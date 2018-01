SH471 Tres asesinos: la belleza del mal

Voz 1 00:00 y en sabemos lo

Voz 2 00:03 somos pero no en lo que podemos convertirnos Devesa vida yo a mi historia antes de haber conocido los designios que me guardaba la fortuna como hoy se volvería a obrar de igual manera tomaría las mismas decisiones probablemente nadie sino a los cielos conoce la respuesta a tales preguntas el destino de sus que baraja las cartas pero somos nosotros los que jugamos a mí me reclutaron por quién se suponía aquello era propiedad nacido el veintiséis de febrero de mil quinientos sesenta y cuatro en la localidad de Canterbury estudiante destacado del King's School en mis fans

Voz 3 00:45 pues prehistórico

Voz 4 00:51 eh eh eh

Voz 5 01:00 comenzamos continuamos aquí en Ser Historia en este nuevo bloque hemos escuchado un fragmento de una de las primeras CRO uno ficciones de de esta temporada que si lo recuerdan nuestros oyentes se centraba en la figura de Cristo firmarlo y escritor

Voz 0772 01:17 personaje bastante singular de la de la Inglaterra isabelino del siglo dieciséis un parangón que también del mundo del arte de la cultura de aquella época que es el atribuyen algunas de las obras de William Shakespeare y que ha pasado por desgracia en un segundo plano a la historia convencional en Inglaterra es relativamente conocido pero fuera del mundo anglófila no es bastante desconocido que esto formado por desgracia es uno de esos autores que que ha calado muy poco en la cultura por lo menos a la cultura española

Voz 6 01:47 en en estos meses se está celebrando en en Madrid eh

Voz 0772 01:52 pues un ciclo de conferencias unos cursos una serie de actividades culturales que bajo el título tres asesinos la belleza del mal nos retrotraen el tiempo a conocer no solamente a la figura de Christopher Marlowe sino también la de otros grandes artistas de del siglo dieciséis de comienzos del siglo XVI

Voz 5 02:09 como el músico Carlos qué sueldo o del pintor Caravaggio Xavier Güell bienvenida a Ser Historia gracias estoy muy contento contigo en tu programa mal de Historia se verbo el contacto conmigo el el año pasado para para que les orientar un poco en la en la gestión sobretodo relacionado con la figura de Cristo formar lo que los que me escucho

Voz 0772 02:31 ya saben que es una de mis grandes pasiones además de la de la egiptología eh tendré el honor de participar en una de las clases el día cuatro de abril miércoles junto con Javier Sierra en hablando de esa muerte de Oxford el posible la posible muerte encubierta de que esto formar lo que es el comienzo de una historia de una historia increíble Xavier tú eres el director de orquesta eres músico eres escritor acabas de reeditar con Galaxia Gutenberg este libro que me has traído la música de la memoria en cómo decía ahora estos tres autores estos tres artistas de los siglos XVI XVII tienen un denominador común no no tanto como Marlowe como asesino porque yo creo que él no asesino a nadie pero sí sí sí que tenía ese factor de violencia ese factor que en definitiva como lo ha denominado un poco no

Voz 5 03:19 el eh como la la la el mal

Voz 0772 03:22 definitiva genera cierta belleza o inspira a los artistas para crear cosas nuevas no

Voz 7 03:27 claro en el curso lo que se va a debatir sobre la posibilidad de la belleza del mar es lo bello como decía Sócrates sinónimo de lo bueno o por el contrario la belleza también puede encontrarse en el mal esta es la pregunta que me parece sustancial poder debatir sobre ella no tiene el arte de alguna forma una dimensión moral o no la tiene no hay tantos ejemplos en estos historia por supuesto mar lo visual dos Inma Caraballo son tres ejemplos de violencia de extrema violencia en una época de por sí violenta no pero efectivamente verdad podríamos ir Ia de tratar otros grandes creadores que no han tenido para nada vidas ejemplares es decir que había sido vidas incluso horribles pero que han sido capaces a la vez de crear una obra sustancial crear una obra definitiva en su tiempo y que más allá discutiendo por no sea llegados inmarcesible a todos nosotros

Voz 0772 04:38 la violencia en esta época los siglos XVI XVII

Voz 7 04:40 a la normalidad era la normalidad a lo que pasa es que hay extremos no hay extremos como Caravaggio quiere especialmente violento así como a Marlowe no se le puede verdad definir como un asesino a Caravaggio sí Caravaggio están comprobados absolutamente por lo menos dos asesinatos incluso se sabe los nombres estoy Ferruccio de tomar Sony era un personaje que pierde un partido de pelota verdad contra contra Marlou La Bestia de Caravaggio Caravaggio lo que hace es intentar K cerrarlo le corta la femoral de decir desangra en pocos minutos no huye a Malta en Malta vuelve a intentar asesinar a uno de los caballeros y tiene que volver verdad es decir a estar prófugo de hecho verdad Caravaggio estuvo perseguido por la justicia durante toda su vida era casi más conocido por tener problemas con la justicia que por su propia obra

Voz 0772 05:40 tras la muerte podríamos decir que inspira el arte no en la en el caso de la figura de Caravaggio largo esas pinturas tan oscuras esas escenas también tan tenebrosas quizás están inspiradas un poco sus propias vivencias persona

Voz 7 05:51 sabes vinculada a bordo una por su puesto Nacho porque el artista lo que refleja su alma con todas las contradicciones que ésta tiene contó con todas las luces y las sombras con todos los gozos y sufrimientos no contó toda la perversión y belleza con todas las fealdad in belleza también entonces el artista lo que hace es reflejar lo que es el alma humana está llena de contradicciones está aquí lo que hace y el arte en general es sintetizar quizás luces y sombras porque lo que me parece admirable es cuando de alguna forma Best la pintura de Caravaggio es como si de alguna manera hubieras tomado previamente un LCD o hubieras tomado un éxtasis no ir realmente te enfrentas a los cuadros y penetra pintura la vives con una intensidad absolutamente prodigiosa porque tiene movimiento además de textura y en ese sentido verdad Caravaggio es un precursor absolutamente fundamental de lo que es el será después del fin en el cine no es comprensible sin Caravaggio no sólo ya que pintores como Vermeer o como verdad de Delacroix o cómo ve a Rembrandt o como veis o como Mani y no sería no hubieran sido posibles sin Caravaggio sino incluso el cine el cine como tal en fin arte y géneros parte de Caravaggio en parte de ese contraste parte de ese movimiento de parte de esa materialidad parte de esa vinculación absoluta con el espectador y eso es lo que me parece fundamental pues tres artistas contemporáneos que proponemos en el curso son tres trajes y ellos son tres personas verdad artistas que lanzan una flecha hacia el futuro y que cambian el arte de su tiempo y que no sólo lo cambian sino que influye en el arte posterior a ellos mismos y esto es lo que realmente le es verdad fin ponen en común

Voz 9 07:58 ah no

Voz 10 08:06 ahora mismo no

Voz 11 08:12 yo

Voz 5 08:19 escuchamos de fondo un una obra de Carlos Jesualdo un autor músico que viene

Voz 0772 08:25 entre los años mil quinientos sesenta y seis y mil seiscientos trece es otro de esos protagonistas de Vestas de este ciclo de conferencias cursos proyecciones tres asesinos la belleza del mal que no lo he dicho al principio la fundación el Monte Madrid es la que acoge un poco en el marco de esta institución estas actividades yo tengo que conoce a reconocer que a Carlos sueldo no conocías totalmente es uno de esos grandes personajes olvidados por lo menos para mí reconozco en Mi ignorancia dentro de de mi escasa cultura musical pero me sorprendió no porque es es un personaje que Xavier Güell sí que te ha marcado un poco y es quizá ese factor musical no dentro de de de ese de ese espíritu tan convulso no que rodea

Voz 7 09:12 poco a la al mal que Carlos visual y conocerlo porque tiene una obra breve fundamentalmente seis libros de Madrigal expone y de tinieblas es un compositor sustancial sustancial en la medida que es el que rompe los valores Si el canon ni valores establecido en la época no es una gran fin nueve compositor de una modernísimo armonía que tratan los acordes como de de una manera completamente fuera de lo normal en la época esas diez son como rocas como islas separados entre sí su música no podrá haber de tiene un referente directo con la música del final del siglo XIX con Strauss Richard estrados o con Anton Bruckner por ejemplo pero efectivamente verdad cuando hablamos de asesino y de creador el caso suyo es ejemplar puesto que fue el asesino más conocido de su tiempo no era sobrino nieto del papa Pío IV Sobrino directo de los por por madre de San Carlos Borromeo no es verdad Príncipe de de de venosa lo que hace es en su palacio de Nápoles la noche se de el diecisiete de octubre de mil setecientos noventa Es una vez enterado del adulterio de su mujer imprima María Dávalos que es en fin tenía como amante a también otro primo que era el duque de Adrià lo que hace es despertar siervos ir a las instancias de la princesa en el piso de arriba de su palacio Ia fin a matarlos de la manera más salvaje asesinarlos de la manera más salvaje y después descuartizar los sale corriendo verdad desde Nápoles y mucho más al sur de su Bazookas sí Ello en en en que su Aldo es perdonado porque es uno un crimen de honor es un crimen como consecuencia del adulterio de su mujer no el Papa pocas semanas después lo absuelve no he este fin por supuesto asesinato es no sólo comentado sino crear ríos de tinta de novelas de obras de teatro de óperas de música inspirada en fin sobre el etc etcétera pero lo importante al final es que el Príncipe de venosa Waldo fui capaz de hacer una música completamente original en su tiempo Iñaki realmente a partir del siglo XX es cada vez más apreciada y compositores como Stravinsky Berg los retoman los recuperan presentando ley como el gran compositor progresista moderno de la de la de del siglo X del ciclo dieciséis en la primera década del diecisiete estamos hablando

Voz 0772 11:57 en un contexto histórico lo tengo aquí anotado donde una como una convulsión social nace la reforma de de Lutero en Europa

Voz 7 12:06 en la contrarreforma sobretodo esto la contrarreforma es sustancial para el arte no porque era una delicia también murió la Iglesia católica no que es capaz de acoger y sus cuadros verdad en fin pintados con modelos que son mendigos prostitutas chaperos para ponerle en sus cuadros como cristos vírgenes y santos no cómo es posible que la Iglesia católica católica permitiera en ese momento no a un pintor tan transgresor como Caravaggio no y eso es por la apertura y la liberalidad absolutamente sorprendente que tienes de momento la Iglesia católica que tiene que ese momento la contrarreforma para luchar contra la reforma de de de de de de útero y diferenciarse bien de ella no además se crean muchísimas capillas muchísimas iglesias se necesitan imágenes para llenarlas de contenido es admirable ese papel de benefactor de de Alarte en ese momento específico de la Iglesia católica que quiere diferenciarse bien de lo que ha sido el palo terrible que ha significado la reforma de Lutero

Voz 6 13:13 es increíble común un tema aparentemente

Voz 0772 13:17 puede poner los pero éste apunta la muerte la violencia estos asesinatos tan tan crueles cometidos por sobre todo por Caravaggio higo sueldo otros de los protagonistas de de este marco de actividades que la Fundación Monte Madrid a partir de estas semanas a lo largo de los próximos meses va a acoger con ese título genérico tres asesinos la belleza del mal pues el común denominador para bueno pues para sobresalir no un poco lo lo peor pero también lo mejor lo una cosa en este caso lleva lleva la otra este es el tema que hemos comentado en los últimos minutos con Xavier Güell que es el director de estas jornadas Xavier Güell como decía al principio director de orquesta músico escritor recomiendo desde aquí a los que nos están escuchando este este libro reeditado que acaba de salir la cuarta edición con Galaxia Gutenberg la música de la memoria una historia increíble una historia música que es algo que nos gusta también aquí en en nuestro programa Xavier muchísimas gracias por habernos contado los

Voz 7 14:17 siento no haber hablado contigo de Marlowe y haber seguido aprendiendo contigo sobre Marlon todas esas época isabelino de espías de conspiraciones realmente saber quién fue quién fue verdad Shakespeare esa persona verdad es decir con treinta y de obras con ciento cincuenta y cuatro poemas que jamás firmó que no hay un solo manuscrito verdad fin con una formación de absolutamente deficiente quién puede dar verdad quién puede estar detrás de Shakespeare sí Marlowe o el décimo séptima con de verdad de Oxford Edward de de Beer Ésa es un tema apasionante que también vamos a tratar a fondo contigo con otros especialistas sobre verdad enorme incógnita que significa que el más grande autor de toda la historia de la literatura mundial de alguna manera verdad no hay certeza ninguna es un quite Yvo de hizo un interrogante vivo no hay ninguna certeza de que fuera verdad el tal Shakespeare el autor de lo que está detrás de ese es un tema apasionante ir verdaderamente lo haremos junto Nacho porque debería seguro verdad que no podrá iluminar de manera importante

Voz 0772 15:28 muchísimas gracias Javier recomendó a todos que en busquen en Google tres asesinos la belleza del mal van a encontrar ahí en la página de la Fundación Monte Madrid toda la información sobre las actividades proyecciones obras de teatro otro conciertos absolutamente todo todo para comprender un poco el marco histórico de esta época saber Güell muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más

Voz 7 15:51 gracias a ti Nacho ya está muy muy pronto sólo añadir una cosa más que efectivamente el toda la organización de este ciclo de la Fundación a Monti Madrid subdirector Pepe Guirao José Guirao es una persona especialmente sensible a todos esos temas