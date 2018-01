Olga: "Los ruidos del bar de abajo me impiden llevar una vida normal"

Voz 1 00:00 desde Madrid Olga buenas noches hola buenas noches muchísimas gracias por llamar y adelante la hondura

Voz 2 00:08 pero Jorge nuestros por estar aquí hay muy amable dais haciéndome compañía de me espero no

Voz 1 00:16 tenerme nerviosa después de veinte años acompañándonos ustedes parte de la familia

Voz 2 00:24 me lo me trata por favor

Voz 3 00:28 mira te llamaba porque los otros días leí en el periódico que la Comunidad European ha puesto una multa a España por los ruidos claro yo es que eso no lo veo vi veo bien que la multen pero porque tenemos que pagarnos la multa a todos los ciudadanos por alguien que no está haciendo bien el su trabajo porque el que se habla muy poco de él

Voz 2 00:53 la de la de la ahí ahora vamos muy nerviosa pero también esperamos porque lo puedo de la contaminación acústica

Voz 3 01:05 pero que sepa toda España todo sobre todos los políticos los ciudadanos rusos lo sufrimos lo padecemos aquí no hace nadie nada aquí en meretriz pues pues la contaminación acústica está a la orden del día la contaminación acústica Mata crea enfermedades Hakkinen no es puedo contar un caso no sólo te lo cuento por encima porque sería muy largo llevo desde el dos mil catorce con un local debajo de mi casa

Voz 2 01:37 si el medio ambiente ha hecho dos

Voz 3 01:39 informe uno en el dos mil quince y otro en el dos mil dieciséis Se han pasado a lo de la al régimen sancionador como que se colocan los está para para las funciones que está desempeñando no y al régimen sancionador primero me dicen que no puede estar abierto que con esas condiciones no puede estar abierto de pues está abierto no se preocupe que tomaremos medidas vuelvo otra bueno he vuelto cuatro veces no pero me lo dicen todo de de palabra que tienen una orden de cierre pero no la yo llama la Policía Municipal que gracias a Dios me dejan dormir y ellos no pueden hacer nada yo le puedo decir que me que me que ahora Nero mandaron una carta a la policía eso el veinte inspecciones ciento diez

Voz 2 02:31 denuncias sigue abierto conozco otro caso

Voz 3 02:35 que están viviendo en su casa es de de ella nació allí ha vivido toda la vida ya criaba a sus hijos a criar a sus nietos y ahora están pensando en vender la casa porque no pueden viviendo

Voz 1 02:48 Olga de qué manera le afecta usted el ruido de qué manera los te has sufrido

Voz 3 02:52 he tenido una vida muy muy muy muy dura muy dura pues como mula muchísimas de de de la generación de las que ahora tenemos al pie de los sesenta jamás me han operado de cáncer ha tenido un montón de problemas montón y jamás me he tenido que estar tomando pastillas se llevó dos años tomando pastillas para la inversión tengo una depresión de caballo y usted sabe lo que es salir de su trabajo ir llegando a casa y tener una angustia que por un lado y por otro lado no porque de era mañana eso siguen dando voces sigue dando golpes si no me dejan dormir

Voz 2 03:34 esos para los que lo vivimos es decir lo que lo vivimos tenido run ni dormir puede no

Voz 3 03:43 eso trabaja turnos cuando dentro por la mañana

Voz 2 03:46 hasta cinco La mañana

Voz 3 03:49 son las tres de la mañana quedado pues llegará a trabajar estar trabajando de no dormir pues dame dándome ataques de ansiedad que peligra hasta que te echen

Voz 2 04:01 el nadie nadie usted trató de tú eres muchísimo

Voz 1 04:09 y además se confianza digan sea que tú te lo que quieras pero es que me imagino porque lo lo único que nos salva las personas que trabajamos a turnos es dormir bien descansar

Voz 2 04:20 si una no puede descansar en su propia casa pues First sufriendo

Voz 3 04:25 durante cuatro años cuatro años lo único que me queda es coger un un una moda pagar un abogado no no quiero hablar del tema simplemente que algún político algún eso es que después me sorprende que han presentado un una ley o no sé que para para aprobar para que se prohiban los petardos porque a los perdedores asusta todo mi cariño no tengo nada contra los animales no tengo nada contra los animales

Voz 2 04:55 sí

Voz 3 04:55 pero o se preocupan más de los animales que de las personar de verdad sea llevo toda mi vida trabajando eso yo tengo el piso que me quedan dos años por también para darle y que no por con ánimo de propiedad hace por ánimo de tranquilidad de que cuando llegué a la jubilación le tenga aquí que no tenga que andar por ahí con ilusión de compre y ahora me me me la han destrozado me han destrozado la vida pero no es la mi estén estoy tratando un caso pero es que hay muchos muchos a que no será que yo viven se alza es tremendo es tremendo

Voz 1 05:36 Olga multi permiten diques ruidos hablamos hablamos de divorcio es que te pica mucho de las conversaciones el ruido

Voz 3 05:44 lo que yo sufro en mi casa es un local que la música no música hay muy poca es son voces discusiones golpes están media hora que apenas les oyes si te quedas vas quedando dormido de repente de repente empiezan a a Boccia ya a golpear las paredes no sí que golpean y unos unas broncas impresionantes yo yo empiezo el cuando hablan de los presos en Guantánamo que no le dejan dormir cuando que se quedan dormidos vuelven a despertar igual tengo un estado de nerviosismo continuo me está afectando a todo Macarena

Voz 2 06:24 todo

Voz 3 06:25 a todo pero bueno porque yo te estoy diciendo pero es que nadie hace caso no he visto a un político a hablar de ese tema es muy grave porque yo sé por Cuatro Caminos por todo ese barrio por allí pasa exactamente igual pasa exactamente igual no sé lo que pasa ahí en en el en él no lo sé no lo sé no quiero no quiero porque me vuelvo loca pero bueno que algún político algún amigo algún algún político que saquen que me que miren por los ciudadanos que llevamos toda la vida pagando nuestros contribuciones sino extras por favor por favor solo pido tranquilidad sólo pido paz tranquilidad que que que ya trabaja que ya hemos trabajado ya te digo esto es una discoteca y la señora está pensando en vender el piso al al pie de los setenta años

Voz 1 07:17 porque no pueden más bella no puede soportarlo más

Voz 2 07:20 no no no es bueno tú que trabajas a tu no sabes lo que los cambios de turno te afectan posición encima cuando tienes que dormir no puedes dormir pues esto

Voz 1 07:32 imagino tristeza que se aplica unas las comidas y todo no nada suelo a la vuelta al cuerpo

Voz 3 07:39 entonces claro cuando lo de Leo el otro día lo de la lo de en el periódico Españas la multa por unos ruidos no sociedad en Valencia que el señor pues tendría dinero y lo ha llevado hasta las últimas consecuencias pero claro esa multa Macarena la pagamos todos la pagamos todos porque es ruido no ha evitado porque a mí sino algo bien mi trabajo me echan eh O'Shea yo yo hago algo que que eso tengo porque al ponerlo de mi bolsillo como lo pasábamos todo la gente no no no presta atención a su trabajo o tiene dicho ya ya ya como estamos viviendo en España ya sabemos lo que hay en España pues hay alguno que sacará un sobresueldo no lo sé Macarena no lo sé porque son muchas las pregunta

Voz 1 08:28 oiga pues de verdad que tenga usted suerte que se solucione y ojalá que nos llame pronto precisamente

Voz 2 08:34 el erigiéndose a los primeros que llamaría de verdad ojalá ojalá que rezamos pronto esa llamada

Voz 3 08:40 muchísimas gracias Macarena por escucharme