Hora 25 Deportes: Kepa pone fin a su culebrón (22/01/2018)

Voz 3 00:08 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego Gallego buenas tardes buenas tardes otea Carlos Sainz el Dakar

Voz 0919 00:16 culpó a caer Carlos Sainz tiene va a hacer cincuenta y seis chaval gallegos te lo digo yo que la duda está en qué va a hacer el año que viene porque le han preguntado el año que viene vas a competir que mi mujer no quiere porque claro competir en el Dakar no es irse a dar una vuelta con el coche

Voz 0017 00:32 no no no no no durísima y peligrosa cincuenta y cinco años y ahí está campeón

por eso esta mañana día cientos de personas recibiendo el Barajas

Voz 0359 00:46 yendo al primer tramo dije a Lucas Lucas hay que ganar esta carrera como sea y creo que hemos conseguido una una victoria en uno de los Dakar es más complicado es desde luego de los pechos más complicado de todos yo le prometía a Reyes en mujer a Carlos a mis hijos antes de salir que que este año

Voz 0802 01:07 la acabar no ha acabado

Voz 4 01:13 enhorabuena a Carlos Said

Voz 0919 01:16 es un saludo desde aquí a Reyes el cielo ganado porque me da a mí que el año que viene Carlos Saiz vuelve al Dakar enseguida los dos grandes nombres del mercado de fichajes Kepa se queda en el Athletic de Bilbao ha renovado su contrato hasta el año dos mil veinticinco cláusula de ochenta millones se frustró su operación con el Real Madrid también Rafinha el jugador del Barça que está en Milán ha hecho oficial el Barça su cesión al Inter hasta final de temporada con una opción de compra también dentro de veintinueve minutos se completa la jornada de liga con el Eibar Málaga vamos a Ipurua a ver cómo está el ambiente y las novedades de este partido Roberto Ramajo buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 0684 01:59 muy buenas bajo una fina lluvia desde hace un rato ya calienta el Málaga ahora mismo sale a calentar el Eibar así que los veintidós protagonistas que van a jugar a partir de las nueve aquí pura para cerrar esta jornada en Primera ya están haciendo ejercicios de calentamiento primer once de José González como técnico del Málaga mucho no ha cambiado el mismo once que el de la pasada jornada con tres hombres arriba cuatro tres tres con el Chori Castro con n Siri Icon Keko Gontán en punta de ataque en el Eibar vuelve a Villa al eje de la defensa la pasada semana estaba sancionado Iquique García ocupará el puesto de Sergi Enrich en el ataque del conjunto armero el Leiva hará hecho ya oficial el parte médico del delantero menorquín que se lesionó en la última sesión de ayer lesión importante de rodilla tiene el cuerno del menisco roto será operado el próximo miércoles aproximadamente un mes de baja para un jugador que no ha perdido ninguno de los partidos que han entrenado Mendilibar en el Éibar en los dos últimos años y medio por ahora poco público en Éibar diez grados de temperatura el choque a nueve lo arbitra el catalán medie Jiménez

Voz 0919 03:07 como siempre en el inicio del proceso que hay que dar el callo y dejad vuestros mensajes con fina ironía como este

Voz 5 03:15 a ver si sois capaces de explicar por qué si la prensa mete la pata adelantándose precipitándose diciendo que quepa está hecho por el Real Madrid sea la prensa se equivoca adelantándose a la noticia no hay esa noticia la culpa la tiene el Real Madrid la culpa la tendréis vosotros que sabéis adelanta a los hechos no vendido el gato antes de detenerlo cazado o atrapado por qué morro

Voz 0919 03:44 no no pero vamos a ver lo que se vende en la piel del oso no el gato no se vende en el a el gato se les lleva se lo lleva uno al agua pero lo que se vende es la piel del oso antes de cazarlo en cualquier caso es algo que lo explique quién lo tenga que explicar gracias por vuestros mensajes

Voz 7 04:17 Jesús Gallego o me cago en los diablos que Victoria aquel victoria victoria verdiblanca me cago en los diablos en Anduva a diez hay cero uno gol de César Díaz de cabeza bomba dentro baja Blow venga hay con ganas la arriba arriba anti agarrón y Sarrazin

Voz 8 04:40 al ir a ir a ir a la vida civil harán rueda de ir a Dahlan eh

Voz 0919 04:51 los cinco olvidado

Voz 0919 05:23 Kepa estuvo a punto de venir al Real Madrid este mes de enero Zidane dijo que no quería ficharlo en el mes de enero que no quería ningún fichaje a Kepa no le ha gustado la actitud del Real Madrid al Madrid se viene cuando se está convencido si no te ves bien tratado pues te echas atrás en el Madrid dicen que a le ha dado vértigo esperar hasta el mes de junio el caso es que por unas razones por las otras Kepa renueva con el Athletic y esta mañana se ha hecho la foto con el presidente firmando su nuevo contrato Íñigo Marquínez buena estar muy buenas Gallego

Voz 0802 06:00 diesen a3 llegue el que se lleva el gato al agua pero el Athletic ha salido victorioso entre comillas de estos dieciséis meses de negociación

Voz 11 06:10 la negociación ha sido larga eh ha sido el tiempo bueno prolongado por la finalización de contrato mio este año pues a partir de uno enero era libre para negociar hay ha habido propuestas pero pero yo considero que era que la mejor para mí es seguir en Athletic durante durante mucho tiempo y estoy muy feliz por haber firmado este contrato

Voz 0802 06:32 bueno pues parecía que lo tenía hecho con el Real Madrid que Zidane es el que para ese fichaje firma por el Athletic agradecimientos a la familia a los amigos a sus compañeros a los técnicos a los médicos a alguien más

Voz 11 06:43 bien a la afición a todos los Athletic sales que ya están repartidos por el mundo el respeto por el apoyo que

Voz 0919 06:49 ha mostrado durante durante este tiempo

Voz 11 06:52 bueno estoy deseando eh bueno devolverles la confianza y el respeto eterna

Voz 0802 06:58 pues ojo porque el público anda un poquitín revuelto en gallego con toda esta historia en redes sociales sobre todos aunque seguro que se va a olvidar es muy prontito todo lo que ha pasado por qué Kepa Arrizabalaga es como decías antes hasta el dos mil veinticinco jugador del Athletic con una cláusula de rescisión de ochenta kilos ochenta millones de euros

Voz 0919 07:15 sesenta millones tendrá que pagar quién quiera llevarse a Kepa el Athletic indudablemente ha hecho una buena operación porque tiene un portero para mucho tiempo se lo llevan tendrán que pagar esos ochenta millones de euros y el Real Madrid después de la negativa de Zidane pues sigue con el asunto de la portería abierto desde que se fue Casillas no hay un solo verano en el que haya tranquilidad en la portería del equipo blanco del equipo bla bla ahora está Keylor Navas pero se volverá a hablar de Courtois de De Gea de Don aroma y sino al tiempo ocho y treinta y siete Hora veinticinco Deportes en la SER Yus

Voz 0919 09:12 ya parte de Kepa el otro nombre del mercado el día de hoy es Rafinha el jugador del Fútbol Club Barcelona no tenía sitio en el equipo de Valverde lo va a tener hasta final de temporada en Italia en el Inter Adrià Alberola

Voz 0017 09:23 hola qué tal Gallego buenas tardes si lo contamos el viernes y esta tarde se ha hecho oficial la cesión de Rafinha al Inter hasta final de temporada esta mañana ha pasado las pruebas médicas y por la tarde ha firmado su contrato con el club italiano que tendrá una opción de compra por treinta y cinco millones de euros fijos más tres en variables cuando acabe esta cesión se hará cargo más de la ficha del jugador un Rafinha que ha colgado en Instagram una carta de despedida del Barça diciendo que ha llegado el momento de coger otro camino y agradeciendo también al Barça lo que le ha dado durante doce años esto el día en el que se ha confirmado también la lesión de Vermaelen no es grave pero tiene una pequeña rotura en el bíceps femoral de su muslo izquierdo estará dos semanas de baja ir la buena noticia para el Barça es que Iniesta ya entrenar

Voz 0919 10:08 hoy con el grupo posiblemente podrá jugar el derbi

Voz 0017 10:11 del jueves frente al Espanyol un partido que será el último de Mascherano con el Barça

Voz 0919 10:16 de niño Iniesta para añadirse sea lo que tiene ya el Barça va viento en popa a toda vela hacia la Liga el próximo jueves ese partido de vuelta en Copa ante el Espanyol los cuartos de final de la Copa que mañana van a cerrar su primera su primer partido de vuelta en Sevilla Sevilla Atlético de Madrid recuerdo en la ida ventaja de El Sevilla uno dos y claramente favorito para estar en semifinales última hora del equipo de Monte la Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 0579 10:43 hola qué tal muy buenas tardes cómo le ha cambiado la vida al Sevilla con el triunfo ante el Atlético Madrid la victoria cero tres también ante el Español en Barcelona horas m las cosas de otra manera tanto es así que hoy anunciaba el club que se han agotado todas las entradas así que habrá lleno en el Sánchez Pizjuán mañana a las nueve de la noche para el partido frente al Atlético de Mary todo gracias sobre todo a seis inesperado uno dos del encuentro de ida que hace que el Sevilla sea favorito aunque la quiere que su equipo afronte el encuentro como si la eliminatoria partiera de cero

Voz 0919 11:16 bueno creo que todo todo entrenador quiere conocer los dos goles

Voz 16 11:19 esto está claro pero nosotros tenemos que me sabe que no tenemos que pensar en esta ventaja que tenemos en tenemos que pensar en el partido de mañana que va a ser muy importante cual yo creo que va a ser un partido muy físico y muy agresiva ha muerto

Voz 0579 11:31 físico ICO hoy agresivo el partido recupera centrales aquí a Eric Carriço aunque va a haber pocos cambios respecto al que viene jugando los dos últimos partidos mañana dará la lista el técnico italiano

Voz 0919 11:42 bueno será físico y agresivo pero será menos físico y agresivo porque mañana no va a estar Diego Costa en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera convocatoria Simeone Costa está lesionado cómo va mañana

Voz 0579 11:55 el equipo del Cholo a Sevilla buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes pues sin Diego Costa a su máximo referente en este dos mil dieciocho y sin Filipe Luis que le está haciendo un boquete en esa banda izquierda al conjunto rojiblanco tiene ocho jugadores seguros con Moyá en la portería lo ha vuelto a ratificar hoy Diego Pablo Simeone además de ver con Giménez Godín y Lucas Gabi Koke Saúl parece que también van a ser de la partida irá única duda es si en la banda va a estar correo Carrasco y quién va a acompañar a Griezmann en la punta de ataque Si Torre eso Gameiro de esos jugadores basa el once de un Atlético de Madrid que a pesar de que nadie le por favorito a estas alturas con lo que tiene por delante en la eliminatoria sigue creyendo en ellos mismos y le preguntaban hoy a Diego Pablo Simeone esas acusaciones Si al equipo a veces le falta ambición esto ha dicho

Voz 17 12:36 posiblemente no que opinan de esa manera no conocen a los futbolistas que tenemos en el equipo seis año compitiendo en la mejor liga del mundo con un extraordinario súper poderoso Real Madrid Barcelona siempre estando cerca de ello me siento orgulloso la crítica existirá

Voz 0579 12:56 cambia los hábitos se viaja mañana a partir de la una de la tarde y mañana mismo se verá la convocatoria

Voz 0919 13:03 gracias tala el Real Madrid jugará su partido de vuelta ante el Leganés cero uno ganaron en la ida los de Zidane ya veremos que pone Zidane en ese partido de la noticia en el Real Madrid después de lo de ayer es que el técnico cambia el sistema deja el cuatro cuatro dos apuesta por el cuatro tres pues se le ha caído a Zidane el equipo que ganó la Champions que ganó la Liga que ganó la Supercopa de Europa y de España que dominaba los partidos el cambio de el cuatro cuatro dos por el cuatro tres tres tiene algunos claros perjudicados

Voz 14 13:38 Isco Asensio

Voz 0919 13:41 ayer ya jugó un ratito la BBC y parece que ese puede ser el plan para agitar al Vestuario ahora mismo Javier Herráez que se espera cómo va a ser el equipo de Zidane en esa vuelta ante la bueno ante el Leganés que Gallego buenas tardes

Voz 18 13:55 pues hay que decir que sí que van a jugar esos no los otros Lucas Vázquez Isco Asensio futbolistas que merecen jugar más pero que cuando llega al equipo o llega mejor dicho el partido clave el día D y la hora H juegan los habituales es decir Being venía un Benzema perdón ir Cristiano Ronaldo es decir

Voz 0919 14:12 la NBC vuelve a bueno pues lo que has ido

Voz 18 14:15 en los últimos dos años también con Ancelotti hizo el primero de Zidane en el banquillo por lo tanto ante el Leganés jugarán los menos habituales y el partido que jugará en Madrid en Valencia el próximo sábado podría mover de inicio ya a Bale a Benzema iba a Cristiano Ronaldo algo que no ocurre desde el partido frente al Barça hace ya bastantes meses en lo deportivo te cuento también que el Madrid ya cuenta con Sergio Ramos hoy trabajo con el grupo y el que no está es Ceballos sufre un golpe en el tobillo un ligero esguince estará de baja dos semanas

Voz 0919 14:47 la semanita que tiene el Valencia primero la vuelta de la Copa del Rey en Vitoria ante Alavés dos uno en la ida para el equipo de Marcelino que viene de una derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas y que el fin de semana como nos decía Javier Herráez recibe al Real Madrid para ese partido va a tener bajas importantes mano buenas tardes hola muy

Voz 0962 15:06 aun así viene con problemas esta semana sobre todo en defensa no va a estar seguro Gabriel después de esa auto expulsión absurda de el pasado sábado en Las Palmas no estará Gabriel en principio tampoco va a estar vez toque también fue expulsado aunque el Valencia a esta hora noticia que podemos contar sigue estudiando si mañana va a presentar recurso

Voz 0919 15:27 para qué competición Le

Voz 0962 15:30 a la segunda amarilla y entonces sí que pudiera jugar si no es así lo que les venimos contando hoy es que en el cuerpo técnico de Marcelino están pensando en que el acompañante de Garay que hasta ahora se va a perder el partido de Vitoria Iván intentar que éste entre algodones para que llegue al partido del Real Madrid del próximo sábado el acompañante Garay sería Cockell en el recién llegado francés que es mediocentro retrasaría su posición eso para el próximo sábado siguen todas las dudas el próximo miércoles en Vitoria ahí sí jugará la pareja que estará castigada ante el Real Madrid jugarán Brezo ir

Voz 0919 16:06 habría gracias Ximo hemos repasado el fichaje de Kepa el fichaje de Rafinha hay más noticias de mercado por ejemplo en el Deportivo de la Coruña Fran Hermida buenas tardes

Voz 0688 16:17 qué tal muy buenas en Lemon ha confirmado hoy ya de manera oficial donde nada de las que dábamos cuenta sin de semana por un lado Eneko Bóveda lateral diestro que puede jugar también accidentalmente como central procede de las de TIC de Bilbao recibió con los vascos llega al Depor para lo que resta de temporada y si el equipo coruñés queda en primeras ampliaría dos temporadas más y también un portero Maxine con un jugador que viene procedente del Dínamo de Kiev llega cedido con opción de compra es ya el cuarto portero que tiene el Deportivo tendrá que buscarle salida a alguno de los que tiene actualmente en plantilla global que llegaba A Coruña y avisaba que si todavía no se lo conocí aquí en España que es el hacemos a verlo sobre el terreno de juego ya se daría de la conocer en Coruña está esperando la gente ansiosa

Voz 0919 16:59 normal que busque refuerzos el Depor una imagen que dio el equipo ayer en el estadio Santiago Bernabéu fue realmente floja en la Unión Deportiva Las Palmas continúan las salidas que no les sirve a Paco Jémez puerta abierta y fuera Nico López buenas tardes

Voz 1621 17:13 sí señor qué tal Gallego el futbolista viajado en la tarde de hoy Mauricio Lemos a Italia después de que la Unión Deportiva Las Palmas haya llegado a un acuerdo para la sesión al equipo italiano del conjunto del sua sólo si definitivamente pasa el reconocimiento médico habrá firma hay que recordar que el jugador tiene contrato hasta el próximo dos mil veintiuno y que la Unión Deportiva Las Palmas lo fichó por dos millones de euros al Rubin Kazán ya sabes que en las últimas horas

Voz 0919 17:36 bien es noticia que hay una serie de equipos españoles de primera y segunda división que van a tener hasta final de temporada aprueban sus plantillas entrenando con sus primeros equipos a jugadores de Arabia Saudí es un acuerdo que ha firmado la Liga de Fútbol Profesional con la Liga de Arabia Saudí recordemos que es un equipo que va a jugar el próximo Mundial en teoría son jugadores de cierta garantía lo que han fichado estos equipos como se ha llegado al acuerdo cuáles son las claves Jordi Martí ha preguntado en la Liga de Fútbol Profesional porque la verdad es que los clubes y los entrenadores que van a recibir a estos jugadores quieren hablar muy muy poquito Jordi Martí cuenta no buenas tardes

Voz 0985 18:17 buenas tardes Jesús posee en conversación con la Cadena Ser Javier Tebas defiende este acuerdo con Arabia Saudí dice que va a suponer un fuerte empujón a la liga en nos dice Tebas que la Liga española está superando a la Premier en el mundo árabe de manera que desde noviembre se están viendo por parte de veintinueve clubs a distintos jugadores finalmente son nueve los equipos que han acogido a alguno de estos jugadores saudíes ha hará patrocinios Jesús habrá patrocinios en los clubes que han incorporado futbolistas saudíes esto no es un tema menor y además nos dicen desde la Liga que están como tú decías en condiciones de competir en nuestro fútbol

Voz 19 18:57 también nos ha contado Meana este mediodía

Voz 0985 18:59 de la liga lo intentó con la Liga de India pero que en este caso no daba el nivel futbolístico y sin embargo hay fuertes críticas por ejemplo de la AF a través de su presidente David Aganzo dice la hace que este acuerdo de la Liga con Arabia Saudí prioriza el aspecto económico por encima del Deportivo a ver si salen buenos que es lo importante

Voz 11 20:31 tiene algún otro lugar

Voz 0919 20:33 qué fichajes destacamos de las últimas horas Bruno en buenas tardes

Voz 0301 20:37 hola muy buenas pues básicamente uno que estaba en la boca de todo el mundo pero que ya has hecho oficial de hecho hace sólo unos minutos a Alexis Sánchez ya es nuevo jugador para Mourinho para el Manchester United quién quitarían jugador hasta ahora se pasa al Arsenal concitan estos control de análisis que pasa a ser el ex futbolista mejor pagado de todas las premian de que el Manchester City por cierto ha anunciado esta tarde solamente para contraprogramar que Kevin de renueva en este caso contra otros tantos XXIII aquí el gallego está a punto de hacer oficial el fichaje de Lass Diarra que podría jugar en la eliminatoria contra el Real no

Voz 0919 21:12 Lass Diarra pero siempre que sí

Voz 0301 21:15 la el de toda la vida que son en el Marsella hasta hace un par de años jugaron a Al Yazira ahora ha pasado revisión para ser nuevo futbolista del país

Voz 0919 21:26 se sabe del Estado en P después del encontronazo que tuvo este fin de semana con el portero rival

Voz 0301 21:31 que está bien lo último que se sabe lo que dijo Unai Emery el técnico del PSC que dijo que estaba conmocionada pero que estaba bien y que iba a volver con el equipo a a París desde el Lyon volvió parece que está bien que podrá jugar ya tiene en el próximo partido de especies

Voz 0919 21:46 es la gran noticia del fin de semana en el ámbito internacional la derrota del París Saint Germaine de Emery ante el Olympique de Lyon siguen nueve puntos distanciados de los siguientes en la clasificación y en el Play Fútbol de esta semana que destacamos Bruno

Voz 0301 21:59 pues hacemos un pequeño homenaje a Ronaldinho hemos hablado con Parreira seleccionador brasileño que de hecho me tuvo en el dos mil seis fue un fracaso importantes de Brasil en dos mil seis con Ronaldinho a la cabeza explica por qué no funcionó aquella habrá sido en este caso en dos mil seis y con Axel Torres analizamos el reto que tiene por delante Javi Fuego entrenador del Watford en Inglaterra

Voz 0919 22:20 gracias Bruno balonmano la selección española masculina sigue disputando el Europeo en Croacia mañana de nuevo partido para los hispanos Diego González última hora cómo están buenas tardes

Voz 24 22:32 hola qué tal Gallego pues la verdad es que hemos visto muy buen ambiente en el ayuntamiento de esta tarde después de la contundente victoria de ayer ante Macedonia están todos en condiciones no hay tocados y lo que sí tienen absolutamente claro es que si vemos la versión de ayer ante Macedonia Eslovenia rival de mañana lo va a tener muy difícil para ganar a la selección española mira lo comentábamos hace un momentito con Valero Rivera el extremo

Voz 0802 22:52 me da selección se intentaremos que es ese sea nuestro nuestro nivel no yo creo que jugando así descendiendo oí velando así por equipos españoles

Voz 0017 23:04 el partido es a las seis y cuarto de la tarde en juego gallego esos dos puntos que pueden acercar a España un poquito más a las semifinales el deporte

Voz 0919 23:11 el año él está triunfando por todo el mundo otro de los grandes de las últimas horas Jon Rahm el chaval de veintitrés años el León de barrica que ayer ganó un torneo de la PGA norteamericana en California con ese triunfo que consiguió por cierto en el desempate en el cuarto hoyo de desempate Jon Rahm se coloca ahora mismo segundo de la clasificación mundial el repito he vizcaíno tiene sólo veintitrés años Carlos Sainz ha regresado de sacarle hemos escuchado al principio Héctor González buenas tardes qué más ha dicho

Voz 25 23:42 qué tal pues ha dado un gran baño de multitudes hay cuando aterrizaba en Barajas proveniente Argentina junto a su copiloto Lucas Cruz más de un centenar de aficionados su familia inclinados hijo Carlos que por cierto ha sido el primero en abrazarle y luego a concedió una rueda de prensa en la que ha hablado sobre su continuidad en la élite del deporte ha ganado su segundo Dakar ocho años después pero su contrato terminado con Pello así que de momento tiempo para reflexionar con los suyos sobre su

Voz 0359 24:05 no no es una decisión que haya tomado al cien por cien ahora es momento de reflexión de hablarlo con con la familia con mis amigos ir decidiré lo voy a pensar mucho antes de decidir entre otras cosas tampoco tengo ningún contrato ni coche osea que

Voz 26 24:22 hay tiempo para todo hay tiempo para que lo decida baloncesto mañana sorteo de la fase final de la Copa del Rey con ya

Voz 1982 24:30 los ocho clasificados dentro si son buenas tardes hola Gallego buenas tardes pues si el Real Madrid cabeza de serie que además porque da al primero jugará el jueves en la Copa Valencia Barcelona y Fuenlabrada también como cabezas de serie Unicaja Baskonia Iberostar Tenerife ir Herbalife Gran Canaria como equipo anfitrión mañana como decías doce y media hora peninsular el sorteo recordemos que del quince al dieciocho de febrero se va a jugar esta fase final

Voz 0919 24:56 la NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy destacamos de la última jornada de los españoles

Voz 27 25:01 mira te quiero hablar de Willy Hernangómez el español de los Knicks ha concedido una entrevista a la agencia EFE ya ha reconocido que está cansado de situación en la franquicia neoyorquina esta temporada está jugando la mitad de minutos que la campaña pasada y reconoce que desea cambiar de aires para poder seguir progresando como jugador en la mejor liga del mundo recordemos que la fecha límite para traspaso Blanes así es el ocho de febrero Un poco antes de lo habitual siempre antes de Star pero este año lo han adelantado un par de semanas anoche Bini jugó ocho minutos en la derrota de los Knicks contra los Lakers en los que sumó dos puntos y dos rebotes mejor le van las cosas a nivel individual a Pau Gasol fue el máximo anotador de San Antonio con catorce puntos el máximo anotador de su equipo y la verdad que no sirvieron para nada porque perdieron contra los Blazers de la noche también te destaco la sorprendente derrota de Boston contra Orlando y eso que Kylie Irving anotó cuarenta apunta aptos para esta noche cuatro partidos con españoles la una y media Utah Atlanta con Ricky Rubio a las dos Philadelphia Memphis con Marc también a las dos Chicago Nueva Orleans con Mirotic Ci a las tres por Denver con Juancho Hernangómez

Voz 0919 26:00 a Javi los vamos a Australia mañana juegan en octavos de final Rafa Nadal y Carla Suárez que hemos tenido y Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 1566 26:08 buenas noches bueno pues la jornada de hoy no ha deparado alguna suerte necesita por ejemplo la después de Novak Djokovic tanto el coreano Chung Djokovic no está en su mejor momento si me enjuaga ir el coreano está fuerte y la ocho a la puerta de Dominique tiene un norteamericano que es conocido San Biden Illa los vamos a la jornada de mañana Nadal contra Marin Cilic número seis del mundo no va a ser partido fácil después a continuación como de la jornada Carla Suárez al frente a Carolina Wozniacki número dos del mundo este sí que va a ser un partido complicadísimo Alá Carla no creo que ni jugando bien de puedan

Voz 28 26:53 vamos a cerrar hora25 deporte con este este grupo rarísimo que se llama súper organismo ocho componentes inglés Ray de Corea del Sur de Japón de Australia de Nueva Zelanda

Voz 0919 27:14 se conocieron a través de Internet y ahora viven todos juntos en una casa de Londres

Voz 28 27:19 la canción se llama todo el mundo quiere ser famoso

Voz 29 27:24 Toni López un titular que nos dejemos para que no se enfade Jaime Blanco hablamos de pueblo americano ya hay finalistas para la Super Bowl los New England Patriots de Tom Brady jugarán contra Filadelfia Eagles eran Minnesota el partido la madrugada del domingo cuatro de febrero al lunes cinco iba a ser aquí en Carrusel Sandra vamos a contar aquí lo dejo

Voz 0919 27:40 vamos continua hora25 con Ángels Barceló hoy a las once y media El Larguero un saludo

Voz 10 27:45 la llego a Dios de malo en gallego