¿Es este el mejor Leo Messi?

Voz 1 00:00 bueno está por ahí el equipo del sanedrín de todos los lunes y Kiko Narváez hola muy buena repasa Carreño buenas noches estamos Santi Cañizares hola Cañete buenas noches también Gustavo López hola muy buenas qué tal muy buenas pues no sé por dónde empezar porque está Cañete Carreño cae muy deje si está o no no no está muy lejos del coche rally hoy no ha venido aquí a vernos ha terminado para hablar claro no sé no sé si lo

Voz 2 00:27 eso soportan no he a ver

Voz 1 00:30 nosotros no te echamos de menos que no os iba a preguntar por Messi es que de verdad te lo digo no sé no sé qué no sé qué podéis decir de Messi que no se haya dicho ya

Voz 1375 00:40 si esas ocurre algo a ver señores

Voz 1 00:44 estaba llegar al supuesto estarle no sólo está en el mejor momento desde que estamos

Voz 1375 00:50 hablando maravillas de Messi equinos recuerda este nivel todas las semanas ya es una cosa superlativa mira para un argentino que lo es que es difícil

Voz 1 00:59 la verdad pero

Voz 0749 01:01 a los elogios porque es un jugador que que va marcando diferencia ha partido tras partido es verdad que está en el en el Top no en el máximo nivel ahora no sé si es porque es año de Mundial porque hay que está mejor rodeado en cuanto a la posición en la que juega lo único que sabemos es que se está reinventando no antes jugaba mucho por derecha e ya siendo las diagonales ahora como falso nueve tirándose bien atrás cuando prácticamente en muchas ocasiones el partido al lado de Busquets ya está dando paso

Voz 1 01:31 es una manera de acceder al ritmo Tobacco Carreño exige porque sinceramente hasta

Voz 1266 01:39 ya hablando de entrenadores que Pep Guardiola salió hace poco y siendo oye la nueva posesión que pusiste a Messi no resiste mejor jugador ZP no mejor jugador no me hizo mejor entregarla al igual que hace mejor entrenador a mucho de ellos no porque si hubiese una asignatura que este curso entrenador dirían algunos que tienen solamente dos oye pero sí tengo a Messi un poquito porque puedo salir mucho mejor porque te condiciona mucha faceta del del juego quizá podríamos pensar ahora es que se reinventa porque tener a Neymar a pierna cambiada allí como se asociaba crecía he oye lo va echo en falta no para asocia con Jordi Alba ya sé mucho mejor a Jordi cierto que la espalda la tiene cubierto a la hora de jugar tan bien que tiene mucho mérito lo de verde al igual que en qué consiste al igual que hemos que cuando tiene ahí a Rakitic si está jugando con el cuatro cuatro dos que hace el equipo mucho más sólidos pero es que el día del Bernabéu no sé si fue cuando en qué tanto por ciento andando pero es que hace mejoren entre a al compañero he desahoga a la hora de regatear a dos Si te la da con facilidad para quemar que estuvo otra vez marco yo es que cada día deja más claro que no hay debate de quién es el mejor jugador que sistema siempre

Voz 0749 02:43 el hasta el hasta el padre de Kiko

Voz 1266 02:46 ya

Voz 2 02:46 que se vaya con sus amigos sí voy a disfrutar de sus amigos

Voz 1 02:51 cedido cerdita cedido un año

Voz 3 02:55 esto competir en igualdad de

Voz 1 02:58 claro desequilibra la Liga

Voz 3 03:00 sí porque es como cuánto juega a las cartas que el otro y los demás tienen cartas que puede descansar cada acuerdo que te dé la gana dos donde ya te digo yo creo que es momento de que

Voz 1 03:13 sicos muy poquito a poquito como dice Kike como Patrimonio de la Humanidad del fútbol que cada año chip

Voz 1266 03:22 es peor era otra o de verdad que que es exagerado Cañete cuando lo ves no es esa es la palabra

Voz 2 03:29 es exagerado tema es exagerado

Voz 1 03:32 bueno en oye el tema de los saudíes que os parece fíjate qué cambio eh mira donde hemos pasado de Messi a los saudíes mira yo como voy nosotros esta historia yo

Voz 1385 03:42 es también un negocio por eso hay horarios que no nos gustan y por eso hay publicidad en las camisetas que a lo mejor no se embellece él o que las segundas equipaciones no se corresponden con los con los colores de los clubes hay un montón de cosas que no que no nos gusta no ese odio al fútbol moderno por aquello de que hay que hacer negocio es el negocio al final lo que sirve el dinero de los clubes es para competir en el mercado por los mejores jugadores tener la mejor plantilla de esa forma cumplirlo sugestivos sea dinero patrocinio para que te metan mano en la plantilla yo creo sinceramente que no que no tienen demasiado fundamento es haberme alegro por los chicos que tenga una oportunidad que estos chicos árabes que a lo mejor algunos que quieren ver

Voz 1 04:25 si usted es fantástico pero no lo no

Voz 1385 04:28 no me valía de alguna forma el dolor que tengo porque hay esos son fichas que al final no las cubren futbolistas que realmente lo merecen no entonces el dolor que pecó mucho mayor que la satisfacción por ver a estos chicos a ver qué pasa ver cómo son no

Voz 0749 04:42 el tema es si los entrenadores lo conocen yo me pongo en el papel de entrenador y digo bueno me imponen a un jugador que por ahí no era lo que necesitaba para mi equipo teniendo la posibilidad de fichar a otro no Yesa la realidad yo creo que si te pones en el papel de entrenador sabiendo la necesidad de que hay tiene tu equipo claro es cómo aplicado es verdad ahí reafirmo a todo lo que dice hay Santi no que es un negocio y cada vez hay menos fútbol en ese sentido imponer T a1 a un entrenador sin saber en las condiciones que puede llegar a venir que por ahí no sorprende alguno a también es época el Mundial y seguramente la selección quiere por lo menos que compita en una Liga mayor para ver si puede llegar a tener un buen rendimiento del Mundial pero independientemente de eso creo que para los hasta ahora

Voz 4 05:25 no es difícil

Voz 1385 05:28 a descansar y estar al siglo XXI

Voz 1266 05:30 la evolución todo me parece perfecto pero hay líneas que no nada de basarse para mí está muy bien lo de todo de la globalización el mundo se me parece de categoría Hay generar pasta hay todo lo que quieren de por la hora de celebrar una fuente que tengan mayor dinero como decía san detrás del los mejores jugadores pero hasta cierto punto Carreño las

Voz 1385 05:53 no pero vamos a ver el que Kiko el Sporting de Gijón anunció un futbolista

Voz 1 05:57 sin juvenil con el con el nombre del con el nombre del

Voz 1385 06:00 sí pues ha puesto el Twitter como diciendo hemos fichado al Valencia

Voz 1375 06:03 ayer lo contábamos imagínate

Voz 1385 06:06 conocimiento que tiene del chico

Voz 1 06:09 bueno bienvenido a la Liga pero curiosamente los tres tema que hemos tratado en El Larguero con varias opiniones los tres ex futbolistas de primera categoría coinciden en lo mismo no vale vale todo lo que sea mejorar regenerar recurso si prosperar y abrirse al mundo pero hasta cierto punto oye otro debate de de la jornada hay que tiene que ver con el Atleti

Voz 1375 06:30 no sé si te parece Kiko a los tres iba Gustavo ya Cañete quizá está siendo no sé como explicarte lo más defensivo el Cholo de lo que debería con esta plantilla o no te lo parece a discutir al Cholo es que ya está es

Voz 1 06:44 algo que no nos vamos a hacer aquí porque es absurdo algo no exactamente pero quiero decir no hay vuelos

Voz 1375 06:51 no te parece os parece que ha evolucionado la plantilla por ejemplo que tenía sólo el primer año con respecto a la que tiene ahora sin embargo parece que se sigue empeñado en que el uno cero venga hay nos va ahí

Voz 1266 07:01 defender sólo la hora de firmar jugadores planificaba la filosofía ahí toda la vida que tiene lo que hemos comentado muchas veces que compra el libreto y la filosofía el Cholo lo que a día de hoy va segundo le ha penalizado mucho a principio de temporada no poder fichar y como hemos visto a Diego Costa en la primera de cambio que si hubiese estado desde junio seguramente estaríamos hablando de de otra cosa en los último partido es cierto que tiene que el Atlético de Madrid a día de hoy tiene una exigencia manos de ciento y pico millones que el presupuesto pero si analizamos lo goles cuando juega contra el Sevilla pierde uno dos no por meterse atrás ni está detrás del punto de penalti te coge la contra porque juega con Correa Carrasco dio Costa y Fernando Torres para mí fue desleal eh infieles lo que es su filosofía se analiza el gol que te coja la contra que es que estamos hablando de todo lo contrario lo que la gente puede criticar que

Voz 5 07:51 van a venir crítica mayores

Voz 1266 07:53 exigencia la tiene por el presupuesto es obvio evidente hay momento determinado lo que tú ante equipos como pues el Leganés deportiva es el otro día con el Girona de puede exigir o no al Cholo puede jugar más riego sí sobre toda la gente que no os rojiblanca ya suman el noventa y cinco lo he dicho muchas veces que a Neptuno no van a celebrar la posesión de balón

Voz 1 08:16 no no totalmente llevaba Cervera otra cosa va segundo

Voz 1266 08:19 es cierto que se le puede exigir es obvio a día de hoy pero si analizamos lo que ha ocurrido los últimos partido al Atlético de Madrid sea al día el Girona y sobretodo el día del Sevilla para mí es porque es infieles a vivir hubiese gustado jugar de otra manera si te digo la verdad me dio coste Fernando Torres rival me parece exagerado con el uno uno de sacarlo a Riccò poquito

Voz 1 08:38 para mí para mí Kiko no hay no hay llevar

Voz 0749 08:40 yo creo que es un equipo que sigue ofreciendo mucha faceta en lo ofensivo que es un equipo bastante equilibrado en ese sentido lo que sí se veo en esta época el Atlético de Madrid es que comete demasiados errores defensivo cosa de no nos tenía acostumbrado el Atlético de Madrid ante con el uno a cero sabía que prácticamente no te creaban y media ocasión y aula o el portero estaba de turno no no le creaban ocasiones prácticamente no mancharse los guantes y eso yo creo que es la la la la diferencia de temporadas anteriores estamos viendo un Atlético Madrid o que despeja malo hay una desorganización defensiva o que cometes errores en balones parado Yesa la situación del Atlético de Madrid y el Atlético Madrid es ofensivo como decías con Correa con con Diego Costa

Voz 1 09:24 en el otro día el otro día juegan perdona Thomas Gul de doble pivote Correa Carrasco en las bandas Costa Griezmann arriba

Voz 0749 09:30 si después con uno cero uno cero dices

Voz 1375 09:33 venga vamos a conservar el uno cero uno

Voz 0749 09:36 osara después Manu no se tiró atrás como en otro partido que veíamos a Savic Godin que veíamos a Gimeno o cualquiera lo central de prácticamente el culo con olas sin embargo fue a presionando mucho más arriba quiso matar el partido

Voz 1 09:48 luego canté en Costa do mucho más arriba quitando más bueno adiós cuenta estaba tocado pero aunque fuera porque quiere decir que el mensaje de ir arriba no es quitar a los dos puntas por lo que no pero después pero después

Voz 0749 10:01 es la lectura estaba bien estaba sufriendo el Atlético Madrid no estaba sufriendo en ningún momento en ningún momento le están creando ocasiones después mete a Koke para mantener un poco más el equilibrio y a la contra sí hacerle más daño pero el Atlético de Madrid no está sufriendo en ningún momento es un equipo que compite muy

Voz 1 10:16 si bien ya lo creo trabaja ya en la ida ya de creo dolor de cabeza que se llama mala

Voz 1375 10:20 es que nunca baja los brazos yo no lo veo en ese sentido que los cambio léase han afectado parece un mensaje

Voz 0749 10:26 pero Diego Costa estaba lesionado y con Koke quiso mantener un poco más el equilibrio y tener más posesión

Voz 1375 10:31 lo que digo es la plantilla yo me refiero a la configuración de la plantilla que da la sensación de que el Cholo quiere seguir jugando con esa misma filosofía que también le ha ido y tan buenos resultados ha dado sin embargo con jugadores de un perfil más ofensivo

Voz 1 10:43 eso es lo que a veces parece que a lo mejor por eso le crea más ocasiones de gol como dices tú a lo mejor crea creamos ocasiones porque quiere seguir jugando a lo mismo que jugaba el primer año en el Atlético pero en el fondo ves la alineación coño es que a lo mejor con esto no puede seguir jugando lo que juegas el primer año Paul Trois Bangkok Koke Carrasco Correa y Costa Diego Estrada

Voz 1266 10:59 jugadores Mendel a la hora de presionar va a regular el equipo se creyó muchas veces los jugadores lo de menos si puede jugar con un cuatro tres tres Hay puede ser mucho más ofensivo un cinco cuatro uno porque la línea de cinco la tiene remedio presionando a Rivas lo que es no sé yo la sensación que tengo los último partido no tenemos que olvidar que está realizando récord Zamora Oblak y ahí toda la movida falta

Voz 6 11:24 de de contundencia Il ha venido el día el Girona sobre todo el día del Sevilla pero a que por meterse atrás de verdad forfaits falsos pero Kiko

Voz 0749 11:34 pero de una cosita más después una cosa en partidos como esto donde la experiencia es muy importante no tenía esa Filipe Luis no tenías a Godín no tenías a Gabi jugadores que te terminan matando el partido a medida que van manejando los tiempos de su partido y el otro día no lo tenía jugadores mucho más ido mucho más idóneas

Voz 1 11:51 para jugar

Voz 6 11:54 víctimas el otro día no vio Manu Santi

Voz 1385 11:57 no puntualizar un poco porque yo siguen más a la de o nadie no

Voz 1 12:00 el Atlético sí

Voz 1385 12:03 buscado por chelista entonces yo poco tengo que decir lo que sí creo es que es un hace una semana resulta que ha pasado casi casi lo mismo que en semanas anteriores y ha sacado las cosas adelante con gran éxito me tienes una posición de privilegio Liga y compitiendo bien no entonces es más el accidente lo que yo creo fundamentalmente es que lo que vamos a tomar una decisión que hacer meternos atrás esperar arriba a presionar más arriba abrirnos cerrarlos juntarnos no lo sé pero sobre todo no tener dudas es lo que vamos a hacer porque cuando tú no tienes dudan un sistema el sistemas mucho más fuerte ya hay sistemas qué tienen que ver con lo que por por incapacidad en ese momento por desconfianza en ese momento que es retroceder juntarse y meterse más atrás pero si lo haces con confianza con gel que estás haciendo situarlo probablemente funcione lo que hagas Aldo con aviso

Voz 1266 12:57 la cosa verdad Cañete que es el tema hice oyes durante seis años ha cumplido el objetivo Cholo el libreto lo detiene lo es este quieres al Cholo por la forma eh sí de acuerdo que ha asegurado éxito si oye te asegura éxito la Atlético Madrid jugando línea en campo contrario presionando arriba arriesgando mucho más

Voz 1 13:14 no no lo sé pero claro todo eh

Voz 1266 13:16 fiero tener lo que tengo a día de hoy con él que probar otro y Podemos

Voz 1 13:19 bueno ya lo peor nuestro eh yo creo que en el noventa y nueve por ciento de los atléticos le perdonan los errores o las posibles equivocaciones te has tiene como todo mundo como todo el mundo porque saben que a la larga porque saben que a la larga exactamente de compensa tener este

Voz 1385 13:31 el club y el club Miguel Ángel Gil cuando no al Cholo que les paga una fortuna este es el entrenador que más barato que me ha costado de todos los que he tenido

Voz 1 13:39 total que con comenta conmigo decía mi aparato de todos y para lo que tiene tú has been eso no quita de que haya partido lo que diga tú

Voz 1266 13:50 no pues se ha equivocado y que lo que dice el que claro porque eso lo que dice tú matice pero en conclusiones ahí después de todo lo que se habla en global es cierto que por ahora

Voz 1375 14:02 lo número ha dicho esta calle eh

Voz 1 14:06 el polo opuesto teníamos un debate esta semana en la redacción en la SER hablando de entrenadores

Voz 1375 14:10 valientes o con esa etiqueta os pregunto Jémez Quique Setién que mueren con las botas puestas cuando tienen que morir cuando porque generalmente también ha ido bien con sus equipos y con buenos resultados aún a veces mejor a veces peor Se Se debe jugar así tengas el equipo que tengas la plantilla que tengas y con esa idea hasta el final aunque este es un equipo de descenso con un equipo de Champions

Voz 1385 14:33 bueno a ver si el entrenador eso que piensa ya esa subida de juego luego bueno vuelvo a repetir lo de arte si tiene fe en ellos lo que no tiene que hacer es lugar yo lo que pasa es que este tipo de entrenadores que tienen una cosa clara en su fútbol en su base de fútbol es fundamental tener el balón y es fundamental saber qué hacer con él qué pasa que el ochenta por ciento de los entrenamientos lo destinan a tener la pelota a tener la pelota como atacar cómo sacar atrás lado cómo sacar a tener la pelota y tener la pelota y la pelota que que sucede de qué es lo que yo les puedo por ejemplo ver claramente al Betis el veto

Voz 1 15:08 que dice no que al Barça le mete cinco porque es que son muy valientes son casi suicida

Voz 1385 15:12 el yo hay una cosa que cuando yo veo al Betis tengo muy clara no entiendo cómo han trabajado mucho con balón pienso que en torno un ochenta por ciento del trabajo es con balón cuando tiene la pelota sobre todo de medio campo hacia delante suyo porque juegan francamente bien porque llegan francamente bien qué sucede cuando quieren tener la pelota en el área is son capaces en su propia que son capaces salir jugando lo hacen es maravilloso cuando lo lo hacen evidentemente correr un riesgo que no merece la pena a mi me parece que no merece la pena sinceramente pero como norma como honor bajo sale jugando de atrás para mí que merece la pena pero eso es ya muy de batible ido unas carencias cuando no tiene la pelota

Voz 2 15:56 porque este estamos entrenando todos los días con el barón estamos si bien cuando no tenemos el balón

Voz 1 16:03 claro que sí

Voz 2 16:04 pero pues eso marcage fallamos en la cobertura

Voz 1385 16:07 la fallamos a balón parado fallamos en un montón de cosas fallamos en en la línea defensiva fallamos a la hora de que nos coja espaldas porque yo creo que lo que pasa es que durante la semana hemos como está obsesionado con el balón estamos trabajando

Voz 1 16:20 claro está la lectura que hago yo fuera

Voz 1385 16:23 que a lo mejor me equivoco pero lo que parece

Voz 1 16:25 a vosotros ha vivido jugadores Kiko y Gustavo habéis tenido entrenadores de todo tipo y que os gusta más los valientes que hicieron no ha arriba la línea defensiva mediocampo el balón es lo primero la posesión primero te tienes que adaptar evidentemente a lo que tiene pero ahí

Voz 1266 16:37 mucho que son fiel ley mueren con con sus ideas historias totalmente respetable a mí eso de la entrada de su permanente que los hay me sobra que ser reivindican a casi todas la rueda de prensa yo llevo yo yo soy me da yo no sé ya sabemos de la manera que que juega lo dice Cañete cuando tienes que estar entrenando un día sirve también porque les da prioridad a a tener la pelota defender con con ella pero a mí en muchos momentos del partido que lo realmente complicado adaptarte a las necesidades tener dura del encuentro no tiene por qué ser fiel a lo que tú crees

Voz 1385 17:10 sí

Voz 1266 17:11 tener esa convención de estar durante los noventa tanto Manu estar jugando de la misma manera por ejemplo con uno cero tenerlos Riego de que te puedan meter cuatro porque arriesgan en demasía cuando a lo mejor tiene el resultado a favor seguido en esa línea que te puedan empatar en cualquier momento y manejárselo recurso hombre a mí la ilusión sería pues claro que es momento determinado tener la posesión en defenderme con ella pero tener la familia de convencer al equipo de también tenía otro recurso de otro plan B de que el momento determinado jugar y hacer el otro fútbol que lo complicado pero yo veo demasiado fíen a esa idea ya hay momentos que cuando lo necesita riegan demasiado defender siguen arriesgando en lo que le veo en un momento determinado

Voz 0749 17:50 vamos a mí personalmente no me gusta el que me hace ganar el que me hace ser mejor jugador esa es la realidad yo creo que el entrenador se tiene que adaptar la necesidad de que tiene el equipo a las necesidades a los objetivo que te pone el club con ese equipo no es lo mismo jugar por un proyecto europeo que salvar del descenso son dos cosas totalmente diferente está muy bien el fútbol bonito el fútbol alegre el fútbol valiente que bueno son todos y que viene juega con el balón pero tal bien hay otro tipo de fútbol que cuál es el bueno porque ABS mucha veces defender bien también es un buen fútbol hay que saber defender bien y atacar bien también es muy bonito de ver y muy atractivo para el espectador pero yo creo que también el el el entrenador tienen que saber qué jugadores tiene como ha son los mejor cómo hacerlo ganar desde su idea futbolística y como decía Kiko no la reivindicación constante de que esto es lo que tengo que la pelota es fundamental claro el fútbol se juega con un balón seguramente todos los entrenadores quisieran que sus equipos tengan la la pelota pero a veces ese equipo no tiene esa clase jugadores como para tener el balón y muchas veces hay que defender mejor hay que estructurar mejor el equipo hay que ser más táctico pero sobre todo muy práctico no es lindo para ninguna en portero ni para ninguna línea defensiva hay te hagan cinco seis goles cada dos o tres partidos de Schengen siempre la portería de goles eso tampoco es bueno y tampoco de motivación para el futbolista o para los defensores y el portero y Santi te lo puedo decir pero yo creo que el entrenador ideal el que te hace ganar el quietas a ser mejor jugador constantemente Manu

Voz 1266 19:18 no sabe mano que los partidos de los lunes cuando jugaba la pachanga ponía defensa delantero en otro jugábamos la UNED puede jugar quién ganaba

Voz 1 19:26 los defensas toda la vida toda la calle siempre pues si ahora no me lo llevaré que es una delicia lo jugamos totalmente totalmente cosa que tengo que hacer en los primeros veinte minutos los primeros veinte minutos del Villamarín de bueno

Voz 1385 19:40 que no voy a decir Mike bueno ni por malo

Voz 7 19:43 no le salen las cosas bien si se convirtieron mente como la mayoría de los equipos pero que es una delicia verlos

Voz 1 19:48 buenas porque tú sabes que vas a ver pasar de todo

Voz 1385 19:50 espectáculos de estos que Alex por

Voz 1 19:53 también después

Voz 1385 19:54 porque un equipo que ha recibido creo que visto en las cifraba en veinte jornadas cuarenta y uno goles Mar además de un partido en contra

Voz 1 20:03 pero fue Manu dado respetable respetable

Voz 1375 20:06 dos cuarenta y uno cuarenta

Voz 1 20:08 perdona Cañete les sale un cuarenta y uno cuarenta y uno en contra llevas

Voz 1385 20:12 no pero yo entonces yo pero su equipo no quiero ser

Voz 1 20:16 pero tú mejor que no se lo porten partidos miran murió hubiera curiosamente perdón a los dos equipos más goleados el

Voz 1375 20:30 this cuarenta y uno y la Unión Deportiva aunque es verdad que Pacojo

Voz 1 20:33 bueno casi acaba llegar la llamada con cuarenta y siete abono lleva mucho

Voz 1385 20:37 la atención lo del Betis no

Voz 1 20:40 más arriba si tú escuchan las

Voz 1385 20:42 tú escucha la crítica no del Betis durante el año piensa que está haciendo una temporada mejor de lo que marca su clasificación no eso es así llama mucho la atención que sea al equipo el segundo menos goleado jamás goleado cuando Si hubiera ganado aquella legal mazas

Voz 1 20:58 la purita totalmente octava séptimo estaba séptimos hubiera metido ahí en toda Europa League sí sí casi casi bueno chavales hay que dejarlo allí que es la una y Carlos Sainz esperando acaba de ganar el segundo Rally Dakar es muy grande

Voz 1385 21:11 la pena escuchar si merece la pena escuchar

Voz 1 21:14 es un abrazo fuerte dijo olvídate de Liga obligando sacarlos

Voz 8 21:23 yo lo había gustado