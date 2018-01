Carlos Sainz, en El Larguero: "Desde que corro el Dakar este ha sido el recorrido más duro que hemos hecho"

Voz 1375 00:00 bueno lo veníamos contando durante todos los días quebrada el rally Dakar este pintaba bien Ponseti al final hoy hemos visto llegar a Carlos Sainz con un recibimiento increíble en Barajas eh hola Ponce qué tal como está buenas noches

Voz 1025 00:11 sí sobre todo porque hace un recibimiento de los que te acuerdas de de los de siempre de los cuando claro es que ha pasado un un ratito ya desde no te digo del noventa al noventa y dos de los dos primeros campeonatos del mundo pero del otro Dakar también ha pasado un rato y sendos olvidaba pero pero los requerimientos o lo que yo tengo en la memoria no sé si carros pensara lo mismo no lo que yo tengo la memoria de cuando la recibían en Barajas siempre era un montón de gente pero una una cosa de locos sobretodo tengo tengo muy en la cabeza no sé si es el noventa ó el noventa y dos yo creo que el noventa y dos que que fue una locura absoluta absoluta a ver qué te hice

Voz 1375 00:49 pues ha habido locura también hay en Barajas cuando ha llegado a Carlos que está a esta hora en sintonía al larguero en la Ser hola Carlos buenas noches

Voz 1162 00:55 qué tal buenas noches hola Carlos cómo estás

Voz 1375 00:58 hombre te cansa más esto la etapa del Dakar las

Voz 1 01:00 las no dieciocho entrevistas que tampoco está GB

Voz 1025 01:07 oye oye Carlos recibimiento como estaba diciendo te acuerdas de este como de los gordos o fue yo es que no recuerdo si fue del noventa y dos que fue una barbaridad recordó la policía empujones una casa

Voz 1162 01:19 yo creo que cada momento de diferente a mí personalmente este me ha hecho muchísima ilusión me ha sorprendido lo que he dicho de verdad lo siento porque la cantidad de gente pero ya no está

Voz 2 01:34 hay hoy en día

Voz 1162 01:37 a través de las redes sociales que en aquel tiempo no había

Voz 3 01:41 no había nada no voy a decir de le Borders

Voz 1162 01:43 no había ánimo el casi entonces te das cuenta de un poco de cariño de la gente la repercusión de de lo que siente tu país cuando vuelves por lo que has hecho la alegría y todo eso oí pues uno no era agradecido y aprovechó otra vez más para seguir amaneciendo

Voz 1375 02:00 lo primero que has visto que que ha sido y a al primero que

Voz 4 02:03 las ha abrazado o lo al primero que has hablado que cómo ha sido

Voz 1162 02:06 no bueno me estaba pues a la familia a Reyes a Carlos sábana blanca a Juanjo a todos no oí luego pues en los medios en una rueda de prensa luego está con ministros y nada yo no me he venido para casa aunque

Voz 1 02:27 qué bien qué bien se espera en casa eh después de dos semanas pero que te ha hecho que se va a dormir

Voz 1375 02:33 qué te ha hecho que te ha preparado la señora decena algo algo que te gusta especialmente no

Voz 1162 02:38 bueno que allí el complicado el te presto

Voz 1 02:41 claro claro pescadito rico ahí porque cenar cena más caros no te daba tiempo te daban ahí un poco provecho

Voz 1162 02:51 jogo a comer algo ahí está donde además que después sobre todo echaba una mano páramos

Voz 2 03:01 sí está ahí la comida recuperar oí

Voz 1375 03:06 sí ahora olla a pesar de que de que en el que ganaste en dos mil diez creo que les sacas te dos minuto

Voz 4 03:12 esa o dos y poco me parece al segundo

Voz 1375 03:16 en esta ocasión ha sacado más de cuarenta y tres minutos y sin embargo te oigo decir que éste es más difícil que ha sido más difícil este

Voz 1162 03:26 sin duda yo desde que corro en la cara que se acciones convirtiéndose en África y luego en Sudamérica este este ha sido el recorrido de lo que hemos hecho y por lo tanto producen satisfacción sentir mejor

Voz 1375 03:45 vamos a ha sido el más duro de todos los que has corrido y encima ganando claro me imagino que cuando llegas a casa a todo eso enhorabuena tal pero todo el mundo te habla de del futuro de eso no se habla no toca hablar del futuro todavía que quede claro no

Voz 1162 03:58 bueno no es que no que que la mente no sé qué va a pasar ahora me tocaba un poco quiero disfrutar reflexionar con calma saber saber que lo que me apetece hacer lo que me apetece es lo que puedo lo que quiero es lo que no es tiempo

Voz 3 04:16 pero espera pero espera espera espera para para yo yo decide lo que quiera yo aquí no me voy a meter en ningún charco pero poder puedes hacer lo que te da la gana precipitar metió una paliza descomunal y encima gana

Voz 1025 04:26 o sea como volver

Voz 3 04:29 L'Oréal

Voz 1162 04:30 no no lo he dicho a la prensa es que haga lo que haga lo único que pido es el respecto de de de

Voz 1375 04:36 claro bueno si hacerlo claro

Voz 1162 04:38 pues yo creo que me he ganado el derecho a hacerlo a nacer otro canal derecho no hacerlo Tabares simplemente esa oye que bonito

Voz 1375 04:49 por qué bonito todo lo que ha hecho tu hijo no quiere decir que en privado todos sabemos lo que es un hijo hoy un padre y tú mujer si la familia pero todo lo que ha dicho públicamente y lo que te ha y lo que eso te ha emocionado especialmente no

Voz 1162 05:03 por supuesto que si no creo que cualquiera que sea padre pues nada hay y la verdad que muy orgulloso me siento de de él de esas hijas también bueno pues al final en esa carta que te escribe esta carta abierta donde donde mandan ese mensaje pues permite mucha ilusión y la verdad que que son la verdad es que habéis dicho lo has visto

Voz 1375 05:34 le dices al primero ha sido a mi hijo y tal que que te ha dicho

Voz 1162 05:37 ah pues la típico enhorabuena papá alas es que bueno ya hablaremos ha tenido que ir a Valladolid lo no podía estar en la rueda de prensa hablaré con el con más calma acribillada pero

Voz 1 05:53 esa sí que va a ser la rueda de prensa esa sí que va a ser probarlas

Voz 1162 05:57 conversaciones antes y después de cada etapa pues nada una que te un cuestionario todavía mucho más

Voz 1375 06:08 oye que le haría a Carlos hoja mira desde el punto de vista de aficionado de periodista ojalá tengamos a Carlos otros diez años más corriendo mientras el propósito ya te garantiza

Voz 3 06:18 que espero no quieren matar

Voz 1375 06:23 lo que sí a todo el tiempo que aguanta porque había muchos que había muchos que decían que con cincuenta y cinco años donde iba a Carlos que no podía ganar pues ahí les ha tapado la boca a todos los que decían que no se podía ganar pero que le haría Carlos es decir si tu familia te dice oye

Voz 4 06:35 papá o tu mujer déjalo o eso no se puede pedirá a Carlos Sainz

Voz 1162 06:40 mana

Voz 1025 06:42 si quieres que concluyó que no

Voz 1375 06:44 desde el que conteste si quiere decir a tu familia las prohibido decir hoy esto no me lo que no me lo pidáis

Voz 1162 06:51 no no nunca más aquí todo el mundo es libre de opinar lo que sí es cierto es que lo pues una vez escuchado todas las opiniones aunque algunas ya las pero ya veremos pero que ahora no no gasta energía a ciudad en recuperar a recargar disfrutar oye tengo varias

Voz 1025 07:14 sí porque al final me he dado cuenta que llevamos veintiocho años que nos conocemos que que que conseguía que le contaras Lucas en los tramos de enlace ochocientos kilómetros yo que he volado contigo a medio mundo y que entre que dormía las gambas media hora más y no me contabas ni la mitad al pobre Lucas que lo lado le daba bola vital no dos o doblaba incumplimiento en los enlaces

Voz 1162 07:39 pues mira yo no es que sea de alegría de la huerta

Voz 1 07:45 el tampoco lo es

Voz 2 07:52 en es largo

Voz 1162 07:54 final pues pues lo que se habla de tonterías pero en fin se han hecho largos porque hay que reflexionar

Voz 4 08:04 no es Luis Moya no

Voz 1375 08:09 oye en un Dakar es más importante un copiloto que en cualquier otra carrera por curiosidad aquí donde es más importante mucho más

Voz 1162 08:17 Temas

Voz 1 08:19 en la charla la labor del copiloto es determinante a verla claro la carrera pues nada tíos y de de satisfecho

Voz 1375 08:30 contento estaba Garros eh no me extraña que ocho años después de su primer rally Dakar ha vuelto a ganar regla celebra hoy con toda la gente que había en Barajas que ha sorprendido él también y luego con la bandera de España que te he visto hoy en la rueda de prensa que en estos tiempos en los que casi parece que cuesta expresar

Voz 1162 08:43 buenos sentimientos a yo me quiero no me consta nada porque me siento orgullosísimo de ser español

Voz 2 08:49 me encantaba oí llevan hay irá no

Voz 1162 08:55 siempre siempre celebrar darme victorias con con la bandera española

Voz 1375 08:59 como debe ser cada uno con la que va sienta eh saber si hay

Voz 1025 09:03 está van van a celebrar alguna manera o no

Voz 1162 09:07 bueno sé que me he enterado de que el miércoles

Voz 2 09:10 de estar organizando

Voz 1162 09:13 algo no sé exactamente qué es lo que es pero me imagino que algo habrá que celebrar

Voz 3 09:20 vale vale eh apuntamos estamos preocupados tiene buena pinta la fiesta eso pues nada

Voz 1375 09:26 la última me dicen que hay una casa de apuestas que donde se puede apostar Carlos va a seguir compitiendo y paga bien recomiendas pues o no

Voz 1 09:37 sí

Voz 3 09:38 sí recomienda es que ponga dinero ahí no Carlos qué cabrones sí vi consejos sería una apuesta ilegales me quedaría sin pasta Carlos

Voz 1375 09:51 enhorabuena que tu éxito nos alegra un montón y si nada te deseamos te deseamos toda toda la suerte el mundo sigas corriendo o no sigas corriendo eso ya es cosa tú

Voz 1162 09:59 en muchas va hacerme llamándole

Voz 1375 10:02 ya te mucho felicidades para luego luego

Voz 4 10:06 hasta luego Carlos Jover pues la verdad que

Voz 1375 10:09 la misma se lo que pide el cuerpo es que en el año que viene este otra vez en el Dakar del año que viene volvamos a ver si hay dos cosas que me pide el cuerpo

Voz 1025 10:15 yo te voy a decir las dos Nos no le quería meter en un lío porque porque no me parece el primero es que ojalá que siga porque porque es una gozada porque yo lo dije el otro día en Carrusel este tío ya es una leyenda sea un un tipo que es capaz de ganar veintiséis rallies el campeonato del mundo ser dos veces campeón del mundo otras tantas subcampeón que son cuatro ganar dos

Voz 5 10:37 Ares estar peleando durante

Voz 1025 10:40 yo le conozco insisto veintiocho años en veintiocho años no ha parado de pelear tres

Voz 5 10:46 la es ojalá que que no se cansa

Voz 3 10:48 te digo una cosa Reyes saca la escoba cada vez que vuelve garantizase a su mujer para para precisamente que quedara claro pero bueno ya veremos

Voz 1025 10:56 la otra que te la voy a decir ahora que me han dicho que yo no lo he visto pero me han dicho que ya está corriendo por ahí una petición de qué leer en el Princesa Asturias como puede ser que Carlos Sainz no tenga aún princesa Asturias el hemos dado el premio Princesa de Suria Essien antes Príncipe de Asturias a no sé cuántas imagen de algunos a un tanto exóticos y no tiene Carlos Sáenz de verdad aún Princesa de Asturias no me lo puedo creer no tendrá lo debería tener pero