Actualidad (22/01) | “Negro de mierda”, los intolerables insultos racistas a un árbitro regional

Voz 1 00:00 tanto en Burgos la antena actuar a la bola no

Voz 0313 00:09 o no exactamente depende la semana pasada hace unos días después de la eliminatoria de Copa del Rey de los partidos de ida entre el Espanyol y el Barça concretamente hablábamos aquí con un experto de lo que de lo que se insulta en las redes sociales durante los partidos no citábamos el caso de de Piqué y todo lo que le decían ITA bueno en las redes sociales ayer ayer en el partido entre el Riba de de Valle del Nalón categoría Regional Preferente un árbitro que Wall de dos asistentes escucharon cosas como ésta negro de mierda que puta pena que no se pinchó la patera te debió joder la vista el salitre de la patera negro de mierda debe pitar tan mal por la mierda de raza puto negro persona que Wall de buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenido qué tal cómo andamos de ánimos

Voz 2 01:00 bueno mis compañeros si estoy bien ahora mismo

Voz 0313 01:05 cuántos años arbitrando

Voz 2 01:08 Diez años es mi decir sí

Voz 0313 01:11 si alguna vez habías vivido una situación tan tan desagradable y tan chusca como la de ayer

Voz 2 01:19 como la de ayer no he vivido no los no no recuerdo cómo haya lo de ayer es lo más

Voz 0313 01:26 pero ayer era era era mucha gente que te gritaba esto era alguna persona concreta que se la podía fácilmente identificar cuéntanos un poquito cómo cómo discurrió estas no

Voz 2 01:37 eran un grupo de aficionados Si por sus cánticos Si ánimos el equipo local justos de trascendió asistente número dos

Voz 3 01:48 si Lobo

Voz 2 01:51 una personas detrás de mi asistente número uno que estaba todo todo el momento siguiendo su inmovilidad es hacia adelante atrás que le dedicaba todos los insultos que queremos puesto en el acta

Voz 0313 02:07 claro porque uno o uno de los de los jueces de línea es una es es mujer lo digo para que los oyentes lo sepan qué cargos se llevó la peor parte de los insultos también verdad Sonia

Voz 2 02:16 sí sí sí mi asistente número uno es una mujer

Voz 0313 02:23 oye que tú no puedes un árbitro no puede parar el partido cuando cuando se hayan cosas de estas pregunto eh

Voz 2 02:31 en en el campo de FIFA en grandes ir hay normas pero por ejemplo nuestro categoría nosotros silbemos Kepa integridad física nuestra eh que es peligrosa podemos suspenderlo pero ayer estábamos vigilando debe ser casi puede pasar más allá de frutos y cánticos aquí para poder hacerlo pero estuvo todo el momento verbales con con voces y tantos por eso preferimos seguir adelante para acabar el encuentro

Voz 0313 03:06 hoy el delegado de campo en casos así no puede hacer algo o no se debe enviar un aviso a través de la megafonía o echar a los que te están diciendo estas cosas que insultan no sé

Voz 2 03:18 podría haberlo hecho por ejemplo yo en en en el descanso cuando estábamos en base al vestuario en pies empezase a a es decirle sobre el comportamientos donde el banquillo para que es el mejorara ir Si dependiendo la respuesta de él quería la más sobre el estado de público pero cuando vimos que el delegado no era receptivo para corregirlo lo que dice es no seguirle contando luego para poder actuar yo de manera que permite a las reglas de juego poner medidas disciplinarias en el en el banquillo así fue vamos

Voz 1546 04:03 bueno es comentó que paró el partido en el caso de que ponía en peligro la integridad física muestra no porque claro escuchando a todo esto podía haber puesto en peligro la entrega física de los que están gritando por las ganas que habrá tenido usted para para para propinarle un gesto no

Voz 2 04:22 el arbitraje no os enseño cómo aguantar bajo presión y cómo está seguro diez años de arbitraje no es poco a veces no pintamos para los de mucha intensidad más público imposible lo que nosotros hacemos es para que no es que no nos vaya de las manos del partido que tenemos que dedicar juego entonces le damos poca importancia cuando no cuando no los impide en el transcurso del terreno de juego todo el partido pero si si si si vemos que son dos o tres individuos únicos que están dando los jugadores es lo que sea tal que ha parado

Voz 4 05:08 al serle a sal

Voz 2 05:11 la porque éste va a crear otro conflicto más porque los jugadores no a no sabemos cómo puedan comportar o no responder no pero nosotros podemos controlar nuestros en esta caso en mi caso como como se que quería acabar el partido de de manera que pueda yo que sin sin sin sin ser por protagonismo entonces así fuimos nosotros aguantamos Si no

Voz 4 05:39 pusimos nuestra parte para poder acabar el parto

Voz 0827 05:42 todo este tipo de situaciones este tipo de actitudes se producen solamente en la grada o también se producen en el campo de juego es decir hay jugadores que alguna vez te han insultado

Voz 2 05:54 ha jugado es pueden que que que me insulten eso no nosotros tomamos sinceridad disciplinar es un par de veces igual

Voz 3 06:04 jugadores un empalador Si

Voz 2 06:07 menos habituales dicho esto y había expulsado sin más y no no cojo las que juego ponen un insulto y Abbás castigó disciplinaria de ir a aplicar eso y nada pero al cuando es público tenemos que valorar más más cosas porque dejamos muchos kilometros para arbitrar los equipos que juegan también es kilómetros cuando no cuando cuando valoramos que corre peligro

Voz 4 06:35 es la persona entonces no no no vamos a tolerar

Voz 1546 06:40 ya sabes que ha acostumbrado frenar los jóvenes árbitros a vivir técnica desde hace unos años donde encima unos árbitros atacan luces los jóvenes avestruz y luego tintas de insultos públicos sepa es entorno abrazando derive no que que sí

Voz 0313 07:03 póngase una bajada del campo

Voz 1546 07:06 está predispuesto se irá y en este caso ir a racial por cierto esto no te pasen la vida cotidiana no cuando estás en la calle que alguien te insulte y de forma racial

Voz 2 07:22 no no esto no en Asturias nunca me pasa quitando fútbol ir normalmente ellos no no no me acuerdo ni con qué color Ortego

Voz 0313 07:34 sí

Voz 2 07:36 el acuerdo tal cual a veces alguien quiere recordar te así de manera muy noventa minutos es mucho pasa ver cuestiones no me acordaba que eran

Voz 0313 07:46 no

Voz 2 07:49 entonces es que no es habitual pues eso nos llamo mucho la atención allí

Voz 4 07:53 a ver si mi compañera

Voz 2 07:57 árbitro asistente número uno lo que aguantó es mucho mucho

Voz 0313 08:02 apoyo que lo lo su los jugadores ayer te te ayudaron o no

Voz 2 08:07 no los jugadores quiere pues querían Gara que estaba estaba ahí con ellos Si aguantando los público oí enfrentarlo controlar para que no nos vaya de las manos mezclando una cosa con otra es la de no entonces Si nada a los jugadores

Voz 4 08:27 dentro de local cabe colaboraron para que para que siga

Voz 0313 08:32 el partido y Kinca no

Voz 1546 08:34 los locales son los visitantes

Voz 0313 08:38 no los los cardos suplantada antes

Voz 0827 08:43 lo que desde luego a estás demostrando que tienes la piel curtida después de diez años de de arbitraje pero en algún día como este que viviste y se te quitan las ganas llegas a casa dice su y no sé si merecerá la pena el palizón el kilometraje lo poco que me pagan por encima estar ahí noventa minutos escuchando sandeces

Voz 2 09:02 no dio el arbitraje ahí mira te voy a decir es que para mí una de las cosas que me hace más feliz traje y compañerismo ir enterrar junto a pitar juntos luego al final de año al final de temporada que estamos siempre haciéndonos piñas no entonces el trabajo que acertamos intentamos hacer estar lo máximo que podamos y todo eso me anima porque mis mejores familiares son

Voz 0313 09:30 no los los compañero

Voz 2 09:31 es por las buenas o las malas siempre cerca entonces a mi tipo de actuación lo que hace es por mis compañeros Pollini que siga ahí que llena que Mena muérete arbitraje más inmueble es verdad