierto Cisco mi ignorancia Manuel pero un kurdo en Turquía igual que un kurdo en Irak y Siria tiene el mismo idioma hábitos culturales religiosas un kurdo es un kurdo o depende

Voz 3 07:58 de depende depende porque estamos hablando de que han pasado casi un sí

Voz 7 08:03 siglo desde aquella división es decir

Voz 3 08:07 sí tienen un idioma común pero ese idioma esta debido en muchos dialectos ir luego en cada en cada uno de esos países ha habido regímenes totalmente distintos y por lo tanto se han creado dentro de los kurdos conciencias o dinámicas políticas también distinta

Voz 1546 08:25 ya entonces podemos imaginar de qué en Kurdistán los kurdos en general puede que no haya una totalidad de los kurdos que le gusta tener su independencia

Voz 3 08:38 eh no la totalidad no pero pero te puedo asegurar que que yo no me voy a decir cifras

Voz 1546 08:44 pero el ochenta por ciento se que no que por cierto una anécdota que viendo un poco de mano eh cuente que en dos mil quince El están siempre estaba considerado como un terrorista no bueno lo considerará entonces y lo sigue considerando sin trampas

Voz 3 09:00 que no porque no porque no me no ha dado ninguna explicación a semejante estupidez yo por esa estupidez tengo prohibida la entrada en Estados Unidos para el resto de mi vida no me digas claro pero no no no puedo yo no puedo viajar a Estados Unidos y yo voy a nuestros socios en el mismo aeropuerto me detienen me llevan a la cárcel

Voz 1546 09:21 sólo escribes acerca no solo

Voz 3 09:25 sólo porque alguna gente estúpido igual con muy poca formación y que por lo tanto no tendría que realizar ese trabajo pues equivocó cosas no sea porque yo sé sí sí es reconocido lo reconozco que yo bueno yo llevo viajando al al Kurdistán desde los años ochenta no me he recorrido toda toda la zona y tengo muchos amigos en todos los sitios yo como periodista tengo la obligación de estar en contacto con todas las organizaciones kurdas sean calificadas como terroristas sonó

Voz 7 10:00 entonces claro a mí si me ven hablando con un grupo o me ven hablando con otro o o no sé o o

Voz 3 10:07 se ven que me invitan a una conferencia yo voy a dar mi opinión sobre pero en mi opinión personal ya alguien interpreta que eso es colaborar con un grupo terrorista pues en fin y es es una estupidez pero pero las consecuencias las consecuencias son esas que yo yo estoy calificado formalmente por el Departamento de los Estados Unidos como un peligroso terrorista según la legislación norteamericana en una persona que se dedica a poner bombas a secuestrar mujeres niños y cosas así

Voz 1546 10:39 pues mira Manuel y a su enorme placer para Kimi ilumine son poco y sobretodo a nuestros a escuchantes oyentes la cadena SER ha es un gran placer charlar contigo muchas gracias

Voz 3 10:51 igualmente

Voz 8 11:07 huy todo ahora

Voz 1546 11:17 vamos a viajar hasta Radio Barcelona porque vamos con zapping Suárez que es especialista en fútbol internacional es nuestro compañero en la Cadena Ser por qué si hemos estado hablando de Kurdistán los kurdos porque hay un equipo de fútbol que milita en la Premier en Suecia que se llama

Voz 1 11:37 tal Kurt Fútbol Club así es no Fermí hacías Michael qué tal muy buenas una especie de cuento de hadas sí son como dos de alguna forma no sí sí

Voz 9 11:49 sí sí en Suecia porque ahí muchos emigrantes kurdos en en Suecia especialmente en Estocolmo Gotemburgo pro en esta ciudad pequeña de vor Lange de unos cincuenta mil habitantes hubo nueve inmigrantes kurdos que decidieron en dos mil cuatro fundar el el equipo fundar el el dado que además en el nombre ya se especifica la la raíz y el propósito era era simple y llanamente integrar a jóvenes kurdos que tuvieran la práctica deportiva como un filón para evitar su exclusión social jóvenes en situación de vulnerabilidad empezó como una especie de proyecto pedagógico trece años después ha acabado siendo un equipo milagro que ha ascendido a la Primera División y además Michael lo más curioso es que lo han hecho con una propuesta futbolística bastante atractiva enarbolando un fútbol asociativo que es casi contracultural en en Suecia no es demasiado habitual parece que siguen un poco la línea o el sendero que ha trazado el Oscar Suns que es este equipo revelación de la UEFA Europa League que ahora se va a enfrentar al Arsenal Easy tienen una buena propuesta Se fundamenta

Voz 1546 12:51 a su su estilo entonces si no me equivoco la Liga reanuda o empieza el fútbol ahí en abril no correcto entonces es es entonces cuando debuten pero visión debutó

Voz 9 13:04 tan en primera división ascendieron hace hace a lo mejor un mes un Messi y medio y hará dentro de poco tienen previsto empezar los los entrenos debutarán en en abril y además Michael se muestran muy muy ambiciosos porque van a ser novatos en esto de de pisar la élite suelta pero se muestra ambicioso si lo que quieren es llegar a Europa seguir este sendero del del Oscar sus llegará enfrentarse un equipo turco Ése es el sueño que quieren ahí en en el da Kurt y además fue muy bonito el hecho de cuando ascendieron porque se puede ver en en Youtube el momento del ascenso de este equipo la según la división porque el campo fue

Voz 10 13:39 eh una invasión de banderas de del Kurdistán porque no dejan de ser como una especie de selección oficiosa no tiene el evidentemente el pueblo kurdo una selección oficial pero sí oficiosa con este dato con el que han estrechado una especie de relación numérica

Voz 11 13:56 el tanto kurdos aquí en Suecia

Voz 9 14:00 no hay no hay muchos en enviar Lange que es la que es la ciudad donde donde están pero sí que lo notan cuando se desplazan para jugar contra equipos de de Estocolmo Gotemburgo porque incluso allí nos afirman que que se sienten más arropados y más en casa con más aliento del pueblo kurdo cuando van a domicilio a Estocolmo Gotemburgo que no en su en su ciudad ese es uno de los motivos por los cuales están planteando marcharse y cambiar de de emplazamiento

Voz 1546 14:26 hay muchas nacionalidades en en en esa sentía

Voz 9 14:29 bueno al final es una amalgama de nacionalidades de de de razas de de culturas es una especie de ONU hay hasta catorce diferentes si además hay evidentemente jugadores kurdos y algunos con mucho peso que lo que hacen es enarbolar esa bandera del del Kurdistán y transmitirle al resto de compañeros el mensaje por muy distinta el variopinto que sea su nacionalidad el hecho de que al final tienen una ligazón indiscutible con el con el pueblo curdo creo que hay tres kurdos ahora mismo la en la plantilla no sé si habrán incorporado estarán incorporando o contratando alguno alguno más que también tenga raíces allí pero sí que realmente al final la bandera universal es es la kurda pese a tantas ramificaciones en forma de nacionalidad

Voz 1546 15:10 Icon hacemos un jugador que es Cage chalé de estás allí hola buenas estoy aquí no hay que aquí estoy encantado de saludarte naciste en Ceuta eres tú tienes doble nacionalidad marroquí y español y empezamos a jugar ahí en Ceuta y luego con el levantinas fieles inferiores y luego pues volviste a Ceuta y luego fumó mano que un chico de Ceuta se va a jugar una tercera misión en Suecia esa es una aventura una tremenda no

Voz 12 15:44 pues sí la verdad es que sí es una mentira en los que piden Marruecos no no sé si estoy parada un poquito tiras pues la verdad es que estoy muy contento si tercer año llega allí ahora empezaran como he dicho como muy bien ha dicho el tercer equipo Vilaplana tercera digamos como una segunda española después de Cuba después de la primera temporada allí ha estado este año oí el año pasado este

Voz 1546 16:22 y es es que Fermín estado comentando ahora que el simbolismo de Kurdistán los kurdos a tu entra sin eso no muy cómodamente o qué o cómo es el ambiente vestuario no es algo de de una reinvindicación hacía Kurdistán tú lo palpar el día a día

Voz 12 16:43 sí la verdad es que se percibe que como como ha estado he estado escuchando tenemos a tres curvos en la plantilla digamos que dentro de la plantilla no hay tampoco mucho kurdo somos de trece catorce de nacionalidad diferentes pero ya cuando llegas al club Cepal CEPAL que no es un club cualquiera digamos que no es un club como el que puede ser un club típico sueco hay mucha mucha Rice hay muchas costumbres que tienen allí que no son típicas de un club de fútbol muy diferente es muy diferente al resto de clubes es

Voz 1546 17:27 si no me equivoco Fermín a los dueños hay hay dueños kurdos también no en el club

Voz 12 17:34 sí la verdad es que si el club se creo en el cual el cuadro lo crearon cuatro refugiados allí en kurdo que querer a lo más Suecia digamos que el club vez estado manejado por como una familia una una familia que realmente es la que manejado hasta que ha llegado al fútbol profesional de cuando a empresario millonario kurdos se han hecho con el cuarenta por cien de los

Voz 1546 18:03 pelos versión ahora a afrontar su primera temporada en Primera División es cuestión de mantenerse o el club visto siendo más ambicioso aún

Voz 12 18:18 bueno la verdad es que es que hemos escuchado el presidente no vender que quería ganar la Liga pero bueno he dicho eso pero realmente no lo ha dicho tampoco porque hemos la competitividad que hay en primero hay clubes mucho más poderoso económicamente como puede ser el Malmö hay que porque hay clubes más grandes lo que lo que tiene de clubes que ha crecido mucho deportivamente en estos años el FLA masa social aumentado muchísimo bueno el club bávaro todavía tiene que que seguir adaptándose a lo grande que ha hecho el club porque no es lo mismo porque ya te he dicho el club ha subido de categoría con muy rápido de digamos que el crudo está creciendo pero Inter internamente todavía no es un club de Primera División toque tiene que crecer en este aspecto muchísimo todavía

Voz 1546 19:09 el campo está quedando chico

Voz 12 19:12 Campos se ya pero ya de aztecas hay Cor oficial hace hace unas semanas que el club cómo se iba a mover de la ciudad

Voz 1546 19:21 así era si se baila

Voz 12 19:24 hala ya es de algo oficial nada ya es un que seamos es más grande en Hay dentro de dos años allí están están construyendo un estadio nuevo y a partir de ahí iba esta esta temporada vamos a jugar en un estadio de otro club los partidos de casa ella cuando Esther nuevo estadio pues

Voz 1546 19:45 empezar a jugar Fermín tienes algo

Voz 9 19:49 sí le quería comentar también la la ascendente que tiene o que tenía en este caso el capitán del del equipo Khalid Aziz que es un kurdo creo que es hijo de un combatiente de las Fuerzas Armadas de la de la peshmerga Iker que es de los que más siente au que tiene más el compromiso en en la cabeza y el corazón del pueblo kurdo

Voz 12 20:10 sí la verdad es que sí es es el capitán del equipo digamos que es un símbolo para ellos la imagen de club inglés la imagen de todos los kurdos que sigan al equipo tema de minutos que juego y tal no tienen hechos todo digamos que es muy importante dentro del grupo y dentro del equipo que digamos que los jugadores que llegan nuevo escritor es el cero que se encarga de de hacerles llegar ese sentimiento y de que están peleando por un club que no es un club cualquiera

Voz 9 20:40 en la página de Facebook tienen un grupo de seguidores que el curso soportes que tienen millón y medio de seguidores para un equipo sueco que acaba de ascender es muchísimo

Voz 1546 20:49 bueno para cualquier equipo es muy una barbaridad no has entendido no pero a mí me encanta que en el Cádiz tuviésemos ese ese revuelo también eh pero sí parece una ya sé que la palabra no existe pero debe de existir es una romántica Zazo no

Voz 12 21:08 sí la verdad es que que preside tanto pero la verdad es que hasta que no que expresión porque el la verdad es que nosotros estamos un poco aislados dejan nos dedicamos a jugar al fútbol entrenamos vamos a nuestro partido va a intentar ganarlo como en cualquier otro equipo pero al no gente que que tanto hay tanta gente pendiente realmente porque estantes de nuestros resultados pues algo que está muy contento

Voz 1546 21:32 si tú mujer de donde es mujer debe querer mucho

Voz 12 21:41 a ella como la que tú eres inglés Brian P raya si quiere verla pero ahora estamos en Suecia y no lo ser

Voz 1546 21:51 bueno que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en acento Robinson es un placer saludarte mucha suerte gracias muy caros y Fermín muchísimas gracias un buen descubrimiento para un placer Michael dice dando el visto bueno

Voz 1546 22:26 a mí eso me ha gustado la Historia club creado por unos kurdos hay un fin social con lo cual los exiliados podían asociarse con los locales eso en dos mil cuatro hoy es un equipo de la Primera División de la Liga en el mes de abril su meta es clasificarse para las competiciones europeas poder enfrentarse con el equipo turco es curioso el futbolista tanto las kurdos una identidad que la política les niega pues gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa Amarguillo de la Cadena SER

Voz 11 23:04 qué tipo de seis Inn Robinson me me

Voz 15 23:32 a sí

Voz 11 23:40 a ver

Voz 16 23:53 ah