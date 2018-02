Roger Torrent: "Puigdemont no tiene ninguna restricción legal para ser candidato"

Voz 0194 00:00 por cierto saludamos a Rusia tu REM presidente del Parlament de Cataluña buenas noches

Voz 1 00:03 buenas noches esté ha propuesto hoy a Carles

Voz 0194 00:06 Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat la pregunta que que se me ocurre es cómo piensan hacerlo cómo va a ser la mecánica del debate de investidura cómo se va a sustanciar un debate con un candidato que no está

Voz 1 00:19 bien lo que hemos hecho es plantear cuál es el candidato que es susceptible que tenga más apoyos parlamentarios el único candidato que me plantearon los grupos parlamentarios fue Carles Puigdemont quién también parece que puede albergar pues una mayoría eso en su entorno mayor ídolo y lo que he planteado es precisamente que Carles Puigdemont sea el candidato este debate de investidura ahora escucho Mon es uno de los ciento treinta y cinco diputados susceptible de ser candidato a la investidura y a mí lo que me toca como president de es plantearlo al conjunto de la Cámara entiendo que también

Voz 0194 01:00 pero toca decidir cómo va a hacerse no cómo cómo se va a hacer una votación cómo se va a presentar un programa de gobierno si el candidato no va a estar

Voz 1 01:10 insisto que diputada pulmón president Puigdemont no tiene ninguna restricción a legal ninguna restricción es de un punto de vista parlamentario para ser candidato a la investidura esto es lo que planteado a los grupos al conjunto de la Cámara a partir de aquí lo que tendremos que plantear es cómo se afronta este debate de investidura en el que soy consciente de que la situación eh personal judicial del del señor Puigdemont es anómala desde un punto de vista democrático y por eso también he planteado a al presidente Rajoy la posibilidad de hablar de plantear cómo podemos resolver esta situación por cauces políticos estrictamente políticos porque al final de lo que se trata es de ser fieles al mandato democrático de los ciudadanos de este país

Voz 0194 02:01 pero qué puedo aportar el presidente Rajoy porque lo que hay es un problema judicial es decir hay una orden de detención en el caso de que de que entre en España Carles Puigdemont que puede resolver el presidente del Gobierno

Voz 1 02:12 bueno pues estamos en situación de anormalidad democrática más allá de la judicialización de el la política que ha dado los últimos meses los últimos años en en Cataluña a la verdad es que hay un mandato democrático de una mayoría de la ciudadanía que fruto de los resultados electorales ha planteado a un escenario parlamentario que yo he recogido que he visto que hay una mayoría clara en este en esta Cámara que esta mayoría lo que pide es poder investir al president Puigdemont candidato Puigdemont a la investidura con lo cual yo lo que me lo que me debo es primero a los mandatos democráticos fruto de las elecciones pero después también a la mayoría parlamentaria y esta es una situación política que se tiene que resolver con política yo lo que planteo el presidente a Rajoy es la posibilidad de hablar de cómo ha planteamos insisto políticamente la solución a esta situación

Voz 0194 03:13 va a ser la primera solución yo creo que usted lo entiende bien no es una solución política primero es un tema judicial que hay que resolver

Voz 1 03:21 pero también un tema de anormalidad democrática es que estamos hablando que ocho diputadas y diputados de esta Cámara ha no pueden ejercer de diputados a IU son diputados que ese pudieron presentar a las elecciones sin ningún tipo de restricción y ahora no puede ejercer de diputados Anil rezo me parece que estés una situación de anormalidad política ha con lo cual debe solucionarse políticamente porque hay unos diputados insisto que se pudieran presentar en su día las elecciones el veintiuno de diciembre fueran elegidos y ahora no pueden ejercer de diputados y esta es una situación que no es normal tendría

Voz 0194 03:58 pero pero cuál es la solución política es decir tienen que resolverse políticamente no me corresponde solo

Voz 1 04:04 mi tiempo de que alguna pro

Voz 0194 04:06 cuesta si usted quiere reunirse con Mariano Rajoy alguna propuesta tendrá mi propuesta

Voz 1 04:11 es que los ocho diputados y diputadas puedan ejercer libremente a diputados porque así lo quiso la mayoría de daría a este país

Voz 0194 04:19 cuando se me decía a todos a quién se debía esa mayoría parlamentaria se debe también usted como presidente de la Cámara a los informes de los letrados

Voz 1 04:28 bien yo he dicho lo que me parece que es una obviedad que es que los letrados de esta Cámara hacen su función que es la de analizar el reglamento la normal mira al que estamos sujetos a los diputados y el conjunto de la de la Cámara pero al final las decisiones son decisiones que toma la Mesa del Parlament que son decisiones políticas y siempre ha sido así no no de ahora no es esto no es nuevo esto siempre ha sido si los informes de los letrados de esta Cámara no son vinculantes es verdad que te debemos tenerlos en cuenta los tenemos en cuenta pero al final la decisión es una decisión política colegiada y que si toma en el seno de la de la Mesa del Parlamento Cataluña

Voz 0194 05:08 déjeme hacer una cosa va a escucharse Ustea usted mismo antes de ser presidente del Parlament de Cataluña cuando hablaba de los informes de los letrados a ver si hay alguna diferencia algún matiz de lo que pensaba antes a lo que piensa ahora

Voz 2 05:19 no me corresponde a mí no me corresponde ni a mí ni a Esquerra valorarlo sino los letrados del Parlament que tienen que definir cómo se interpreta el reglamento de la Cámara en esos temas sujetos a varias interpretaciones Ana yo subsista

Voz 0194 05:34 sigue pensando lo mismo

Voz 1 05:36 eso es exactamente lo que he dicho hace un rato es decir los letrados hacen juegan su rol que es el que le corresponde que es el de hacer los informes a desde un punto se vista de análisis técnico jurídico del reglamento pero al final quién toma las decisiones es la mesa de Cataluña en la toma por criterios políticos sobre todo pensando en cuál es el mandato que los ciudadanos de este país decidieron veintiuno de diciembre

Voz 0194 06:04 pues se quedó en tiempos aparte me me pregunto yo creo que muchos enanos también se lo preguntan para qué sirven los servicios jurídicos de una cámaras y sido un tiempo a esta parte es verdad que no son vinculantes ni a esta Cámara ni tampoco del Congreso no lo no no se lo digo pero pero tampoco nunca se atienden es decir el que sentido tienen es decir no son vinculantes pero casualmente ninguno de los informes que están haciendo los los servicios jurídicos son atendidos por el Parlamento

Voz 1 06:32 tal últimamente sí miren no era cosa les voy a dar la razón es verdad que los informes de los letrados se se intenten usar desde un punto de vista partidista no a veces cuando nos da la razón parece pues que tenemos que hacerles caso y cuando no nos dan la razón parece pues que que justo lo contrario no cualquier caso los letrados hacen su trabajo y al final la responsabilidad la responsabilidad de las decisiones son de los órganos que toman esas decisiones y en este caso es de la Mesa del Parlament de Catalunya ha el reglamento no dice que es fue que sean informes vinculantes son informes que ayudan a tomar decisiones pero antes final la responsabilidad de esta decisión es de la Mesa del Parlament de Cataluña atendiendo a múltiples factores evidentemente a los de orden técnico jurídico también pero también sobre todo los que nos relacionan con lo que quieren ha al final una mayoría de los ciudadanos porque este es el fundamento de la democracia

Voz 0194 07:31 cuando viajará a Bruselas para hablar con más buenos y es que el vuelve a Bruselas porque sabemos que se ha ido Dinamarca no se no sabemos si ha vuelto cuando vaya usted porque se lo más pronto posible para hablar con él y con el resto de diputados que están ahí con todo

Voz 1 07:43 os lo he dicho esta mañana no sólo con los que están en Bruselas lo que están en el exterior sino también con los que están en prisión con el president Junquera Si los otros diputados de esta Cámara que están en prisión preventiva

Voz 0194 07:55 para hablar de cómo van a hacer lo entiendo

Voz 1 07:57 pues para hacer una cosa que es de normalidad democrática edema normalidad parlamentaria que es que ha al final los ciento treinta y cinco diputados y diputadas de esta Cámara deben poder relacionarse a tranquila y francamente a mí directamente con el presidente de la Cámara esto es la normalidad esto es lo que tendría que ser normal yo lo que quiero es poner en evidencia que hay ocho diputados que no pueden hacerlo el resto de la cámara puede hacerlo cotidianamente puede dirigirse mi podemos hablar podemos plantear como vemos al Parlament de Cataluña en la en la próxima legislatura pero hay ocho diputados que no pueden hacerlo yo lo que quiero es poderme relacionar poder hablar poder atender a sus peticiones en tanto que diputados y de puta dadas en tanto que yo soy presidente del Parlament de Cataluña y eso es lo que aspiro a hacer no sólo ahora visitando en los que están en el exterior en los que están en prisión preventiva sino de una forma regular y cotidiana que es como debería

Voz 0194 08:54 por este me habla de una decisión de la Mesa usted es el presidente una pregunta directa tiene que estar presente el candidato en el Parlament para la votación para presentar su programa de gobierno según usted presidente de la mesa

Voz 1 09:07 pues oiga John Huston una cosa que ello diciéndonos pues los últimos días y que me parece que es lo que es normal que plantee que es que yo no voy a especular sobre situaciones eventuales hoy hipótesis se puedan dar en el futuro en específicamente en un debate parlamentario como es el debate de investidura ha hoy lo que hemos hecho es presentar no sólo los grupos parlamentarios sino también explicar a la sociedad catalana cuál es el candidato que tiene mayores apoyos este candidatos el señor Ramón no tiene ninguna restricción de tipo parlamentario para poder afrontar este debate de investidura con lo cual yo lo que hago es trasladar esta posibilidad al conjunto de la acabará y a partir allí pues afrontamos este debate de investidura con una con normalidad

Voz 0194 09:54 de todas formas se dice no voy a especular con hipótesis que Carles Puigdemont no podrá estar en el hemiciclo eso no es ninguna hipótesis

Voz 1 10:04 en cualquier caso eso tendría que preguntarlo a al propio candidato Puigdemont yo lo que uno no yo lo que planteo es un debate sin debate con un diputado que a ojos de esta Cámara de todos los condicionantes que debe tener un diputado para someterse al debate de investidura los cumple todos y con lo cual evidentemente es legítimo que yo plantee al candidato Puigdemont ha como candidato a la investidura

Voz 0194 10:30 dígame una última cosa usted ha pedido una reunión con el presidente María primero no sé si ha hablado con alguien desde que la han nombrado hablado con alguien del Gobierno español usted con nadie nadie ha puesto en contacto con usted a la petición de reunión tiene una respuesta oficial

Voz 1 10:45 no tampoco aún no tenemos respuesta no

Voz 0194 10:47 usted ha hecho vía carta pues presidente muchísimas gracias y muchísima suerte