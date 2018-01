La llamada de la historia: Audrey Hepburn

Voz 0020

00:32

el libro tiene efecto sobre muchos lectores pero yo no lo veía así no sólo como páginas impresas es que era mi vida no sabía lo que iba a leer no ha vuelto a ser la misma me afectó profundamente es que esa también fue mi infancia aunque también es cierto que nació en una familia privilegiada que aunque nació en un pequeño pueblo belga Mi madre era holandesa hay mi padre británico así que hablaba con fluidez inglés holandés francés italiano español podría hablar de mi carrera profesional pero parece bastante conocida por todos empecé vinculada a la danza clásica era bailarina profesional y luego hice algo de publicidad de ahí a un cásting un musical muchas películas mejores directores y el éxito que para muchos residen esto en lo profesional en aquella época aquella profesión el éxito yo era la fama que me llegó pese a ser todo lo contrario que las demás actrices de la época yo no tenía las curvas de mis coetáneas y los patrones de belleza de entonces no eran los míos precisamente pero hubo algo que gusto una suerte de contracorriente Billy Wilder dijo una vez sobre mí cuando ella paseaba por el estudio la gente cuidaba su vocabulario no es que sea una gata pero posee una clase especial un estilo personal una forma de ser que impregnaba todo lo que hacía la interpretación me dio mucho a lo largo de mi vida también algún amante y mi primer marido Mel Ferrer quince años de matrimonio y un hijo mi segunda boda fue con médico italiano con quien tuve otro hijo pero con el que tampoco fueron de las cosas y esto me trajo muchos problemas viví muy frustrada muchos años porque mis relaciones sentimentales no iban bien a pesar de que en la pantalla todo parecía mejor cómo se mi segundo matrimonio me retiré un poco de la vida de rodajes la vuelta al cine fue con un par de películas una de ellas de gran Spielberg pero finalmente mi vocación salió sola fue la de ayuda la de colaboración con Unicef como embajadora ahí sí me vi realizada en el trato con otros en lo humano me conecto con la esencia aquí van más allá de las películas de los vestidos de la fama aunque en realidad traté siempre de orientar mi carrera de manera que no fueran los vestidos ni las joyas las que destacara en en mi trayectoria siempre trabajé con un gran diseñador eso es cierto con el que me entendía perfectamente pero no quise nunca ser eso un vestido sobre una actriz por eso de esta que mi pelo corto mi estilo femenino pero enfrentado a un estilo masculino a un look diferente a lo que la época nos tenía acostumbrados para diferenciar mi sobre todo para sentirme cómoda con lo que hacía imaginen a Tiffany's la joyería siempre quiso que fuera su imagen pero nunca lo vi claro afortunadamente en los últimos años estuve unida a un hombre genial hubo holandés con el que compartía labores humanitarias y sobretodo un gusto por las cosas sencillas el fallecimiento de la actriz fue comunicado por Un portavoz de Naciones Unidas tenía tan sólo sesenta y tres años estaba retirada en su residencia suiza llamada la apacible este mes de enero de dos mil dieciocho Se cumplen veinticinco años de la muerte de Audrey Hepburn su hijo sin gestiona la Fundación Audrey Hepburn Child Woody ambos mantienen ciertos desencuentros con otras fundaciones que llevan el nombre de la actriz un icono de estilo una mujer Majó marcó tendencia sobretodo porque por primera vez