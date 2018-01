“Desayunar garbanzos o brócoli es mejor que cualquier galleta”

Voz 0927 00:00 cumplir bien María Merino que tal cómo estás buenos días buenas días pero vamos a ver pero pero vamos a ver pero vamos a ver qué es eso de poner al niño a desayunar y no ponerle galletas en la mesa

Voz 1 00:16 bueno pues porque alimentos no esta comida basura que están habituados estamos a ver

Voz 0927 00:22 si se te ocurre cuelgas la la imagen de tu hijo desayunando ahí en un tapete garbanzos porque has tenido gente a favor pero también muchas críticas no

Voz 1 00:32 sí sí de hecho vivió eran críticas pero tanto a la a mi persona procesión como incluso a él por escrito que que no tiene culpa ninguna por criticar criticaron hasta el hecho de que estaba comiendo un plato críticas por todos lados

Voz 0927 00:47 bueno hay que recordar que María Merino es madre tiene dos niños pero es que además el nutricionista y editora del blog comiendo con María y lo que haces en tu blog y con tus pacientes con tu cliente es precisamente enseñarles a comer les les enseña entre otras cosas que no hace falta desayunar lo que nos dicen muchas veces ciertos cánones de ciertas marcas no

Voz 1 01:07 exacto no no es que no no es que no deben desayunar esos alimentos porque eso es lo que nos ha querido vender la industria lo que vemos pues por todos lados no los inputs que recibimos es cereales del desayuno el pasillo de Los desayunos y donde encontramos toda dieta perfectas para el desayuno que además van a nadas en la caja no con la fruta y la violencia como para sentir de bien ir compensar según nos vende el comerte la galleta

Voz 0927 01:34 oye María es verdad esto que te leído mi hijo no sabe lo que es una galleta

Voz 1 01:39 sí que es cierto es cierto a ver ese de que en casa no hay galletas entonces llegará un momento me imagino que mi José con una galleta como no no te llena un momento yo desde la guardería celebrar el cumpleaños a un niño o cuando ya más mayor no evidentemente el entorno que tenemos favorece el consumo de productos pero no será porque yo lo crezca porque la situación del momento del día puntual o de la fecha señalada invita a que la apruebe pero que no es un reclamo que él tiene o que el AVE por la calle supermercado Illa pide sino que es algo que para él es desconocido

Voz 0927 02:12 si hace un año así recuerdo que un día les les plantee El reto a Julio Basulto Juan Revenga que nos dijeran que era lo que ellos desayunaban porque estaban también un poco en esta línea no desayunan cualquier cosa hablando de un tema surgió en tu casa entonces entiendo que desayunar cualquier cosa de lo que hay en la nevera

Voz 1 02:30 sí si si es que decir ya te digo es estaban Rappel ir como estaba pues yo estaba las obras ya le hace o puede hacer cualquier cosa porque como siempre vamos a ver el alimento que entonces pues da igual lo que desayuna no siempre que los Llanada procesado y que ya algún directo como yo digo que lo puedas coger un árbol o deshielo pues lo que sea tanto pues de los garabatos como las obras de brócoli del día anterior como una ensalada como yo sé

Voz 0927 02:57 porque que en la nevera un guiso cualquier cosa si si es que además yo pederastas

Voz 1 03:03 buenas que se levanta con hacer frente a mí me gusta comerme la cena del día lo que de cenar del día anterior hay que no eh cuidado hay claro que no pasan dos horas pueda comprar abogado pero yo por ejemplo que pues me pues

Voz 0927 03:18 es que es una manera además de no tirar comida que es algo que también se lleva criticando hace muchos años que tiramos mucha comida eh sí sí bueno pues María Merino muchísimas gracias Jan y animo con tu pelea que cambiar muchas cosas y para eso está vosotros sobre todo los profesional los que sabéis de esto gracias un beso hasta la próxima

Voz 1 03:36 sólo hasta la próxima