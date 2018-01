Actualidad (22/01/2017) - Cero para Francisco Pérez de los Cobos

Voz 0313 00:00 Michael Robinson se puede cantar sin inglés verdad con no no como poderse puede

Voz 1 00:08 ahí está clarísimo puede como hablando de radio no español si es que puede tener este nivel de inglés

Voz 0313 00:17 esta esta es un poco bromean bonobos hacia la ciudad no se puede tener un nivel de inglés digamos no del todo eficiente para desempeñar un puesto de alta responsabilidad donde se exige un conocimiento hablada ése no está tan claro y eso está en el fondo de nuestra polémica

Voz 2 00:34 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 0827 00:43 pues la política es la siguiente el exmagistrado Don Francisco Pérez de los Cobos uno de los tres candidatos de España para ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parece que recibió un cero de la Comisión del Consejo de Europa que evaluaba su perfil según cuenta el portal jurídico confín legal la razón es que pese afirman en su currículum un buen dominio del inglés

Voz 4 01:04 Llum muy buen manejo del francés

Voz 0827 01:07 los dos idiomas oficiales de este Tribunal pidió ser entrevistado en español y es creíble porque a un ex presidente del Tribunal Constitucional como es el caso se le presuponen sus conocimientos jurídicos puede que el candidato tuviese un mal día en la entrevista y no se sintiera seguro hablando en otros idiomas o puede que engordar a su currículo en materia de idiomas que sería una grave mentira porque no se trata de una oposición particular sino que se trata de una candidatura que presenta España suponemos que el candidato explicará también debería hacerlo el Gobierno que en la convocatoria de esta plaza creó un comité que evaluará y a los currículums entrevistará a los candidatos para comprobar su idoneidad antes de mandar las candidaturas al Consejo de Europa y puede que a este comité se les escapase algún sustancial detalle o puede que hiciera la vista gorda sin importarle después hacer el ridículo

Voz 0313 02:02 mañana saldremos de dudas porque mañana lo tiene que votar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Voz 1546 02:08 porque alguien quiera optar a ese puesto sabiendo

Voz 1 02:11 que no domina inglés francés será

Voz 1546 02:14 embarazoso no Colás en un trabajo en la cual con quién hables sí que

Voz 0827 02:19 o es que profesó toda situación es rara así a lo mejor pues el bloque decimos a lo mejor tuvo sencillamente un mal día o a lo mejor dijo que hablaba mejor inglés de lo que después realmente hablaba y no se sentía seguro como parece la entrevista en ese idioma

Voz 0313 02:34 de todas formas por por no centrarnos exclusivamente en el tema del del idioma que sí hubo intento de engaño pues es muy grave por no centrarnos solo eso el resultado concluyentes que al final de tres candidatos un obtuvo siete punto siete votos otra porque era una mujer tres

Voz 5 02:50 si Pérez de los Cobos cero no

Voz 0313 02:53 el siete ayer siete uno en Madrid con el Depor estos siete cero o sea no lo sé Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia buenas tardes buenas no no no no sé yo nosotros no miramos desde fuera no tengo ni idea no pero ostras alguien que en un examen él no es exactamente un examen es una entrevista no son obtiene este resultado ostrás después es tampoco complicado no que mañana

Voz 6 03:14 claro yo lo que pasa que sí que tengo que decir porque he leído la noticia de confirmó legal se dice al final de la noticia que fuentes solventes niegan que Pérez de los Cobos no sepa hablar inglés ni francés que las cosas hayan sucedido como sea

Voz 0313 03:28 ya ya ya ya ya ya

Voz 6 03:30 con lo cual bueno en fin partiendo del hecho de que bueno esta noticia no sé cuál es el grado de fiabilidad es verdad que a veces pues ocurren estas cosas no este es un caso que ha saltado a la publicidad pero hay otras cosas que bueno yo conozco aunque no voy a revelar obviamente hombres pero sí que es verdad que a veces además sobre todo en un caso en el que es en el el idioma de trabajo lengua trabajo es al francés inglés en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con lo cual hombre a mí me parece algo en fin sorprendente cuando vinos

Voz 0313 04:02 o con independencia de del tema de los idiomas que Bono no ya veremos si fue exactamente así como como se relata es posible que el hicieron a parte de la exposición en inglés francés y luego en las preguntas estuviera más cómodo no lo sé pero bueno al final es que el resultado es cero

Voz 6 04:16 claro claro sí sí dice no no no eso no hay un diputado de del PDeCAT precisamente en esa comisión podría dar una información más porque ha estado presente sí que resulta llamativo que una persona que además ha presidido el Tribunal Constitucional una alta institución del Estado reciba a cero votos si la información se contrasta ahí es como tal como se cuenta en en este diario de noticias pues francamente Spottorno pues no porque además no es que estemos hablando de una bajo anecdótico dentro del currículum de una persona sino precisamente insisto que es la lengua de trabajo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con lo cual si una persona no tiene el nivel suficiente para poder desarrollar su trabajo pues entonces francamente no sé

Voz 0827 05:02 no es que la otra opción es que no fuera por los idiomas tiro por radiación fuera por sus conocimientos legales y jurídicos y casi casi no sé si sería peor no pero parece parece un poquito raro no que que este hombre que a presidir el Tribunal Constitucional que es catedrático de hombre no tenga conocimiento suficientes como para defender su candidatura a un tribunal como este no

Voz 6 05:24 desde luego sí que es verdad que cero votos ya es por sí significativo en el mejor de los casos es porque no tiene el nivel lingüístico suficiente adecuado pues hombre evidentemente hay que presumir que una persona que ha presidido el Tribunal Constitucional y que además es catedrático de Derecho en una universidad sin si no diera esos conocimientos jurídicos creo que me parece inconcebible

Voz 0313 05:49 de hecho los había reincorporado en estos dos años a la cátedra porque estaba preparando esto durante estos dos años supuesto supuestamente no me imagino que estuvo preparando esto pero en fin Al Gore debió salir mal

Voz 1546 06:00 por ciento es quizás que para para ser piloto entonces GISA fue relación inglés no si es que es la parte que más que más me gusta es cuando estoy volando no cuando vine el piloto IT habla Ittihad tú las instrucciones de inglés es que es maravilloso porque porque bueno entiendo nada claro yo creo que tiene un inglés para hablar en el bar Manolo no o yo que sé entre Helios y tal pero para para los pasajeros pero es muy gracioso eh

Voz 0313 06:29 pero todas las fíjese Ignacio yo estaba pensando una cosa mientras hablábamos cómo son las cosas en los en otros pero al menos en este país

Voz 5 06:38 que teníamos todos digerido

Voz 0313 06:42 lo que este cargo vamos porque es el candidato del Gobierno no es ningún secreto claro los otros os candidato hombre y mujer ya nos hemos olvidado de ellos Yunus saca siete puntos era otra tres no olvido

Voz 0827 06:55 cómo se llamaban José Martín y Pérez de Nanclares el siete y María de los si acaso que

Voz 0313 06:59 eh que habrán estado tu tiempo también su medios currando y estudiando de tal no pero estamos sólo poniendo el foco en esto como si ya estuviera predeterminado que el cargo era para él no

Voz 6 07:09 es el el cargo era para él hay un dato más fundamental la asociación Jueces para Democracia en su momento interpuso un recurso contencioso administrativo contra un Gobierno que fijaba una edad

Voz 0313 07:24 así es verdad sí precisamente

Voz 6 07:26 el día a otra expresidente Benzema

Voz 0313 07:29 María Emilia Casas se mente

Voz 6 07:32 entonces así la asociación Jueces para pufos recurso y lo ganó ante el Tribunal Supremo con lo cual se les facilitaba también la posibilidad de que esta señora pudiera concurrir aunque finalmente no fue seleccionada pero ya que de partida fuera excluida en clara discriminación pues hombre de hecho bueno del Tribunal Supremo nos dio la razón y eso acredita a más que el candidato del Gobierno eras señor con lo cual en fin si era el favorito y aún así creo que todavía el Gobierno podrá forzar el hecho de que sea éste el que finalmente resulte elegido

Voz 0313 08:07 bueno mañana saldremos de dudas pero sería con un cero que me sale bastante escandaloso pero mañana mañana los vamos a averiguar Ignacio González Vega gracias para asomarse a la ventana