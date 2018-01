El Larguero: Todos los detalles de la llegada de jugadores de Arabia Saudí a España, Carlos Sainz y el futuro de la portería del Real Madrid (22/01/2018)

Voz 1309 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero acaba

Voz 1704 00:48 de terminar la jornada número veinte en primera división y ya ha terminado con el Eibar uno Málaga uno

Voz 1670 00:56 y enseguida estoy en Ipurua estalla por enseguida no ya está

Voz 1309 00:59 hoy Roberto Ramajo hola Roberto en Éibar muy buenas hola qué tal muy buenas terminó el partido con empate a uno de España que se adelantara el equipo de José González que debutaba hoy en el banquillo del Málaga

Voz 1375 01:11 al final reparto de puntos

Voz 3 01:14 sí eso es empate a uno entre el Eibar y el Málaga en un partido en el que es verdad que el conjunto malacitano aprovechó muy bien los errores las concesiones querido el equipo armero en la primera parte marcó primero Peñaranda después ya en la segunda parte parecía que se podía ponerle el Málaga cero dos pero

Voz 1670 01:30 a partir de ahí errores en ataque y apareció

Voz 3 01:32 yo bien la figura de Kike García para poner el empate a uno sí que sufrió el Málaga en la recta final porque el Eibar estuvo cerca de dar la vuelta al partido pero al final empate a uno Reparto de puntos justo entre el Eibar y el Málaga

Voz 1375 01:44 y se queda octavo con veintiuno a ocho puntos el Eibar y el Málaga sigue farolillo rojo suma uno muy poco porque ya todo lo que le vale para nada así que en el debut de José González suma un punto sigue Colita está con doce puntos ahora le pregunto a Justo Rodríguez esto lo que han dicho los técnicos en la rueda de prensa

Voz 4 02:02 Jada mismos Humanes bueno Nos gusta los más de tres entonces pero ya digo hoy creo que el punto es es muy bueno para nosotros no son hecho cero uno con un error nuestro ahí

Voz 1385 02:15 ya a partir de padre que tenemos prisa entonces debemos hacerlo pasos difíciles si vemos las homologación de robarnos balones que no sacro peligro y es verdad son errores es que al final parece que estás jugando poco cuesta arriba hay veces que tienes que arriesgar más de lo debido no

Voz 5 02:31 bueno que que hemos podido ganar

Voz 6 02:33 hay también creo que al final ha podido perder entonces el punto hay que darlo como válido por supuesto por porque haya sido basado muchísimo esfuerzo mucha solidaridad en creo que un equipo que venía golpeado pues le puede servir de punto de apoyo para para recobrar moral

Voz 1806 02:50 para en un poquito más en el mismo pues eso hubiera

Voz 1375 02:52 José González Si primero Mendilíbar después de ese Éibar uno Malaga uno justo poquito es sumar de uno en uno para el debut de José González todo lo que sea dieron uno va a saber a poco eh

Voz 7 03:02 así es buena noche germano y bueno ha podido perder el Málaga indudablemente sobre todo una opción que sacar Roberto ahí con la pierna izquierda pero ha podido ganada porque ha tenido una mula solo delante Dimitrov y cheque que al final el chaval bueno pues no sé si sofocó no sé lo que pensó eh ha tenido antes de del uno uno con cero uno ha tenido varias también Adrián Keko esta partido a José González poco nuevamente a los futbolistas que está sonando igualmente pero de uno en uno no va a llegar no va a llegar porque necesidad por lo menos nueve victorias le quedan ya dieciocho partido pues imagínate tienen que pasar los grandes pueblos ruso la edad

Voz 1375 03:35 así yo creo que la cosa está cada vez muy completo

Voz 7 03:38 pues nada ahí lo dejamos en ese

Voz 1906 09:58 bueno seguramente hayáis oído y leído mucho de los jugadores saudíes en el fútbol español y Abraham

Voz 1375 10:04 muchas opiniones y muchos puntos de vista ahí nosotros os contamos el nuestro y ahora escuchamos a protagonistas que tenemos eh a unos cuantos ahí esperándonos yo decía anoche yo intentando tener más datos sí aportar más luz para que tengáis la mayor información posible eh porque aquí hay muchos afectados ya que hay muchos implicados en todo esto no a mi me parece que es un mercadeo a mi me lo parece que nos estamos yendo cada vez más lejos en este tipo de de de de pues eso de mercadeo con respecto a nuestro fútbol no creo que lo decía anoche no le hace ningún bien a la Liga de Fútbol Profesional que creo que está por encima de esto hay que buscar recursos económicos por supuesto hay que mejorar siempre y hay que reconocer y admitir que Tebas ha hecho mucho que en eso no tiene comparación con con el presidente anterior de la Liga os es que no hay punto de comparación ahora creo que alguien tiene que parar determinadas cosas a mi esto me parece un mercadeo son profesionales que no tienen nivel para estar en nuestro fútbol por mucho que alguno diga no esté no juega mal la central bien con la izquierda yo creo que no hay no hay hay jugadores de nivel en de los que han llegado a nuestro fútbol y sobretodo creo que le quita valor a la liga española no me imagino a la Premier haciendo este tipo de operaciones no me imagino no lo ha hecho ni a la Bundesliga ni ni he hecho una cosa es colaborar con otras ligas au o crear escuelas academias para formar jugadores claro que sí como lo han hecho en Qatar bueno ahora la Liga pretende formar una especie de Aspaym traer a jugadores de Arabia Saudí a nuestro fútbol español en pero a mi me parece hay que hacerlo de manera eh en consenso con todas las patas del fútbol español Si algo ha dicho Tebas ya algo el hemos aplaudido a Tebas en estos años es que Villar no era transparente que lo hacía todo siempre con una opacidad tremenda que no se dejaba nunca a nadie de nada pues amigo mío si es que lo estás haciendo igual por porque ayer no centramos todos sin consultar con la hace que algo tendrá que decir en esto digo yo no sé qué igual yo estoy equivocado Prieto ahora vamos a escuchar más opiniones de gente que seguro no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y además tan respetable son las opiniones que aquí damos como las que no damos o como las que no creemos pero no consultas esto con la hace no consultas esto con la Federación Española de Fútbol

Voz 5 12:19 que por cierto noticia que te

Voz 1375 12:21 a día hasta ahora en El Larguero están

Voz 5 12:24 que fuman en pipa en la Federación no sólo es que no lo aprueben es que hay indignación por algo que consideran traspasa traspasa

Voz 1375 12:35 las competencias de la Liga de Fútbol Profesional y doy nombres propios pero pero hay gente que está muy enfadada con esto porque qué menos que la Liga consulte con la Federación Española de Fútbol que se van a traer jugadores poco menos que amateur que no sé si ahora son competencias de la Liga y la Liga puede montar ahora escuelas de formación de jugadores y entrenadores

Voz 5 12:59 o es competencia de la Federación pregunto pregunto tiene razón o motivos la federación

Voz 1375 13:05 para decir ya te vas

Voz 5 13:07 esto que es tu cortijo Yasin

Voz 1375 13:09 fronteras ya no solamente en España sino fuera por todo el mundo se entiendo que haya cabreo en la AF que haya indignación repito en la Federación Española de Fútbol que va a estudiar el tema no descartará a hablar con

Voz 5 13:22 la FIFA

Voz 1375 13:23 porque esto que se ha hecho en Arabia Saudí quién sabe si mañana se hace en que se

Voz 5 13:27 en Omán en Irán

Voz 1375 13:30 en Afganistán en la India traemos a cuantos jugadores cabe todo por una cuestión económica por otro lado termino íbamos con los protagonistas y con Antón Meana Jordi y saludamos a nuestro primer invitado ya está por ahí que repito hay que entender también la postura de los clubes a los que les dice Tebas oye tú quieres un clubes modestos e todos modestos de Primera de segunda división a los que les dice Tebas oye tú me apoyas en esto sí pues venga vente conmigo que llevará cómo te va a beneficiar te llevas un jugador saudí lo tienes cinco seis meses en tu club y lo pongas no lo pongas te voy a dar un kilo

Voz 5 14:05 sí

Voz 1375 14:06 nos lo que hayan pactado porque tienen una cláusula de confidencialidad coño pues habrá clubes que yo lo entiendo porque son empresas son sociedades anónimas yo entiendo que alguno diga oye pero dónde está el fallo en esto dónde está el fallo en que a mí me de no jugador novecientos mil euros un millón o dos millones pues también entiendo esa postura ahora como operación global a mi me parece que es una chapuza un mercadeo y que no se puede hacer a espaldas ni de la Af D de la Federación Española de Fútbol eh son las doce menos cuarto Antón Meana muy buena hola qué tal mano muy buenas no esto es el inicio de lo que pretende ser una especie de Aspaym que es la que habría que se montó en Qatar pero ahora montada por la Liga no por un ente privado no quiero más

Voz 0231 14:45 el caso de todo lo que hemos vivido y visto durante el día es como en la familia real

Voz 1375 14:51 el de Arabia Saudí a través de su

Voz 0231 14:53 ministro se puso en contacto con la Liga con Javier Tebas para intentar desarrollar el fútbol en Arabia Saudí igual que la Academia Aspar potenció en todo el mundo el fútbol de Qatar ahora se pretende potenciar el fútbol de Arabia Saudí ha decidido que sea la Liga de fútbol español hay un entrenador Roberto Olabe unas serie de técnicos que han trabajado en este primer proceso de intentar eso una labor de Scout in the captar talento árabe que pudiera venir a España y a partir del treinta y uno de enero comenzará una segunda fase en la que habrá academias y pretende que se fomente José mejoren las academias es importante decir que hay clubes de Primera División que han fichado jugadores de Arabia en este mercado que van a recibir entre dos y tres millones de euros y clubes en los que se lo han ofrecido ya han dicho que no

Voz 1375 15:44 oye Si viene este jugador del

Voz 0231 15:46 llegará un espónsor principal y una serie de patrocinios indirectos que te van a dar en seis meses entre dos y tres millones de euros Ésa es la cifra que no quieren que salga porque han firmado como tú decías contratos

Voz 1576 15:58 de confidencialidad está por ahí

Voz 1375 16:01 Fernando Sanz hola Fernando buenas noches

Voz 1670 16:03 coches Fernando que es responsable de proyectos internacionales

Voz 1375 16:06 deportivos y además el máximo responsable de es lo que tiene que ver en Oriente Medio y en África si no me equivoco

Voz 10 16:12 no sé si esos norte de África también

Voz 1576 16:15 y bueno es

Voz 1375 16:17 esa es un poco la visión es Fernando que que que yo tengo es mi opinión y tú tendrás la tuya y me gustaría que le contara a los oyentes de El Larguero porque tú eres el que inicia un poco creo el camino no donde donde ves que allí puede haber una Un príncipe de colaboración entre el fútbol saudí y la Liga española hay dices bueno pues por qué no colaborar de alguna manera no eres tú quien abre el camino si no me equivoco

Voz 10 16:37 sí pero si es que el inicio se mencionó dos horas emitió en el dos mil tres

Voz 1670 16:42 pero cuando se cuando se inicia sí sí pero no pero no

Voz 10 16:44 sólo con con este proyecto muchísimos proyectos más que bueno Canalda hoy que están dando y que han echado a andar hace mucho tiempo atrás no esté en concreto ese inicio no yo creo que la firma del acuerdo fue en octubre de dos mil diecisiete con lo cual mira si ya ha corrido lo que pasa es que bueno nadie se ha preocupado de saber que bueno hay más de quinientas horas de trabajo I más D pues eso se pasado información a todos los clubs que han participado activamente con su Descartes y construir deportivos en en Porto igual con el visionado de partidos en Arabia Saudí comisionado de la liga saudita y demás partidos Uruguay hay mucho trabajo detrás que al final se cristaliza en lo que lo que bueno tenemos el otro día

Voz 1576 17:23 no te parece que estas cosas hay que hacerlas de manera digamos con un consenso entre todas las

Voz 1375 17:30 patas del fútbol español pero yo insisto siempre hay

Voz 10 17:32 lo ha dicho al principio de la comunicación en este caso con los clubs se hizo

Voz 1375 17:38 no pero no no te hablo de los clubes que te habla de la Af de la Federación también

Voz 10 17:42 ya bueno pero nosotros con quién trabajamos son con los clubs no era una infame

Voz 1670 17:44 María tengo que dar si no que eso lo tenemos que dar

Voz 10 17:47 de lo que estamos haciendo lo que vamos a hacer lo que queremos hacer partícipes de lo que creemos que puede ser una buena una buena opción no ya no sólo y otras muchas que también hemos hecho

Voz 11 17:59 datos en China que también estamos haciendo cosas

Voz 10 18:02 con lo cual insisto la comunicación se yo se hizo in the ya te digo hace muchísimo tiempo atrás lo que pasa que bueno a lo mejor en ese momento indies culpa en en ese momento nadie nadie pues se hizo eco de lo que está pasando ya hecho después de lo que ha pasado porque cuando sacra un proyecto que ha empezado poco tiempo atrás

Voz 1375 18:22 y de lo que se trata es de traer a jugadores de Arabia Saudí al a clubes españoles evidentemente es una opción que habéis dado siempre y que había clubes que desde el principio se han sumado a esta iniciativa y que han dicho sí yo apuesto por esto me parece bien solos que han recibido ahora estos jugadores no a cambio de una contraprestación económica X la que sea no

Voz 10 18:40 no no no no no de lo que ha habido es un parque como bien ha dicho de un equipo en la Liga que lo capitanea Roberto Olabe

Voz 1670 18:47 sí

Voz 10 18:48 donde se les ha transmitido a los demás clubs la posibilidad de bueno de hacer es también es cautivó y seguir a los mejores jugadores de este de este país en el que bueno al final han sido seleccionados uno y los que bueno al final ha habido unas equipos que han optado en en coger alguno de ellos una cesión una cesión sin con una opción de compra que tienen los propios clubs sin coste alguno que el beneficio de la operación pero donde no hay ninguna contraprestación económica dio profesora contra pero esto tengo económica

Voz 1670 19:13 no no no lo entiendo entiendo que no podéis decirlo pero todos sabemos nuestra información es esa que hay contra prestación económica con los clubes que Fernando esa es que hemos hablado con presidentes

Voz 1576 19:25 quiero decir que negar la realidad

Voz 1375 19:27 tampoco creo que sea bueno hay que yo lo que no puede decir lo que no puedes decirnos Fernando es que los clubes de fútbol que

Voz 1576 19:33 admiten a esos jugadores saudíes no reciben una

Voz 1375 19:35 compensación económica cambio eso eso no creo que puedas decir

Voz 10 19:39 insisto lo es una cantidad de oportunidades que era lo mejor pues la podían tener no se les abre un mercado como esa

Voz 1375 19:46 sí busque eso está claro eso eso es lo que no te lo discuto pero es que además de eso que tú dices tienes razón que además de eso los clubes que han aceptado esos jugadores es a cambio de una contraprestación económica

Voz 10 19:56 E insisto insisto lo que lo que hay es una posibilidad futuros acuerdos patrocinios pero no hay ninguna contraprestación económica con lo cual ya está la habilidad de cada crudo moverse en un mercado que al final nosotros hemos les hemos puesto sobre el tapete para poder pues bueno pues en entrar de lleno en un mercado bastante bastante bueno bastante suculento en cuanto a en cuanto dinero para poder consensos para poder tener acceso ingresos atípicos en en el club

Voz 1375 20:25 sí no es información que hemos dado empezando Larguero Illa vuelve a reiterar a los clubes de Segunda División reciben alrededor de un millón de euros y los clubes de Primera División como acaba decir Antón Meana entre dos millones algunos incluso algo más además de lo que pueda luego venir un patrocinador un sponsor por poner al jugador un partido amistoso que te puedan ofrecer en verano

Voz 1670 20:43 que me paré y además

Voz 10 20:45 pero yo te insisto yo me pareció entendible pero que no pueden hablar

Voz 1670 20:48 por qué los jugadores vienen aquí gratis

Voz 10 20:50 es no mezclar en ningún jugador viene gratis en algún sitio todos tienen una contraprestación económica por la que cuando o desarrollan su su su trabajo no pueblo

Voz 1670 20:59 creo que a los clubes que los acoge a los clubes

Voz 10 21:01 no tanto trabajo por el que cobrarán por decirlo

Voz 1670 21:04 pero club clubes que los acogen recibe en una partida con hombres

Voz 10 21:06 esto cuando habrán aparecido pero aquí jugadores de otras partes del mundo ese esa es cierto que han sido nueve a la vez pero también para han venido muchísimas muchísimos jugadores Sudamérica y nunca nadie pues se ha sorprendido no con lo cual en insisto

Voz 1670 21:20 bueno yo no perdona perdona que te matice que te interrumpa han venido

Voz 1375 21:23 jugadores de todos los países sólo faltaba seguirán viniendo cuantos más vengan pues oye pues mira será porque lo decida el director deportivo del club o el presidente del club o el entrenador del club

Voz 1704 21:34 no porque venga o la Liga con un puñado de jugadores Saudies de la Academia diga quién quiere estos nueve pero si yo no busco un mediocentro yo un medio bueno pues eso queda Terol quedó hoy

Voz 10 21:43 yo no vuelvo al principio de la conversación nosotros hemos trasladado una información a los clubs donde se lo hemos ganado los directores deportivos para que participen en estas en estas jornadas para poder asesoramiento a los mejores jugadores

Voz 1670 21:57 saudita perfección como está claro pero

Voz 1375 21:59 eso no se ha hecho es que ha dicho nombre juegas de Sudamérica pero que eso no se ha hecho la Liga no ha dicho

Voz 1704 22:03 oye si tengo que tengo unos cuantos jugar en Sudamérica queréis no es la primera vez que lo hace la Liga así que hacer como intermediaria de jugadores no

Voz 10 22:09 no pero porque no pero porque se ha hecho un acuerdo que es lo que en principio no entonces a un acuerdo con la Federación Saudí con quién era pueblo a y Di donde quieren ellos impulsar su fútbol y donde que en ellos pues que les podamos ayudar a desarrollar su su fútbol para que sea mejor que yo

Voz 1670 22:24 tienen nivel estos jugadores para estar en nuestra Liga española

Voz 10 22:28 pues mira yo no echo el seguimiento a decidir Roberto Olabe que es la persona que ha encargado de hacer ese seguimiento pero lo que sí te digo es que yo he visto por ejemplo el que AFI el que ha afectado en este caso Levante que ahí es toda una figura razona la figura es y salvando a distancia es el el cristiano o el Messi de graves

Voz 1670 22:48 y has hablado con Roberto Olabe

Voz 1375 22:50 Antón Meana no si hemos hablado con Roberto la de que la verdad de lo explica de maravilla da gusto hablar con un entrenador que habla simplemente de fútbol que se desde luego sabe de fútbol sí fue director deportivo entre otros del Real Valladolid correcto conoce lo que es la que conoce muy bien todos jugadores de allí de Heidi

Voz 0231 23:03 ha hecho un trabajo que sí que hemos preguntado como decía Fernando lo que han sido las horas de trabajo los clubes que recibieron los que fueron a Portugal el primer día de entrenamientos y luego no fueron a Arabia Saudí diferentes partidos que vieron prime pero con la selección y luego en su entorno para conocer un poco el fútbol de Arabia Saudí ya hace unos minutos hablábamos con Roberto Olabe que nos explicaba primero eso el número de entrenadores la gente del futuro

Voz 1375 23:28 yo el que ha trabajado y que aquel nido Potter

Voz 0231 23:31 César este proyecto para ayudar a los jugadores saudíes y a los equipos españoles

Voz 12 23:35 técnicos que que que han aportado muchísimo con gente como pues como tú de Ferrandis cuando Javi Torres dentro de de al Estado pues nada más técnica como estaba posó ante Fernando Soriano Juanjo Valencia Ismail dos mucha gente de mucha gente que se planteaba alguna manera pese pues generan una plataforma para poner a acercar a saudí a los a los culés bueno yo te lo que es el gran desconocido de acuerdo yo creo que que se posiblemente el país con más potencial y dentro del golfo Pérsico yo sinceramente creo que que los jugadores que que llegan a al también les tiene tiene talento y llegan es porque realmente ha habido sino en proceso de observación crecido nada lo que eso identificación de los quiénes creemos que que son esos jugadores que que en todo caso podrían formar parte de una plantilla no

Voz 0231 24:44 hablan de formar parte de una plantilla de vivir una experiencia tampoco se apunta estos jugadores para que vengan a quitarle el sitio

Voz 1375 24:50 yo a ninguno de los titulares de Primera a Segunda División la última Fernando no tiene competencias la Liga para crear este tipo de cursos de formación de jugadores de entrenadores sin contar con la federación

Voz 10 25:01 pues hombre yo no me sé la reglamentación pero entiendo yo que para para en este caso formar futbolistas ya no entrenador pero futbolistas yo creo que sí que tiene tiene capacidad de poder ya no digo formar pero sí darles nociones au podrá ayudarles en su desarrollo futbolístico

Voz 0422 25:15 no

Voz 1670 25:17 bueno te parece positiva la operación para nuestro fútbol

Voz 10 25:20 mira a mí lo que realmente me parece positivo es que estamos en un mundo global que clubs como el Leganés como el Levante como el Málaga como el Celta el que tengan la posibilidad de que la Liga les posibilite esa llegada a otros mercados yo creo que es muy importante y hemos punitiva

Voz 1670 25:36 el mundo El mundo es muy grande

Voz 10 25:38 no hay sitio para todo el mundo pero hay que ir a buscarlo a esos sitios

Voz 11 25:42 no es muy complicado porque a Pino ganáis

Voz 1375 25:45 te agradezco que haya estado en El Larguero Fernando un abrazo

Voz 10 25:47 nada fuerte claro quería

Voz 1375 25:49 saludar al presidente de la fe y que no sé que tendrá que decir también sabiendo que llegan jugadores como han llegado estos nueve así de por sorpresa en la tarde del domingo y que por ejemplo pues no sé si el chaval que ha llegado a a Gijón juvenil es mucho mejor que algunos de los chavales que está en la cantera del Sporting y que están diciendo estoy aquí partiendo medio a los esos todos los días para llegar al primer equipo y me imagino que como él habrá muchos que dicen tan buenos son estos chavales que llegan de Arabia Saudí por la acuerdo de la Liga a cambio de una contraprestación económica está por y el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles David Aganzo hola David muy buenas

Voz 1670 26:26 bueno pues aquí con este con este tema

Voz 1375 26:28 los nuevos jugadores saudíes que llegan a nuestra a nuestra Liga y un poco me imagino que tan sorprendidos como tú sobre todo preocupado por muchos jugadores españoles y muchos de la cantera no no sé cómo lo ve el presidente de la fe

Voz 15 26:40 sí lo veo como un modelo de negocio no que teoriza mucho más el aspecto económico que que que el Deportivo entonces sí que que preocupadas porque ya sea yo creo que el fútbol

Voz 0422 26:53 tiene muchos valores

Voz 15 26:56 otras cosas la gente acabamos de deporte no son los mismos el dinero que era que me preocupa en este modelo que estamos no estamos encontrando tenido porque el acuerdo impide que la formación de esos chavales que también las canteras de otros equipos de que tengan eh me pongo mi caso no digo cuando yo era un chaval que quería jugar de ese tipo de mi ciudad en ese equipo que he visto tantas jugador es que de jugar al fútbol algún día poder estar defendiendo esa esa camiseta pues bueno la misma nos encontramos con una situación que que tapa de alguna manera hecha la formación de esa jugador para que pueda para que pueda jugar en esa en ese primer equipo me sorprende me sorprende porque creo que como te digo el fútbol no lo veo así

Voz 1375 27:46 cuando te enteraste y cómo te enteraste no sé si como presidente de la AFE la Liga tuvo el detalle de comunicarte algo antes no te has enterado como todos por la prensa

Voz 15 27:53 nada nos enteramos ayer nos enteramos ayer

Voz 1670 27:55 jo pelotas

Voz 15 27:58 al final que que no son dos maneras pero ya no la bandera sino al final como te digo este modelo que quieren imponer de que sólo predomine el fútbol de los horarios de televisión sea simplemente para para gente de fuera cosa que que el mundo del fútbol esté solamente para ganar dinero

Voz 1385 28:14 esperamos que darle una vuelta dentro del mundo del fútbol

Voz 15 28:16 hay que parar tiene que recapacitar penique pensar cada uno que ponga sobre todo en la que creo que es importante para que este fútbol sea lo mejor para todos

Voz 1375 28:23 hoy la última Aganzo si mañana me dice la Liga que trae a yo qué sé a acá en vez de a nueve saudíes a catorce iraníes

Voz 16 28:31 o a dieciocho

Voz 1375 28:33 el nigeriano So a catorce indios

Voz 1576 28:37 te quiero decir La

Voz 1375 28:38 qué piensa hacer algo o podría hacer algo la asociación cronistas españoles si estas medidas

Voz 1576 28:44 siguen manteniendo en la Liga

Voz 15 28:46 bueno la junta directiva está tomando cartas sobre estamos muy preocupados con este tema dentro de poco nos reunimos con con la liga para aparte de tema que han sido que han sido noticia

Voz 0422 28:59 ayer para otro muchos temas que tenemos pendientes

Voz 15 29:01 Ellos iban lograremos que el fútbol como te digo sea lo mejor para para ambas partes para todo el mundo general porque no solamente puede decir una persona el fútbol creo que que estamos mucho los en esta parte de pastel y creo que como te digo queremos muchas cosas que decir en el fútbol no solamente a ese nivel económico que quiere que quiere implantar la Liga bueno tenemos muchas cosas que quiere batir todavía

Voz 1670 29:30 el presidente de la hace gracias por estar en El Larguero un abrazo

Voz 15 29:32 un saludo fuerte gracias venga vamos

Voz 1375 29:35 la vida Aganzo está ahora Jordi Martí en Barcelona hola Jordi muy buenas en un minuto de cuentas lo que te he dicho te vas y la Liga su versión

Voz 1670 29:44 en el Larguero no te estupendo

Voz 17 29:46 ella vista Weiner aquí vemos cada al final el AK Iris candidata al nada

Voz 31 33:58 cabe en ese

Voz 32 34:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 34:06 a las doce y cuatro recuerdo que esto se jugadores saudíes estos nueve jugadores saudíes a día siete

Voz 1670 34:12 a clubes tres de Primera el Villarreal Levante

Voz 1375 34:15 el Leganés y cuatro de Segunda el Numancia el Sporting el Real Valladolid y el Rayo

Voz 1670 34:20 Cano son los clubes que han recibido jugadores Saudies está por ahí el presidente del Rayo Martín Presa a esta hora de la noche hola Martín Presa muy buenas

Voz 11 34:29 hola buenas noches pues nada

Voz 1670 34:31 dentro con el fichaje no

Voz 5 34:34 de qué juega

Voz 11 34:36 y es bueno pues juega digamos un trivote ofensivo hay que quiera es decir un mediocampista con que puede desempeñar en el medio campo en las zonas ofensivas en la me apunten el derecho pero inclinada siempre a banda izquierda

Voz 1375 34:53 venía haciendo seguimiento durante un tiempo ya de algunos jugadores allí

Voz 11 34:57 el club no la Liga la Liga hizo pues ya hace pues hablamos de a primeros de octubre y una hizo una propuesta sobre esta iniciativa de entonces pues bueno el Rayo el equipo pionero pues a punto se apuntaba es bueno pues han estado pues gente a la secretaría técnica he estado a estado pues hasta hace una semana en Portugal persiguiendo a estos jugadores otra semana hasta otra semana en Riad y bueno pues han hecho distintos seguimientos durante los tres durante los tres últimos meses

Voz 1375 35:27 con y el acuerdo es bien sencillo no quiero decir que también queríamos hablar con uno de los presidentes de estos clubes que por cierto eh pues hay que entenderla la postura vuestra que lo decía yo antes también es una manera fácil también de conseguir recursos económicos bien por un patrocinador bien por un partido amistoso que puedas jugar o bien por la cantidad que percibes por tener al jugador saudí no

Voz 11 35:50 no por tener al jugador poner saudí no se percibe cantidad es decir pero evidentemente esto es esto es una esto es una situación que pues bueno pues que un poco en la en la línea que tiene la Liga y la línea que desde luego si el Rayo pues es un poco pues abrirse pues abrirse a nuevas partes del mundo nuevos mercados a nuevos sitios que en la conociera la ir en este caso pues bueno es un jugador saudí pues da tanto la Liga como caso Rayo Vallecano como integrante de la misma consta conocimiento no sólo en Arabia Saudí en todo el mundo árabe pues prácticamente todos los equipos han tenido pues soy un movimiento en redes sociales y ayer inusual unos aumentos seguidores importantes desde luego estás en estos mercados si si quitamos el Madrid y el Barça que pueden aspirar a lo mejor a los mejores jugadores digamos del mundo pues el resto de equipos pues a lo que podemos aspirar pues esa esa de pues al firmar los mejores jugadores de X país no caso si estamos hablando de de los mejores jugadores son jugadores jugadores internacionales son jugadores de la selección muchos sellos pues muy serias posibilidades de disputar el que eso dependerá del seleccionador el próximo Mundial de Rusia este verano Ivonne oí pues jugadores pues que intentamos pues cree pues que sumen en lo deportivo y evidentemente pues también es una oportunidad pues para acercarnos a estas culturas es una oportunidad pues para pues para tener una relación lo cual puede venir acarreado pues aparte

Voz 1704 37:25 en poco la la Alianza de Civilizaciones te hablar

Voz 11 37:28 como bien dices pues a una serie de de recursos pues que tendrán porque ahora mismo pues hasta consiguiendo seguidores tienes que abrirte y es una esto es algo pues que la Liga y los clubs que estamos quizás en esa idea pues está haciendo una Liga pues pues una Liga o que antiguamente hay antiguamente hablamos cinco años pues tenía unos recursos de unos recursos pues bastante limitados pues en tres años posa o no

Voz 1670 37:55 cinco años puesto triplicado por tres los recursos

Voz 11 37:57 y hace posible pues que no

Voz 10 38:01 tipo la polaca sino que podamos disputa

Voz 11 38:04 podemos tener no nos vaya a los jugadores podamos estar compite

Voz 1375 38:08 el partido de Liga en Europa

Voz 11 38:11 ya claro si con el Madrid y el Barça con Messi

Voz 1375 38:14 Cristiano tenemos que celebrar que no estoy los como la liga húngara y la polaca es decir no no pero no

Voz 11 38:19 la liga húngara en la polaca pero para que estén Bale y Cristiano Bale y Cristiano necesitan una competencia

Voz 1670 38:24 claro evidentemente

Voz 11 38:27 que este que los partidos disputados pero no hablamos al Madrid y el Barça no olvidemos al Atlético de Madrid que ha jugado los últimos cuatro años dos finales de la Champions

Voz 1670 38:36 eso sí tema tenéis eso está claro que tenemos en la mejor liga la seguimos teniendo tenéis obligación de poner a los jugadores no

Voz 11 38:45 no no pero vamos a ver es que

Voz 1670 38:48 para que los oyentes quién es que esto no no

Voz 11 38:50 es que esto o por obligación obligación no hay ninguna estos Un final

Voz 1670 38:55 eso eso eso eh

Voz 1704 38:57 pero un jugador no hay ningún compromiso además minutas

Voz 11 39:00 para ningún jugador está aquí parece que al equipo contrata el jugador que cree conveniente evidentemente entra ir es es un jugador que

Voz 1375 39:08 pero te lo pregunto Martín Presa presi te lo pregunto sólo por entender esto si no tenéis un equipo si no

Voz 11 39:13 esta no digo si no tenis ningún tipo de cosas

Voz 1375 39:15 la prestación sólo por tener al jugador tampoco tenéis

Voz 11 39:19 los fichajes como cualquier como cualquier otro

Voz 1670 39:22 cuánto ha costado el fichaje de hombres

Voz 11 39:24 es esto no esto son evidentemente con muchos fichajes una cesión gratuita con el equipo que quieren promocionar jugador como cualquier jugador pues vamos

Voz 10 39:34 son temas privados por lo menos

Voz 11 39:37 para muchos de ninguno no

Voz 1375 39:39 y entonces no tenéis ninguna contraprestación económica

Voz 11 39:43 lo que por traerá jugador no evidentemente tratar jugador pues está ya trabajando yo está trabajando el fin de semana pues pues van a ver pues bastante oportunidades puedo tener un jugador estas consiguiendo pues una serie de decir una serie de expectación sobre el equipo pues que seguramente pues en los próximos como semanas pues pues pues se puede trasladar como muy bien dices en partidos amistosos en en patrocinios etcétera es decir en el fondo pues intentar también me puedes obtener más recursos para clubes y al final pues ha sacado pues abrirnos quizás pues es algo que por lo menos desde el punto de vista del Rayo Valle

Voz 1670 40:23 ya no podemos parece interesante porque yo creo

Voz 11 40:25 que siempre hay que tener iniciativa ahí en el iniciativa de crecer ser emprendedor eso es lo que hace crecimiento para hablar no ya esto pues creemos que es una iniciativa pues que nos puede sumar bastante

Voz 1670 40:36 pues te agradezco que hayan estado en El Larguero y que uno de esos presidentes donde van a estar alguno de los jugadores saudíes que que dé también su punto de vista hay que haga entender un poco más porque que acceden a ese no

Voz 11 40:46 es estamos hablando lo estamos hablando pues de un jugador de un jugador de un jugador internacional por lo menos eh eh en nuestro caso estamos hablando de un futbolista internacional futbolista que esperamos que aporte ahora mismo tiene tiene una cesión de de lo que queda de temporada lo más difícil será el de cultura mal vamos a intentar integrarlo cuanto antes la barrera cultural la barrera del idioma pero bueno estamos hablando en su país un buen futbolista futbolistas quizás no viene a Europa porque ten en cuenta que en estos países son figuras otros futbolistas está muy bien pararse

Voz 1670 41:21 bien cruzar la zona de ahí montado paga eso sí

Voz 1375 41:28 fútbol no lo sabemos el nivel de fútbol lo desconocemos bastante y no me parece bien

Voz 1670 41:31 no pero sí para eso sí para Sotés

Voz 11 41:34 tenemos tenemos por lo menos a equipos como el Rayo tenemos una secretaría técnica que hace su trabajo y evidentemente por nos fiamos de los informes que hacen en sobre el fútbol árabe sobre sobre un montón de países en base a esos informes pues decidimos Antón apostar por esta

Voz 0231 41:53 hola presidente quería hacerle una pregunta muy concreta

Voz 1670 41:55 sí llama la atención buenas noches

Voz 0231 41:57 atención que sólo hayan comprado jugadores o ha aceptado la cesión ya sé que no es comprado acertar la operación jugó clubes que tienen una relación con Javier Tebas muy estrecha participaron más de treinta yo he hablado con un montón de directores deportivos de entrenadores que me han dicho que los jugadores no daban el nivel curiosamente el Rayo que va de la mano con Tebas acepta la cesión el Villarreal que va de la mano con Tebas acepta la cesión clubes que tienen unas se que tres técnicas muy buenas consideran que el nivel de los jugadores no están ni de lejos al alcance del fútbol español

Voz 11 42:34 sobre las secretarías técnicas y bueno cada uno vamos pero ya estaba insinuando yo creo que de la mano de Javier Tebas pan o de venir los cuarenta club de la Liga de Fútbol Profesional

Voz 1670 42:50 pero no van los cuál era la persona que tenemos

Voz 11 42:52 que tenemos votada como como presidente como presidente de la misma esto no tiene que ver nada yo no sólo los demás clubes yo sé me caso del Rayo Vallecano claro el Rayo Vallecano lleva en un proceso

Voz 5 43:03 qué ha ido todos a todos los encuentros