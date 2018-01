La revolución que prepara el Real Madrid para su portería

Voz 1501

00:15

Mario Torrejón se iba a ser el próximo verano el Real Madrid va a cometer el fichaje de un gran portero el número uno como tú dices es David De Gea siempre lo ha sido el número uno y medio lo que ponen y dos en uno y medio es Thibaut Courtois uno y medio porque en el Real Madrid también le encanta por ejemplo al director general deportivo José Ángel Sánchez además están en contacto permanente con sus agentes ya han tenido muchos acercamientos en último año y medio dos años y como digo no es una opción que haya que descartar ni mucho menos pero el candidato número uno sigue siendo De Gea porque cuenta con varias ventajas la primera que es el que más le gusta al presidente del Real Madrid Florentino Pérez que evidentemente es el que más fuerza tiene en el club no no no quiere decir que esa seguro por eso pero pero evidentemente cuenta con esa ventaja y con otra que además el portero de la selección española y eso es algo que en el Real Madrid gusta a la afición del Real Madrid gusta que vas portero para muchísimos años y que las características como digo le les gusta mucho que aporte al Real Madrid aparte de la la adquisición de ese gran portero que siguen pensando que el otro elemento que la Kepa Arrizabalaga porque en la idea de traer a De Gea sigue siendo la misma o de Courtois sigue siendo la misma pero que ese plaza que ocuparía Kepa quieren ocuparla con otro portero que no sea un portero veterano portero muy atractivo Vega tan fiel de que para exacto incluso un poquito más joven si me apuras que sepa que viene a ser segundo portero en principio eh con eh eh con digo la la la vitola de segundo portero de venía a lo venía peleando para muchísimos años hay que decir que en el Real Madrid ahora mismo no hablan de ningún nombre no quieren que salga ningún nombrada extra pero los técnicos del Real Madrid los detrás de dos departamentos de fútbol y de fútbol internacional junto con José Angel Sánchez manejan una lista de porteros varios dicen con calidad que no están tan en el foco de los porteros y conocidos por todos pero que tiene mucha proyección proyección y que tiene seguramente un perfil parecido a los fichajes que ha hecho en los últimos tiempos véase hombre eso es un ejemplo que sea el mejor de los casos Marco Asensio algo parecido en cuanto a a la portería alguien con mucha proyección y que va a venir este verano al Real Madrid que por cierto casi ya tienen los días contados unos meses contados el Real Madrid veremos qué decisión toma Keylor José va a pelear