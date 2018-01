Play Fútbol: Ronaldinho, el mago feliz (22/01/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo monitor pisa la para la radio el domingo la mirlo crearía dos sin no es contra el militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Ronaldinho yo gaucho hizo oficial esta semana pasada su retiro del fútbol profesional lo cierto es que su fútbol genial aquel Ronaldinho es absolutamente imparable nos había dejado hace unos años ya en la portada de Play Fútbol de esta semana vamos a intentar evocar toda aquella ilusión que nos generaba entre dos mil dos y dos mil seis sentarnos al frente de la televisión en el campo quizá los más afortunados para ver jugar a Ronda dicho pero también vamos a intentar responder a porque se cansó tan pronto de ser el Rey del fútbol echando la vista atrás parece una locura pensar que el Gaúcho ganó tan solo un Balón de Oro los mismos que Michael lo bueno Matthias Summer inseguro que coincidimos que el nivel máximo de Ronaldinho se acerca mucho más al de Leo Messi que al de Matthias Summer por poner un ejemplo hoy en Play Fútbol recordamos al mago de Porto Alegre recordamos

Voz 2 01:23 a Ronaldinho Gaúcho

Voz 4 01:32 Ronaldinho Gaúcho ya verás

Voz 5 01:35 si bien

Voz 4 01:59 de Kibo para ídem

Voz 0301 02:02 dar entender bien por que llegó a ser tan bueno a Ronaldinho pero también porque sedes hinchó tan rápido del globo hay que contar aunque sea brevemente también la la historia del futbolista de de Porto Alegre Ronaldinho es hijo de Joao fue un modesto futbolista que tenía como muchísimos padres el sueño de que sus hijos llegaran donde el no consiguió llegar tenía el sueño de que Ronaldinho y Roberto de Assís fueran grandísimos jugadores de fútbol además Ronaldinho es hermano de Roberto que por una lesión truncó una la carrera que apuntaba también muy alto la de Robert esto de de Asís por tanto era en sus inicios como niño un chaval con muchísima presión para empezar la presión que habían puesto en si su padre y su hermano porque consiguiera Ronaldinho ser lo que ellos no no fue don y también la presión de sacar adelante a su familia esto explica por ejemplo que su primo durante muchos años fuera su preparador físico su hermano ya lo sabe Roberto fue su representante su hermana era asistente y secretaria es decir tenía a sueldo prácticamente a toda su familia durante una etapa muy importante de su carrera llegó muy pronto la presión para Ronaldinho en el Mundial sub diecisiete de mil novecientos noventa y siete llevaba el dorsal número diez de la la la selección brasileña ya que el Brasil fue campeón

Voz 6 03:19 el mundo ganándole a la selección de Ghana en en la final

Voz 0301 03:23 empezó a destacar en gremio Ile fichó el París Saint Germain pero hay un punto de inflexión muy importante en su carrera el primer momento en el que ya nos damos cuenta de que no estamos ante un gran jugador más sino ante uno de los mejores seguramente por aquí anda como siempre el gran Fermín Suárez que nos acompaña explicando esta historia a Ronaldinho la Fermín cómo estás qué tal Bruno muy buenas hablamos del Mundial dos mil dos en el que Brasil se proclama campeona sí y en el que empezamos a a ver al gran Ronaldinho en todos tal recuerdo de aquella partido que ella eliminatoria contra Inglaterra en el que Ronaldinho fue absolutamente clave en cuartos de final de ese Mundial para contextualizar este legado Guerrón

Voz 2 04:04 Mourinho en la canarinha centrados en los Mundiales de dos mil dos y dos mil seis tenemos una voz autorizada una leyenda de la canarinha una de las personas con más influencia sin duda en la historia de las el Estado como es Carlos Alberto Parreira que en declaraciones a Play Fútbol nos ha hecho este retrato de lo que ha sido Ronaldinho

Voz 7 04:22 no hay ningún jugador con una app y evitar con una vez no estoy comparando

Voz 0267 04:27 jugar con Maradona con Pelé a comer

Voz 7 04:30 pero con su actividad hacía el mayo parecía mayoría impronta siempre que que su padre esa va a dejar una o nata se compara con vida sus incumplimientos mejores momentos es increíble y lo que queríamos era lo que hacía prácticamente un único

Voz 0301 04:54 tiene Parreira a Ronaldinho hablaba como uno de los más visto toros de del mundo que es increíble ver lo que conseguí hacer con el balón pero nos ha hablado también de cómo fue para Ronaldinho que el dos mil dos aquel Mundial

Voz 2 05:04 qué fue de su de su eclosión de su aparición de llamar a la a las puertas en una Seles les Sao dirigida por Scolari que tenía sobretodo mucho orden esto les gusta mucho recalcar lo a Carlos Alberto Parreira pero tenía ese tridente mágico en el cual estaba Ronaldinho

Voz 7 05:18 el mismo equipo muy esa

Voz 8 05:21 cadete

Voz 7 05:22 en organizar a tu modo distinto con escolares con tres

Voz 9 05:26 centrales

Voz 7 05:27 a las dos mediocampistas de contención tres jugadores importantísimos que te ciclismo con ellos

Voz 10 05:37 digo fenómeno Jurado

Voz 7 05:40 es siempre hace va diferencia para abrasivo como ahora tenemos un Neymar y coches

Voz 0301 05:46 tres jugadores que marcan la diferencia Ronaldo lo hizo durante todo el Mundial fue máximo goleador claven en la final Ronaldinho Rivaldo por ejemplo lo hicieron ante Inglaterra esa gran jugada asistencia de Ronaldinho y luego el golazo de falta de Ronaldinho así que todo el mundo recuerda en aquel dos mil dos

Voz 2 06:02 que además de ese gol Bruno que sí que la gente lo puede recordar mucho por esa acción concreta se marcó un auténtico partidazo Ronaldinho fue tal vez su carta de presentación más bestia en unos Mundiales con una aparición muy muy completa justo por detrás de esos dos mediapuntas y con todo la libertad o el sostén que le daba Gilberto Silva Yuncler son que fue también revelación en este Mundial dos mil dos para hablar un poquito

Voz 0301 06:23 más de Ronaldinho de sobre todo esos tres grandísimos años entre dos mil tres y dos mil seis hemos invitado a Play Fútbol al jefe de deportes de la Ser en Cataluña también director del que lo escucha escucháis haces muy mal porque es el programa que hay que escuchar siempre sobre todos los aficionados de del Barça Hay demás Sique Rodríguez qué tal muy buenas

Voz 1906 06:41 hola Bruno buenas bueno fueron tres años

Voz 0301 06:44 de Ronaldinho a mí me gusta decir que en medio de la depresión llegó una sonrisa practicamente eterna y a partir de ahí cambio cambió el Barça eh

Voz 1906 06:52 en polvo salvaje Ronaldinho en el Barça fue eso un polvo salvaje y no recuerdo ningún jugador que haya tenido el impacto que tuvo él devolvió la sonrisa al al al club cambió el estado de ánimo de una afición que venía deprimida ir yo creo que me atrevería a decir que no luso salvó muchos matrimonios en Cataluña porque le recuerdo que venimos de una etapa donde tú intentaba es que los tuyos se sentaran al sofá a ver al Barça y les explicabas que el fútbol era un juego divertido terminaba el partido cero cero

Voz 0301 07:27 yo uno cero cero uno

Voz 1906 07:30 soy aburrido hoy claro te costaba convencer a la a la gente de que realmente el fútbol era un juego divertido y entonces apareció Ronaldinho tu familia se agolpaba en el sofá porque le hacía gracia ver a ese tío que se reía y que transmitía alegría felicidad hay que además pues siempre te dejaba detalles que que que que alucinaba

Voz 0301 07:46 sí apareció Ronaldinho apareció sobre todo una noche del tres de septiembre

Voz 11 07:52 en la que bueno fue conocida como la noche de

Voz 0301 07:54 el gazpacho hace unos años si no me equivoco hace dos de vista estáis a Ronaldinho lo que te llegas sí

Voz 1906 07:59 una de las entrevistas que me llevaré a la tumba porque me hacía especial ilusión estar con él a las expectativas y la realidad no defraudó las expectativas en todos los sentidos

Voz 0301 08:11 por lo que les contaba a Ronaldinho así que Rodríguez y Adriá Albets que le hicieron la la entrevista sobre aquella noche del gazpacho donde todo

Voz 12 08:18 son me acuerdo muy bien porque pensaba que era broma medicina nada jugar mella noche desde luego nada

Voz 13 08:25 esta ahora mi ahora es la hecho de la fiesta no la medianoche Laure de la fiesta verlo ahora que éste decidiera está bien la Française ahí con el gazpacho empezó

Voz 0301 08:38 todo este envió ahora yo estaba ha tenía un examen al día siguiente me acuerdo de recuperación de los por qué la gente que nos tengamos lo que nos pasa y me invitaron a ir al al Camp Nou me dijeron es el debut de Ronaldinho al hay que ir aunque sea a las doce y pico de la noche fui sí que hay me acuerdo de la gente en el Camp Nou saliendo al final un empate contra el Sevilla era un poco un paso atrás de del Barça a nivel de resultado pero la gente del Barça que además la afición de del Barça históricamente había tenido esa historia de de ser muy sufridora y demás y siempre o casi siempre pesimista esta salía de de del campo convencida de que había sido un punto de inflexión esa noche en la historia del club incluso eh

Voz 1906 09:21 sí por todo porque refleja

Voz 14 09:24 da lo que fue

Voz 1906 09:27 ese Barça de Ronaldinho para lo bueno y también para lo malo en ese punto de locura no de de conseguir cosas que eran impensables no el hecho de jugar un partido a las doce de la noche el hecho de que además el partido que al terminar un empate no ganó el Barça ese partir ese recuerdo como si fuera una victoria por eso demuestra de donde venías hacia dónde que yacía donde iba así el golazo de Ronaldinho que fue pues su primera gran noche en el en el en el Camp Nou un un gol además que lo define no porque demuestra su su calidad pero también su potencia eh porque porque Ronaldinho era muy potente

Voz 0301 10:06 es es clave eso y luego lo repasaremos también el cambio que experimenta Ronaldinho también en lo físico en en el Barça Ronaldinho lo lo comentaba así que ahora es un jugador que nos ha regalado momentos preciosos pero muchos de ellos no han acabado en gol elásticas colas de vaca regates imposibles le preguntaban en la entrevista sobre la famosa Spalding ya esto contestaba Ronaldinho me parece también una reflexión interesante

Voz 13 10:30 pienso una jugada tuya muy típica la niña que no era un regate fue un pase eso fue queriendo fue sin querer

Voz 12 10:38 sí o haciendo interacciones

Voz 16 10:41 a mi edad

Voz 12 10:43 siempre hacía muchas cosas de los entrenamientos desde siempre buscaba algo que fuera nuevo pudiera engañar los demás así sacar provecho de estos no a hacer por hacer de todos mis compañeros me dejaban hacer las tonterías que hacía porque hacía la lotería pero no hacía para hacer así ha ahora sacar provecho para todas las equipo es me me daban hasta la verdad

Voz 0301 11:11 era fruto de la alegría que transmitía a Ronaldinho en el campo también fuera de él esas cosas que se le ocurrían es que al final tenían un sentido

Voz 1906 11:17 sí esa es una de las claves se que hagas cosas bonitas que sean prácticas que sean útiles Ronaldinho

Voz 17 11:24 tenía la virtud de hacer cosas diferentes sin transmitir que se reía del rival fíjate qué

Voz 1906 11:33 yo creo que Ronaldinho te hace un dream y a todo el mundo le cae simpático y ese mismo dribló lo hacen Aimar

Voz 0301 11:39 ya hay mucha gente que se queja es verdad es tremendo eh no no nos no sé decir exactamente porqué Ronaldinho caía bien muy bien Hinault no encuentras a nadie que perdón que que hable mal de Ronaldinho es es tremendo en el Barcelona en esa etapa entre dos mil tres y dos mil seis ganados ligas gana una chapa Pons en Ronaldinho es el líder absoluto de aquel equipo aunque había otros grandísimos jugadores todos muy importante en aquel equipo y demás después se cae Ronaldinho a partir de el Mundial dos mil seis que enseguida lo lo repasaremos también Ronaldinho baja vamos de manera drástica su su rendimiento me parece muy interesante la reflexión más interesante de de la entrevista que que le hace Sique Rodríguez a Ronaldinho la pregunta de por qué duró tampoco ese idilio

Voz 13 12:23 el gran Ronaldinho el Barça tú crees que tu época por esos terminó demasiado pronto en el en el Barça

Voz 12 12:29 no fue justo el tiempo justo tiempo justos de todo pero los aficionados son siempre así él está fuera siempre ve de una a otra fuéramos los faltó chiste lo no faltó no

Voz 13 12:41 sí pero sólo una Copa de Europa podía haber caído alguna más no

Voz 12 12:45 más género Taking cuántos años así aquí el Barça guía mucho a tenía una nosotros en tres años hemos hecho mucho para la historia de un club que me parece absoluta

Voz 0301 12:58 durante clave Ronaldinho tienen una presión brutal ya de casa porque su padre esperaba que Ronaldinho fuera un gran futbolista algo que a lo que el no llegó ser el hermano de Ronaldinho es una carrera importante había mucha presión para en su familia para que Ronaldinho fuera futbolista para que fuera incluso el mejor mejor él era competitivo y cuando llega a ser el mejor sí que a partir de ahí Ronaldinho se de extensas

Voz 1906 13:21 y él mantiene que estuvo mucho tiempo al más alto nivel y con años muy buenos otros no tanto pero que al final está en el máximo nivel el recuerdo que en la entrevista discutíamos sobre su rendimiento en el Paris Saint Germaine en el Barça y después en el en el Milan él reflexiona sobre que siempre tuvo claro que el fútbol no le iba a quitar la juventud y al final no yo entiendo si yo yo entiendo el final que Ronaldinho sienta que estuvo el tiempo justo para la final los aficionados los periodistas a la gente en este caso del fútbol tendemos a juzgar a las personas en base a lo que nosotros creemos y la felicidad de una persona no tiene por qué coincidir con lo que nosotros creemos

Voz 0301 14:03 todo darme igual a Ronaldinho con tres

Voz 1906 14:05 yo ser al máximo nivel ya ya ya ya fue mucho ya era feliz la gente los protagonistas no siempre en la historia de esta manera

Voz 0301 14:13 para ponerle si yo recuerdo la entrevista perdona Bruno

Voz 1906 14:15 que cuando terminó me hizo mucha ilusión porque Ronaldinho lo lo lo lo admiro eh de hecho a mí me ha impactado más Ronaldinho que Messi Messi no se entiende sin Ronaldinho para lo bueno y para lo malo porque aprendió de él lo mejor y lo peor es mejor Messi que Ronaldinho pero el impacto de Ronaldinho fue tres vendo in recuerdo que terminó la entrevista Ronaldinho me miró y me dijo tú llegará muy lejos

Voz 17 14:39 y me quedé hostia que me lo digas tú me hace especial ilusión me José dice es la mejor entrevista que me han hecho mira pensé Garay pues me alegro luego reflexionando con Adrià entendí por qué porque hablamos de todo de las fiestas de él

Voz 1906 14:56 los partidos de la noche del Madrid del gazpacho de la relación con los otros jugadores tal pero Ronaldinho y habló de todo él sin problemas sí sí sí sí es verdad pero valoró que le preguntamos por todo sin juzgarlo

Voz 0301 15:10 si queréis los que queráis también escuchar la entrevista el Twitter de que hagas arroba Cutter gigas está en un tuit de hace unos días el día que anunció que se retiraba la la entrevista completa con con Ronaldinho sí que no nos podemos despedir sin que explique es la intrahistoria de de esa entrevista que es especialmente divertida es que sí

Voz 1906 15:30 porque yo yo a Ronaldinho y a Roberto de Assís que su hermano siempre les estaré agradecido porque se portaron ya cuando estaban en el Barça muy bien Roberto de Assís nunca me engañó jamás y de hecho él me dijo que Ronaldinho se marcharía al Milan y me explicó cómo vivía toda la historia ese cumplió a rajatabla cuando se fue el del Barça en muchos otros temas que que hemos tenido la la oportunidad de vivir recuerdo cuando negociamos la entrevista con con Ronaldinho que me dijo que intentaría que me la diera ahí

Voz 0301 16:03 tal cuando viniera a Barcelona pero queda poco tiempo y tal

Voz 1906 16:07 pero que como siempre no sabíamos tratado bien y tal que que no me preocupara que que a poco que pudiera me lo pondría por teléfono entonces con Adrià hablamos de dijimos mira vamos a esperarlo al hotel porque si nos le será más difícil que nos diga que no y entonces cuando llegué al hotel me veo por todas y me dice te dije que te llamaría por teléfono tú siempre tu la y vienes aquí nada si te veo tal no sé qué bueno total había mucha gente esperando y mucho los medios que querían entrevistas con él fueron cayendo y tal porque Ronaldinho se tenía que marchar a Roma que tenía una visita con el Papa y estaba en su habitación y tal iban pasando las horas Lillo estaba ahí y Norberto Roberto por ahí dando vueltas y tal venían periodistas Se marchaban no se queda ahí Roberto tenemos entreviste mi hijo Roberto si te he dicho que vas a tener la entrevista la tendrás ahora ya te lo digo la tendrás tú quédate aquí tú tranquilo iba despachando otra gente

Voz 0301 16:57 a ver totales decía que su hermano porque no sabía dónde estaba

Voz 1906 16:59 nada que cambió el vuelvo a su hermano no aparecía total pero no parecía porque Ronaldinho se fue de fiesta la noche antes era imposible despertarlo a la entrevista en principio lo teníamos que hacer sobre las doce o la una del mediodía la terminamos haciendo las seis o las siete de la tarde por un día en el hotel Miramar Toni la ganaron sí que Juan Carlos I sí sí es la maratón que muchas veces tiene que cubrir un periodista para conseguir su objetivo hasta el punto de que el hermano pidió las llaves de la habitación por qué no le abría la puerta a su hermano y llamó a la habitación no le habrían pidió las llaves las abrió tal irte despertó a Ronaldinho pues eso a las cinco de la tarde de hecho cuando bajó Ronaldinho para que hiciéramos la la entrevista iba con cara de resaca que pensé ha tenía una noche feliz porque se le notaba el el tío cambió el viaje porque había Petit bueno no perdió el vuelo porque lo cambió antes el hermano Italia fue a Roma al día siguiente por la mañana visitará al al Papa y cuando terminó la entrevista recuerdo que Ronaldinho a la hizo con nosotros tomándose un café cortado me parece nos dijo venga que ya llevo mucho Rando llamó mucho rato hablando con vosotros y me tengo que ir a ver a mis amigas de Barcelona

Voz 0301 18:11 aprendió muy grandes lujazo compartido estos minutos de radio charlando con Sique Rodríguez el jefe de deportes de la Ser en en Cataluña hablando de Ronaldinho no de Ronaldinho en el Barça de lo que era Ronaldinho que a través de esa entrevista en el que te llevas queda absolutamente

Voz 1906 18:27 definido ni el jugador más trascendente de la historia moderna del club estoy de acuerdo gracias sigue Play Fútbol en Cadena Ser punto com

Voz 0301 18:35 precisamente de esa etapa gloriosa en el Barcelona tenemos a un testigo directo te estimó uno de aquellos grandes años fue Damià Abella que hoy en día es comentarista de la retransmita donde el Moguda la retransmisión en catalán de la Cadena Ser en en Cataluña Fermín has hablado con Damià Abella que fue titular en el lateral derecho de del Barça en algunos momentos ha explicado anécdotas y yo creo que no tienen desperdicio eh

Voz 2 19:03 lujazo hablar con con Damiá Abella y lo podemos disfrutar en las retransmisiones hizo un Damià que empezaba su carrera en el en el Barça era un joven que ven añade del Figueras Ike se encuentra un vestuario plagado de de calidad de talento con un Ronaldinho muy joven que lo que hace también es ya era el ídolo pero es que los acoge a los jóvenes de una manera impecable

Voz 15 19:23 era una es una gran persona era el ídolo máximo del Barcelona ese momento a los jóvenes acogía pues como uno más Él era muy joven también tenía veinticuatro años en ese momento Inés acogía pues ha para todo haciendo bromas me acuerdo que me invitó a un concierto de Sher que me pregunte dónde venía poniendo estoy queda Figueras pero adaptada pues mira tengo una novia ahí me decía el concepto distinto al mío con lo cual ha aprendido que que al final que ha sido una amiga no

Voz 0301 19:56 amigas especiales de verano Audi el concepto de novia de él es distinto al mío me parece sensacional y si a ver perdón

Voz 2 20:05 aunque los acogía muy bien Ronaldinho los jóvenes porque además menos generacional mente compartían esa esa franja aún así Damià que jugaba de lateral derecho Ronaldinho de extremo izquierdo en un entrenamiento que los dos enfrentaban tuvieron que pararlo porque le hizo un descosido a Damiá

Voz 15 20:21 en un partido en este entrenamiento bueno pues me hizo un sombrero costea mucha explicarlo no nos entendería correctamente pero digamos que me dicen sombrero desde el balón en el suelo con un solo gesto técnico que todavía estoy pensando como lo hizo a la acción se se frenó para la para la jugada me pega un abrazo que un abrazo dijo que cerrara no pasa yo obviamente yo también pues con la alegría con simpatía porque quiero decir no a una persona que más me ayuda muchísimo a mí

Voz 2 20:52 cacho Rao cayó como les llamaba

Voz 0301 20:55 Deco y Ronaldinho los portugueses brasileños

Voz 2 20:57 esa a los más jóvenes que empezaban a despuntar un un Damià que que tiene esa anécdota guardada y que además la cuenta la cuenta genial después también lo que recalca es el sentimiento de alegría constante que tenía que tenía Ronaldinho que chocaba un poco con la idiosincrasia de los catalanes españoles

Voz 15 21:13 es una persona muy muy muy muy alegre yo envidio su manera de afrontar la vida envidio la alegría con la que vive porque como comentábamos justo antes bueno igual el pensamiento catalán español es mucho más trabajador más al frasco asoma tocan y en ese sentido el y posiblemente muchos brasileño pero él en concreto afronta la vida de una manera distinta a más para ser feliz y para hacer lo que les gusta

Voz 2 21:44 una forma tan distinta Bruno de encarar la la vida de los brasileños que se traducía en el caso de Ronaldinho en qué energéticamente no tenía nada que ver el lunes con el viernes Ronaldinho iba claramente en una semana de menos a más

Voz 15 21:58 el lunes era muy distinto al del viernes y me sorprendía porque contó LOC toda la presión que que suponía

Voz 0301 22:03 para él se tomó el partido

Voz 15 22:06 llegó a natural algo de euforia diversión a para jugar para divertirse y preparados partidos bailando El Vestuario jugando el balón haciendo malabares yo era impresionante ver eso teniendo juegas como Puyol Valdés au otros al lado que se toma el partido pues con bueno con mucha más concentración aislando así un poco de de los demás

Voz 0301 22:30 era su momento no podemos decir era su momento además

Voz 2 22:33 Se pasaba por ahí Thiago Motta o Deco Ile lanzaba el balón con los auriculares en el Vestuario mientras se concentraba a su manera

Voz 0301 22:41 el Illes pasaba y les devolvían empezaban a ya hace

Voz 2 22:43 toques y entonces veías a los jugadores catalanes todos concentrados aislados diera la manera radicalmente de de afrontarlo y me contaba da Damià ya para para acabar con este con este pequeño bloque que él como lateral no estaba acostumbrado a que le dijeran que había un pase que siempre estaba prohibido que era de lateral extremo siempre que el extremo estuviera de espaldas bien encarado o bien fijado por el lateral contrario es decir que un pase prohibitivo en el caso de Ronaldinho no el lateral que no tenía total libertad para dársela a Ronaldinho aunque estuviera muy presionado aunque tuviera el aliento del lateral en el cogote porque era capaz un quiebro de desequilibrio salir de esa posición de tanto agobio

Voz 0301 23:21 hemos hablado de su caída en el Barcelona pero seguramente ese Bach on de nivel de Ronaldinho empieza en ese Mundial del dos mil seis idea aquel campeonato en el que Brasil con Kaká con Ronaldinho con Adriano con Ronaldo con Robinho incluso eso Fermín a que ya Brasil con Parreira en el banquillo llegaba vamos como absoluta favorita nos ha hablado de aquel torneo Carlos Alberto Parreira

Voz 2 23:47 U Roberto Carlos no ha Play de talento increíble era la gran favorita y Carlos Alberto Parreira Nos apunta una de las claves de porque Ronaldinho no acabó de cuajar un buen Mundial

Voz 7 23:56 yo le cupo como estrepitosa acotado con prácticamente agotado porque Barcelona ha ganado todas las competencias yo creo la Liga siempre lo digan en la Copa no final de la allí tres días después cuatro sea pero yo estaba en la cero Sean reía sin ningún tiempo para descanso en muchas voces doctor Juan José no fue en ningún momento luego

Voz 0267 24:27 durante toda la temporada

Voz 0301 24:29 llega agotado lo dice así textualmente barrera es importante porque Ronaldinho no firma el mejor Mundial a poco que hubiera hecho un mejor torneo Brasil en semifinales y Ronaldinho siendo absolutamente decisivo aquel Balón de Oro del dos mil seis absolutamente seguro era para Ronaldinho finalmente se lo llevó Cannavaro que tuvo una actuación con Italia espectacular Fermín Iker

Voz 2 24:50 ese duelo con con Zidane esperaba Ronaldinho contra Zidane que ya empezaba el declive de su carrera hay realmente Zidane tuvo una actuación exuberante y pasó por encima de un Ronaldinho que que no podía tirar más a Parreira le hemos preguntado por ese encaje de tanta pieza de orfebrería de tantísimo o talento y quilates Kaká Ronaldinho Ronaldo Adriano Juninho Zé Roberto Robinho como se pudo encajar todo eso

Voz 7 25:12 por ejemplo cosas mejor es mejor solución hay que buscar siempre equilibrio porque era un equipo de fútbol tiene que atacar ni defender no pienso poner un Kaká de fuera

Voz 18 25:27 un mojón un material muy jugando a otoño

Voz 7 25:31 y es que podido un determinado momento China hacia la diva célula eluda las diferencias

Voz 0301 25:38 es curioso porque en ese dos mil dos ni mucho menos aparecía a Brasil como la principal favorita Francia incluso diríamos que Argentina podía llegar por encima acabó ganando Brasil en cambio las generaciones del noventa y ocho y dos mil seis que llegaban claramente como principales candidatas al título no dieron levantar el trofeo de campeones del mundo como buen mago Ronaldinho les hizo un gran truco apareció como un fogonazo brutal tan mágico que casi nos deja ciegos allá por dos mil dos desapareció a partir de dos mil seis casi con la misma virulencia Visto y no visto ahora estoy ahora no un crack Ronaldinho Gaúcho

Voz 19 26:19 en el bando que al intentar tanto dan largas de alquilado a afrontar apunta

Voz 2 26:33 dueña del delta

Voz 0301 26:36 vamos a hablar un poquito de fútbol inglés de la premier de la verdad es que no sorprendía ayer al menos algunos la decisión que tomó el Watford de prescindir de Marco Silva hoy el protagonista para el Torres del que nos va a hablar ese el técnico portugués pero lo vamos a enlazar también y al final vamos a hablar de su sustituto de de Javi García que es el que ha tomado el relevo en el club inglés o al menos parece hasta final de temporada Axel Torres qué tal muy buenas viene de una derrota bueno para empezar hemos hablado de Marco Silva hemos hablado lo hacías tú Axel yo lo compartía absolutamente en muy buenos términos de del técnico portugués es que había arrancado muy bien la la temporada que tenía el Watford para mí en una posición no real si tenemos en cuenta la plantilla y la calidad que tienen los jugadores de la plantilla de pero es verdad que el equipos estaba cayendo en las últimas semanas ya hay varias versiones en Inglaterra de lo que ha pasado de divergencias con la directiva bueno que al final en está última derrota de este fin de semana ha propiciado la destitución de De Marcos y lo eh

Voz 0267 27:43 sí bueno el propio comunicado del club para hablar de que si no hubiese llegado la OCE

Voz 18 27:48 en libertad por Marco Silva probablemente Marcos sirva seguiría siendo entrenador del del West mejor

Voz 0301 27:53 eh para la gente que no lo sepa el Ewerthon destituye a Koeman y su objetivo era firmar como contraste aquí en el programa Axel a Marco Silva y hace incluso una oferta al al Watford

Voz 0267 28:03 el Watford no deja salir a Marcos Silva Marcos Silva al parecer quería ir al al Ewerthon y a partir de ese momento los resultados empeoran Eluana empieza a perder partidos y es curioso que un comunicado de un club tan cool desde la destitución de un entrenador a otro club por haberse interesado por ese entrenador es decir viene a a comentar el el comunicado del Watford que si nunca hubiese llegado esa oferta probablemente habría ganado más partidos no se habían visto obligados a decidir a Marco Silva osea quién ha oferta nubló de tal manera Marco Silva le hizo perder el es poco le hizo perder los la concentración en el trabajo que estaba haciendo en Watford y empezó a pensar demasiado en lo que podría haber sido en Ewerthon en que a ver si no va a volver a tener una eso Thaçi etcétera etcétera y a partir de ahí consecuencia de esto el equipo pierde partidos y ellos se ven obligados a destituirlo porque el peligro de de de la permanencia en Primera División en Premier League la está ahí es una amenaza es una amenaza real a ver no podemos saber si realmente el efecto ha sido este ha empezado a perder porque ya le tocaba empezar a perder pero en cualquier caso es llamativa esta situación no es muy habitual ver un comunicado en estos términos ir no es nada habitual tampoco ver a un entrenador que hace dos meses era en el trabajo de todo el mundo quería en Inglaterra que era el entrenador de moda el propio Word por la red IN a este entrenador porque lo considera buenísimo y rechaza ofertas económicas que llevará pagar incluso una un traspaso y dos meses después es lo destituye es es una situación que que se llamativa desde luego

Voz 0301 29:56 el la Watford Axel tiene plantilla para Haití y para qué porque viendo los futbolistas que tienen nómina a mí tampoco me parece que esté demasiado lejos demasiado mejor que algunos de los claros candidatos a al descenso

Voz 0267 30:10 sí yo creo que tiene una plantilla pues parecida que tiene el Crystal Palace en Stoke West Brom

Voz 20 30:16 claro al día ya está aquí

Voz 0267 30:18 o es que hay una tremenda igualdad entre entre los los de la zona baja casi que la zona baja se confunde con la zona media hay ahí como ciertos equipos en un nivel muy similar si a esto le sumas que en dos recién ascendidos que en principio y yo pienso que todos creíamos que estarían abajo abajo datos peores plantillas hackers Philip no han estado abajo en en toda la temporada es decir están cerca eh pero pero no han estado en descenso de hecho han rendido muy por encima de las expectativas bueno eso en una en una realidad que podía al una previsión que podían tener en cuerpo días muchos otros clubes estos dos equipos pues quizás habían quedado descolgados y sólo habría una plaza de descenso ya sería más tranquilo pero la realidad es que ahora lo mismo a él tres plazas de descenso muy abiertas ya hay diez doce candidatos y que incluso los que está en la posición diez y que está cerca el descenso si además la dinámica es tan negativa como la es la del War for pues entran en pánico de ahí la la decisión propia también de de estos tiempos que vivimos en los que la diferencia financiera en prestar en en Premier League ya estar más abajo es tan grande que que que precipita decisiones esto porque no ocurría hace diez quince años pues porque al final si bajaba hombre era una decepción pero no no ponía en peligro la supervivencia de un club no dividía por por treinta o cuarenta ingresos no había una diferencia mínima pero pues los financieros primera segunda era más una cuestión deportiva el descenso que no económica no ya os ha ahora realmente hay tanta distancia que que todo el mundo se siente pánico oí busca soluciones casi compulsivas cuando cuando la decisión o cuando el el descenso amenaza

Voz 0301 32:16 con el Watford son ya ocho equipos los que han destituido a su entrenador en Inglaterra este año que se dice pronto es una barbaridad respecto a lo que pasaba años atrás e ir a Axel hay una diferencia lo contabas en en Carrusel entre el Ewerthon que es noveno y el West Bromwich Albion que es décimo no bueno ese día el el segundo que serial al hoyo una diferencia de de ocho puntos te pregunto por el sustituto Javi Gracia un técnico porque no sabía maravillado en su eh poca en el Málaga le ha gustado mucho pasó por el Rubin Kazan cuenta que sobre todo al principio por una cuestión de adaptación del idiomas sobre todo no no acabó de llevarlo bien no se adaptó del todo no yo ahora prueba suerte en Inglaterra en este que esperas de Javi Gracia en la Premier

Voz 18 33:04 no suelen dar interesante es un entrenador con con una sobre todo una unos conceptos tácticos una metodología o una cierta sofisticación muy

Voz 0267 33:16 bueno en la preparación de partidos en el diseño de esquemas sobre todo bien en saber manejar varios registros

Voz 10 33:23 no

Voz 18 33:24 yo creo que un entrenador del que hay

Voz 0267 33:28 muy buenas referencias incluso referencias que están por encima veces de los resultados ha tenido muy buenos resultados en el Málaga pero también ha tenido decepciones importantes excepciones en en Osasuna decepciones en en Rusia Yi yo creo que habla bien de él que que incluso teniendo estas decepciones eh pues media Liga española lo haya perseguido él ha rechazado ofertas de casi la mitad de equipos de la Primera División este año esperando una oferta que realmente les Léger vemos que el salto a la Premier en el el conocer esa esa Liga es algo que desde luego le le tiene que llegar porque si antes no ha cogido otros equipos en situaciones complicadas en primera división española pero una actividad al cabo también el West por esta situación va relativamente complicada pues pues es que que que le ha llenado mucho eso más Wolford ahora no

Voz 0301 34:24 el reto importante que tiene a partir de ahora Javi Gracia en una web porque a nivel de resultados está en caída libre a nivel de clasificaciones décimo pero como nos contaba Axel a nivel de puntos está tan sólo cuatro del descenso sí que trabajó por delante para el técnico navarro un placer como siempre tenerte en Play Fútbol Axel hasta la semana que viene un abrazo un abrazo hasta luego

Voz 21 34:56 yo yo o

Voz 0301 35:03 vamos ya con el repaso lo ocurrido en la Premier League este fin de semana las grandes ligas e las arrancamos por Inglaterra donde el Manchester City mantiene su ventaja de doce puntos sobre el segundo clasificado sobre el Manchester United sigue firme el equipo de Guardiola pese a esa derrota ante el Liverpool hace una semana en lo más alto de la clasificación Álvaro de Grado qué tal muy buenas bueno ese ese vio una red muy clara del equipo de Guardiola en el partido ante el Newcastle el encuentro acabó tres a uno pero poco sesiones y demás podría haberse llevado una renta incluso muy muy superior el equipo de de Gardel aunque es verdad que el partido en algún momento estuvo dos a uno con una diferencia de tan solo un gol y con ocasiones para el Newcastle para intentar el empate pero si fuera un combate de boxeo y fuera los punto estuviera acabado pues ocho dos una cosa así

Voz 22 35:55 sí se llena el dominio fue absoluto sobre todo porque El Cid tuvo el balón ingeniero ocasiones para meter goles al final no cometió todas todas todas las que pudo meter Agüero acabó con un hat trick pero lo cierto es que el dominio fue absoluto y fue un partido muy similar al de al

Voz 0267 36:09 te hace más o menos un mes cuando el City fue a Newcastle que aquí no hay ida y vuelta aquí se juega de la segunda vuelta es completamente aleatoria con lo cual hace sólo enfrentar nuestros dos equipos helado Premier y fue muy parecido étnicas el muy muy muy atrasado en su campo todos dependiendo en prácticamente un cuarto de del terreno de juego y el Manchester City con el balón acabó por encima del ochenta por ciento de posesión

Voz 0301 36:31 generando ocasiones en la ida

Voz 0267 36:33 digamos en el partido de diciembre no metió ya ya terminó ganando por por por sólo un gol de diferencia en este caso por dos pero durante varios minutos del partido pues como dices tú

Voz 8 36:42 OO ese gol ese gol final la segunda mitad de

Voz 0267 36:46 de Jake murciélagos estuvo a punto de darle un susto que en realidad fue un susto más en el marcador

Voz 10 36:50 la tienes del partido porque se veía muy claro que que el P

Voz 22 36:53 yo estaba siendo mejor y que iba a ganar el partido

Voz 0301 36:55 cinco de lateral izquierdo ya había aprobado ahí Guardiola algún partido de Copa en las copas básicamente estaba jugando de lateral izquierdo es verdad que en el gol del Newcastle Murphy Le gana muy bien la espalda pero con balón estuvo perfecto además interpretando muy bien cuando tenía que aparecer por dentro y cuándo atacar más la la banda me pareció positivo en el partido de definiciones sobre todo como te digo al varón en ataque

Voz 0267 37:20 sí porque además es son eso digan bueno es un lateral va a decir es lateral pero en realidad

Voz 0301 37:24 sí sí

Voz 0267 37:25 Guardiola es un diez o un once es decir un mediapunta o un jugador de banda izquierda que ahora mismo por circunstancias está teniendo que jugar de lateral izquierdo reemplazando a otro centrocampista que no es lateral izquierdo que desde entonces es el más parecido no a lo que pueda ofrecer del que es alguien que tiene buena pierna izquierda que es capaz de subir muchas veces que se pueden meter por dentro para combinar con el balón

Voz 22 37:46 pero que en tareas defensivas pues como se ve en ese gol el baila un poquito poquito defensivamente pero que que en todo lo demás pues cumple perfectamente ya es digamos el tercer lateral Wake cuartos si contamos a Danilo que está jugando esta temporada en esa posición en City

Voz 0301 38:01 Nos regalo Leroy Shane una de las jugadas de la temporada en en Inglaterra la que acaba con el tercer gol de del Kun Agüero que además fue un gol muy importante de la jugada para que no en la he visto es espectacular al porque tiene de todo se va por velocidad cambio de ritmo requiebros en una baldosa hace un cañito bueno en una jugada espectacular que acaba con asistencia de leer hoy Jané como siempre nos daba buenos datos Álvaro de Grado diré yo que son ya diez asistencias de Leroy sean son las mismas que de Bruyne los dos máximos asistentes en la Premier League que se dice pronto en rendimiento de alemán espectacular esta temporada vamos con el Chelsea rival del Barça Gran encuentro de Hassan sobre todo vestido adornado con dos golazos de del futbolista belga para cortar además una mala racha de resultados llevaba cuatro empates consecutivos el conjunto de de Antonio Conte con problemas en las últimas semanas con el gol con la finalización Se acabó todo en el partido contra el Brighton cero cuatro con un granja SAR me parece que es clave Álvaro no sé si estás de acuerdo veía sobre todo en ataque algo estancado a al Chelsea que no estaba generando demasiadas ocasiones ese tres cinco dos con Yoko cante Fábregas en el centro del campo estaba produciendo poco en las últimas semanas volvió Conte con Willian en la media punta al sistema del año pasado con dos mediapuntas por detrás de el delantero y dos centrocampistas que eran en el caso del sábado Kanter Ibaka Yoko ir más allá de a Cesc Fábregas porque creo que la del catalán está haciendo la muy buena temporada creo que en lo futbolístico mejoró el el Chelsea

Voz 0267 39:38 si hay que hay que matizar yo creo que esto al final surge debido a las lesiones es decir no no es que yo creo que sea la primera opción

Voz 0301 39:46 ya es bueno de cómo jugar porque lo cierto

Voz 0267 39:49 es que por ejemplo Fábregas y Morata o incluso Pedro que bueno no está siendo titular pero también ninguno de los tres españoles estuvo en el banquillo del Chelsea es decir estuvieron sin convocar con lo cual pues propiciaba que que pudiera cambiarse las cosas pero sí es cierto que ahí está la decisión de quitar digamos su centrocampista quitara a un posible recambio de Cesc Fábregas meter en un atacante más como en este caso fue fue William el partido el Chelsea pues fue contundente

Voz 7 40:14 no pronto oí bien combates

Voz 0267 40:17 su allí que todavía no se sabe si va a seguir o no en el mercado invernal de titular una cosa rara que está ocurriendo en el selfie sobre todo por lo que hablábamos hace un momento antes de empezar a grabar de los rumores de los delanteros que están relacionando sino denunciarlo de Ashley Barnes

Voz 0301 40:31 sí a llegar cedido hasta final de temporada pero

Voz 0267 40:34 que ha sonado Peter Krause A sonó Edin Dzeko entonces no se sabe muy bien por dónde por dónde va a tirar el Chelsea si va a ser una cesión se iba pero si va a ser un fichaje pero lo cierto es que parece que basó allí va a salir que Morata va a encontrar un nuevo competidor para para ser dels

Voz 0301 40:49 ganó también el Manchester United con gol de Marcial que lleva tres jornadas consecutivas de la Premier marcando en el Manchester United hay un nombre que retumba en las últimas horas el de Alexis Sánchez se habla de ese intercambio a pelo prácticamente con en quitarían no es oficial todavía pero no se vio ayer Alexis llegando va a Manchester a Carrington incluso la Ciudad Deportiva de de el United alguna foto que asilo lo atestigua Álvaro te pregunto opinión que crees que pueda aportar Alexis que ya sabemos que su posición por decirlo así ideales seguramente la de la la banda izquierda una posición en la que Marte está rindiendo bien últimamente en la que también puede jugar raso pero claro es que es un futbolista que puede jugar en tantos sitios ya hacerlo también que que va aportarle al hay una élite de es es prácticamente incuestionable pero cómo ves el fichaje donde crees que que jugará si acaba jugando como valorar la llegada de Alexis en definitiva el equipo de moda

Voz 15 41:45 yo

Voz 0267 41:47 yo bueno yo también creo que por ejemplo puede encajar en el lunes detrás del delantero detrás de Lukaku porque ahora por ejemplo está aguantó Jesse pringar yo creo que hay Alexis puede tener cierto protagonismo y luego sobre todo en la lo principal en una lista de virtudes que les a dar el United es ser un futbolista que meta más de quince goles por temporada que eso es lo que le ha fallado en estas últimas en estos últimos años el año pasado sólo metía Ibrahimovic este año sólo está metiendo digamos una cantidad aceptable o que parece que va a superar los veinte el Lukaku es cierto que una buena temporada pero no se espera que son delante lo que pueda llegar a los veinte goles y en cambio Alexis en circunstancias normales en una temporada completa si es alguien capaz de garantizar quince veinte goles cuando todo ve de titular y al final el equipo de Mourinho muchas veces el acusado de de jugar muy bien los partidos pero otras no matarlos de ganarlos por por ausencia de gol yo creo que Alexis eso es indudable que lo que lo puede dar y lo va a demostrar el arsenal el Barcelona allí así que los que he estado

Voz 0301 42:43 jugadorazo a Alexis Sánchez lo dijo él de sí mismo día y tenía toda la razón gracias Álvaro hasta la semana que viene un abrazo bueno saludo hasta luego ayer porque no había a tanta acumulación de partidos como otras veces pude mirar con algo de detenimiento el Antón uno Tottenham uno partido en el que se salió jugó muy buen nivel el Rumeu me venía a la cabeza porque no ha tenido una oportunidad con con Julen Lopetegui porque realmente hace tiempo que está jugando muy bien a fútbol me evocaba esto un poco a la situación que están viviendo otros españoles que están rindiendo a muy buen nivel que por lo que sea al menos de manera regular no han sido llamados con la selección española tenemos los casos de Marcos Alonso de Luis Alberto eh de marea no el delantero del Olympique de Lyon hay hay varios casos vaya lo quería debatir queremos ponerlos encima de la mesa hay valorar qué es lo que están haciendo y por qué algunos sí quizá deberían ir con la España de de Lopetegui Jose David López qué tal muy buenas muy buenas tardes a la semana como

Voz 8 43:44 es verdad que siempre decimos que

Voz 0301 43:47 hoy otras montones de jugadores

Voz 8 43:50 de momento la la de muchos de ellos así que este debate tenga tenga mucho sentido

Voz 0301 43:54 a fondo como estás muy buenas hola qué tal muy buenas lo cierto es que en otros momentos y que podíamos decir es que como juega fuera Hay innova en sus partidos no saben al nivel que están evidentemente Julen Lopetegui tiene un equipo de trabajo híper profesional y eso no pasa sino un jugador que que está jugando en Italia incluso te diría en Portugal en en Francia en en Inglaterra es porque ve a otros por encima el el seleccionador español pero hay varios casos de jugadores que que vamos que podrían estar perfectamente en las listas y que no están yendo como algunos de los que he citado Ari si buen

Voz 6 44:28 no yo lo primero que tengo que decir es que he notado cierta mejoría en cuanto lo que es Scouts de fútbol internacional con este seleccionador respecto al anterior estoy de acuerdo por ejemplo caso como Luis Alberto su uso ha ido con la selección Reina lo recuperó Lopetegui también para la selección Adrian en su momento el puerto del West Ham también fue osea que creo que hay un mayor de rastreo de jugadores por Europa yo creo que eso se está notando en en algunas llamadas que no entran todos es evidente que hay algunos nombres muy destacables como Marcos Alonso que está haciendo una temporada el Chelsea como Mariano que me parece también un delantero que está sobresaliendo pues también es una la realidad no pero creo que sinceramente hay un buen trabajo de de Scout in de lo que hay fuera si no vienen más jugadores que todos ponemos encima de la mesa hay que más o menos coincidimos es que no hay espacio para todos

Voz 0301 45:20 vamos con el vuestro con a quién llama haríais vosotros debido intentamos hacer ejercicio porque no es fácil ni mucho menos hay que tener en cuenta también ya no sólo el nivel sino la la competencia que tendría en la en la selección española me parece que en tu caso miras hacia Italia

Voz 8 45:38 lo primero es decir que antiguamente cualquier jugador español que que tuviera suficiente nivel como para ir a un equipo de una Liga extranjera casi que sería uno de los hijos en la selección sobre todo teniendo en cuenta que España nunca súper exportador de jugadores estaba hace practicamente Un

Voz 10 45:57 desde décadas una década y poco más

Voz 8 45:59 cuando ha empezado verdaderamente a mostrar que que un montón de jugadores por el talento de de España pues podían encontrar espacio casi que no había espacio para ellos en nuestra propia sino que habría que queda al que se marchara año o también como en la economía creciente de otros países pues evidentemente por lo económico hacía que que le llamaran la atención a un montón de jugadores pagarán lo que aquí pueden pagar dicho esto eh dice yo sí que miro hacia Italia porque me parece sobre todo por el crecimiento sobre todo por la progresión por casi lo inesperado por lo menos para mi ha sido el casos Luis Alberto el caso Luis Alberto

Voz 23 46:32 increíble porque viene de ser

Voz 8 46:35 la mismo titular absoluto en en la acción no es sólo titular sino jugador fundamental el que pone criterio entre cuarto de campo llegador asistente saca faltas que saca a saque de esquina es el gran asistente para adquirir móviles que es uno de los capos caen ND de ahora mismo de del calcio y aporta una imaginación un talento Un

Voz 9 46:59 aunque definitivo oí decisivo