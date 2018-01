SH471 Historia de la medicina china

Voz 1 00:00 sus raíces en el pasado más lejano emprende un viaje hacia la remota provincia de Yunnan en busca de sí la misteriosa energía de la vida cuánto habrá sobrevivido del antiguo conocimiento Gene Hunt la ciudad de amanecer incluso en invierno en esta tierra siempre sopla una cálida brisa subtropical

Voz 4 01:14 todo aquello que

Voz 0772 01:15 entre del lejano Oriente me parece que que nos sigue fascinando algo que a los occidentales nos ha llamado mucho la atención desde hace dos generaciones pues desde hace miles de años lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Ser Historia profesor los romanos se sentían cautivado por los seres los vestir flotante ser pues no que describían en las fuentes clásicas con esos trajes de seda con con esos vestidos que se movían al al viento algo que a ellos les llamaba mucho la atención no por la calidad del del tejido y sobre todo también pues por la cultura la forma de ser el aspecto físico todo ello muy diferente muy distinto a lo que estaban acostumbrados a ver en en Occidente en en en la vieja Europa

Voz 5 01:56 toda la medicina china en su contexto y en relación con Europa es el título del libro que tenemos eh

Voz 0772 02:02 en estos minutos sobre la mesa publicado por Ediciones si que nos acerca un poco o a esa realidad casi trascendental podría decir de uno de los años actos más desconocidos del mundo chino con muchos mitos también que ha sido exagerado el sido tergiversado haya sido manipulado en en ocasiones para dejar de lado pues una tradición milenaria que cómo vamos a descubrir en los próximos minutos pues tiene bases sólidas para para intentar eh eh bueno pues proyectar un poco la la idea que que se quiere mantener con con el mundo de la Eurocopa

Voz 6 02:36 esto genérico de la medicina china

Voz 0772 02:39 titulo de este libro Historia de la medicina china es nuestro invitado Rafael de Mora Sánchez Rafael bienvenido a Ser Historia bien hallado muchas gracias por la habitación es un auténtico placer cuando llega accidentes la medicina china

Voz 7 02:53 buena pregunta realmente fueron lo

Voz 6 03:10 dado en qué siglo estamos hablando estamos

Voz 1766 03:13 dando entre el siglo XVIII XIX aproximadamente que es relativamente recién muy reciente realmente ha habido muy pocos contactos es algo de lo que explica en el libro es que a pesar de

Voz 6 03:23 que a través de la ruta

Voz 1766 03:25 de la de la Seda ha habido un gran contacto en realidad la medicina directamente no ha tenido contacto prácticamente nula hasta hasta hace prácticamente un par de siglos

Voz 0772 03:35 imagino que todo ese concepto que yo comentaba ahora desde las fuentes clásicas romanas los griegos esos pequeños contactos que había con con la antigua China eh

Voz 8 03:45 eh al igual que sucede pues en la Edad Media mirada moderna o ya en el

Voz 0772 03:50 diecinueve e todo aquello que es exótico que es oriental que es lejano en el tiempo al mismo tiempo es sepuede desconfiar no por lo desconocido pero al mismo tiempo es muy atractivo

Voz 6 04:04 es que en Occidente parece que no conocemos o no creemos conocer no

Voz 1766 04:08 no sé es que tiene ha sido una gran civilización es la gran

Voz 6 04:11 altura desde hace muchos muchos siglos hay un psicólogo Josep midan fallecido lo hace pocos años que ha sido él quien mejor ha estudiado China más siendo occidental y a mí me decía en su obra que los chinos ha estado durante más de diez siglos ininterrumpidos muy por delante en ciencia y tecnología con respecto a Europa yo casi el añadiría dos o tres siglos más sino esperemos a investigar más en profundidad te realmente es es una cultura que los ha sacado mucho estoy hablando en temas de minería en temas de ingeniería naval Ingeniería Civil matemáticas en física además de medicina entonces es normal que todo temprano sorprenda y nos fascina porque es mundo es una cultura de una riqueza realmente incuestionable algo tremendo pero esto desgraciadamente muy desconocido en Occidente

Voz 0772 05:01 ya fascinó en su momento hace casi mil años a Marco Polo cuando tú

Voz 6 05:05 debilidad de de estar cada la cosa es que Marco Polo cuando llegó a Europa

Voz 1766 05:09 a nadie le creía que estaba loco que hay una cosa negra que arde

Voz 6 05:15 no puede ser como Adena piedras que arden me sólo puede ser cierto el mismo Papa tampoco hizo caso sean prácticamente nadie le hizo ni caso de Marco Polo

Voz 0772 05:25 ese es llamativo en ese desconocimiento que tenemos como digo de del mundo del mundo chino de su medicina de su tradición e lo comentaba un poco en la en la introducción no el hay muchos mitos muchos prejuicios alrededor de de esta medicina

Voz 6 05:42 en Occidente desgraciadamente está lleno de

Voz 1766 05:44 perjuicio también es uno de los motivos que me ha impulsado a hacer esta investigación que me haya o cinco años y medio y que yo mismo me he sorprendido siendo profesional de la medicina china de las cosas que descubrir

Voz 6 05:55 yo mismo y eso hay que supone que estudiado ya en

Voz 1766 05:58 en información las cuestiones de la medicina china porque es increíble de conocimiento que atesoran desde hace tantísimos siglos y sobre todo con qué rigor con que calidad con que raciocinio

Voz 6 06:08 yo

Voz 1766 06:08 con quién mata el sentido del término es más bien lo contrario de lo que imaginamos he tenido muchos compañeros y cuando hemos ido a China hace prácticas pues esperaban ver cosas muy mágicas y muy increíble Isabel encontrado con unos profesores y las vacías que hemos hecho en hospitales más bien todo lo contrario no sistema digamos cartesiano rígido estricto todo tiene como todo tiene un porqué las cosas no son porque si no es que me apetece no es que tiene

Voz 9 06:33 intuición no hay por qué entonces

Voz 1766 06:36 hay mucha gente que incluso eso le disgustan porque le gustaría más a mundo mágico no es

Voz 9 06:40 el en Occidente no últimamente pero no son gente esta más internacional extremadamente

Voz 1766 06:47 cuadriculada en sentido determina una cosa de porque sí ni mucho menos no entonces claro eso bueno siempre y en las que todavía no conocemos demasiado bien esa cultura

Voz 9 06:56 la ciudadanía semánticos no totalmente pragmáticos

Voz 5 07:00 sea tal vez las cosas que más me sorprendió en ahora

Voz 1766 07:05 en este estudio es uno de los primeros médicos que cito de las biografías Isabel G

Voz 6 07:09 yo me porque los chinos varios nombres este hombre ya en el siglo VIII o VII antes de Cristo ya tuvo muy claro que

Voz 9 07:18 las

Voz 6 07:19 que la medicina no podía ser teórica tenía muy claro que las enfermedades no venían los espíritus como hasta entonces se creía por toda la cuestión chamánicos no entonces el peso claramente que no era sobre todas las enfermedades venían de asuntos climáticos del calor del viento de la lluvia entre el trabajo excesivo de falta de dormir y queda lejos mis físicas totalmente racionales no no cuestión de espíritus por consiguiente algo racional que nos podíamos prever incluso curar hizo ya empezó así

Voz 1766 07:47 en el siglo VIII antes de Cristo la poca oscura de los

Voz 6 07:50 digo más que antigua y eso ha seguido hasta la actualidad todo ante vigente entonces es una cultura que aunque en tiempos sabido entrada de de ciertas religiones no es una cultura religiosa en el término que nosotros conocemos en accidente ni muchísimo menos tú es caro

Voz 1766 08:04 la ciencia y ni siquiera la política en China nunca ha estado más

Voz 6 08:09 buenos colorida para las cuestiones teóricas sean espíritus osea religiones nunca entonces claro eso ha hecho que es una sociedad completamente distinto

Voz 11 08:46 de dónde le duele

Voz 0772 08:53 echábamos un nuevo fragmento de este documental de odisea dedicado a la a la medicina china donde escuchó vamos al doctor buen pues conociendo un poco cómo es la la idiosincrasia de la enfermedad una persona

Voz 1766 09:07 a través de la mano derecha la mano izquierda claro nosotros

Voz 0772 09:09 lo escuchamos por mucho que Rafael yo yo te estaba escuchando ahora son un poco mágico bueno todo

Voz 6 09:18 sido suena mágico por quemadas con más más mágico con antibiótico o que un teléfono móvil no lo hay no entonces claro

Voz 5 09:24 el desconocimiento lógicamente es así

Voz 6 09:27 simplemente el conocimiento Soto la estructura es otro en en Occidente tenemos un pensamiento científico que es completamente lineal completamente cartesiano completamente mecánico

Voz 1766 09:37 con sus pros y con sus contras en sí

Voz 6 09:39 en China el pensamiento exactamente holísticas estos ante global es orgánico es sistémico entonces claro estamos hablando lenguajes distintos esos lenguajes afortunadamente son completamente se pueden ir se pueden terminar el uno al otro día enriquecer porque como todo en la vida tiene prosigue

Voz 1766 09:54 contras no

Voz 6 09:56 de hecho una de las partes últimas que aún en el libro precisamente de eso de la integración medicamentos en China desde hace ya más de cincuenta años más de medio siglo VI utilizando la medicina el cine la medicina occidental de forma simultánea conjunto sin ningún problema entonces evidentemente no hay ningún tipo de problema científico propiamente dicho ya que allí se está Simón utilizándose a la vez sin el más mínimo problema lo cual demuestra claramente que ciencia es la gente ese cura los chinos son muy conocidos por su longevidad eh por su calidad de vida de hace muchísimos siglos también que tener en cuenta que la medicina

Voz 1766 10:31 ya China occidental en China entró después de que golearon las relaciones internacionales entre China y los miembros de la OTAN por aquellas rencillas que

Voz 6 10:40 había generado la Guerra de Corea no

Voz 1766 10:43 estamos hablando de mil novecientos sesenta y cuatro es más o menos con toda la medicina occidental en China China siempre ha sido un país es que aumente longevo ha tenido muchísimos habitantes bueno y eso medicina hubiera sido fantásticas habría muerto todo yo creo no ya ha sido más bien al contrario decía esto un poco

Voz 0772 11:01 por por el el hecho de que estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando ahora relacionan medicina china con con acupuntura sólo con con las agudo has si nosotros en Occidente quizá somos más expeditivos en el sentido que tenemos un problema una pastilla solución inmediata

Voz 9 11:19 claro en las biografías que que cuento en el libro que es casi lo que me hizo

Voz 6 11:23 Sara o de trabajo

Voz 9 11:27 es una de las biografías que cuento un pequeño ejemplo

Voz 1766 11:32 a tu es uno de los médicos más famosos de la historia de China esto estamos hablando del siglo IV después de Cristo tenía dos alumnos nosotros alumnos simultáneamente enfermaron y a los dos les les todavía la cabeza entonces Jo todos los miro los hizo a cada uno uno

Voz 6 11:46 la prescripción distinta los alumnos cuando lo vieron dice maestros y a los dos nosotros la cabeza

Voz 1766 11:51 los acentos predicciones distinta no entendemos nada no

Voz 6 11:55 tú fatua dijo bueno es que tu tienes un catarro

Voz 1766 11:58 por ese motivo todo la cada vez antes yo estoy tratando el catarro

Voz 6 12:01 y a tu compañía lo que ocurre es que tiene un problema de estómago esto tratando el estómago de cabeza entonces la medicina china funciona sin pues eso sistémica global es más profunda que también habría algo para el dolor de cabeza obviamente pero no es el foco entonces no nos quedamos en el síntoma sino vamos me algo más profundo más interior no

Voz 0772 12:19 la pregunta es ahora como ven en China la medicina occidental

Voz 6 12:23 pues aunque que nos pueda dañar la la vieron de mil amores les encantó desde el primer momento ha triunfado por así decirlo y les a Leo

Voz 1766 12:33 la están utilizando teme que decir que cuando llegó la medicina china China digamos que

Voz 6 12:38 los chinos esperemos que no me escuchan muchos en aquella época tenían un poco de complejo de inferioridad porque ellos sabían quiénes habían sido yo sean conocedores historia cultura pero después de casi dos siglos de colonialismo había quedado su cultura prácticamente arrasada y luego ya encima vivió la Guerra Civil con Mao bueno asunto fue todavía peor porque todo puede empeorar no entonces cuando vieron la medicina occidental incluso la ciencia occidental en principio ellos quedaron maravillados como son gente muy pragmática como decíamos enseguida lo aceptaron y la tomaron como propina utilizaron sea es que no perdieron un minuto entonces ellos no tienen problemas nacionalistas esto es extranjero me gusta no me gusta es esto funciona me encanta me da igual de donde venga

Voz 0772 13:18 no es que una historia que yo desconocía absolutamente y me está me está cautivando la historia de la de la medicina china que en los que nos están escuchando puede ampliar Art más del conocimiento que nos ha transmitido su autor Rafael Mora a través de de este libro que ha publicado con ediciones Si historia de la medicina china en su contexto en relación con Europa que es quizá también la mejor manera de conocer

Voz 1766 13:42 bueno como ambas culturas en definitiva somos todos hijos del mismo planeta está céntrica de suelo maneras si estamos igual de humanos y queridísimo profesor de medicina china

Voz 6 13:52 ve muerto no hace muchos años esto

Voz 1766 13:55 Nos decía que los chinos occidentales no somos tan distintos que todos tenemos la naïf encima de la boca entonces Marta distintos no somos no todos son un ejemplo muy chino la verdad peros es muy así

Voz 9 14:05 precisamente es que cuando empecé a hacer ese trabajo a contarla

Voz 6 14:11 hebreo fijas de los médicos chinos cómo funcionaba la medicina en China y enseguida me di cuenta

Voz 1766 14:15 que si no contextualizar incluso con la propia cultura china con su propia historia

Voz 6 14:19 general política historia también científica tecnológica que no hay que olvidarla tres uno va poco a poco tomando conciencia de con qué cultura estamos hablando con que envergadura porque es una auténtica barbaridad no eran así si no se compara con Europa pues todo queda muy extraño porque si decimos bueno es que en el en el año seiscientos veinticuatro durante la dinastía Tang pues en China oficializar en todos estudios de medicina china con su universidad por cierto con sólo sus exámenes con sus libros esas cosas muy y eso se irá una no solamente se organizó la la la profesión sino además los estudios las dos cosas simultáneamente no

Voz 1766 14:57 bueno pues solo

Voz 5 14:58 es decir pero es importante o no pero si comparamos con donde estamos en Europa en el año seiscientos veinticuatro pues no nos puedas la risa

Voz 9 15:05 luego unos veinte años más tarde hicieron lo propio con la farmacia la que las farmacias un invento chino

Voz 5 15:11 aquí de lo vemos con la formación

Voz 1766 15:14 dieron lo mismo se oficializó por completo incluso en la primera farmacopea oficial

Voz 6 15:19 él se crió en ese momento de seiscientos cincuenta

Voz 1766 15:21 nueve más o menos en Europa pasan siete ocho

Voz 6 15:24 siglos hasta que pasó algo parecido pero en Florencia regio Florencia no es toda Europa porque la dinastía la de los tan vivían Antonio a cincuenta millones de habitantes en China todos ellos ya estaban teniendo ese tipo de tratamiento todo oficial todo serio todo riguroso todo medido todo pactado entonces realmente que es una es una civilización que a la fuerza tiene que cautivar nos techo por ejemplo cuando uno piensa los funcionarios nadie piensa que los funcionarios estas oposiciones

Voz 0772 15:52 invento chino para decirlo pues lo es lo que está claro

Voz 12 15:57 es una historia como digo fascinante Rafael demora Sánchez autor de este libro Historia de la medicina china muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia un verdadero placer gracias a vosotros