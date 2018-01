Argelia Queralt: “Sorprende el análisis excesivamente subjetivo del juez Llarena”

Voz 0247

yo creo que no sé ir ayer leyendo el auto sorprende no como comienza el manifiesto una una excesivamente su objetivo de lo que el magistrado ya arena cree que la Ramón no qué estaría pensando y los motivos que lo hemos querían actuar sorprende dado que el juez Llarena son instructor ir lo que debería hacer es moverse estrictamente en el plano del derecho por otra parte una persona que es investigada que o que están causadas es decir los distintos supuestos no tiene porque ayudará a la sí puede ser una parte de su estrategia de defensa o de ilusión de la justicia comportarse de una manera u otra el que sí que está obligado a actuar de una determinada manera como decías al magistrado Llanera por eso sorprende ahora Polonia Eight lo ponían de manifiesto como magistrado habla de las FARC las ciudades de pus Damon al ahí al ir a Dinamarca pero además Llarena yo creo que cae como digo en ese exceso de pensar qué es lo que está pensando pues Ramón dado que dice bueno va allí porque estaba en realidad intentando restablecer el Gobierno o no de la de la Generalitat antes del ciento cincuenta y cinco y además quiere provocar que la orden de detención su cómoda que se tenga que quedar en Dinamarca es decir que haya una un hecho ajeno a su voluntad porque si recordáis no estos llegar lo que estamos repitiendo precisamente es que no está aquí por un bol es decir porque no quiere que es un acto de voluntad que podía venir a España con las consecuencias que eso tendría pero que ahora están Bélgica voluntariamente ellas jóvenes dice claro si yo ahora ejecutor no Dick todavía ejecuta una moda orden de detención esto supondrá que él no se podrá mover de Dinamarca pira por tanto que está allí por una orden por tanto no voluntariamente podría intentar ejercer el derecho a delegación de voto en la investidura en el fondo el día que se celebre el pleno llaman la atención todos otra cosa es que fue el propio Llarena en su auto de hace unos días se negar lo ha ayudado que era que pudiera personarse en el que pudiera asistir a los plenos de constitución del Parlamento y la investidura le dijo no usted no podrá ir pero la mesa le reconocerá la delegación de voto cuando allí también hacía una estas lecturas profunda o no de bueno yo entonces esto generará todo una serie de problemas y sale que no podremos que no podremos controlar y por tanto es mejor es decir que en realidad estas personas no se encuentra una situación temporal de incapacidad para acceder y por tanto se les debe reconocer la delegación ya avisamos esto momento con estos argumentos Damon podría intentar provocar la misma situación de incapacidad involuntaria por decirlo de alguna manera pero como digo en su caso pues Amón estaría en su derecho porque no olvidemos que los derechos de las personas más de las instituciones para hacer más para cera mejor o peor pero esto es otro debate