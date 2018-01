La RFEF, indignada con LaLiga por su acuerdo con Arabia Saudí

Voz 1375

no consultas esto con la Federación Española de Fútbol que por cierto noticia que hasta ahora en el Larguero están que fuman en pipa en la Federación no sólo es que no lo aprueben es que hay indignación por algo que consideran traspasa traspasa las competencias de la Liga de Fútbol Profesional y no doy nombres propios pero pero hay gente que está muy enfadada con esto porque qué menos que la Liga consulte con la Federación Española de Fútbol que sepan atraer jugadores poco menos que amateur que no sé si ahora son competencias de la Liga y la Liga puede montar ahora escuelas de formación de jugadores y entrenadores o es competencia de la Federación pregunto pregunto tiene razón o motivos la Federación para decir ya te vas esto que es tu cortijo ya sin Fronteras ya no solamente en España sino fuera por todo el mundo entiendo que haya que abrió en la AF y que haya indignación repito en la Federación Española de Fútbol que va a estudiar el tema no descartará a hablar con la FIFA porque esto que se ha hecho en Arabia Saudí quién sabe si mañana se hace en en Omán en Irán en Afganistán en la India traemos a cuantos jugadores cabe todo por una cuestión económica que por otro lado termino íbamos con los protagonistas y con Antón Meana Jordi saludamos a nuestro primer invitado ya está por ahí que repito hay que entender también la postura de los clubes a los que les dice Tebas oye tú quieres Un clubes modestos e todos modestos de Primera de Segunda División a los que les dice Tebas oye tú me apoyas en esto sí pues venga vente conmigo que llevará cómo te va a beneficiar te llevas un jugador saudí lo tienes cinco seis meses en tu club y lo pongas no lo pongas te voy a dar un kilo dos lo que hayan pactado porque tiene una cláusula de confidencialidad coño pues habrá clubes que yo lo entiendo porque son empresas son sociedades anónimas yo entiendo que alguno diga oye pero dónde está el fallo en esto dónde está el fallo en que a mí me dieron jugador y me del novecientos mil euros o un millón o dos millones pues también entiendo esa postura ahora como operación global me parece que es una chapuza un mercadeo y que no se puede hacer a espaldas ni de la Af ni de la Federación Española de Fútbol