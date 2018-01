Aganzo: "No puede ser que el mundo del fútbol esté solamente para ganar dinero"

Voz 1

00:16

sí lo veo como un modelo de negocio no que teoriza mucho más el aspecto económico que que el Deportivo entonces sí que así que tenemos que preocupadas porque ya sea yo creo que el fútbol tiene muchos valores otras cosas a la gente acabamos de deporte no sólo me con el dinero que era que me preocupa en este modelo que estamos no estamos encontrando herido porque el acuerdo impide que la formación de esos chavales que están en estas canteras de estos equipos que tengan eh me pongo mi caso no digo cuando yo era un chaval que quería jugar de ese tipo sin nada en ese equipo que debería te he visto tantas jugador es que de jugar al fútbol algún día poder estar defendiendo esa esa camiseta pues bueno la misma nos encontramos con una situación que que capa de alguna manera hecha la formación de esa jugador para que pueda para que puedan jugar en en ese primer equipo y me sorprende me sorprende porque creo que como te digo el fútbol no lo veo así