Fernando Sanz: "Se está abriendo la posibilidad de entrar en un mercado bastante bueno y suculento"

Voz 1375 00:05 los internacionales deportivos y además el máximo responsable de todo lo que tiene que ver en Oriente Medio y en África si no me equivoco Mercedes Rico si esos norte de África también bueno esa es un poco la visión Fernando que que que yo tengo es mi opinión y tú tendrás la tuya y me gustaría que le contara a los oyentes de El Larguero porque tú eres el que inicia un poco creo el camino no donde donde ves que allí puede haber una Un príncipe de colaboración entre el fútbol saudí y la Liga española hay dices bueno pues por qué no colaborar de alguna manera no eres tú quien abre el camino si no me equivoco

Voz 1 00:38 sí pero si es que el inicio del inicio no en el dos mil tres cuando sí

Voz 1375 00:43 cuando se inicia sí sí pero no pero no sólo con con esto

Voz 1 00:46 lo he visto en muchísimos proyectos más que bueno que han andado y que están dando y que han echado a andar hace mucho tiempo atrás no esté en concreto ese inicio yo creo que la firma del acuerdo fue en octubre de dos mil diecisiete con lo cual mira si ya ha corrido lo que pasa es que bueno nadie se ha preocupado de saber que bueno hay más de quinientas horas de trabajo I más D pues eso sea pasan información a todos los clubs que han participado activamente con su Descartes y constructores deportivos en en Portugal con el visionado de partidos en Arabia Saudí comisionado de la liga saudita y demás partidos Corvo hay mucho trabajo detrás que al final se cristaliza en lo que lo que buenos debemos el otro día

Voz 1375 01:23 no te parece que estas cosas hay que hacerlas de manera digamos con un consenso entre todas las patas del fútbol

Voz 1 01:31 pero oye pero yo insisto insisto divulgó algo a lo que ha dicho al principio de la comunicación en este caso con los clubs se hizo

Voz 1375 01:39 no pero no no te hablo de los clubs te habla de la fe de la Federación también

Voz 1 01:42 ya bueno pero nosotros trabajamos son con los clubes Antonio de informar que tenemos que dar si no información sólo tenemos que dar los club de lo que estamos haciendo lo que vamos a hacer lo que queremos hacer partícipes a los que entrenamos que pueden lo que creemos que puede ser una buena una buena opción no ya no sólo por esta y otras muchas que también hemos hecho Emiratos en China que también estamos haciendo cosas con lo cual insisto la comunicación se yo se hizo in the ya te digo hace muchísimo tiempo atrás lo que pasa que bueno a lo mejor en ese momento brindis culpa en en ese momento nadie nadie pues se hizo eco de lo que está pasando ya hecho después de lo que ha pasado porque cuando acreditar un proyecto que ha empezado mucho tiempo atrás

Voz 1375 02:23 y lo que se trata es de traer a jugadores de Arabia Saudí al a clubes españoles evidentemente es una opción que habéis dado siempre y que había clubes que desde el principio se han sumado a esta iniciativa y que han dicho sí yo apuesto por esto me parece bien los que han recibido ahora estos jugadores no a cambio de una contraprestación económica X la que sea no

Voz 1 02:40 no no no no no lo que ha habido es un parque como bien ha dicho de un equipo que en la Liga que lo capitanea Roberto Olabe sí donde se les ha transmitido a los demás clubs la posibilidad de bueno de hacer es también es cautivó y seguir a los mejores jugadores de este de este país en el que bueno al final han sido seleccionados uno y los que bueno al final ha habido unas equipos que han optado en en coger alguno de ellos una cesión una cesión sin con con una opción de compra que tienen los propios clubs sin coste alguno que ese es el beneficio de la operación pero donde no hay ninguna contraprestación económica yo profesora contra pero esto tengo económica

Voz 1375 03:13 no no no lo entiendo entiendo que no podéis decirlo pero todos sabemos nuestra información ese saque ahí contra prestación económica con los clubes que Fernando es que hemos hablado con presidentes

Voz 2 03:25 quiero decir que negar

Voz 1375 03:27 la realidad tampoco creo que sea bueno a no puedo decir lo que no puedes decirnos Fernando es que los clubes de fútbol

Voz 0231 03:33 eh admiten a esos jugadores saudíes no reciben una

Voz 1375 03:36 compensación económica cambio eso eso no creo que puedas decir

Voz 1 03:39 insisto el insiste lo saber una cantidad de oportunidades que a lo mejor pues no la podían tener no se les abre un mercado como se Saura

Voz 1375 03:46 sí busque eso está claro eso eso es lo que te digo no te lo discuto pero que además de eso que tú dices tienes razón que además de eso los clubes que han aceptado esos jugadores es a cambio de una contraprestación económica

Voz 1 03:57 E insisto insisto lo que lo que hay es una posibilidad futuros acuerdos patrocinios pero no hay ninguna contraprestación económica con lo cual ya está la habilidad de cada club de buen moverse en un mercado que al final nosotros hemos hemos puesto sobre el tapete para poder pues bueno pues en entrar de lleno en un mercado bastante bastante bueno bastante suculento en cuanto a en cuanto dinero para poder pues esos para poder tener acceso a ingresos atípicos en el club

Voz 1375 04:25 sí sí no es información que hemos dado empezando Larguero y la vuelvo a reiterar es los clubes de Segunda División reciben alrededor de un millón de euros y los clubes de Primera División como acaba decir Antón Meana entre dos millones algunos incluso algo más además de lo que pueda luego venir un patrocinador un sponsor poner al jugador un partido amistoso que te puedan ofrecer en verano que me paré y además esto no parece entendible pero que no podemos decir que los jugadores vienen aquí gratis

Voz 1 04:50 cuando es no mezclar en ningún jugador Viniegra tenemos sitio todos tienen una contraprestación económica por la que cuando hacen o desarrollan su su su trabajo no

Voz 3 04:59 porque a los clubes que los acoge bien a los clubes contando

Voz 1 05:02 yo trabajo por el que cobrarán por decirlo finamente

Voz 1375 05:04 clubes que los acogen recibe en una partida económica in situ

Voz 1 05:07 cuando habrán aparecido por aquí jugadores de otras partes del mundo nadie estilo de ese es cierto que han sido nueve a la vez pero también para han venido muchísimas muchísimos jugadores Sudamérica y nunca nadie pues se ha sorprendido no con lo cual en insisto eh bueno yo no perdona perdona

Voz 1375 05:22 de matice que te interrumpa han venido jugadores de todos los paises sólo faltaba seguirán viniendo y cuantos más vengan pues oye pues mira será porque lo decida el director deportivo del club o el presidente del club

Voz 4 05:33 pero el entrenador del club o no porque venga o la Liga con un puñado de jugadores Saudies de la cadena que diga quién quiere estos nueve pero si yo no busco un mediocentro y un medio bueno pues eso queda Terol que doy bueno un poco como

Voz 1 05:45 en vuelvo al principio de la conversación nosotros hemos trasladado un información en los clubs donde se lo hemos dado a los directores deportivos para que participen en estas en estas jornadas para poder asesoramiento los mejores jugadores de Saudí tanto la selección como de los clubes

Voz 1375 05:59 está claro pero que eso no se que ha dicho en Sudamérica pero que eso no se ha hecho la Liga no ha dicho

Voz 4 06:03 oye tengo que tengo unos cuantos jugar en Sudamérica queréis algo no es la primera vez que lo hace la Liga sí que hacer como intermediaria de jugadores no pero no

Voz 1 06:10 pero porque se ha hecho un acuerdo que en principio no estoy de acuerdo con la Federación Saudí con quién era el pueblo a y Di donde quieren ellos impulsar su fútbol y donde quién ellos pues que les podamos ayudar a desarrollar su fútbol para que sea mejor que a día de

Voz 1375 06:25 tienen nivel estos jugadores para estar en nuestra Liga española

Voz 1 06:28 pues mira yo no echo el seguimiento a decidir Roberto Olabe que es la persona que ha encargado de hacer ese seguimiento pero lo que sí te digo es que yo he visto por ejemplo el que AFI el que ha hecho en este caso Levante que allí es toda una figura una figura es y salvando distancia es el el el cristiano o el Messi de graves hoy

Voz 1375 06:48 y has hablado con Roberto Olabe Antón Meana no hemos hablado con Roberto Olabe que la verdad de lo explica de maravilla da gusto hablar con un entrenador que habla simplemente de fútbol que se desde luego sabe de fútbol sí fue director deportivo entre otros del Real Valladolid correcto conoce lo que es la que conoce muy bien todos jugadores de allí de Javi

Voz 0231 07:03 he hecho un trabajo que sí que hemos preguntado como decía Fernando lo que han sido las horas de trabajo los clubes que recibieron los que fueron a Portugal el primer día de entrenamientos y luego no fueron a Arabia Saudí diferentes partidos que vieron prime pero con la selección y luego en su entorno para conocer un poco el fútbol de Arabia Saudí ya hace unos minutos hablábamos con Roberto Olabe que nos explicaba primero eso el número de entrenador es la gente del fútbol español que ha trabajado que ha querido potenciar este proyecto para ayudar a los jugadores saudíes y a los equipos españoles

Voz 5 07:36 conste que que han aportado muchísimo con gente como pues como tú de Ferrandis cuando cuando Javi Torres dentro de de un digamos narra el pescado que sonara más técnica como estaba pues Fernando Soriano Juanjo Valencia Ismar dos mucha gente de mucha gente de fuera no me planteaba de alguna manera pues pues generan una plataforma para poner a acercar el sur de Arabia Saudí a los a los clubes bueno yo te lo que Arabia Saudí es el gran desconocido de acuerdo yo creo que que es posiblemente el país con más potencial y dentro del golfo Pérsico yo sinceramente creo que que los jugadores que que llegan a al también les tiene tiene talento y llegan es porque realmente ha habido en el proceso de observación ha crecido nada diré lo que eso la identificación de los quiénes creemos que que son esos jugadores que que en todo caso podrían formar parte de una plantilla no

Voz 0231 08:44 hablan de formar parte de una plantilla de vivir una experiencia tampoco se apunta estos jugadores para que vengan a quitarle el sitio a ninguno de los titulares de primera

Voz 1375 08:53 esta división de la última Fernando no tiene competencias la Liga para crear este tipo de cursos de formación de jugadores de entrenadores sin contar con la federación

Voz 1 09:01 pues hombre yo no me sé la reglamentación pero entiendo yo que para para en este caso formar futbolistas Llanos entrenador pero futbolistas yo creo que sí que tiene tiene capacidad de poder ya no digo formar pero sí darles nociones eso poder ayudarles en su desarrollo futbolístico

Voz 1375 09:17 bueno te parece positiva la operación para nuestro fútbol

Voz 1 09:20 mira a mí lo que realmente me parece positivo es que estamos en un mundo global que clubs como el Leganés como el Levante como el Málaga como el Celta el que tengan la posibilidad de que la Liga les posibilite esa llegada a otros mercados yo creo que es muy importante y hemos punitiva El Mundo El Mundo es muy grande si te pasas todo el mundo pero hay que ir a buscarlo ir a esos sitios chino es muy complicado porque a ti no ganáis

Voz 1375 09:45 te agradezco que haya estado en El Larguero Fernando un abrazo