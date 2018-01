"Soy una mujer de 40 años y acabo de tener mi primera relación sexual"

Voz 2 00:00 seguramente a veces se pregunten qué cómo pudo venir todos los domingos por la noche para hablar con ustedes saben porqué porque uno de los momentos que más me gustan es poder permitirme el lujo de poder decir así en directo que es la luna hay treinta y seis minutos de la madrugada una luna menos si tienen la suerte de escucharnos desde las islas

Voz 2 01:28 buenas noches buenas noches Elia Fernández

Voz 6 01:33 no me quejo de sabes que yo vengo así con esta estas ganas de sexo en mi vida pues no siguen llegando mensajes al móvil al

Voz 0542 01:43 seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro y también al correo que es Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com y en este caso se trata de una consulta que verdaderamente agradezco por lo completa que es y por lo valiente vendo y ahora de las vamos a haya no habla una mujer de cuarenta años que dice aunque parezca mentira recientemente he tenido mi primera relación sexual con un hombre no nos parece mentira no en absoluto el caso es que está resultando ser algo muy alejado de lo que yo me esperaba dijo entonces no se empieza a plantear una serie de cuestiones dice que no se puede permitir un sexólogo sí pero como nosotros tenemos al mejor

Voz 6 02:23 si nuestra recuerdo de Sexología hay Profesionales de la Sexología

Voz 0401 02:27 yo creo que pudo decir con todo orgullo que es excelente por eso aquí hemos recurrido esta noche pues está José Bustamante en Radio Elche buenas noches José muy buenas noches cómo estáis pues aquí deseando que no se ilustres no que es de lo que se trata pues vamos allá como te decía Se trata de una consulta con muchas consultas dentro

Voz 0542 02:49 porque tiene varias dudas en un momento dado ella misma se siente como avergonzada de tener esas dudas de verdad que muchas gracias por plantear las porque las dudas que tienes son las que tienen muchísima gente entonces es muy importante que haya haya personas poniendo voz a lo que le ocurre a todo el mundo

Voz 0401 03:06 sí es muy importante no solamente que que te que podamos responder a nuestras dudas sino también que no se escuchemos planteando las porque es la yo creo consideró que es el primer paso para intentar buscar una solución estas de acuerdo José

Voz 7 03:21 sí sin duda además el hablar de un problema sexual de uno de sencillos tiene bien poco esa que lo primero reiterar la la valentía de de esta oyente que que es capaz de de abrirse y contar aquellas cosas que incluso a ella leal avergüenzan con lo cual hay hay que admiran vamos ahora

Voz 0542 03:38 Nos vamos allá mira en primer lugar dice de momento no he tenido ningún orgasmo lo que llegado experimentar es lo mismo que cuando yo me más turbo creo que tanto tiempo reprimida me ha pasado Tura yo con la penetración no siento nada no noto su pene dentro de mí empezado con los ejercicios queje leído a la matrona y el ginecólogo dicen que tengo bien el suelo pélvico pero aún así no lo noto la verdad no sé qué hace

Voz 0401 04:03 José qué puede hacer

Voz 7 04:05 bueno tenemos que lo tenemos que desgranan un poco lo que lo que transmite no porque realmente ahí si nos centramos exclusivamente la pregunta pues sabíamos que le pasa a su zona vaginal para que no sienta el cuando cuando cuando llega la penetración sin embargo claro es lo que pregunta estamos viendo que realmente su objetivo con la relación sexual en pareja con su primer encuentro sexual era se intuye cómo llegar al orgasmo no es decir yo no llegó solo al orgasmo voy a ver en pareja seguro que que esto lo consigo con lo cual tendría que decir ese preguntarle intuyo que es la respuesta sería que si ella cuando se más turba a solas llegar al orgasmo lo digo porque dice creo recordar que ha dicho algo así como me pasa llegó siendo lo mismo cuando estoy yo solemne más turbo

Voz 0401 04:55 eso es lo que ha dicho y a mí hay eso sí que me ha llamado mucho la atención porque siempre consideramos cuando nos más corríjame si me equivoco pero yo al menos siempre consideró que cuando me más turbo lo que quiero alcanzar ese sí punto de de de clímax de de orgasmo Israel

Voz 6 05:12 la haberme explorado lo suficiente lo suficiente hace que me resulte fácil conseguirlo justo eso es lo eso es la primera parte aquí claro habría que ver las las dos vertientes una vez que está pasa

Voz 7 05:24 ando con ella a nivel individual aunque ya admite y nos cuenta pues que de nuevo aquí hay que darle una buena también porque después de mucho tiempo viviendo como ella dice con cierta presión sobre la sexualidad pues se ha sido capaz está siendo capaz de retar sea ella misma y tratar de de de conocerse pero es verdad que es un error el mito el pensar que tus relaciones sexuales en pareja necesariamente vayan a ser mejores que que las que tengas de forma individual yo siempre les pongo de ejemplo a la gente de mi así me pica la espalda la tengo que decirle a alguien rasca me arriba abajo pues bueno puede ser que al final consiga que que que yo quiera pero si llego con mi mano es mucho más sencillo que me las que yo mismo no porque voy hacer

Voz 6 06:07 las propias largo sensaciones si tengo un rasca como el que tenía mi padre que era una mano Larra que se dejaba llegar hasta la vamos hasta hasta exactamente el mismo culo hasta la rodilla

Voz 8 06:21 eso es una locura claro mira esto te lo luego ya te lo voy a robar para para las consultas porque para introducir

Voz 9 06:27 hoy sexuales ni ahí no

Voz 6 06:30 recuerdo vamos esto

Voz 7 06:33 la idea de saber ya habría que primero intentar ver qué ocurre cuando estás sola ya está dónde de puede retar toda esa parte de toda esa lucha que que lleva adelante dando tumbos con con el tema de de la represión en cuanto a la sexualidad lo mejor que pueda llegar individualmente pues como tú bien decías todo aquello que le permita explorar si conocerse mejor luego le le va a venir mejor en la relación sexual ahí sí que también diré que claro esa es la teoría y cómo deberían ser las cosas lo que pasa que en que nos encontramos muchas veces yo al menos en consulta bueno encuentra muchas veces con personas especialmente con mujeres que esta regla no la pueden desarrollar del todo porque se permiten más disfrutar sexualmente en pareja por una cuestión educacional y cultural que cuando están solas con lo cual si la primera el primer tramo tendríamos que intentarlo sola Hay darle pautas para que pudiera dejarse llevar Yvette sigue explorando un poco más dentro encontramos de su cabeza quiero decir encontramos que todavía hay hay ahí y frenos pero si esto nos resulta muy complicado porque aparecen todavía muchas represiones pues en ocasiones podemos saltarse esa norma irá a intentar que que haya un buen nivel de confianza con la pareja sexual y quizá ahí sí descubrir cosas que que a lo mejor individualmente por esa parte de represión los costaría mucho tiempo a poder desarrollar

Voz 0542 07:59 seguimos por otra parte dice que mientras tienen sexo el pene sale de su vagina a menudo lo cual hace pensar que no lo aprieta lo suficiente ya él suele baja la erección se más turba y la mayoría de las veces dice terminó chupando Sela por no decir siempre es estoy pensando que es lo único que les gusta porque dentro de mí sólo se ha corrido tres veces el resto han sido en mi boca

Voz 7 08:25 vale y yo creo que tienen una percepción me atrevo decide estaría Giner poder preguntar pero entiendo que lo que ella dice que se sale de la vagina cuando tenemos la relación sexual y pierde la elección seguramente lo que pasa al contrario es decir a Javier de la erección o en o no de todo pero pierde fuerza la erección ya entonces es cuando se sale de de la baja

Voz 6 08:48 sí porque ella ya está poniendo en todo momento en su responsabilidad esto es lo que yo no Prieto sufrirían un poco fascinada porque en ningún momento

Voz 0401 08:58 tú fíjate que así como a priori podría pensar bueno pues a lo mejor es el chico tiene miembro viril muy pequeñito entonces

Voz 6 09:05 saque avanzadas que tenemos todos

Voz 10 09:08 entonces digo he pisado pero lo que me ha llamado mucho la atención es que automáticamente ya he dicho a lo mejor es que yo no aplique todo lo suficientemente pronto eso es sentimiento de culpa

Voz 7 09:17 claro justo es lo que lo que iba a decir hay dos extremos no hay personas que responsabilizan y culturalmente esa frase no hay mujeres sino me experto que es terrible la frase Fire sea utilizado durante mucho tiempo es un extremo responsabilizar siempre al hombre de la el placer sexual femenino ya cae en el otro extremo no en en culpabilizar sede de todo aquello que no Funes la bien tiene que ver con ella entonces ahí asturianos de nota que a nivel psicológico digamos que ayudarla a culpabilizar si no hay hay probablemente un perfil en el que quizá sólo en cuanto a la sexualidad no sé si extendido más parte de su vida hay hay culpabilidad pero por lo poco describe yo yo haría más porque lo que hace que pierda saque al cabe el pene saliéndose de la vagina durante las relaciones compenetración tiene más que ver con con una pérdida de en la erección no total pero sí suficientes sino lo que habría que ver es pues para quizá algunas posturas distintas donde sea más difícil que que el PNV salva pero yo presumo por lo que ya cuenta porque además después dice pierde la elección ya entonces seguramente tendrá que ver con que él por lo que sea en algún momento tiene cierta pérdida en la en la fuerza de la erección

Voz 0542 10:35 esto nos lleva a la siguiente parte de la consulta que es que ya se plantea preguntarle si tiene problemas de disfunción pero dice que le da vergüenza

Voz 2 10:43 como cuál es la forma mejor

Voz 0542 10:46 de plantear este tipo de cuestiones

Voz 7 10:50 el fíjate yo no diría yo no le pregunta de no utilizaría si tienes o no tienes problemas de erección porque esto es sea generalizar lo no Enric realmente Nos da igual si tienes en otras relaciones sexuales problemas de erección no a veces parece que el el que sea global y que sean todos los sitios también nos ayuda a quitarnos pues peso culpa en un momento dado porque también hay muchas parejas sexuales muchas mujeres en las relaciones heterosexuales que que que les genera cierto grado de de culpa o de vergüenza el hecho de que el pie de la erección entonces nuestro lo importante que él en otras relaciones la la piel lo importante es si en esta relación sexual está perdiendo era que hacer lo primero desdramatizar lo que significa y y con suficiente confianza verla la manera en la que se pierde la lección que que otras cosas podemos hacer porque al final

Voz 6 11:40 también se desprende de esta de esta consulta

Voz 7 11:44 y es que los dos conceptos orgasmo y penetración tienen muchísima importancia no injustamente en un camino exploratorios y nosotros pensamos en nuestros primeros encuentros sexuales seguramente antes de llegar la relación sexual con penetración Nos hemos pasado mucho tiempo con los besos con las caricias con las primeras masturbación es mutuas eso ese juego de ese Petin que colocó el de decimos nos ayudó también a ir ganando confianza con nuestro propio cuerpo nuestras respuestas y también con a la hora de mostrarlo a otra persona normalmente no empezábamos pues la penetración lo hacemos no es una buena idea es más sensato ir ir explorando el otro también y creo que aquí sería le vendría muy bien a nuestra oyente ya ya su pareja sexual

Voz 0542 12:30 lo siguiente que nos plantea es que un día teniendo las bolas chinas puesta se olvidó Le penetró con ellas y esa fue la primera vez que se corrió dentro de ella súper deprisa y luego ella se dio cuenta que las lleva puestas les sorprendió dice que como puede pasar

Voz 7 12:47 no así puede pasar realmente sí puede pasarle realmente la vagina está preparada para tener mucha mucha elasticidad y realmente a ver quizá él no daría algo pero no no identificará a lo que estaba pasando ya no tiene por qué notarlo en principio que las lleva puestas porque la sensibilidad dentro de la Ginés no existe salvo en la parte de arriba bueno lo que lo que muchas veces lo que hemos hablado lo que llamamos punto G fuera de ahí no hay sensibilidad porque sino en el parto el sería terrible el dolor que llevaría a cabo una mujer ya ya ya duele bastante como para que además tú hubiera sensibilidad dentro de de la vagina entonces seguramente lo que ocurrió oí el hecho de que le ella tan rápido con con ese contacto sexual lo que nos dice es que hay probablemente no perdió la erección

Voz 0401 13:33 se me ocurre siempre porque se me ocurre conforme te estoy escuchando Josebi de verdad tú Si esto es una locura de esas mías que suele brotar mil existe en ciertos artilugios y juguetes sexuales que que se ponen el pene y que realmente por ejemplo se utiliza cuando tu pareja tiene un pene pequeño por ejemplo au siquiera es que haya mucha más sensibilidad en esta especie de fundas que como huevo tenga pero dado la vuelta para que nos entendamos yo tengo que reconocer que soy muy fan de los huevos tenga son nuestros más turbador es que que tienen protuberancias además que para el hombre se ponen directamente con las protuberancias hacia dentro pero para una mujer se le puede dar la vuelta colocarlo en un Dibildos y entonces esas protuberancias cambian el del dos siempre se podría intentar tener relaciones sexuales con este tipo de artilugios en estos casos en los que bueno pues el parece que pierde la erección demasiado pronto ella no tiene especial sensibilidad si no tiene algo más dentro de la vagina como nos ha explicado que con con cuando ya se dejó sus sus bolas chinas consiguió

Voz 6 14:41 no él fue el peluquero equivocado claro

Voz 0401 14:44 consiguió llegar a los al orgasmo todo ese tipo de artilugios son buenos para las prácticas sexuales

Voz 7 14:49 son buenísimos pero hay que tener un hay que tener cuidado con una cuestión es decir son muy útiles pero en el contexto en el que ya este como pareja sexual ya hay un punto de confianza ya todo el resto de cosas también y simplemente pues nos ayudan a generar más imaginación o a resolver algunas dificultades no como como la que acabas de mencionar lo que pasa que yo aquí en estén en esta consulta observó que en realidad hay muchas otras cosas que ya que por mucho que utilicemos nuevos juguete eso o nuevas ideas quizá puede en un momento parecer que lo palíen pero tengo la sensación de que en el fondo de la cuestión

Voz 11 15:25 no no no nos va a ayudar demasiado no

Voz 7 15:27 es es como intentar hacer perder peso y buscar muchas pastillas que me ayuden a quemar más grasa y tal pero sí

Voz 8 15:34 comiendo comida no

Voz 7 15:38 entonces la primera esencia es ver qué está pasando aquí en esta consulta yo observo dos cuestiones una que es personal de ella que es la que hemos ido dando antes y otra es con el acoplamiento sexual en esta en esta relación de pareja en el que parece por lo menos de pareja sexual en el que parece que quizá todavía no hay una buena confianza o complicidad sexual no no se expresa claramente lo que está muriendo en en esa situación

Voz 0542 16:01 para terminar corroborando esto que dice es plantea otra cosa es que ocurre es que Le pido que me haga sexo oral y me dice que después de correr se él no puede darme placer porque eso es un preliminar estoy viendo así de reojo el brinco que ha pegado Celia Blanco ya iré dice

Voz 6 16:23 cuando pero claro yo empiezo chupando

Voz 0542 16:25 la y terminó comiéndose la de nuevo el a mí no

Voz 6 16:31 estoy estoy es una cuestión de esto ya es una cuestión de sentarse a hablar con la he querido yo no soy una muñeca sexual y estoy aquí solamente para hacer lo que tú quieras perdóname que esto así Elia Fernández pero me parece que aquí la balanza no esta nada equilibrada José claro puede tener el

Voz 7 16:52 a gusto si las apetencias sexuales que sea incluso no gusta

Voz 6 16:54 el sexo oral nos ha jodido legítimo

Voz 7 16:57 pero claro lo que no vale es buscar excusas es que ese día claramente a mí no me gusta el sexo oral y no voy a practicar de nunca sexo oral ya ya que decida lo sin dentro de la de la relación sexual que está llevando a cabo es es el cumple sus expectativas alternativas no sino le va a hacer sexo oral porque no les gusta o o cualquier cosa busca pueda puede haber un juego masturbaba todo puede haber mil cosas lo que sí lo que no vale la excusa de es que esto es preliminar con lo cual no se puede utilizar fuera de lo que cuando ya hemos acabado la relación porque él sin embargo si recibe esa parte de placer como como os digo creo que no hay una una buena confianza todavía en en esta relación sexual y quizá aunque tengas cuarenta años aunque tengas cincuenta tus primeras experiencias sexuales la regla fundamental y tiene que ser el el conseguir sobre todo en esas primeras que hay un nivel de ansiedad es obvio cuando estoy descubriendo el el sexo es bueno que sea un par tener con el que yo me sienta especialmente como hay creo que aquí falta algo de confianza y quizá pues hay que hay que trabajarla primero antes de desnudarse físicamente desnudarse un poco de emoción

Voz 11 18:10 en en ese sentido acabar lo que se deduce del del correo

Voz 0542 18:19 eh ya que aquí aquí apelando un poco más a tu parte de psicólogo como tal despojado de Sexología ella dice ya sé que parezco tonta y me doy cuenta según lo estoy escribiendo y luego dice supongo que me has me están haciendo la puñeta pero pongo ganas y esfuerzo pero no llegó creo que voy a estropear la primera relación que he tenido sinceramente lo que me hace pensar es que tienen una carga de culpa encima bestial y qué es lo primero que habría que trabajar no sé si

Voz 7 18:51 totalmente creo que realmente aquí hay una parte previa de ella en la que la que tiene que trabajar esa esta cuestión que tiene que ver con la culpa que ya ha sido muy valiente y ha dado paso vasos enormes en el momento en el que ha decidido quitarse toda esa parte de prejuicios y enfrentarse a a disfrutar la sexualidad de la que tiene derecho permitirse eso ya es ya es un gran paso igual que acudirá al ginecólogo o lo que he comentado a etc etcétera incluso el el mandar este correo pero bueno el resto es vamos a enfocarlo en la en el en el que primero ellas Se quiera lo suficiente como para que no acabe culpabilizar no se todas aquellas cosas que que no salen bien pues voy

Voz 0401 19:31 su mira si para que quede bien claro lo primero es que ya tiene que permitirse disfrutar en pareja sí que antes de llegar a esa perfección lo mejor perfeccionar la técnica de su propia masturbación para conocerse lo suficiente después quitarse ese sentimiento de culpa que tiene para ello pues muchas veces es necesaria la ayuda psicológica que consiga disculpaba de culpabilizar se al menos sexualmente tiene que tienen que enterarse de es la pérdida de erección se puede recuperar de algún modo y sobretodo Si de qué es lo que la origina sí porque querida amiga tú no tienes la culpa de que a él se venga abajo tú no tienes que apretar más ni tu tienes que hacer todo para darle a él placer y que él esté bien si lo tercero el último lo cuarto y lo último por Dios que esa pareja tuya también se implique en la relación que tiene contigo y que no todo sea la mochila que tu tienes no hay preliminares ya los hemos desmontado en otras ocasiones el sexo es absolutamente todo el sexo oral para ti forma parte de la sexualidad placentera para ambos hay que trabajar eso

Voz 0542 20:50 pareces tonta por favor es de nuestro demonios más valientes que hemos reído