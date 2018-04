"En el Siglo XXI, tener una enfermedad crónica no puede significar que nos esté molestando a todas horas"

Voz 0958 00:00 atentos a esta historia porque cuatrocientos millones de personas están a punto de cambiar su vida a mejor se entiende

Voz 1 00:07 ningún cuando Eduardo Jorgensen estaba en tercero de carrera no hace tampoco demasiado tiempo estaba haciendo prácticas una niña con diabetes entre la consulta colocó su bomba

Voz 0958 00:18 de insulina sólo el MS dijo no pienso seguir con el tratamiento esa niña es la razón primera de que Eduardo se hoy el innovador joven más importante de España según el MIT el Massachusetts Institute of Technology que es quizá la institución científica más prestigiosa del mundo Eduardo Jorgensen buenos días buenos días estamos al lado una inminencia Don Diego bienvenidos Juan viene cuántos años tienes Edward Payne cuando los cumpliste

Voz 2 00:50 treinta y uno de diciembre no se encima

Voz 0958 00:52 pero dicen los pequeños Douglas y el más pequeño eso claro ahora ahora no pero hace unos años eso determinaba la vida de uno cierto era sin más llevabas un año diferencia con el que había nacido de enero según el lema Haití el innovador joven más importante de España pienso parece ya listo de la clase que estamos acostumbrados a hablar siempre de gente que nos roba o que utilizar a los atajos que da el sistema para hacerse rico y además tú has decidido hacer la vida mejorará a las personas por qué

Voz 2 01:23 pues un poquito por lo que decías yo vengo de una familia El Mundo la medicina a mí siempre me ha llamado la atención el ayudar a las personas quería ser cirujano estando en como estudiante pues ocurrió aquel evento una niña rechaza la terapia Amina dejó en shock la niña decía pues que si no pudiera fiestas de cumpleaños que si no podía ir a excursiones del colegio vivía preocupada las agujas ir a mí me parecía que era una enfermedad que conocemos también como la diabetes es uno debía pasar así que decidí lanzarme a ello

Voz 0958 01:51 hay cuatrocientos veintidós millones de personas además veces en estos tiempos está en auge desgraciadamente no es una enfermedad que hayamos conseguido conseguido ni ni radical ni controlar sino más bien todo lo contrario a nuestros hábitos hacen que la diabetes se ahora son cuatrocientos veintidós millones permanente esa cifra va a ir a más tú puedes modificar a mejor la vida de cuatrocientos veintidós millones de personas

Voz 2 02:13 pues nosotros lo que hemos inventado básicamente es un páncreas artificial pero cuando uno oye esto piensa jugar qué qué cosa más rara esto se tiene que meter dentro del cuerpo y tal pero no porque lo hemos hecho no invasivos que eso no a sus valores diferenciales lo que tenemos nosotros es básicamente un algoritmo que es capaz de predecir la cifra futura de glucosa que va a tener el usuario y lo hace pues cogiendo información y representando La a través de una eso el paciente puede preguntar oye qué pasa si me tengo una Coca cola entró media hora o qué pasa así pues salgo a correr durante una hora al final esto los pacientes les genera muchas dudas y no saben cómo actuar al respecto en su día a día nosotros les dijimos oye mira pues te viene bien hacerlo o no te viene bien hacerlo sino que tienes que buscar alternativa y por último cerramos el círculo del tratamiento de la diabetes con un parche de administración de insulina sin ningún tipo de agujas que hemos inventado tipo sacarte de esto

Voz 0958 03:01 de la misma pero te has inventado a hombros se es que estábamos hablando has visto lo de Cristiano con el teléfono móvil no te hace falta cimentado un páncreas artificial no invasivo qué qué dices tú de la juventud el futuro el presidente sino mejor de todo es que no estamos hablando del del futuro no estás hablando de tengo un proyecto que estás hablando de algo que ya existe que que yo estaba antes en tu página básicamente está buscando elementos para criticar te digo ahora ya que habrá que que eso se bueno buscando argumentos es muy sencillo sea lo que propone es es casi casi evidente como una como nadie no había pensado en predecir qué es lo que le iba a pasar a alguien para entender cómo funciona su cuerpo y a partir de ahí tratar de de de curarlo tratar de anticiparnos a su caso en la cara

Voz 2 03:53 nosotros aquí hay dos problemas básicos no el primero que es que no estamos acostumbrados a trabajar con una medicina predictivo y personalizar toda la vida ha sido una medicina que se basaban estudios empíricos esto es una población muy grande y ahora eso está cambiar no muchísimo por las la inteligencia artificial no está permitiendo hoy hay técnicas que nos ayudan a poder identificar problemas que antes se nos escapaban personalizar cada vez más y el segundo es que la diabetes es un negocio enorme al final en el mundo pues como tú decías cuatrocientos veintidós millones de personas que están consumiendo fungible es día a día ya acaba generando un un unos ingresos que no se puede permitir perder una gran empresa

Voz 0958 04:28 pero tú esto no lo has hecho por la pasta para nada bueno enseguida les vamos a preguntar no sé para qué porque no como es ese páncreas que les explique cómo es el algoritmo no no lo vamos a pero hay que preguntárselo estamos a uno de los tipos que ha decidido dedicar su vida a cambiar la nuestra y eso es es tan extraordinario que vamos a seguir hablando contigo no te muevas vas a tener que responder muchas cosas once y dieciséis minutos una hora menos en Canarias acaba de renovar Kepa pobre es que un señor muy listo o tratamos de compensar lo era hablando de otra cosa para el portero de la arena y ahora hablamos de cómo se hace un páncreas artificial no como que con pensamos la la vida porque además perdona el hermano de nuestro invitado juega la selección danesa como tu hermano juega a fútbol tú inventa es es la vida de las personas con pensáis también el niño Elián Un poco de golear la Familia desde luego ir es de origen danés pero lo de Jorgensen Eduardo es uno de los jóvenes según la revista anima Haití el más innovador de de de nuestro país d'Ixelles que es una compañía que ha decidido transformar la vida de mucha gente porque la enfermedad no solamente acaba siendo algo doloroso y un proceso complicado para quién la padece sino que acabó conquistando toda la vida puramente esa niña que llegó a tu consulta ahí dejó la bomba de insulina es que esa bomba se hace dueña de todo acaba decidiendo qué es lo que hace como lo hace cuando lo hace la enfermera por fin se adueña de todo y es una de las grandes peleas una de tus grandes objetivos es acabar con la vida de de mi vida es mía no de mi enfermedad desde luego desde luego para nosotros es muy importante

Voz 2 06:22 al final no acaben modificando toda tu rutina que no tengas que dedicarle toda tuviera una enfermedad creemos que en el siglo XXI las enfermedades crónicas pueden dejar de molestar nos a todas horas simplemente ser algo que tenemos que tener en cuenta de vez en cuando que tenemos que ajustar un poquito en nuestra pauta de vida a nuestras condiciones pero no que nos impida hacer cosas

Voz 0958 06:40 vale hoy hemos conocido por ejemplo y en España se pone a la venta o el kit para que tú puedas saber si tiene VIH y puedes hacerlo en casa en tan sólo veinte minutos y cuesta treinta euros hoy que parecía increíble que hasta hoy uno tuve era que no no tuviera acceso fácilmente a eso y también como comentábamos antes el el CEO de Google ha dicho que la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida de de una forma mucho más de lo que lo ha hecho la electricidad lo que en su día lo hizo el fuego en el fondo tu algoritmos de inteligencia artificial trata de adelantarse a lo que a mí me va a pasar en los próximos minutos padece desde luego nosotros

Voz 2 07:17 el como funciones que cogemos la información que el usuario pues ya está generando hoy en día con todos estos dispositivos tanto de pues sensores de glucosa como a los Smart Watch es feedback los teléfonos móviles y con esa información lo que hacemos es nuestro modelo entiende como es la diabetes de este paciente es capaz de decir pues si ahora estoy así y ante ese estado de esta forma dentro de dos horas voy a estar de esta manera y eso es lo que la ayuda realmente al paciente porque él si come y no sabe cómo va a estar dentro de dos horas no pueda actuar no sabe cuánta insulina ponerse si tiene una idea un estilo

Voz 4 07:49 tal como puede avanzar pues ya puede solucionar todos no sólo la enfermedad también su estado su psicología no porque tranquiliza el paciente que no tiene que estar pendiente por lo cual les da una cierta calma imagino algo que es parte de lo que es la enfermedad

Voz 2 08:07 desde luego de hecho nosotros cuando diseñamos el sistema con los pacientes de lo que nos dimos cuenta de que en el fondo querían pues como una madre que estuviese ahí preocupa por ellos pero que tuviese información veraz que no fuese simplemente lo que tú puedas encontrar en Internet

Voz 0958 08:20 bueno como nosotros estamos todo el día todo el santo día hablando de de tipos que no son muy ejemplares adiós se dedica a contar las cosas ocurren generalmente en ella no incluya gente ejemplar vamos a repasar la lista no solamente en la que esto porque no solamente en tuyos es un invento que hace que nos sintamos orgullosos porque cuando tú vayas lo de España lo que no sé si así somos todos o al que Eduardo miramos al futuro en esa lista el pan que es artificial de Eduardo reúne todas las consideraciones de impacto de ingenio innovación que el Haití que es corrígeme una de las instituciones científicas académicas más relevantes del mundo la mayor pues es lo que más valora no es el premio más prestigioso en el mundo de la innovación pero hay otros diez españoles menores de treinta y cinco años en esa lista la verdad es que pues gente muy interesante por ahí por ejemplo Javier Carrera que está en Stamford de la Ivy League que investiga la resistencia de la bacteria E coli a los antibióticos Andrés Castellanos el Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid que desarrollado células solares flexibles y transparentes en esa lista de tipos con menos de XXXV años aparece también Rosa monje de que son dispositivos para testar fármacos Invitro que es alucinante o Montse Medina que ha creado una plataforma afectiva para profesionales del del marketing que hay mucho talento en este país si se pone en valor no se corrígeme parece que se pone en valor fuera no aquí

Voz 2 09:47 desde luego para mí de hecho es una de las cosas que más pena me da porque nosotros recién ingresados de la Universidad no teníamos nada en nuestros bolsillos y tuvimos que buscarnos la vida para fundar la compañía en España conseguimos muy poquito de todos hemos conseguido menos de un diez por ciento del capital total que ha conseguido la compañía ya hemos tenido que ir a sitios como pues Emiratos Árabes Unidos Inglaterra ahora tenemos a un miembro del equipo en Australia porque el Gobierno ha invertido en nosotros pero España es complicado el Gobierno de Australia gobiernos que dices cómo te vas a las antípodas pues porque nos han regalado dinero literalmente

Voz 0958 10:17 San regalado dinero sigue líder pero den

Voz 2 10:19 no han pedido absolutamente nada cambio más que viene a recogerlo

Voz 0958 10:23 claro yo estaré a mi compañero un Gobierno regalando dinero a alguien que está bueno tienes que tiene todo el sentido hay una cosa que hace es no sabemos lo de el páncreas por eso no te lo vas a preguntar porque el fondo con que nos cuentes cómo funciona un algoritmo nos vamos a entender exactamente cómo funciona pero hay algo que haces muy bien que eso sí que podemos debemos poner foco y si nosotros podemos ayudarles cuente con nosotros lo cuentas muy bien estaba muy importante muy importante tener buenas ideas Isabel comunicar bien las ideas en año dos mil dieciocho es fundamental contar las ideas te hemos grabábamos coge una grabación TUI el año dos mil quince que era orejas entonces veintitrés bueno pues este es Eduardo con Veintitrés

Voz 5 11:07 Eduardo Jorge si Go Antón de Mary báltica de de raíz

Voz 0958 11:16 hemos visto que habéis hecho vídeos porno los propios pacientes con dando nuestro los los problemas que les provocaba la diabetes

Voz 6 11:23 y Pijuán

Voz 0958 11:29 pues producto de grabar rodar contar esa historia imagino que muchas veces claro en el en el MIT ya te manejaba esto es hace unos meses ya te manejaban de forma muy diferente

Voz 7 11:40 la actriz y normales

Voz 2 11:44 sin informó no

Voz 7 11:46 la lengua opt in

Voz 0958 11:49 desde esa parte de trabajo que consiste en contar tu tu descubrimiento contar tu aportación que es en estos días flamante tan importante como hacerlo a mí la verdad es que me gusta mucho yo una parte importante ser médicos estar de cara al público

Voz 2 12:03 con lo cual te tienes que sentir cómodo pero a mí yo recuerdo esas primeras veces en esos vídeos que has puesto cuando me ponían enfrente de la cámara o ante el público era muy complicado tienes un pánico escénico que tienes que acabar venciendo pero después de haberlo hecho tantas veces como hasta la fecha la verdad es que es algo que me gusta mucho disfruto en el escenario me lo pasó bien a veces intentó meter algún juegue Cillo con lo cual lo de hablar en público seguiría haciéndolo porque me me gusta bastante

Voz 0958 12:26 Itu páncreas artificial digamos todo el pack porque es una es una app en este nuevo mundo y nuevas narrativas y nuevos códigos y el código de las apps de las aplicaciones para el teléfono móvil es un terreno donde ya nos guste o no nos guste nos manejamos Si ellos de una forma además de aquí a de juegos de correo electrónico tengo una de salud por cierto me dice todo lo que oí yo consulto a menudo va a ser muy cara va a ser muy Carol ese pan crías y ese sistema pues no ha para nosotros es muy importante que sea

Voz 2 13:02 es el mayor número de personas posibles por eso vamos a intentar hacer una estrategia en la que sí que habrá una premium para usuarios ellos podrán eh la contenido ilimitado pues de las predicciones de las recomendaciones pero tendremos una versión gratuita en la que si el usuario controla bien su enfermedad seguirá pudiendo acceder a este contenido premium pues canjeados los puntos por predicciones por las recomendaciones por las recetas tendremos hacia que las aseguradoras privadas hospitales farmacéuticas sean los que financien este sistema para sus pacientes para aquellos

Voz 0958 13:33 que no va a llegar una gran gran gran farmacéutica iba a decir dame eso que ya me encargo yo distribuirlo iba a costar quinientos dólares

Voz 2 13:44 esa eso no va a ocurrir no han no es nuestro interés la verdad desde muy prontito con los valores de la compañía nosotros nos planteamos que queríamos hacer con esto hay vimos que no era algo que quisiéramos desarrollar rápidamente viven de para que los casé otro o para que lo metió en un cajón nos preocupa mucho que llega al mercado preocupa que pueda ayudar a las a los accidentes y por eso el desarrollo lo vamos a hacer nosotros recibiendo todos los apoyos que podamos desde luego no nos vamos a cerrar a eso pero no dejándolos

Voz 0958 14:11 por qué habéis tenido ofertas de grandes siniestros personajes al algo llega no

Voz 2 14:16 sí y sobre todo que cada vez se abren más conversaciones pero lo que hemos sabido hacer muy bien es negociar eso para que sea simplemente apoyos no control

Voz 0958 14:25 eso

Voz 2 14:25 eso es algo que es muy importante en el hemos contado con muy buenos apoyos a nivel de negocio para cuál

Voz 0958 14:31 trescientos veintidós millones de diabéticos en el mundo algo así con qué os de un euro cada uno tu vida vamos que dedica al fútbol pero que va a ganar te lavas así tú lideran desde luego es que la selección danesa sí pero no yo es es un apellido fantástico para poner una camiseta desde luego si queda bien se nota que es daneses pues si nos gusta mucho cuando vayas por ahí si te pregunta entonces no en España somos todos así todos hablamos bien tenemos buenas ideas somos capaces de de llevarlas a cabo porque al final todo lo contaba muy bien Enrique Morente el cantaor contaba que las ideas son de que las hace que todo el mundo tienen ideas fantástico todo el mundo sabe sólo hago yo y cuñados todos saben pero es muy poca la gente que lo hace

Voz 2 15:20 lo importante es la ejecución sin duda o sea que