Compartir un vídeo sexual debe tener más repercusiones que la simple responsabilidad moral

Voz 0958 00:00 la profesora Marlene Bin Wim dijo hizo ayer a Carles Puigdemont decenas de preguntas decenas y decenas preguntas a las que que muchos hubiéramos querido hacerle preguntas a las que es evidente que esta costumbre

Voz 0801 00:18 ah

Voz 0958 00:18 su intervención duró algo así como doce minutos todo fueron preguntas las hizo bien atinada mente porque la profesora o a quién vamos a escuchar a continuación sabe de lo que habla es una de las mayores expertas del mundo y la Unión Europea en la relación entre el derecho entre la ley y los derechos políticos es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Copenhague directora del Centro de Política Europea ha publicado decenas de artículos sobre esos temas participan diversos equipos de investigación sobre derechos soberanía política ha escrito seis libros sobre sobre soberanía derecho europeo el último de los cuales se va a publicar en en inglés en la Cambridge University Press Isère titulará el imperio de la ley o la política en la Unión Europea y que que interrogue interrogaciones interesante el imperio de la ley de la política hemos visto que preguntar es su forma debatir y que además resulta muy eficaz vamos a escuchar algunas de las preguntas que ayer le hizo la profesora ven a Puigdemont empiezo preguntándole por cómo definía la democracia

Voz 1 01:16 porque en la democracia no es también la Constitución no habría que respetar la Constitución

Voz 0801 01:21 también le hizo a pregunta sobre su comportamiento político

Voz 1 01:25 sin apresurarse a hacer un referéndum declararla el mismo día con la mitad del Parlamento marchándose hay boicoteando los no es eso en su opinión un comportamiento también muy provocativo que no hace sino tensar aún más el debate

Voz 0958 01:43 preguntó sobre su comportamiento personal en el denominado proceso

Voz 1 01:47 a su estilo en la forma que usted ha conducido todo este proceso no contribuyen a polarizar la sociedad española y el debate catalán solo hubo un cuarenta y tres

Voz 2 02:00 ciento de la población que fuera a votar depende

Voz 1 02:03 ciencia no tiene eso un impacto en la legitimidad ese voto para ustedes

Voz 0958 02:10 insisto en que es mi intervención larga llena de preguntas cuarenta cincuenta de pregunta también sobre el futuro de Europa

Voz 1 02:17 es esa su visión romper Europa en cien doscientos estados los que usted quiera que sean limpios en el sentido de tener una sola identidad es eso lo que quiere por eso lucha lo ello estoy muy preocupada y comprendo que la Unión Europea está muy muy nerviosa con esta misión suya

Voz 0958 02:36 hizo saber la profesora sobre el origen de ese afán separatista

Voz 1 02:40 sabe de dónde sale esta urgencia de la independencia de donde nace que ellos se Cataluña es la región más rica de España son ustedes unos mimados quieren deshacerse de todos los pobres

Voz 0958 02:56 sí sí

Voz 3 02:58 atentos a la primera

Voz 0958 02:59 las respuestas de Carles votaban la conversación que vamos a establecer que queremos establecer para comenzar esta ahora tiene que ver con el nivel con con el debate tienen pero no vamos a debatir vamos a hablar sobre el nivel de los debates atentas a la primera respuesta queda Carles Puigdemont después de doce minutos de preguntas

Voz 3 03:16 usted comenzó su intervención diciendo que no es una experta en asuntos internos de España estoy de acuerdo con eso

Voz 0958 03:28 aplaude que la primera su respuesta sea negar el conocimiento

Voz 3 03:32 de quién está delante recuerden una de las mayores especialistas de Derecho europeo que existe en la actualidad bueno que después ese primera intervención

Voz 0958 03:41 es a lo que Puigdemont denomina

Voz 3 03:43 hechos se miran los papeles si tiene razón España es una democracia sin ir a los papeles pero tiene usted que mirar la realidad los hechos sabe que en las últimas elecciones curiosamente las autoridades españolas prohibieron una pancarta que decía solamente democracia hoy

Voz 0958 04:07 pues estos son los hechos que no coinciden con la realidad por cierto porque habría que decir que esa pancarta fue la Junta Electoral Central quien decide quitar una pancarta que hacía alusión también a los presos políticos en temiendo que ejercería en un proceso democrático que debería estar lejos de cualquier interferencia en este caso política esto ocurría ayer nos lleva a pensar con dos de los mejores cronistas de estos tiempos en el nivel del debate político Sergio del Molino Nacho Carretero están compuestos en un cincuenta por ciento por curiosidad luego tiene una parte grande de delicadeza

Voz 0801 04:38 y amor por su oficio es un poco la composición luego agua como como el resto lo demás

Voz 0958 04:44 algunas noches menos agua hay más otros líquidos pero bueno eso ya también depende de cada uno Sergio del Molino abandonado su hogar zaragozano está hoy con nosotros en Madrid esto es toda una novedad pero ha venido para irse les lo de Groucho Marx vengo para decir que me voy con estas si bien medido qué tal todo muy bien muy bien has marítimo esta tarde vas a Colombia me voy a Colombia mañana se High Festival de Cartagena de Indias si todos menos trabajar cualquier cosa bueno sí

Voz 0801 05:11 es una pero también es decir es que es cansado esto es estar siempre ahí Enrique es tropicales de gira tomando mojitos Nacho Carretero esto esto es el link trabajado en que no habrá pagando los festivales de Sergio hemos escuchado a buen estamos intentando localizar a la profesora nos gustaría hablar con ella Hay hizo todo en cuanto a nivel de debate

Voz 0958 05:36 en cuanto

Voz 0801 05:36 al ser capaz de responder oportunamente las preguntas

Voz 0958 05:40 tú decías antes cuando antes de que empezáramos el programa teníamos un rato ya tiene fondo son preguntas que todo el mundo se ha cuestionado pero lo difícil es ver cómo se pronuncian delante de de Dakar después de mano Che yo creo que estas preguntas

Voz 2 05:53 de que la profesora yo a decirle escupía la cara de planteaba aquí ya Ansa ya han sonado es lo que pensamos muchos es yo creo que la profesora daba una palabra clave que es identidad y les preguntaba hasta hasta dónde estás dispuesto para consolidar la identidad catalana eh yo creo que hay tocarla lo que es el quid de esta cuestión le de que es una pulsión que es un sentimiento que es nacionalismo que es necesitas consolidar tu identidad en forma de Estado al precio que sea el precio de homogeneizar tu población al precio de saltarte la ley porque porque necesitas consolidar tu identidad porque necesita ser un Estado porque porque no está siendo respetada porque vives mal porque estás oprimido en realidad no hay respuesta de hecho Puigdemont no da respuesta tampoco creo que el independentismo catalán la de porque esto es una cuestión sentimental en realidad si empiezas a escarbar y pones todos los argumentos encima de la mesa la respuesta a final de Lim venden del independentismo es porque yo me siento catalán quiero consolidar mi identidad y por tanto de repente nos encontramos a un callejón sin salida en el cual esa pulsión queda fuera de un argumento de un debate más o menos racional o válido y yo creo que que por eso pus de Mon volvía a lo mismo a apelar al sentimiento apelar a un detalle y sobre todo a intentar invalidar

Voz 0958 07:18 el discurso está profesores que usted pero lo invalida a través de conocimos decir que usted no conoce cuando su discurso tiene que ver con el sentimiento con lo cual es que están hablando de dos cosas absolutamente distinto

Voz 0801 07:27 es que es es un es un resorte muy habitual que hemos visto todos los que hemos intentado debatir sobre sobre estas cuestiones con independentistas catalanes no hay debate en un momento dado esa aunque empiezas a plantear el debate en un momento dado se cierran en banda con el argumento de que tú no conoces esto no eres de aquí no sabes no tienes derecho a hablar casi qué es lo que creo que a todos los que estamos en esta mesa nos lo han dicho en alguna ocasión no no no te invalidan como interlocutor y eso es una un un resorte ya que casi sin voluntario como un acto reflejo en el que utiliza al principio como para autodefensa no es como el porque has pin sacándolo los pinchos entonces yo creo que están muy habituados a eso y en España pues creo que se les ha consentido mucho no no se ha planteado no ha habido una resistencia a eso es decir bueno todos tenemos derecho a debatir vamos a debatir no habido foros ni ha habido puntos de encuentro donde los interlocutores a reconozcan válidamente aquí en España creo que hay vivimos en Burguillos

Voz 0958 08:30 claro son burbujas de propaganda totalmente Busby son casi como papel burbuja donde las ideas te protegen de la realidad vamos todos envueltos en papel burbuja causó con mis ideas

Voz 2 08:40 pero cómo es su parte de algo que es crisis Miguel

Voz 0958 08:42 ay mi sentimiento procesar de ahí no dan era la sensual

Voz 2 08:45 que tampoco le importa mucho y en general a a los in a cierta parte del independentismo que no todo a cierta parte tampoco le importa mucho lo ocurrido ayer como no sé si recordáis hace unos meses Jordi Évole también le hizo una entrevista Push the money le dio bastante caña ahí en varios momentos lo dejó sin no perdonó en era era era no sé si lo dejaba sin sin

Voz 3 09:08 sin argumentario racional

Voz 2 09:11 tampoco parece importarle mucho es que vuelvo a lo mismo al final esto es una cuestión sentimental yo bueno las cuestiones sentimentales y tribales y de pertenencia a la respeto claro que sí lo que ya me empieza a chirriar es que estás dispuesto a hacer ya sacrificar por consolidar esa identidad y parece que de pronto hay una parte del independentismo que está dispuesto a a muchas cosas que quedan un poco de miedo por dentro saltarse a la mitad a la otra mitad de sus conciudadanos cuando hablas de lo tribal justifica

Voz 0958 09:39 muy bien en el himno de él cuando dice nosotros somos los que debemos Black Mirror en su propio himno y bueno pues se cebara están hablando de fútbol todo eso queda delimitado ahora ya antes no que se cambiaban en las calles pero todo eso queda delimitado en un partido de once contra once y nosotros somos nuestra identidad pasa por ser los que odiamos a los de enfrente bueno pues para el fútbol y esa cosa que para eso está el fútbol claro pero cuando habla

Voz 0801 10:03 en días así es inmune a cualquier crítica es inmune a cualquier planteamiento que te venga de fuera porque tú ya te has creado esa coraza entonces da igual sea lo rechaza dice usted no entiende ya está con con eso de cara como tu discurso sólo se plantea de cara a tu incondicionales y de cara tu tribu te da igual la imagen que proyecta fuera de ella pues da igual es inmune te puede venir la enhorabuena a Martí arte a preguntas que te que te da igual osada caer en hueco hay que informarle

Voz 0958 10:32 tienen que saber ustedes que esta sección la hacemos ya con un coche en marcha en la puerta de la radio a quienes vamos a subir entre unos momentos que es la única forma a hacer una sección a estos dos medianamente razonable antes de subir al coche Tom Pearce

Voz 2 10:44 es que es muy típico

Voz 0958 10:46 a un juicio sobre todo los americanos

Voz 2 10:49 ya lo el abogado no tiene un argumento válido empiezan a hablar de otra cosa indignarse utilizar palabras largas es un truco que ya viene de la historia perfeccionado en los juicios de los alejarse de las razone acercarse al sentimiento y habla de otra cosa

Voz 0958 11:05 sinceramente enfrente de eso ponemos al ministro Fabio diciendo que vamos a escuchar el boletín vamos a procurar que no pueda entrar ni en el maletero del coche pensamos que se trataba desde que volviera ahora resulta que en fin todo es bastante extraña así que nos vamos a ir en coche aquí no vamos a subir un poco las películas es Thelma y Louise cinco eh bueno no no tenemos diez y veintiséis minutos una hora menos en Canarias escúchame

Voz 4 11:37 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0958 11:40 contento el más grande que hay en vosotros os detrás va

Voz 5 11:44 le pedimos si deja en esta tierra me ha pillado el dedo bancos asumido arranca Barranco ya

Voz 0958 12:04 venga que no lo haga

Voz 7 12:09 déjalo pasar pasar pasar exacta para siempre para el grande

Voz 8 12:22 he subido aquí algunos conductores grabaron y que terminó con la detención de un conductor temerario en Murcia después de ser identificados por la Guardia Civil el detenidos de nacionalidad española tiene cuarenta y tres años y ha sido condenado por el juez

Voz 0958 12:33 doscientos cuarenta y cuatro días sin poder conducir y cuatro meses de cárcel que no cumplirá sin dos años no cometa ningún delito lamentablemente no hablamos un caso aislado se según datos datos de la Memoria de la Fiscalía los procedimientos abiertos por conducción temeraria han aumentado en los últimos años hasta un veinte por ciento la gente conduce la carretera ese segundo día que hablamos esto como en Mad Max que tener mucho cuidado como conduzca uno y las condiciones en las que lo hace y las condiciones de la carretera la gente conduce tremendamente mal

Voz 0801 13:06 bueno yo creo que esa es la imagen que tenemos todos los a conducimos no que todo el mundo lo hace fatal menos nosotros novio el mundo va así

Voz 5 13:11 pues es la verdad es que es la verdad dijo

Voz 0801 13:15 entonces además te pones como como un energúmeno yo me pongo a veces como energúmeno también es verdad cuando cuando veo que me pasan a doscientos por hora cuando veo alguna pifia alguna y en fin alguna barbaridad al volante el habrá que saca lo peor de mí en el coche no eso eso es verdad yo no tengo que controlar pero yo creo que además los mecanismo de adrenalina no de supervivencia que te te saca lo lo más primitivo de ti pero yo no creo yo no creo que en España hay gente es verdad me serán barbaridades y se ven Isabel agresividad pero no creo que España sea un país donde se conduzca especialmente mal ni seamos especialmente incívicos y cualquiera que haya viaje en un poquito en fin yo recuerdo con terror pero con auténtico terror un viaje por China en carretera a trescientos por hora que que no sé cómo estoy vivo porque ahí sí que de verdad es es todas las barbaridades que te puedas imaginar juntas las hace el mismo conductor en cinco minutos todo todo lo que puedas hacer mal todo lo que puedas hacer de comportamiento suicida de de de en fin de ir por la cuneta de saltarte cualquier tipo de de Llano de normas sino de de sensatez mínima al volante ahí lo ves no en Sinaí y bueno yo creo que hay funcionar en un sistema como de caos absoluto y en España tenemos el tráfico más o menos ordenado y hay más o menos las sanciones más o menos funcionan

Voz 2 14:35 esto siempre es con qué lo compares no es efectiva efectivamente en España si lo comparas con

Voz 0958 14:41 sí

Voz 2 14:41 con Suiza o con Alemania pues es un caos pero sí aquí también la vida y el trabajo me ha llevado a países que dejan al tráfico de Madrid como si fuera el Ballet de San Petersburgo de coordinación y armonía Player

Voz 3 14:54 de acuerdo en el llamado tercer

Voz 2 14:56 el carril que yo le ya ocurre en muchos países es que en carreteras de doble sentido pues alguien decide adelantar se puede adelantar en cualquier momento y momento que este es adelantando porque los coches que vende frente se abren los que venden entraba también se abren hice forman tres carriles por los cuales adelantan o terminar el Ayuntamiento vuelven a ser dos carriles y esto ocurre en casi todos los países del mundo o mismo siempre que he estado en África por ejemplo allí de noche las luces cortas existen alguien debería decirles que existen las cortas pero no todo largas vas completamente deslumbrado no no existe ningún tipo de norma me viene a la cabeza ahora el hace unos años yo estuve en Ruanda ahí Nos llevaba porque son países que ya no puede conducir hay países que aún puedes conducir pasándolo mal mal eh recuerdo estaré en Chipre que además tienes que el volante a la derecha conducir por la izquierda por la autopista en la República Turca del Norte de Chipre por la autopista de repente un paso de cebra hemos visto treinta o paso de cebra un paisano cruzando frena iría hay tienes que decir te lo pasas mal tú pero hay países directamente en los que no puedes con un tiro recuerdo en Ruanda que no llevaba un chiquillo al volante que estaba subido al volante porque no llegaba el volante iba torcido para que el coche fuera recto iba cada vez que coge un bache se en el maletero las gallinas yo lo pasé realmente mal es cuando te juegas la vida te juegas la vida en las carreteras de esos países mucha gente habla de los reporteros que se juegan la vida ICO Gestesa avioneta y yo siempre digo sí sí pero sobre todo tuve que ir por carretera de un punto a otro y ahí es donde te juegas la vida en este tipo vamos a

Voz 0958 16:31 vamos a conocer la opinión de Iván Prieto Martínez que es presidente de la Asociación Española de Psicología el tráfico y la seguridad vial Iván buenos días o la buenos días conducimos mal bien claro tiene que ver con la comparación de la que hablamos hace unos segundos pero porcentaje general conducimos bien en nuestro país

Voz 9 16:49 conducimos bien si hasta que el estrés no supera Hay y no sabemos gestionarlo

Voz 0958 16:54 y entonces ese incremento de un veinte por ciento en los casos de conducción temeraria

Voz 9 16:59 pues sí el incremento puede ser debido a distintos perfiles de conductores puede ser porque el por ejemplo está el el conductor impaciente que no soporta el tener que esperar fueron rojo por ejemplo está el que choca contra la lucha de poder es decir el por ejemplo el el lo que vimos la semana pasado hace dos semanas lo que avise puesto como la introducción del programa eso puede ser una lucha de poder y luego está también el conductor ha arriesgado el que mezcla con la conducción alcohólica Hydro gags

Voz 0958 17:31 pero eso se sigue dando que en el año dos mil diecisiete no hablo ya de la gente que no se ponen el cinturón sigue sigue dando gente que independientemente de las advertencias conociendo los resultados sigue subiéndose al coche

Voz 3 17:43 drogado bebido sí porque

Voz 9 17:46 es decir yo soy consciente de que eso es una conducta peligrosa pero soy consciente de que es una conducta peligrosa en los demás yo hace muchísimo tiempo lo convertí en una conducta segura aún sabiendo que era peligroso es decir yo por ejemplo en los cursos de puntos explico eso qué es lo que ha sucedido a nivel cerebral para que lo que en un principio una conducta totalmente peligros hay que jamás hubiera llegado a imaginar que pudiera llegar a realizar hoy lo haya convertido en una conducta totalmente segura estoy plenamente convencido de que jamás me va a suceder algo claro yo cuando explico eso digo que aquella persona que lo lleva a cabo lo consideraba una conducta asegura yo que lo explico desde fuera y que no soy ellos conduciendo es una falsa conducta segura pero al final el conductor de de calle el conductor que que ha convertido esa conducta peligrosa en una falsa conducta segura para él es una conducta asegura él considera que tiene la capacidad de conducir en esas circunstancias

Voz 0958 18:41 en cuanto a la agresividad porque es verdad que el coche es casi una terapia una burbuja que nos aisla del entorno donde uno puede desde meterse el de All analiza gritar insultar al depende cómo vivimos en una especie de aislamiento social que nos permite ciertas licencias a qué se debe la agresividad

Voz 9 19:01 presidida por ejemplo puede ser porque una vez que tú socialmente cuando estás en la calle eres iban Prieto o eres Toni o eres Antonio esa persona tiene que está que que tiene que mantener una una norma social es decir tú eres una persona con un nombre con un apellido yo una persona física real que tiene contacto con personas reales en el momento en el que tú te metes en un vehículo eso deja de existir te conviertes en algo distinto te conviertes en algo en lo que te sientes protegido en lo que esa no saben quién eres es anónimo eres anónimo rápidamente el coche también te da lo que tú no tienes en la calle no puede salir rápido con el coche automáticamente puedes realizar cualquier tipo de conducta ya automáticamente en un segundo has desaparecido nadie nadie sabe quién eres en la calle sí

Voz 0801 19:48 fíjate en mi barrio hace poco ordenaron el tráfico de un carril bici en un bulevar desde ex de Zaragoza iban a Vigo conduce a dejar los coches hace poco pero estamos todavía acostumbrando al tráfico se han abierto un carril bici han quitado un tener un carril de circulación y entonces claro ha montado un pequeño atasco porque todavía hay mucho volumen de tráfico además una amiga me decía el otro día que que en ese sitio donde hay un carril bici había un se le cruzó por delante un ciclista que iba por la calzada no por el carril bici no entonces dice me puso hay yo iba diez y entonces empecé a decir ojalá que atropella en ojalá te atropellan yo la dije pero te das cuenta de la proporción rabia tú porque te está haciendo esperar e ir a veinte por hora durante dos manzanas tú lo estás deseando una muerte dolorosa es decir a alguien que lo único que te está haciendo es perder treinta segundos de tu tiempo no

Voz 5 20:40 esa es la proporción incomodando en las el que va más rápido que tú eso

Voz 0958 20:45 loco el que va más lento es torpe un torpe

Voz 10 20:48 bueno ahí te también yo creo que es repartida entre los de coche lo de bicicleta también moto

Voz 2 20:54 nosotros de bicicletas ven hoy en día con además

Voz 10 20:56 la gente muy cabreado montaba una bicicleta no tiene tanto que ver con el coche ni el vehículo tiene es mentalidad de tráfico yo le preguntaría

Voz 2 21:04 van si es beneficioso hacer propósito yo cada vez que cojo el coche en Madrid porque aparte Madrid me pone especialmente nervioso hago propósito respiró hondo digo venga hoy no me voy a enfadar pase lo que pase me suele durar un semáforo no pero no sé si si es un ejercicio que hay que intentar hacer claro totalmente o sea ahí está

Voz 9 21:23 marcando estás intentando poder gestionar correctamente una situación de estrés que vas a vivir si tú te dejas llevar por por la por el estrés y no lo gestionó correctamente es cuando vemos a un conductor impulsivo a una persona con una característica por ejemplo que es intolerante es decir al final aparece la baja frustra osado la baja tolerancia a la frustración también entonces todo eso hace que lote ya esa explosión es lo que hace que que tengan las conductas que tengo

Voz 3 21:53 tiene algún tipo no sé si la respirar

Voz 0958 21:56 siempre pero tiene algún tipo

Voz 3 21:57 cómo podemos hacer para no caer en las garras

Voz 0958 22:00 de esa agresividad esa frustración esa mezcla de

Voz 3 22:03 de violencia pasiva ella es una forma de evitarlo quedar en casa no es la solución porque luego al final el tráfico está en tu día a día ahí es donde prácticamente pasa es la gran mayoría del tiempo porque a aquellas personas que utilizan el tráfico como vía o sea como en su trabajo diario está el trazo

Voz 9 22:22 como al final no se pueden quedar en casa pero

Voz 3 22:25 tienes que ser tolerante tienes que saber que la otra persona no está haciendo algo contra lo que quiera hacer algo contra lo que pasa es que la otra persona está respondiendo pues porque está respondiendo de esa manera el hecho de que la otra persona responde de esa manera no es algo contra lo que pasa es que te lo llevas a a algo que te están atacando y cuando te sientes atacado a atacar

Voz 0801 22:43 no es personal no está nada nada personal

Voz 0958 22:46 aquí Iván Prieto Martínez presidente de la Asociación Española de Psicología tráfico y la seguridad vial Iván muchísimas gracias gracias a otras bueno vamos a hacer una pequeñísima pausa enseguida volvemos íbamos a las de diálogo de lo que no somos yo creo que conscientes qué responsabilidad tenemos cuando no siga algo al teléfono móvil es un contenido inapropiado tenemos algunos casos precisamente no llegan los de Europa Pere de Dinamarca situaba el epicentro informativo sobre qué hacer cuando te llega un vídeo con contenido inapropiado atentos que que la Justicia actúa por más que parezca que solamente somos receptores de algo cuidado Ojo cuidado

Voz 5 23:24 enseguida hablamos eso

Voz 0958 23:29 hablamos ahora de una noticia que tiene que ver con la difusión en las redes sociales debidos de agradecer sexual protagonizados por adolescentes según hemos podido saber ni jóvenes fueron demandados en Dinamarca por haber difundido a través de Facebook vídeos que muestran a dos adolescentes de quince años manteniendo relaciones sexuales los documentos fueron difundidos en la red social entre dos mil quince y el otoño del mes pasado compartidos por unos ochocientos chicos y doscientas chicas la mayoría de ellos en edades comprendidas entre quince y veinte años la policía ha anunciado que ha emitido demandas contra cada uno de ellos mil jóvenes demandadas himnos preocupa porque no sabemos cómo cómo actuar la gente no es consciente para pensar por un momento que lo que es responsable de lo que haces con tu teléfono móvil que cuando compartes algo como en este caso es responsable de lo que de lo que estás haciendo que sean adolescentes sin adulterar eres responsable con el contenido que llega tu teléfono móvil estáis en esos grupos de gente que Hermandad mandan cosas entre comillas inapropiadas

Voz 2 24:31 yo creo que preocupante Hay pero muy buena noticia porque yo

Voz 5 24:35 así ha sido ha salido a saludar es un grupo de amigos que te manda fotos

Voz 2 24:41 la iba a ello es verdad que que que no se ha habido como muchos años de que si no va contigo sino lo hiciste tú y de repente claro claro que están grupos que de repente llegaba es una chica o se levantaba la camiseta no sé qué pero era un vídeo obviamente que no era un vídeo profesional que era de alguien que se lo habían filtrado yo siempre he pensado que al final eres parte de estos si tú reenvía sexto eres parte de esto y eso era una responsabilidad ética pero no había consecuencias era si tu conciencia de lo dictaba hay sigue siendo un poco así por eso digo que me alegra mucho que en Dinamarca haya pasado eso por lo menos para que la gente además de la ética de la poca ética pues se plantee que no que es que eso es delito porque estás contribuyendo y por supuesto que cada uno de los que ha reenviado y comparte de esos responsables por supuesto que sí

Voz 0958 25:31 mamá dile bandas si hay implicados menores sobre

Voz 0801 25:33 sí además hay que recordar que en España la Ley de Protección a Menores especialmente restrictiva es muy proteccionista con con el menor y cuál

Voz 11 25:41 quiera que le llegue y que vea

Voz 0801 25:44 es el contenido pornográfico que sea que impliquen el cual aparezcan menores de edad y está siendo partícipe de un posible delito es decir que hay que sino denuncias inmediatamente puedes tener realmente problemas no hay yo creo que que más allá de las consolidar épicas hay hay una responsabilidad por supuesto yo creo que penal cuando cuando hay menores de edad en metidos luego ya ella aparte aunque no sean menores ya con jóvenes es verdad que se funden muchos

Voz 2 26:16 la cuide Martino una intimidad de un vídeo robado aunque no sea menor de edad claro porque quién le llega dice yo no sabía qué es

Voz 0958 26:24 es menor de edad de los vamos a salir de dudas hablando con Carolina González que es la Community Manager de arroba policia con que tenemos la oportunidad plantear pues muchas estas cuestiones de las que no sé si somos conscientes no hemos negado preguntarnos realmente por la gravedad de algunos actos Carolina buenos días yo creo que uno de principales no es que no somos ni tan siquiera conscientes de que estamos haciendo algo que por ejemplo Dinamarca conlleva una demanda que es un delito

Voz 1319 26:51 yo creo que sí y además a partir de no analizar esa posterior difusión de impidió sino añadir para noticia que estabais comentando en la que hay implicados menores y no sólo en la realización de ese vivió sino en su difusión en la mayoría de los de los detenidos por difundir el servicio son también menores yo creo que debemos de partir desde desde el inicio que es educar a nuestros hijos a nuestros menores en unas pauta asegura no sólo en el entorno familiar sino también en el entorno escolar nosotros estamos presentes la Policía Nacional está presente en colegios de toda España dando pautas asegura que el uso de de redes sociales explicándole que puede ser delito y que no evitar ser tanto víctima como como verdugo en las en las redes sociales y establecer un clima de desconfianza entre personas no que sobresee padres y de policía para qué los menores y será momento tienen alguna duda o se sienten víctimas de de algún delito relacionado con con su privacidad con su intimidad pues sean capaces de denunciarlo a la a la policía partiendo ya de de esta premisa de intentar educar a nuestros menores que son el futuro en esas pautas es segura pues sí efectivamente nos encontramos ante ante un tipo penal que castiga casi todo tipo de conductas que están relacionadas con la pornografía infantil desde la producción la venta a la distribución con lo que de el compartir y participar en esa difusión de pornografía

Voz 0958 28:20 es habitual que la policía en España se encuentre con vídeos de carácter sexual compartido pues es es habitual el caso que contábamos de Dinamarca aquí

Voz 1319 28:28 cada vez es más habitual que a través de estar de adolescentes sobre todo pues empiecen a compartir ese tipo de de brillos en que a veces es más habitual también una práctica que es de la denominada al ser útil de que nosotros alertando de los riesgos que puede conllevar lo que posteriormente puede ser la extorsión que caminar en con con difundirse tipo de contenido sexual situar en ese momento que es tu tu pareja o el amor de tu vida he luego pues puede traicionar te difundirlo entre un grupo de amigos nosotros recomendamos se siente muy prudentes en tu privacidad no difundir ese tipo de de contenidos de hecho tenemos unos canales habilitados para para estar denuncia un notificación de este tipo de contenidos

Voz 0958 29:19 por ejemplo lo digo por poner casos concretos me llega un vídeo es un delito la grabación de vídeos como el que estamos hablando si los protagonistas son menores de edad aunque ambos consientan oración porque en la difusión de estas imágenes también está el consentimiento el consentimiento de quién protagoniza el vídeo parece en algunos casos no sé si evidente pero está ahí eso sería también ilegal

Voz 1319 29:41 si a nosotros nos llega vivió de de estas características lo que tenemos que hacer es inmediatamente en notificarse lo no no contribuir a su a su difusión porque estamos dando lo más más puro entidad y comunicárselo a la policía bien con una denuncia formal en cualquier dependencia de de Policía Nacional adjuntando pues ese testimonio gráfico que no está que nos ha llegado o bien a comunicarlo a través de los canales que tenemos habilitados que por un lado es el Mail de denuncias punto pornografía infantil arroba policia punto es o en nuestra web que es tres W es policía punto es barra colabora php entonces nuestros agentes de enseguida me analizarán ese contenido para ver si detrás de él hay pues alguna vez de pornografía infantil o para evitar su difusión a través de las redes

Voz 0958 30:29 Carolina hasta dónde pueden llegar las penas en España por difundir este tipo de vídeos

Voz 1319 30:33 bueno pues este tipo de de contenido de vídeos y fotografías en la en la que participen en menores de edad o personas discapacitadas especial protección pueden y con penas que van de uno a cinco años o incluso llegar hasta nueve años si existe alguna grabación como puede ser que sean menores de dieciséis años o que sea especialmente a degradante o vejatorio o un ascendiente o profesor

Voz 0958 31:00 me parece que tenemos que tenemos mucho trabajo pendiente Carolina el lo que sobre la la concienciación en la transmisión del programa contrajo qué hacéis en los colegios en distintos entornos es fundamental para entender la magnitud de todo esto

Voz 1319 31:14 efectivamente yo creo que la formación y la educación de nuestros menores incluso también en el entorno escolar que también vamos a hablar pues pues con las asociaciones de padres y madres con los profesores para entre todos establecer lazos concienciarnos de de hasta dónde debemos de cuidarlo esta entidad donde ya está el peligro y el delito

Voz 0958 31:37 pues a Carolina González convivir y Manager de arroba policía muchísimas gracias a todos mucho cuidado y mucha mucha didáctica entonces empezará a entender que es una forma de relacionarse en ocasiones muy perniciosa para conciencia saques son Tarso

Voz 2 31:52 Lage son personas que muchas redes como es la pantalla aparece como que sólo eres una pieza más que lo va a reenviar al final me de estar fastidiado la vida alguien yo creo gay necesito en poco más de conciencia mil jóvenes han sido iniciados en

Voz 0958 32:06 te marca

Voz 3 32:07 yo en general

Voz 0801 32:09 empatía es verdad que nos falta ya no sólo con eso sino con todas las cuestiones que tienen que ver con las redes sociales ver que efectivamente al otro lado hay una persona que que puedes estar contribuyendo a hacerle mucho daño no lo que para ti sencillamente es un un chiste un momento una una gracia o algo totalmente intrascendente pues puede estar provocando serios problemas que no son menores no totalmente incluso ya no estoy hablando ya no sólo del sexo estoy hablando en general desde desde vídeos que poner en ridículo a otros y de gente yo creo que ahí tenemos usamos de una forma muy

Voz 0958 32:44 ante y muy poco en práctica las redes sociales no bueno estamos pendientes

Voz 0801 32:48 tras

Voz 0958 32:49 ha supuesto la conversaciones la lo lo primordial estamos pendientes de Rafa Nadal mientras aguanta fenómeno pendientes de Rafa Nadal va uno uno un set enseguida retomarán el tercero y definitivo y lo podrán seguir seguramente aquí en la Cadena Ser que es a cinco sets no

Voz 5 33:07 muy bien para ver si estábamos a te para ver si el equipo está atento exactamente claro porque en Australia ahora está suele ser atendidos y si está creo que está haciendo pero sí parece que se está yendo el

Voz 0958 33:20 el pero todavía hace medio día no ahí no lo mismo está tan raro con estos tiempos modernos Sergio del Molino Nacho Carretero un placer Amigos hasta la semana que viene