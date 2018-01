El dietario de Ramoneda: "La tercera pieza del ritual"

Voz 1150

00:05

poco a poco se irán cumpliendo los distintos pasos del ritual previsto para la investidura del nuevo presidente catalán primera fase los independentistas sensibles al deseo de sus bases quieren dar reconocimiento al liderar el proceso vivido hasta el veintisiete de octubre Carles Puigdemont el único candidato que en este momento dispone de una mayoría para ser elegido así se lo han dicho los partidos Roger Torrent éste no le queda otra opción que proponerlo el Gobierno español en la oposición Calanda pondrán en marcha los mecanismos correspondientes para impedir la investidura como consecuencia de los cuales se pasado la segunda fase la asunción forzosa por parte del soberanismo de la legalidad vigente con la elección de nuevo candidato surgido de las filas del independentismo y así ya sólo faltará la tercera pieza del ritual la toma de posesión del nuevo presidente que permitirá que el artículo ciento cincuenta y cinco quede sin efecto pero convertido en amenaza permanente es necesario todo este recorrido que sin duda estará acompañado por las broncas las amenazas correspondientes para llegar al final que todos sabemos que es decir un presidente que no será Puigdemont no debería serlo hiciese inevitable sólo cabe pedir que sea breve pero es una consecuencia de la anormal situación en la que estamos en que unos han ganado imponiendo los mecanismos constitucionales y los otros han conservado el apoyo ciudadano en forma de mayoría parlamentaria cinco por el momento hay avisos de retomar la comunicación entre ambas partes que podría atenuar las tensiones como decía John the way una de las figuras del pragmatismo americano olvidamos demasiado a menudo que la democracia es en primer lugar expoliación colectiva de los problemas el Gobierno a través de la Fiscalía quería ver a Puigdemont detenido en Copenhague porque su electorado estallar todas las burlas de ex presidente el juez Llarena dice que no que no quiere caer en la provocación de Puigdemont que ya llegará el momento es lo que ocurre cuando uno en este caso Rajoy elude sus responsabilidades políticas la subcontrata otros poderes del Estado estos aplica el su criterio que no forzosamente coincide con los de la política