La firma de Ángels Barceló: "Puigdemont provoca y todos caen"

es posible pensar en recuperar la normalidad política en Cataluña y en el resto de España si cada capítulo que se escribe de la crisis catalanas escribe con aires de esperpento lo de hoy es un presidente del Parlamento catalán que antes de serlo dijo que acataría las decisiones de los letrados de la Cámara y que hoy propone a Carles Puigdemont como candidato sabiendo que no va a poder ser de hecho ni siquiera explica cómo quiere hacerlo lo de hoy es también un Gobierno central que de momento responde con una negativa a la petición de entrevista hecha por ese presidente del Parlament quiere reunirse con Mariano Rajoy dicen desde el Gobierno que no tienen nada de qué hablar hombre alguna cosita así que deberían hablar los unos con los otros lo Davis también un ex president de la Generalitat huido que ha decidido viajar a Dinamarca para provocación mediante explicarlo del plus es y el porque tiene que ser presidente si si hay que decir que sus interlocutores allí no se lo han puesto fácil vaya que le han puesto enfrente todas las obviedades que él se niega a reconocer lo de hoy es también una Fiscalía que le pide a un juez que active la orden de detención aprovechando el paso de Puigdemont por Dinamarca y un juez Llarena que dice que no exponen su auto una serie de consideraciones más políticas que jurídicas pulmón provoca hito dos caen en la provocación todo esto que les acabo de contar ha pasado en un solo día hizo los lunes Ángels Barceló