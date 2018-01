"La hipersexualización de las personas bisexuales es un estereotipo"

Voz 0401 00:00 así de entrada la mayoría de las personas biempensantes y medianamente buenas asegura no tener ningún tipo de rechazo hacia las orientaciones sexuales ajenas se supone que la ley persigue los delitos de odio perpetrados desde la LGTBI fobia el rechazo cualquier orientación sexual que no sea heterosexual así dicho suena estupendo pero Ignacio Él pidió domingo antropólogo caminando hacia el doctorado ha querido analizar y estudiar la ABI fobia el rechazo hacia las personas bisexuales esas que nos sentimos atraídos tanto por hombres como por mujeres esta noche queremos saber si esa vi fobia es real o exagerada buenas noches

Voz 1 00:52 las noches Celia qué tal Ignacio muy bien y tú

Voz 0401 00:54 bien me alegro presentas el libro Obi fobia etnografía de la di bisexualidad en el activismo LGTB sorprenda m existe vi fobia dentro incluso de la activismo que lucha por los derechos de las personas que no son heterosexuales

Voz 1 01:14 por desgracia sí igual que hay racismo machismo clasismo muchas palabras acaban en inglés

Voz 0401 01:21 es decir tenemos lo peor Deng

Voz 2 01:23 pero de los que se supone

Voz 0401 01:26 eh que tienen que defendernos y ser más activos

Voz 1 01:29 yo creo que no es lo peor sino lo mismo lo que tenemos porque nos educamos en un sistema que tiene de forma sutil o o lo contrario es útil burda iba hasta todo ese tipo de discriminación y opresión entonces no es que sea ha particular sino que reproducimos en otros círculos en los activistas pues el clasicismo el machismo igual que pasa pues en partidos políticos en colectivos profesionales lo reproducimos cambia muta en el caso de la activista cómo es muy curioso porque tenemos discursos corrección política y una palabrería muy bonita pero luego unas prácticas que lo que dejan claro es que son discursos y poco más

Voz 0401 02:07 en qué basan su tú su rechazo hacia la hacia la bici fobia por qué hacia la cómo se tienen que escuchar de alguna manera a mi me encantaría que una persona activista que fuese homosexual por ejemplo pues tuviese el valor de plantarse delante de mí decirme Tú que eres bisexual en que en que lo basan

Voz 1 02:28 yo creo que hay de todo hay que vi fue pues digamos dos tipos de fobia una que sería la la informal y otra la la institucional la informales pues pues entre amistades entre compañeros y compañeras asociación au de o de otras asociaciones son comentarios pues bienpensantes comentarios bienintencionados pues de a lo mejor tus que no lo tienes claro a lo mejor es que no tiene experiencia comentarios que parece que no van a malas es una lluvia fina que al final tuvo un efecto a largo plazo en en la autoestima en la entidad que que es muy destructivo y luego estaría la institucional que es la que no creo que vaya a reconocer casi nadie pero sería por ejemplo yo me he centrado lean mi libro de investigación en el año temático de la bisexualidad que celebró la FELGTB la Federación Estatal

Voz 0401 03:15 mil dieciséis claro fíjate

Voz 1 03:18 los dos años casi de cuando estabas en la inauguración pues yo me he centrado mucho por ejemplo en las carencias de este año la comparación por ejemplo de otros años temáticos en los que mucha gente lo dio todo y luego un dos mil dieciséis en el que mucha gente no dio todo signo casi nada entonces lo que a mí me interesa mucho en esta visita institucional la asimetría de un discurso que dice que todas las personas LGTB somos iguales bajo el activismo pero luego las prácticas no lo somos

Voz 0401 03:46 nada más empezar planteas la primera duda que se genera efectivamente en cuanto dices que quieres bisexual describió una situación en la que se discute si una persona que se siente atraída por ambos géneros masculino femenino es bisexual o pan sexual vaya mi dimite porque ilustra amé qué diferencia hay entre un bisexual y sexual

Voz 1 04:14 uf es un sí porque es esperaba en este debate es su es él es uno de los debates lo de dos mil dieciséis de cuando estábamos en ese debate ha cambiado una cosa por ejemplo que la parte de políticas después de la FELGTB por lo que yo sé ya han utiliza bisexualidad como concepto paraguas como término amplio sino utiliza Poli sexualidad o sexualidad que es decir que no es vi porque no tiene porque solo hombre mujer sino gente que se identifica de otra manera pero pan iría más allá pan sería una persona que se siente atraída en general por personas al margen de ese tipo de de ese tipo de categorías yo siempre intento explicar esto utilizó en caso de personas que conozco por ejemplo yo comparo simple dos amigos que tengo Bisexuales ambos que distingue uno de los cuales no distingue no la a la hora de tener tanto relaciones sexuales como de pareja versus otro amigo que distingue claramente que puede tener relaciones sexuales con hombres mujeres o con otro tipo de otra manera pero de pareja distingue claramente que no puede tener consigo por ejemplo en su cabeza su atracción está compartimento que entiendes de diferencias mientras que el otro chico no distingue obstante nada tiene

Voz 0401 05:26 hemos entonces otra vez a que la persona bisexual o no se es bisexual en el mismo grado hacia los dos sexos no siempre con los dos sexos porque a veces cuando dices que eres bisexual dicen cada vamos a entrar ahí dicen lo que te pierdes el vicio tú lo que quieres es tener un hombre y una mujer en tu cama que así dicho dices venga pero no por ahí los tiros

Voz 1 05:51 no no la verdad el Sceptre está híper sexual de las personas bisexuales pues es un estereotipo es un mito es una crítica muy frecuente dentro de las asociaciones activistas se da en esa fobia informal en esas charlas yo en el es la iniciación que hecho pues sobre todo en fiestas en charlas después de una reunión ya cuando salen los temas personales y luego están muy es muy habitual el comentario de la suerte que tiene las personas bisexuales para ligar porque tienen como digamos un público objetivo Mazana

Voz 0401 06:21 sí parece como que que solamente nos fijamos en el en el lo que hay entre las piernas de hoy me toca hombre hoy me toca mujer no van por ahí

Voz 1 06:29 no no no del argumento lo ves como si esa yo que que en el libro pronto y me defino abiertamente como como gay como si yo pensase que por el hecho Serguéi tengo como público objetivo Todos los hombres habidos y por haber claro no es así porque no me gustan todos los hombres habidos y por haber y no creo que me guste nunca entonces no tiene sentido el argumentar que una persona bisexual por el mero hecho de ser bisexual tiene como público objetivo como como deseo Toto

Voz 0401 06:52 claro vamos a los estereotipos porque centrales bastante el trabajo de investigación es un trabajo de investigación delicioso muy centrada en dos mil dieciséis que haber sacado los colores a más de uno lo presenta más lo presenta mañana mañana mismo presentadas ya que veremos a ver qué pasa en esa presentación pero más tarde los estereotipos resulta un problema casi siempre lo de los estereotipos cuál es la imagen que tiene la sociedad de los bisexuales

Voz 1 07:19 el tema de la imagen es muy importante porque hay estudios cuantitativos sobre todo que dicen en el mundo anglosajón que casi todo el mundo sabe mucho de la bisexualidad como mito como estereotipo pero luego no se conocen personas de verdad entonces ya que la información son estereotipos y son mitos y son cosas que no se ajustan a la realidad casi todos son sobre el carácter pues las dudas no tenerlo claro él él estará todo y a nada el el el que es un puede ser una etiqueta de paso hasta que una persona se defina pues hetero gay lesbiana o de otra manera sí yo diría que el más recurrente es el de las dudas sobre todo porque se presta mucho más a comentarios bienintencionados

Voz 0401 07:58 al a una falsa preocupación ahí es lo que te pasa es que no sabes que eres lesbiana eso es eso es melosa

Voz 1 08:06 vamos a debe descargas oído de todo gemelas se mire

Voz 0401 08:10 este es un discurso que se mantiene en la sociedad es decir tú no tienes un discurso perenne en una sociedad sin hay gente que lo alimenta

Voz 1 08:18 claro hay mucha gente que sostiene

Voz 0401 08:20 todos estos estereotipos

Voz 1 08:23 ante el cuando yo presentaba este informe este esta investigación que es cualitativa unas compañeras activistas de COGAM presentar uno cuantitativo con cuánta gente bisexual que han entrevistado ha vivido este tipo de situaciones Irán número no no les voy a decir porque no me lo sé y no me inventar nada pero era alarmante el número de aparte que hay datos sobre qué es de las dentro del colectivo la comunidad o el movimiento LGTB es de las son la esposa visuales son posiblemente las que más carga psicológica más problemas psicológicos tienen por la presión que sufren que sufrís el en este tipo de Se tiene que se mantiene poco a poco es una lluvia fina que acaba calando más que una agresión física yo diría

Voz 0401 09:06 hay uno de los estereotipos que me llamaba mucho la atención explícame el de la bisexualidad como es natural en nata

Voz 1 09:13 si el florista hecho mucho bien y mucho mal porque bueno lo sé si sigue celebrando hoy os digo hoy porque creo que este año va cumplir diez B diez años desde que se celebra en España el día de la visita bisexual que es el veintitrés de septiembre perdón se utiliza una fecha por Freud porque es Floyd en sus en sus escritos sí que empezó a hablar de bisexualidad y considera la visibilidad aunque lo fuera aquella manera entonces sí que a partir de pues de lo freudiano se habla mucho de la bisexualidad como una naturaleza como una potencia innata de todo ser humano porten el deseo en general el problema es cuando se considera que es un estado pasado que es un estado bárbaro que su estado natural no se respeta a las personas actuales presentes pasa lo mismo aunque de otra manera cuando se habla de la bisexualidad como algo futuro como una utopía bonita poner una sociedad hipotética sin restricciones sino presión pensar que en esa situación todas las personas seríamos bisexuales el problema no es mi frase sino de una clase teórica es sólo limitamos la visibilidad al pasado más lejano no o al futuro más utópico no se les da presente a las personas bisexuales con lo cual senos vuelven misil

Voz 0401 10:25 la normalización como herramienta cómo se puede combatir a nivel personal contra toda esta bici fobia incluso aunque sea sincero sexual porque que yo lo entienda vale claro que alguien que es heterosexual me entienda no es tan fácil claro

Voz 1 10:42 yo yo hablo es recalcaron mucho que me gustaría este libro fuese un sustituto imperfecto de una buena conversación creo que la idea era generar empatía y creo que la mejor herramienta puede ser hablando y dando a conocer esto es pedir más visibilidad a personas bisexuales también pedir a las personas lesbianas digáis por ejemplo que seamos más más abiertas y que seamos menos vivas la visita es muy importante sobre todo en personas conocidas porque si pensamos en gente de la música en gente del cine en gente de la televisión las personas gays lesbianas estamos cada vez más representadas y yo creo que mejor además pero persisten sueles muy pocas y cuando sale alguna y bajo los focos es problemático a veces la persona se retracta es muy complicado yo creo que se puede ser muy importante que que haya cada vez más escasos que en productos culturales como películas series salga la bisexualidad pero salga bien no sé no salga ni estereotipada ni Percy suavizada que también va a ver personas bisexuales qué les encanta el sexo pues como las hay heterosexuales lesbianas y gays ahí

Voz 0401 11:50 hasta se ahí bisexuales que son muy muy muy de no tener sexo con cualquiera y tanto muy de muy restrictivos en sus relaciones amorosas cada uno llevar la sexualidad como considera al margen de cuáles suelen sea su orientación sexual para determinar tú eres antropólogo no te puedes escapar y me gustaría saber si consideras que esta puede ser la generación en la que la diversidad sexo cuál sea aceptada respetada o más bien consideras que pico y pala educación y a ver si los que vienen por detrás vienen mejor puf

Voz 1 12:25 me veo cosas buenas cosas malas en el presente y el futuro en la desaparición por ejemplo de Educación para la Ciudadanía hizo mucho daño hacen falta hace falta una asignatura similar que sea obligatoria además hace falta que televisiones y otros medios públicos y privados tengan en cuenta su responsabilidad que productoras por ejemplo de de productos culturales de de medios sean residían responsables sean responsables y así creo que un futuro puede ser una generación mejor yo creo que está mejorando poco a poco estoy pensando en pues en programas que tenemos ahora la televisión en libros que están saliendo en novelas que poco a poco a lo mejor sin tener la etiqueta LGTB o venderse en libras específicas hacen poco a poco cosas hacen ayudan

Voz 0401 13:08 qué bueno es lo que están haciendo los Jabois desde Operación Triunfo

Voz 1 13:13 totalmente visibilizando toda diversión

Voz 0401 13:15 la sexual somos muy fans de ese programa de estos dos hombres muchísimas gracias Ignacio el Pío Domínguez tu libro vi fobia etnografía de Lasse bisexualidad en el activismo LGTB debería leerse en todos los institutos de verdad muchísimas gracias por por hablar de nosotros de esta manera