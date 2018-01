La opinión (22/01/2018) - Derecho al pataleo

Voz 0313

he de confesarle es que tenía esperanzas de que esto cambiara que con el nuevo año saliéramos el bucle pero debo reconocer que era una esperanza absolutamente infundada más fruto de ese optimismo irredento que algunos profesamos que no de un análisis racional tenemos lío catalán y español para Rato aquí no se mueve nada ni nadie bueno si Puigdemont ha viajado a Copenhague Rajoy a Castellón un ha insistido en que la sombra de Franco es alargada y el otro en que a los españoles nos va mejor cuando viajamos en el mismo tren bien es verdad que Rajoy inauguraba el AVE Madrid Castellón ya llegando con casi veinte minutos de retraso osea que den señal del cielo casualidad incómoda para da igual da igual porque el presidente del Gobierno mantiene su propia velocidad de crucero bajo la máxima ley ley hizo Loreg por eso el Tribunal Supremo sigue también su propio ritmo puede permitirse el lujo de ignorar ese viaje a Dinamarca de Puche Puigdemont y mantiene en la cárcel de forma preventiva a varios líderes independentistas en una situación que a ojos de bastante gente dentro y fuera también de Cataluña tiene toda la pinta de de un escarmiento exagerado por no llamarlo directamente escándalo así lo veo yo sí porque esto además le permite a Puigdemont alimentar el discurso del agravio de la persecución de la incomprensión del enemigo español y así seguimos ir por qué les cuento todo esto sí más o menos ya lo saben pues por algo muy sencillo porque el hecho de que este asunto nos aburra nos cabrea a cada uno por razones distintas a partes iguales no va a hacer que desaparezca el problema así que a los optimistas antropológicos a los mal llamados equidistantes ya los que no como hurgamos Nicola ilegalidad flagrante Nikon las porras y los jueces como sustitutos de la política bueno pues tendremos que comernos el el optimismo y más cosas pero nos queda el derecho al pataleo ya decir lo que pensamos yo personalmente yo no pienso renunciar a eso