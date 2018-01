"El nombre de mi hijo es en honor a la enfermera que hace 20 años me dijo: el trasplante de tu marido ha salido bien"

Voz 1

00:00

me llamo Desirée el seis de junio hará dente años que a mi marido Juan pues de trasplantaron hicieron un trasplante renal Juan llevan enfermo desde muy pequeño ha Nos conocimos eramos novios su riñón riñón donado empezó a fallar un fin de semana lo llamaron para volver a casa tantas estando ya apartada mientras mis suegros hablaban con los médicos una de las enfermeras se acercó y me dijo con su catalán Carme me lo odioso tú quieres la Anaya del Joan y me dijo me preguntó si quería haberlo salió del edificio estaba sorprendida no sabía donde me llevaba hice paró durante un gran ventanal llamó al ventanal corrieron las cortinas yo pude ver a mi marido que a pesar de estar todo intubado estaba sentado ya incorporado en en su cama de del hospital sabía que en vez de ese momento que que todo iba a funcionar bien que nuestra vida había cambiado la vida no ha cambiado yo tengo un niño de trece años que en homenaje a la enfermera que me dijo el nombre de mi marido en catalán Joan Mi hijo se llama Joan un homenaje a esa enfermera es un homenaje al equipo médico es un homenaje a la gente que investiga es un homenaje a todas esas familias familia suyo se trunca subida pero da la vida a otra persona de devuelve un hijo a una madre le devuelve un marido aún esposa un padre a mi hijo