SH471 Evas alquímicas: mujeres y ciencia

Voz 1 00:00 les parece es Afganistán podemos terminar por hoy claro continuaremos mañana sale el jardín midiera ahora me reúno contigo aún no hemos hablado de vuestros honorarios nos cobrarle nada Rey quiere que consideráis este lienzo como un regalo suyo a así os regalo escénica si queréis podéis hacer algo por mí

Voz 2 00:42 digamos si está bien

Voz 1 00:49 conocéis la prohibición a que previsiones sufrís las mujeres no podemos pintar cuerpos desnudos

Voz 2 00:57 sí una estúpida no

Voz 1 01:01 dicen que los ojos de la mujer sólo sabe mirar complicado queréis que pase paraguas desnuda así queréis que están muy osada perdonadme no quería ofender los pensé que tal vez vamos yo aceptaré vuestra propuesta me gustas al las predice

Voz 4 01:36 no

Voz 0772 01:46 continuamos en Ser Historia retomamos sobre un nuevo bloque lo hacemos escuchando un fragmento de una serie de televisión de Antena tres La princesa de Éboli en donde doña Ana de Mendoza tiene un momento pues un es una escena absolutamente recreaba Hay seguramente nunca ocurrió en la en la realidad en y ese tipo de petición in ni nada parecido pero bueno es un encuentro que tuvo com de una pintora de de la Corte eso Fénix va a Guisola no era pintora de cámara era una mujer de cámara de Isabel de Valois pero bueno pues ella fue siempre conocida por sus retratos hay un retrato muy conocido de Felipe II que siempre ha atribuido a a Sánchez Coello y que realmente pertenece a su finísima Guisola y hace pocos años bueno muchas ha cambiado el el nombre y la etiqueta de la identificación de de este cuadro su Fénix van Guisola al igual que otras mujeres de de la Edad Moderna bueno se caracterizó pues por restar en primer lugar en un mundo de hombres pero sobre todo por una unas facetas que podríamos identificar y calificar casi como al químicas algo que siempre ha estado en manos de los hombres todo aquello del conocimiento oculto el conocimiento secreto pues pues en el caso de las mujeres llama más la atención desde luego siempre hay que hay que verlo pues con con el con la distancia y sobre todo con con con los ojos que en aquella época estaba absolutamente perseguido no solamente este tipo de de artes extrañas sino más si eras mujer más Rey bueno bienvenida a Ser Historia muchas gracias Nacha tenía yo muchísimas ganas de reencontrarme con nuestra invitada que acaba de publicar la editorial grifos vas al químicas yo conocía amar pues lo estábamos comentando ahora a micrófono cerrado hace casi veinte años publicamos en la misma editorial eh nuestros primeros libros

Voz 6 03:39 y luego bueno pues esos avatares

Voz 0772 03:41 la azarosa las vidas de de cada uno Nos distanciando siempre hemos sabido del el uno del otro pero nos hemos reencontrado ahora y lo primero que he hecho al verla pues un grandísimo abrazo porque es uno de esas personas que yo tengo de de referencia no en mil en mi vida

Voz 7 03:57 Mar eh

Voz 0772 03:59 que este nuevo libro porque lo comentábamos ahora también no micrófono cerradas has publicado en libros dedicados a la farmacia tú eres licenciada en Farmacia eh sobre Carlos II el Hechizado sobre todo ese mundo de de la alquimia un poco más sagrada vinculada a la a la medicina de pronto sacas un libro vas al químicas sobre estas mujeres relacionados con estas artes tan intenso

Voz 0383 04:23 sí bueno hacía diez años que no publicaba un libro publiqué nueve muy seguidos en prácticamente ocho años nueve libros supongo que me cansé me arte

Voz 8 04:34 Quito de escribir porque además siempre estaba escribiendo siempre digo que escribo por encargo nunca había escrito un libro por mí misma por el hecho es decir que escribió un libro no y entonces bueno me cansé me dediqué a otras cosas pero de repente pasea un problema de salud bastante bastante grave y cuando volví como yo digo cuando volvía a la vida pues era como un reto como la cuestión de decir soy capaz de escribir un libro sin que me lo encargue nadie sin que nadie me diga un tema absolutamente nada bueno pues me puse a ello la verdad es que ideas había muchas no pero de repente me entraron unas ganas tremendas de escribir solo mujeres sobre mujeres que me había ido encontrando a lo largo de mis investigaciones pero de las que no había escrito nunca porque bueno ya sabes cómo es este mundillo nuestro de los historiadores no yo soy farmacéutica pero me he dedicado mucho más a la Historia que a la farmacia

Voz 9 05:25 aquí los historiadores pues la historia de género la Historia

Voz 8 05:28 de mujeres es una historia menos parece como

Voz 0383 05:31 no últimamente no es tanto se va

Voz 8 05:34 potenciando como tal no hoy claro que ya hay cátedras y claro que ya hay disciplina como tal pero dedicarte a las mujeres es como una disciplina menor como una cuestión menor entonces yo me iba encontrando con estos datos que me parecían absolutamente fascinantes pero los dejaba ya arrinconados y entonces pues bueno fue todo como un ex coletazo de salida no dije no tengo que dedicarme a esto precisamente mira me hace mucha gracia que sea en estos días cuando yo me dedique a hablar contigo de estos temas porque fue precisamente hace ahora dos años cuando me encontré con una pintora la que yo no conocía de nada Remedios Varo de la que hablo en el libro fue a raíz de ahí es una pintora que pinta muchos cuadros de de mujeres y mujeres en actitudes al químicas mucha la alquimia impregna toda su su pintura fue a partir de ahí cuando decidí que tenía que recuperar toda esa

Voz 0383 06:23 línea que yo llevaba tanto tiempo almacenando pero que nunca había dado luz

Voz 0772 06:28 no es la portada no es casual es un autorretrato de suponían Guisola uno de las pinturas quizá más desconocidas que hay de del renacimiento español que tiene cuadros maravillosos que tiene también ese toque mágico no como decíamos ese esa ese vínculo con la con la alquimia siempre los pintores han estado muy identificados con estas artes no Velázquez cuando falleció pues en su estudio aparecieron un montón de tratados de de magia de Astronomía de de química esa mezcla de los de los componentes para realizar las pinturas no y en el caso de uno la mujer que llamó más la atención por el contexto tan machista de la época

Voz 8 07:03 sí pero porque además es que pensamos que las mujeres se dedicaban a estar exclusivamente en sus casas que en realidad es lo que hacían están en sus casas estar criando a sus hijos serán mujeres que partían y mujeres que mantenían hogares e la realidad es que hay algo más al químico que una cocina no desde luego entonces si hay una alquimista por excelencia es una mujer no a las pinturas máxime claro que hay pinturas lo que pasa que bueno no se conocen hay un proyecto ahora muy interesante en Florencia mantenido por una mecenas norteamericana que se dedica a recuperar mujeres pintor pintora la Galería de los Uffizi tiene ya una sala entera solamente de pintor las mujeres no es una cosa fascinante que sería maravilloso que se pudiera hacer en otros muchos sitios porque sin ir más lejos nuestros en el Prado tenemos muchos cuadros de mujeres pinturas y todos ellos están en el almacén no están expuestos como tal sitúa al Prado creo que hay dos tres cuadros expuestos uno de ellos es el de su hijo Nisman el famoso Autorretrato o al famoso retrato perdón de de Felipe II uno de los retratos más fastuosos yo siempre que tengo oportunidad yo hablo mucho de Felipe II porque es una de mis temas siempre que hablo de Felipe II siempre pongo el cuadro de

Voz 0383 08:11 de eso FON es bueno

Voz 8 08:15 mujeres la pintura como hablábamos pues claro que tiene vinculación con la alquimia totalmente pero es que la alquimia es una cosa que impregna

Voz 10 08:21 toda la cultura de la Edad Moderna

Voz 8 08:24 que es el periodo más o menos en el que yo estoy tratando en el libro y del que siempre me ha ocupado no

Voz 0772 08:29 qué podríamos decir que es casi una ciencia

Voz 8 08:32 sí claro en ese entonces aquello de pocas consideró

Voz 0772 08:34 la ciencia si en aquella época así

Voz 8 08:37 como si dijésemos la el antecedente de la química aunque buenos son disciplinas completamente diferentes pero bueno para que nos entendamos si nos entiendan es como el antecedente entonces es una cuestión que todo el mundo conocía que todo el mundo sabía eh tradicionalmente vinculada exclusivamente a hombres pero la realidad es que son mujeres muchas muchísimas mujeres las que se dedican a este tipo de prácticas y esas son las cuestiones que he ido relatando a través de los distintos capítulos del libro

Voz 0772 09:04 lo comentaba yo antes un poco y será alquimista en la moderna o en la Edad Media podría ser una señal no de que te identificaran con con brujería con artes extrañas pero si eras alquimista y encima mujer como te veían en aquellas

Voz 0383 09:20 pues como una brújula yo directamente directamente interés una bruja directamente el prototipo más característico de mujer alquimista bruja es La Celestina

Voz 8 09:31 el prototipo literario pero que evidentemente hay ejemplos en la vida real y así se Sanyo encontrando no mujeres que tienen en sus laboratorios en sus cocinas que se dedican a hacer todo tipo de ungüento cuento

Voz 0383 09:43 dos tanto para remediar enfermedades como para conseguir bueno pues lo que se viene a vincular con la magia amorosa no

Voz 9 09:51 eh atraer galanes eh rechazar

Voz 0383 09:55 hombre es eh lo que te digo todo luego lo que está relacionado con la chiquillería con la magia con la magia amor

Voz 8 10:02 esa

Voz 0383 10:03 estas mujeres todas absolutamente todas son perseguidas por la Inquisición y como tales aparecen en los en los procesos inquisitoriales que se iban encontrando perdón mujeres que tienen en sus cocinas que cuando van a los inquisidores cuando mana a buscarlas y cuando van a tomar muestras de las cosas que tienen en sus cocinas a mí me hace mucha gracia porque te encuentras en los procesos inquisitoriales que sí

Voz 8 10:28 llevan una olla Vidriera da que tiene alumbre dentro una POTA que tiene unos restos en el fondo hay veces que en uno de esos procesos uno de los procesos más famosos de una de una de estas mujeres María Sánchez de la Rosa en la que se hace una descripción de su laboratorio fastuosa más fastuosa incluso que el laboratorio de La Celestina bueno pues en este en el en el estudio de su laboratorio eh se llevó un boticario

Voz 11 10:53 ya un experto en la materia para que decidiese que era medicina que era cocina que era hechicera día

Voz 12 11:01 para que te hagas una idea de cómo era el laboratorio esa mujer Ésa es una mujer a la que se la acusó de hechicera hay de bruja pero como ella eran absolutamente todas

Voz 13 11:10 esta mujer es una de los poetas más altos de nuestra lengua en la América de habla española solamente se le puede comparar hasta el siglo XIX con otro gran poeta Rubén Darío la América de habla inglesa sólo encuentro de nuevo hasta fines del XIX solamente otros dos poetas un hombre y una mujer

Voz 10 11:39 Whitman Emily Dickinson esa mujer me Parla se llama Sor Juana Inés de la actos

Voz 0772 11:54 escuchábamos a Octavio Paz eh hablando de una compatriota Sor Juana Inés de la de la Cruz Juana ideas baje nacida en el año mil seiscientos cincuenta y uno una religiosa que todos conocemos con con ese nombre de la Cruz pero que también era una mujer de ciencia que ese salía un poco de la norma de la época

Voz 8 12:12 era una mujer cultivó desde muy pequeña entró en la corte Virreina dos Virreina sucesivas son las que apoyan su su cultura su saber la primera de las Virreina as

Voz 0383 12:25 eh nombra a Juana como

Voz 8 12:27 institutriz llamémosle así de sus hijas

Voz 0383 12:30 y ha dado la

Voz 8 12:33 la la relumbrón adquiriendo

Voz 0383 12:35 esta mujer y que escribe una poesía fastuosa pues dado esa esa renombrada ese hombre como te digo que adquiere pues uno de los

Voz 8 12:46 hombres más poderosos de la época uno de los inquisidores el inquisidor

Voz 0383 12:49 no de la época decide que tiene que entrar en la en clausura

Voz 8 12:55 si no quiere casarse porque ella no quiere casarse y entonces decidió que bueno que entre casarse la clausura pues elegía a la clausura porque quizás allí podría dedicarse más a sus lecturas en sus escritos

Voz 0383 13:06 se ordena Jerónima que es una orden más o menos laxa digamos no la exigía tanta actividad religiosa hay si dedicarse más a sus actividades culturales y empieza elaborar toda una serie de escritos es una mujer interesantísima no voy a descubrir nada es la décima musa no reconocida mundialmente

Voz 8 13:26 bueno no

Voz 15 13:29 allí está en sus historias

Voz 0383 13:31 en sus culturas si en sus lecturas

Voz 8 13:34 no solamente escribe poesía y no solamente es una mujer muy formadas sino que también sabe mucho de ciencia

Voz 0383 13:40 a nivel de poder hablar no

Voz 8 13:44 discutir con los hombres más avezados de su época en aquel mágico virreinal y llega un momento en el que se tiende como una especie de trampa es su por su propio enemigo por su enemigo mayor este inquisidor oí se tiene una especie de trampa ahí dice que tiene que dejar de escribir de publicar y que se dedique a sus cosas a sus rezos y a Suu silencio y así hace escribe una carta como de despedida dedicándose a sus cosas dice una de las frases más maravillosas es que incluso dedicándose en la cocina hace unos huevos fritos o hacer un bizcocho ahí también esta Dios como decía Santa Teresa y ahí también está la ciencia hay también en contra la ciencia la ciencia entre pucheros que es la que ya habla que es la misma ciencia entre pucheros que tenían estas mujeres alquimista

Voz 12 14:35 las estas mujeres brujas seglares que hacían sus prácticas en sus en sus propias casas no es una historia fascinante la de Juana la de Jonas baje

Voz 0772 14:45 Sor María Jesús de Jesús sorpresa y desde la de la de la Cruz estamos hablando con más Rey bueno autora de este libro he basal químicas que nos retrotrae en el tiempo pues a una época en la Edad Moderna

Voz 16 14:58 de vamos a encontrar infinidad de

Voz 0772 15:00 denuncias de esas mujeres que

Voz 16 15:03 eh que tienen su su apego a la a la acción

Voz 0772 15:05 había mujeres que ese salen un poco de la normalidad de la de la de la época pero que

Voz 16 15:11 que insisto no en aquella época en aquellos momentos hablar de alquimia era hablar de de de

Voz 0772 15:21 aspectos quizás más más mágicos pero había otras ciencias en donde la mujer destacar a los siendo ciencia ya quizás más más mágicas

Voz 10 15:29 el ejemplo tú que eres farmacéutica había bueno

Voz 0772 15:32 vamos a lo mismo es que realidad siempre todos y como un gigantesco embudo que va a canalizar en en lo mismo en el papel de la mujer en aquella época hemos estado hablando de de Sofo Nisman Guisola yo tomado nota de un hombre que me acaba de acordar quién antes no lo he comentado a Artemisa gentiles que es otra de las grandes pinturas del barroco que hay algunos cuadros en el en el Museo del Prado pero siempre por ejemplo de de de Artemisa siempre se toma la interpretación esa un poco machista de la idea de la mujer que intenta liberarse de los sufrimientos que ha tenido por maltrato de su padre de no sé qué la corta la cabeza los cuadros cortando la cabeza

Voz 16 16:09 a a a David etc

Voz 0772 16:12 siempre se va un poco a la explicación más sencilla no a la hora de hablar de todos estos personajes hispanos olvida realmente el trasfondo mucho más humano me atrevería decir que hay detrás de todas estas historias

Voz 8 16:23 es que cuando una mujer lleva una mochila a cuestas la lleva el resto de su vida cuando se le colaron San Benito es para siempre el caso darte mi sea es evidente no ella es violada por su tutor tiene que demostrar ante un tribunal inquisitorial que han sido violada

Voz 0383 16:37 sí sí

Voz 8 16:37 la someten a un juicio ginecológico que es inclusive peor dicen están los están las actas no es inclusive peor que la propia violación ISE demuestra que sí que ha sido violada entonces ella de alguna manera libera hay la interpretación muchas de las interpretaciones es que libera parte de esa rabia contenida que tenía en esos cuadros tan violentos bolsa unos cuadros tremendos y de las decapitaciones no de los hombres decapitados evidentemente es así pero también pintó otras muchísimas cosas eh mujeres me preguntabas en otros aspectos de la ciencia de la cultura pues claro hay absolutamente en todos pero cuál es el problema las mujeres tenían prohibido ir a la universidad las mujeres tenían prohibido tener una botica las pues lo en modo las mujeres tenían prohibido ejercer cualquier disciplina liberal es decir a no ser que tuvieras la circunstancia excepcional de nacer a una familia muy concreta normalmente gente con mucho dinero o que tuviera es la circunstancia de que tu padre

Voz 0383 17:39 siempre tenía que haber un nombre un un hombre que que que

Voz 8 17:42 Lasse Corti que encaminarse tus tus deseos y tus intereses en estos aspectos siempre y cuando hubiera un padre que estuviera que viera la valía de su hija y que decís apostar por ella pues en esos casos sí que se observa que estas mujeres sobresalen es el caso de Artemisa es el caso de

Voz 11 18:01 de eso fue eh

Voz 8 18:04 en otras disciplinas pues sí claro que hay pero ya te digo sea muy muy diluidas por la circunstancia de que no podía

Voz 12 18:10 en practicar ninguna de esas de esas disciplinas no

Voz 8 18:14 eh médicos médicos no hay prácticamente sin embargo serán mujeres las que abastezca de medicinas las boticas ellas no podían tener boticas pero sí abastecen de medicinas las boticas porque son las que conocen las plantas son las que salen a buscarlas son las que más venden a los boticarios y a los médicos es decir en el campo de estoy recordando ahora mismo por ejemplo el campo de la imprenta en el campo de la imprenta también hay mujeres impresoras

Voz 0383 18:39 escritoras por supuesto pocas

Voz 8 18:42 menos que hombres muchísimas menos pero si te pones a escarbar y te pones a buscar empiezan a salir osea yo en estos dos años me he dado cuenta he dicho madre mía donde estado metida osa todo este conocimiento que yo no tenía ni idea por como por obligación todos sabemos quiénes Quevedo a todos no se explican quiénes quedo Nos guste o no nos guste pero te explican quiénes María de Zayas y María de Zayas está a un nivel exactamente igual que Quevedo no es una escritora excepcional de su ir y contemporánea a Quevedo entonces siempre es esa cuestión de contamos la historia de los hombres pero no contamos la historia de las mujeres bueno contemos la historia de todos pero empecemos a dar luz a esas historias de mujeres porque son infinitas interesantísimos