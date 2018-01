Martín Presa: "Va a haber bastantes oportunidades por tener al jugador"

Voz 0458 00:00 Martín Presa a esta hora de la noche hora Martín Presa muy buenas pues nada contento con el fichaje no

Voz 1 00:08 sí de que juega

Voz 2 00:11 y es bueno pues juega digamos un trivote ofensivo más la más en la zona izquierda es decir un mediocampista co que puede desempeñar en el medio campo de las zonas ofensivas la me apunten el derecho pero inclinada siempre a banda izquierda

Voz 0458 00:26 bueno venís haciendo seguimiento durante un tiempo ya de algunos jugadores allí

Voz 2 00:31 sí bueno al club no la Liga la Liga hizo pues ya fe pues hablamos de a primeros de octubre y una hice una propuesta sobre esta iniciativa entonces pues bueno el Rayo suele ser el equipo pionero pues a punto se apuntó a este y bueno pues han estado pues gente de la secretaría técnica he estado ha estado una semana en Portugal persiguiendo a estos jugadores ha estado tras semana hasta otra semana entraría bueno pues han hecho distintos seguimientos durante los tres durante los tres últimos meses

Voz 0458 01:02 y el acuerdo es bien sencillo no quiero decir que también queríamos hablar con uno de los presidentes de estos clubes que por cierto hay que entender la la la postura vuestra que lo decía yo antes también es una manera fácil también de de conseguir recursos económicos bien por un patrocinador bien por un partido amistoso que puedas jugar o bien por la cantidad que percibes por tener el jugador saudí no

Voz 2 01:25 no por tener al jugador por saudí no se percibe Cantigas es decir pero evidentemente esto es esto es una esto es una situación que pues bueno pues que un poco en la en la línea que tiene la Liga y la línea que desde luego si el Rayo pues un poco pues abrirse pues avisan no vamos a nuevas partes del mundo nuevos mercados a nuevos sitios que den a conocer a la vía en este caso pues bueno este es un jugador saudí pues da tanto a la Liga como en este caso al Rayo Vallecano como integrante de la misma cosa conocimiento no sólo en Arabia Saudí en todo el mundo árabe eh pues prácticamente todos los equipos han tenido pues soy un movimiento en redes sociales y ayer de inusual unos aumentos son seguidores importantes desde luego estás en estos mercados si si quitamos el Madrid y el Barça que pueden aspirar a lo mejor a los mejores jugadores digamos del mundo pues el resto de equipos pues a lo que podemos aspirar pues esa esa pues al firmar los mejores jugadores de X país no caso si no estamos hablando de de los mejores jugadores jugadores jugadores internacionales son jugadores de la selección mucha sellos pues muy serias posibilidades de disputar el que eso depende la del seleccionador el próximo Mundial de Rusia este verano Ivonne oí pues jugadores pues que intentamos pues que pues que sumen es lo deportivo y evidentemente pues también es una oportunidad pues para acercarnos a estas culturas es una oportunidad pues para pues para tener una relación lo cual puede venir acarreado pues aparte

Voz 3 03:00 un poco la Alianza civilización te J

Voz 2 03:03 bien dices pues a una serie de de recursos pues que tengan porque ahora mismo puesto estás consiguiendo seguidores tienes que abrirte y es una y esto es algo pues que la Liga y los clubs que estamos quizás en esa idea pues está haciendo una Liga pues pues una Liga o que antiguamente hay antiguamente hablamos hace cinco años pues tenía unos recursos de unos recursos se pues bastante limitados pues en tres años posa o años pues ha triplicado por tres los recursos y hace posible pues que no sean personalidad tipo La Húngara tipo la polaca sino que podamos disputar podemos tener no son los vaya a los jugadores podamos estar compite

Voz 0458 03:42 el resto en Europa claro si con el Madrid el Barça con Messi Cristiano tenemos que celebrar que no estemos como la liga húngara y la polaca pero decirlo no pero

Voz 2 03:54 no la liga húngara y la polaca pero para que estén Bale y Cristiano Bale y Cristiano necesitan una competencia que necesitan que tenga Anpe evidentemente que es que los partidos disputados pero no hablamos el Madrid el Barça no olvidemos al Atlético de Madrid que ha jugado los últimos cuatro años dos finales de la Cham

Voz 0458 04:10 sí eso eso es ampliamente que tenéis eso está claro que tenemos el mejor la salimos también tenéis obligación de poner a los jugadores no no no pero vamos a ver es que no te creo que que para que para que los oyentes

Voz 2 04:24 un es que esto no no es que esto o por obligación obligación no hay ninguna esto

Voz 0458 04:29 es un fichaje eso eso es un jugador que no hay ningún compromiso a ningún jugador

Voz 2 04:36 parece que al equipo contratar jugador que cree conveniente evidentemente entra ir es un jugador que

Voz 0458 04:43 te lo pregunto Martín Presa presi te lo pregunto sólo por entender esto si no tenéis no no no no para lo digo sin no tenéis ningún tipo de contraprestación sólo por tener al jugador tampoco tiene tampoco tenéis como cualquier como cualquier otro cuánto ha costado el fichaje

Voz 2 04:58 el hombre es es esto no esto son evidentemente con muchos el fichajes una cesión gratuita con el equipo que quieren promocionar el jugador como cualquier jugador pues son son temas privados por lo menos

Voz 0458 05:14 y entonces no tenéis ninguna contraprestación económica

Voz 2 05:18 lo que por traerá jugador no evidentemente trataran jugador pues está ya trabajando está trabajando el fin de semana pues pues van a ver pues bastante oportunidades por tener un jugador estás consiguiendo pues una serie de decir una serie de expectación sobre el equipo pues que seguramente pues en los próximos semanas pues pues pues se puede trasladar como muy bien dice que eso amistosos en en patrocinios etcétera es decir en el fondo pues intentar también eh eh pues obtener más recursos para club y al final pues ha algo pues abrirnos quizás pues es algo que por lo menos desde el punto de vista del Rayo Vallecano pues nos parece interesante porque yo creo que siempre hay que tener iniciativa ahí iniciativa de crecer Isère emprendedor eso es lo que hace el crecimiento la estar para hablar no ya esto pues creemos que es una iniciativa pues que nos puede sumar bastante pues te agradezco que hayan estado en él

Voz 0458 06:13 y que uno de esos presidentes donde van a estar alguno de los jugadores saudíes que que dé también su punto de vista hay que haga entender un poco más porque no que acceden a ser

Voz 2 06:20 pero estamos hablando de estamos hablando por algún jugador de un jugador de un jugador internacional por lo menos se y en nuestro caso estamos hablando de un futbolista internacional futbolista que esperamos que aporte ahora mismo tiene tiene una cesión de de lo que queda de temporada lo más difícil será el socio cultural vamos a intentar integrarlo cuanto antes la barrera

Voz 0458 06:44 la la barrera del idioma pero bueno estamos hablando en su país un buen futbolista futbolistas militar no viene

Voz 2 06:51 porque ten en cuenta que en estos países son figuras otros futbolistas está muy bien pagado se por vientos en la zona de

Voz 0458 06:58 la el vino se paga eso sí muy bien al fútbol no lo sabemos el nivel de fútbol lo desconocemos bastante y no parece parece no

Voz 2 07:06 no pero ahora para él y para eso tenemos tenemos por lo menos equipos como el Rayo tenemos una secretaría técnica que hace su trabajo y evidentemente pues nos fiamos de los informes que hacen en sobre el fútbol árabe sobre sobre un montón de países y en base a esos informes pues claro decidimos Antón apostar por esta

Voz 0846 07:27 hola presidente quería hacerle una pregunta muy concreta

Voz 2 07:29 sí llama la atención buenas noches

Voz 0846 07:32 la atención que sólo hayan comprado jugadores o aceptado la cesión ya sé que no es comprado acertar la operación jugó clubes que tienen una relación con Javier Tebas muy estrecha participaron más de treinta yo he hablado con un montón de directores deportivos de entrenadores que me han dicho que los jugadores no daban el nivel y curiosamente el Rayo que va de la mano con Tebas acepta la cesión el Villarreal que va de la mano con Tebas acepta la cesión y clubes que tienen unas se tres técnicas muy buenas consideran que el nivel de los jugadores no están ni de lejos al alcance del fútbol español

Voz 2 08:09 sobre las secreta de las secretarías técnicas pues bueno cada uno vamos pero ya estaría insinuando yo creo que de la mano de Javier Tebas van o devenir los cuarenta club de la Liga de Fútbol Profesional pero no van los funerales la persona que tenemos que tenemos votada como como presidente como presidente de la misma esto no tiene que ver nada yo no sólo los demás clubs yo sé me caso del Rayo Vallecano claro el Rayo Vallecano lleva en un proceso qué ha ido a todos a todos los encuentros que se llevan realizando sobre sobre el tema ya saudí a todos enviando todos los días a su personas cuando han sido las concentraciones en Portugal cuando han estado cuando han estado diez días viendo partidos en en Arabia Saudí tanto de la selección como de los equipos en concreto partidos de el equipo de jugador que hemos fichado presencialmente hemos estado siguiendo todos los informes vídeo por nosotros hemos hasta muy encima yo no sé lo que habrán hecho los demás aquí por porque desde voy nos tenemos que ocupar de en el Rayo Vallecano que vas muy bien trabajo tenemos

Voz 0458 09:16 la cláusula confidencialidad tenéis verdad

Voz 2 09:19 bueno yo cláusula de confidencialidad sólo tener de como estándar en no me lo preguntan pero en cualquier contrato en cualquier contrato que firmamos tenemos con con con

Voz 1 09:29 eh

Voz 2 09:30 vamos porque cláusula de confidencialidad tenemos es decir con cualquier pero no no puesta con cualquier futbolista yo nunca hemos releva revelado un salario de lo que gana un futbolista del Rayo Vallecano durante los siete años que yo es que es es que hasta el final es que yo creo que es entiende ideal pues nosotros los contratos pues los contratos pues se unas cosas pues que es decir con los demás pueblos acuerdo cosas pero vamos pero es un contrato muy sencillo es un contrato de gestión gratuita e con una con una opción de compra que nos hace que nos hace el equipo el equipo árabe en eso consiste el contrato no tiene más eh

Voz 0458 10:09 es tan sencillo el contrato Manu que sí cuentan cuánto van a ganar no lo ganará claro por eso digo que hay cláusula de deporte

Voz 2 10:16 pero qué es lo que te digo que la cesión que te repito la sesión la cesión de la decisión del futbolista con el club es un es una cesión gratuita evidentemente esto no vamos a no nos vamos a engañar esto nos abre las puertas pues del mundo del mundo árabe pues mundo pues que es que está aportando mucho al final es un y evidentemente pues esto también viene bien viene también bien pues pues para para el fútbol español estas relaciones pues vienen también bien para la marca España es decir no olvidemos que ahora mismo nada en Arabia Saudí el AVE Medina La Meca está realizado por un consorcio de doce empresas españolas tanto públicas como privadas por lo tanto ingresos como España la mayor la mayor desaladora del mundo la está construyendo Abengoa en Arabia Saudí empresa de capitales

Voz 0458 11:06 está claro Martín pues eso

Voz 2 11:08 al final el fútbol es Marca España y nosotros pues evidentemente si podemos tener un futbolista que al final pues nadie podemos lanzar una una moneda al aire y esperemos pues que el futbolista creemos que dentro de los calle en Liga Árabe pues lo que más ajustada es un fútbol que tiene buena conducción de balón es un futbolista el que viene con nosotros son futbolista de que que tiene buen juego asociativo