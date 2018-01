Luz: "Escucho psicofonías en todas las casas que alquilo"

Voz 1 00:00 Luz buenas noches hola buenas

Voz 2 00:03 una gracias por llamar ya adelante siento mucho no poder escuchar el programa porque una romper adiós

Voz 1 00:11 vaya

Voz 2 00:13 entonces pues no puedo escucharlo

Voz 3 00:17 sí yo llamaba para explicar que algo que hace unos meses dice que explique aquello de lo que

Voz 2 00:26 si mete ahí estaban legal de En antena que uno esté un una persona de San Joan Despí me parece que me decía que era una

Voz 1 00:35 de momento el que luz

Voz 4 00:38 dedillo hablamos cuando estábamos hablando escuchamos como dos sonidos metálicos sí

Voz 2 00:44 que se entonces resulta que es cierto es verdad llevo cuatro años en cuatro años que me vine de Barcelona Llevo siete casa recogidas no hay Dios en el pueblo que me adquiere una atrás porque esto se ha corrido la voz dicen que estoy loca que

Voz 3 01:09 bueno en fin cosas como si no hay Dios me he tenido que ir del pueblo estoy Nin al día que en Cortijo

Voz 2 01:22 de no hay bares ni nada de nada

Voz 3 01:26 las veinticuatro días en de hablar con nadie la línea del cortijo pues que cobra el cortijo y esto que lo son cuatro cotizadas que son personas mayores cada uno pues tienen sus nietos los hijos tengo coche iban a cuatro kilómetros a comprar pero yo no puedo tengo setenta años yo no puedo andar mucho bueno en fin aquí te traen pan todos los días

Voz 2 01:54 una semana en el pescado el otro de veo otro día ahí matarme y te cuesta todo muchísimo más caro entonces me he tenido que ir el pueblo porque

Voz 3 02:06 nada que no que no que no no hay nada entonces

Voz 2 02:10 pues yo quería hablar con algún sacerdote oí lo que sabe lo que me diecisiete al que yo pensaba que era alguien que me hacía la vida imposible

Voz 3 02:20 no pero no entonces una señora me dijo me dice mira por un plato de sal debajo de la cama pases con el dedo asesina si lo mete se ha ido tienes que tener siempre eso se va disminuyendo lo cual yo dos rosario en donde tú duermes encima de la cama pues lo he hecho y entonces pues va dependienta ahora estoy en el comedor la clave puesto otro plato ahí bueno ella sí esto

Voz 1 03:06 yo incluidos van disminuyendo van disminuyendo

Voz 3 03:10 porque dice que la sal disminuyen no sé los pitos

Voz 2 03:18 entonces yo estoy Si bueno Kiki que ya no puedo más que a veces según charló convivida porque eso entonces Tineo que mucha del pueblo ya te digo que estoy una aldea en no sé

Voz 3 03:33 lo sé no sé adónde me toman por loca me dicen que si todo esto IS la dicen es yo a mí que me dicen una cosa posiblemente sea eso pero no lo sé yo te voy a hacer una sugerencia si es que pueden ser eso o no me puedo equivocar yo hace cuatro años que mi vine a Barcelona en cuatro años aquí cuando murió Marta del Castillo en You Tube

Voz 2 04:08 no sin entre sueños no el sueño sino entre sueños síntoma huy que la veía en un sitio ni estaban en agua estaba quemada pero no estaba ninguna parte estaba en un lugar común bancario

Voz 1 04:24 perdone perdone luz discúlpeme no vamos a nombrar a una persona de acuerdo que no puede no vamos vamos luz perdona

Voz 5 04:34 me no no sigamos por ahí por favor noble ha es una persona que tiene drama y su familia hay una investigación en fin es un tema muy delicado de acuerdo ya sabe usted que en este programa lo que hacemos siempre es movernos dentro del respeto de la libertad pero sobre todo el respeto luz vamos a lo que nos lo que nos consiga lo cierto es que independientemente de la casa donde esté usted escucha esos ruidos

Voz 2 05:00 si no que en sí vaya donde vaya

Voz 1 05:05 pero siempre me entiendo que en un espacio cerrado hoy por ejemplo pero ahora está usted hablando conmigo y los escucha

Voz 2 05:16 cuando estaba dando a la semana anterior que hablado

Voz 1 05:20 sí

Voz 2 05:22 yo estoy aquí en la sala puesto debajo de mueble Ia a la izquierda ha hecho

Voz 3 05:32 en La Ventana pero no necesita de sino en la cabeza

Voz 4 05:37 no son sonidos que suenan a madera a metal

Voz 1 05:43 como los definiría usted cómo lo explicaría

Voz 2 05:47 yo le voy a tocar que es así

Voz 1 05:56 eso sí no es ese ruido que usted escucha como cada cuánto tiempo estamos hablando de minuto

Voz 2 06:03 no sé si INTA cincuenta

Voz 3 06:09 según dos muerden hacen sí intentó hacerse escuchar

Voz 2 06:18 eso que tenía que vendría alguien que lo se marcha al año no el renovado contrato se adueña me pasaba entonces pues me dice que le dijo al inmobiliaria que no a renovar contrato que estaba loca que estaban asustados para no tener problemas con la justicia yo siempre te encontrarás nada

Voz 1 06:50 pues no nadie nadie nadie entiende lo que le pasa

Voz 3 06:55 no no no entiende de pero no bruja marcharme estoy y no cortejada no sé lo que hacer sí me siento sola sean parada nada de eso parece quitarme la vida porque ya estoy ya que ella no puedo más que

Voz 2 07:28 la cortejada chiquitinas que no sé si habla de sacerdotes decirle lo que me pasa

Voz 1 07:33 no lo ha hecho todavía no

Voz 2 07:36 de hecho todavía

Voz 5 07:38 el de que le dice a ver si la asesora por lo menos la escuchará con entiendo que un grado mayor de comprensión

Voz 2 07:46 porque yo no he hecho nada malo a nadie y a también me dijo una persona era una mujer que era un espíritu Children vaya donde vaya pues son pero que alguien entra el no quería nada conmigo pero no sabía cómo

Voz 3 08:03 pues Francis entonces pues no lo sé

Voz 1 08:07 vamos que Creus que a ver luz de dónde

Voz 5 08:10 en esos ruidos usted qué qué siente que intuye que cree que está pasando

Voz 3 08:15 pues no lo sé

Voz 2 08:20 no entiendo de ser incluidos en el otro lado me ata me picaron la puerta timbre claro todo noche toda la noche toda no se toda la noche empiezan a las cuatro de la mañana en las doce igualdad

Voz 3 08:35 una o dato hasta la voz

Voz 2 08:38 ocho de la mañana a nueve de la mañana siete

Voz 1 08:41 la mía así no puede usted descansar

Voz 3 08:44 sin dormir y sin descansar sin nada de nada ahí la Ivo si por lo menos tener tres años llevo ya

Voz 1 08:57 y entonces pues cuando empezaron

Voz 2 09:00 hablar con nadie cuando empezaron esos ruidos

Voz 5 09:02 por qué empezaron

Voz 3 09:07 yo

Voz 2 09:09 cuando mi hermana que es para descanse me llamó diciendo que me viniera con ella

Voz 3 09:17 que yo le dije que no podía

Voz 2 09:22 Benigno Mi porque tenía problemas en Barcelona y quería estar caddie una persona que estaba dos cero mi hermana tiene a sus hijos nietos meta en de mucha gente no estados

Voz 3 09:36 cuando me ha avisado mi madre mi hermana ya estaba muerta entonces mi hermana era poquito rencorosa no entonces yo pienso que era no

Voz 2 09:52 mejor

Voz 3 09:54 pues tiende la porque dicen que hay una vida después de la vida no yo leí un libro de un médico extranjero vida después te da vida montaba sus sus sus losas bueno de las personas que se morían estaban muertas digamos no nos

Voz 2 10:17 estaba muerta clínicamente estaban muertas resucitan pasamos por el túnel de la de la muerte ya resucita explicaban lo que habían vivido no entonces yo creo pienso yo no lo sé que a lo mejor mi hermana como era tan rencorosa no poderme dio Benny me

Voz 3 10:35 a los siete meses estoy muy liguilla pues no lo sé

Voz 2 10:43 mi hermana era una persona muy buena lo daba todo conmigo pero eficaz y no se entonces a partir de los de los tres años hace ya cuatro años que me vine al año siguiente de estar aquí en Pesaro

Voz 5 11:01 sí

Voz 1 11:01 estoy pensando en luz y eso es lo que usted siente realmente qué está pasando entonces hay que buscar hay que buscar un especialista

Voz 3 11:11 sí yo le echo nueve no de misas

Voz 1 11:17 ha mejorado

Voz 3 11:19 en un señores

Voz 1 11:21 después de la misa misas está usted más tranquila

Voz 2 11:25 están estoy un poquito más tranquila sí pero me dijo no ese sacerdote que Morón de la Frontera porque dije no me atrevo a celdas sumisas en el pueblo porque mi sobrino se van a enterar no veas cómo se va a abrir no no no no creen esos son los primeros de estilo K todo esto es pues bueno hacia un señor que era catalán ya no te preocupes que yo te voy llega con los sacerdotes modo de la frontera más me hacen nombre tu hermana Hay ya hacen la misa emisoras me dijeron que mi hermana estaban la luz estaba alguien que no era ella está Benita dimensión pero que mira que ir a un sitio ya especializado o un exorcista o alguna cosa explica al esta situación porque para para que ese es que a veces te dices bueno yo me quitó la vida porque ya no podemos entonces pues

Voz 3 12:34 resulta que ya se quedó así hay pocos ahí estoy sufriendo

Voz 2 12:46 está disminuyendo desde que puso con la crudos yo Rosario en encima de la cama

Voz 3 12:55 sí bueno

Voz 2 12:57 parece ser que la cosa pero no para no para no para

Voz 5 13:02 Lucía por lo que cuenta usted está poniendo solución a este problema que tiene en ya ha contactado con bueno con la Iglesia

Voz 2 13:12 no lesiona no he hablado hablé con esto quiero decir al hacerle las misas

Voz 5 13:18 bueno digamos que por esa vía ya está usted tratando de solucionar el problema está claro que usted no descansa que no está tranquila y consultar con un especialista en salud mental para que le dé algún consenso para que la apoye las escuche

Voz 1 13:33 es pensionista como por ejemplo como por ejemplo por ejemplo sí yo sé lo que puede si tengo luego digo yo que lo puede

Voz 2 13:43 date un espíritu de intermedio desde luego

Voz 5 13:46 pero puede hacer que usted esté más tranquila que se lo tome de otra manera que aprenda técnicas para os no sé para relajarse porque dice usted que está muy angustiada

Voz 2 13:56 y decía hace ya torean historias

Voz 1 13:59 si se me ocurre él hay nada sí

Voz 2 14:02 vivienda que vaya vaya vaya a la vivienda que me vas vayan leyenda que que que va Leguina en un cortijo estoy entre cuatro paredes en un valle hay que nadie que que de golpe ni arriba nada

Voz 1 14:18 así no puede seguir así usted tiene setenta años que lo que cuidarse si no puede seguir así no

Voz 2 14:26 pues seguir así a veces me dan ganas de hacer algo con mi vida porque ya a veces sí ha tensado de hablar como psicólogo esto no pero yo yo sé que lo que me va a decir que esto no es cosa de ellos estos dos áreas de hablar con exorcista o con a no sé si es que no sé qué hacer no y ahora yo pues cuando terminó de hablar con usted pues en la verdad es no poder escuchar a los oyentes que me digan algo porque no tengo radio y entonces esa esa también no entonces yo como a disposición mi teléfono

Voz 5 15:03 llamarle su teléfono lo no lo vamos a dar no se preocupe pero si si alguien tiene una buena solución no se preocupe usted que

Voz 3 15:11 sí

Voz 5 15:11 se lo haremos al vérsela haremos llegar de acuerdo luz