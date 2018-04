Los cadetes juerguistas se convierten en símbolos

pues sí lo que les vamos a contener a continuación es casi la demostración de que el ser humano es capaz de lo peor de lo mejor el titular no es no sé no es no es para parar la rotativa no es para tirar cohetes pero en la historia tiene su interés ya verán un vídeo sexy lo es sexy lo digo yo pero claro eso depende de cómo uno lo mire un vídeo sexy de los cadetes de la Escuela de Aviación Civil de Biblia nos provoca un escándalo tremendo en Rusia

no sabemos lo que dice el militar ruso eso es así pero si ustedes vieran su cara de circunstancias lo comprendería en todo el ministro de Transporte Aéreo las comparó con Pussy Riot que recordemos que cumplieron penas de cárcel por bailar en una catedral ahí declaró el ministro de Transportes que ese iba a formar una comisión para investigar todas las circunstancias y las causas de este escandaloso incidente exhibieran como la tele rusa enfoca en primerísimo plano las condecoraciones en su pechera y los galones de las hombreras de su uniforme comprenderemos bien que lo que el Estado ruso quiere comunicar esto no es sólo una vergüenza para ellos sino que estas jóvenes promesas de la aviación rusa con toreándose así han cometido un delito

claro en efecto existe desde dos mil trece en Rusia una ley que castiga la propaganda homosexual con penas de cárcel y multas pero es que además siempre ha habido mucha represión contra los homosexuales en este país Tallin ilegalizó la homosexualidad en mil ochocientos treinta y tres tras la caída del comunismo muchos años después hubo unos breves años de tolerancia no social pero sí al menos política hasta la llegada de Putin sobretodo a partir del año dos mil se empezaron a suceder las agresiones a este colectivo culminando con la prohibición en dos mil once de la Marcha del Orgullo Gay que ibas de de Lars en Moscú y luego la ley de dos mil trece claro

Voz 2

04:16

divertido sí desde luego es la más exacto es la demostración de que la gente en Rusia como en tantos lugares está harta de que les digan lo que tienen que pensar es cierto que hay homofobia en Rusia pero también es cierto que esta civilización de los valores tradicionales que se ha inventado me amigo Putin no existe y si existe no es exactamente como él cree los vídeos de satisfacción no paran de surgir y puede que de no demuestran que los rusos han vuelto a de la noche a la mañana completamente gay friendly pero sí demuestran que como dice hoy masa Green en el New Yorker los rusos aún pueden formar conexiones horizontales a pesar del control que el Estado se empeña en ejercer sobre el debate público estos vídeos son al mismo tiempo una muestra de solidaridad con un grupo de jóvenes desconocidos que se han visto atacados por el poder y una demostración de la capacidad de la gente normal de organizarse y actuar conjuntamente sólo por eso creíamos que merecía la pena contar la historia rivales