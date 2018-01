"Me fui de Almonte porque el acoso era tremendo"

Voz 1 00:00 buenos días María anhela buena buenos días cómo estás fue rota porque tú ya no vives en Almonte no te tuviste que

Voz 2 00:07 sigue ahí sí me fui de allí porque yo no podía vivir ya

Voz 3 00:13 que era un acoso tremendo por parte de la gente que que lo apoya él posicionan la acusación particular eh o redes sociales insulto mentira tremendo lo que me han hecho pasar

Voz 1 00:31 tranquila Marianne el a tu lado Luis Romero que que esto abogado buenos días abogado

Voz 4 00:36 hola buenos días se da en este caso una doble

Voz 1 00:39 condición de víctimas en el caso de María Adela no porque lo perdió todo en esta historia y ahora pierde también el derecho a vivir en su pueblo por lo que estamos viendo

Voz 4 00:47 sí naturalmente allí está su familia Stones amigo muchísimo vecinos del pueblo lo apoyan ayer a su familia pero claro no olvidemos que por ahora el que ha sido declaró provisionalmente como no culpable eh pues está en la misma calle en la misma localidad ir hay familiares y amigos de él pues que han tomado una actitud tanto en redes sociales como nuestro eh medio eh que bueno e son injuriosas y calumniosas sus expresiones y por lo tanto ella pues no se siente cómoda

Voz 1 01:20 este hombre ha sido declarado no culpable por lo tanto tiene todo el derecho a estar en su pueblo pero María la también ustedes han denunciado este acoso

Voz 4 01:28 o sea denunciado ante la Guardia Civil y tenemos ya casi todas las pruebas hay al menos cuatro personas no que se han creído invulnerable en las redes sociales aunque algunos han borrado incluso pues las expresiones que podrían considerarse incluso delitos de odio no solamente ya injurias de Catalunya pues van a tener que explicar esto delante de un juez de instrucción porque ya pronto Barranco a la correspondiente diligencia previa en el juzgado competente y entonces pues bueno y queremos que todo el peso de la ley caiga contra ello y ejercer hemos acusación parte

Voz 1 02:04 Lula ustedes han declarado que durante el juicio incluso la versión que ofrecía marea anhela se cuestionaba que ese castillo no en algún punto no sí que recordemos orilla no estaba Bush no estaba siendo procesada por nada ahí era víctima de esta situación

Voz 4 02:19 así es porque bueno los interrogatorios de la defensa como natural e tienen toda la libertad por parte del abogado pero bueno hay cierto límite decidí a la Villa Mariana él ha pues no se le trató bien la pregunta que se le hicieron en el juicio las alusiones a ella los informe los alegatos en el Tribunal de Jurado debido a que no se quería cuestionar su testimonio sobre todo en relación con lo que era la forma de lavar la toalla donde se encontró el ADN no olvidemos que los restos de ADN que según el Instituto Nacional Toxicología pues esa muestra que los restos de este señor Medina en esa toalla eran por transmisión directa era la prueba principal tanto del Ministerio Fiscal como de las acusaciones particulares ya había que poner en duda las explicaciones marinera de cómo lavaba su toalla lidera con detergente lejía de una forma que no tenía otra explicación de que hubieran pero el sigue allí restos de ADN del señor Medina más que aquel día aquella noche pues estuvo Eli

Voz 1 03:18 el abogado que esperan mañana del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Voz 4 03:22 pues nosotros tenemos mucha esperanza en que estimen nuestro recurso por eso yo solicité esta vista eh no lo hicieron y Ministerio Fiscal ni la defensa ha sido estimada porque eh yo como abogado de la acusación acusaciones particulares quería exponer ante el magistrado de la Sala de lo Penal el Tribunal Superior de Justicia e los motivos que no han llevado a presentar este recurso principalmente la falta de motivación si de explicación por parte del Tribunal del Jurado en suelo elementos de convicción para declarar no culpable al señor Medina cuando había más de sesenta pruebas testificales y periciales ir veinte tomos de prueba documental con unos informes técnico de alta calidad tanto de la Guardia Civil como de mucho perito que todos situaban concluía que el único culpable era es que era además el único acusado y esto es lo que queremos mañana transmitirá al tribunal y esperamos que sea timón otro recurso para que se anule el veredicto de la sentencia hice repita o un juicio que condene al señor Medina

Voz 3 04:27 Varela estas es mejor bueno estoy nerviosa

Voz 1 04:31 normal un abrazo muy fuerte de Mariano en la en que todo lo que todo vaya bien y que recupere es el derecho a vivir donde tú quieres