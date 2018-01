Todos los alimentos son buenos, pero nos liamos al atribuirles superpoderes

Voz 1995 00:00 Arne es todo un fenómeno en el Reino Unido la más clara indicación de que algo anda mal en nuestra relación con la comida y con la ciencia de la alimentación no está todo bien ahí se hace llamar el chef cabreado tenemos delante a un hombre de mediana edad con gafas un aspecto bastante cordial incluso pacífico llegó ya diría aquí está el chef cabrear no lo sé parece normal no no lo sé nos va a ayudar a entenderle y que él no es entienda Nieves Lázaro que va a hacer las tareas de traducción hace Warner bienvenido welcome póngase un poco más cerca es funciona igual ahí que aquí si hay que hablar al micrófonos más sencillo sigue yo estoy cabreado estaba usted hoy enfadado

Voz 3 00:53 pues bien soy me encanta cocinar me encanta la comida a mí lo que me cabrea es cuando la gente hace una mala representación de la comida trata mal a la comida que hace que todos nos sintamos culpables por lo que comamos si me cabrea porque yo creo que hay que denunciarlo

Voz 1995 01:12 ah me estoy completamente de acuerdo voy a hacer una ronda de preguntas rápidas a una ronda rápida de preguntas

Voz 1995 01:23 la padezco pero hay algún alimento que puede que puede frenar o pudiera frenar mi futura alopecia

Voz 3 01:36 no que yo sepa no no voy a decir simplemente que no

Voz 1995 01:42 vale Anza ni puedo perder cinco kilos esta semana mejorando además mi ya de por sí extraordinario cutis

Voz 3 01:52 estoy bien no voy San Juan y cinco kilos en una semana más tanta una dieta que te ayuda a perder peso es muy exigente eso es lo que tiene yo no estoy diciendo que sea necesariamente ver si dejar de comer durante una semana ahí bebes agua vas a perder peso no creo que sea lo más sano que puedas hacer pruebas aprenden peso

Voz 1995 02:17 pero lo de cutis ves ahí estoy es dice la verdad es normal contamos la noticia hace algunas semanas es normal que Whitney Paltrow ofrezca en su página web una en la abatible para depurar tu organismo narrativa de café por ciento cincuenta dólares

Voz 3 02:40 no como Gwyneth eh lo dije muchas cosas en su página web creo que sea el mejor sitio al que acudir si estás buscando consejo nutricional una de las personas en su página web no sé si es él mismo el que tú te refieres se llama el médium información a lo espectacular dirigieron proviene de un fantasma que cuenta cosas sobre avances tecnológicos que van a suceder en un futuro entonces si vas a acudir a ese lugar para que te den consejo nutricional yo pienso que no es el mejor

Voz 1995 03:18 pero tres mucha leída del fantasma social a la batida no es bastante fantasma en fin Kasper vamos a hacer una pequeña pausa pero antes quiere hacerle una pregunta le estamos dando bien de comer en España está usted comiendo bien

Voz 3 03:40 este comiendo muy bien me encanta viajar a sitios y probar comida diferente yo lo que intento siempre es una cosa es muy diferente si cuando viajas está bien comer cosas que que que son buenas a nivel local así que sí estoy comiendo muy bien en España

Voz 1995 03:57 sí hemos perdido esa costumbre no dejaba las antiguas de ir a Egipto imagínate en la época donde no se conocían como ahora los amores y las cocinas bueno vamos a hacer una pequeña pausa nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque hoy les vamos a necesitar y seguimos hablando con el chef cabreado

Voz 5 04:15 con rigor las venas eh

Voz 1995 04:21 hablamos con un cocinero cabreado que está bien que los cocineros no es bueno para no cabrear Se para digestión bueno camino de pasado tú como están feliz como como dicho yo en que pertenezco al rango de gente que cuando come y le gusta mucho baila de gente como que se pone a cantar yo hago eso sí bueno he venido a iluminar Nos

Voz 6 04:47 hay mucha mentira mucha especulación

Voz 1995 04:50 con con algo que que es una necesidad y es lo que lo que nos alimenta lo que no ha energía entonces empezar a hablar de todo lo que él incluye en su libro me gustaría por actualidad comentar que el sábado pasado fallecía a los noventa y un años noventa y una castañas Paul Bocuse Paul Bocuse no nombre grande enorme que comía cantidades ingentes de comida bebía vino se entiende del bueno pues lo que no esperemos que sí se no será con una vida personal intensa mantenía tres relaciones personales simultáneas desde hace muchos años Siniora solamente el padre de la nouvelle cuisine sino el mejor ejemplo contra las dietas milagrosas no puede ser muy longevo y muy feliz

Voz 4 05:33 comiendo y bebiendo de todo estás de acuerdo en ello Vic ya en han de vivir Aubry Navy

Voz 3 05:45 sí yo creo que la parte más importante de la comida es como la utilizas en tu vida como disfrutas de ella tiene que ser una fuente de placer no una fuente de ansiedad yo no creo que este hombre tuviera demasiada ansiedad acerca de lo que comía simplemente disfrutaba de la buena comida y disfrutaba de la vida creo que eso es un mejor mensaje que el preocuparse constantemente por lo que estamos comiendo

Voz 1995 06:09 Ancelotti Warner el chef cabreados cocinero con una licenciatura en Biología hace cinco años Warner acudió a una charla sobre alimentación y salud las que participaban gurús de la Vida Sana esa gente de piel reluciente que tiene cientos de miles de seguidores en Internet y lo que vio allí le ofendió tanto que él mismo se lanzó en una cruzada contra ese tipo de de personajes creó un blog de a Michel bloques se ha convertido en la biblia contra la falsa ciencia en el campo de la nutrición porque si utiliza falsa ciencia en estos momentos en en en muchos entornos es muy fácil ahora detectarlo pero hasta hace bien poco esa falsa ciencia asociada al alimentación a campe a sus anchas nadie se ha parado a detener a esa gente

Voz 4 07:02 yo sentí que ya

Voz 3 07:07 denunciar algunas de estas cosas que estaban diciendo estás declaraciones falsas que hacían sobre la comida yo dedico mi vida a fabricar algunas de estas cosas que denuncian ellos así que rápidamente se hizo muy popular parecía que era el momento adecuado hay que mucha gente estaba esperando a que alguien denunciando este tipo de cosas así tras estas reglas tan estrictas que hacía que la gente se sintiera mal acerca de la de de su de es de lo que comía hay siguiera unas dietas tan restrictivas

Voz 1995 07:41 es lo que se ha llamado nutrir proyecciones que se entiende muy bien que la traducción no sé quién ha hecho la traducción pero enhorabuena es una fantástica definición vamos a escuchar un compendio de nutrir Poyet es

Voz 7 07:55 alguna vez ha subido a hablar de la desintoxicación naturaleza alimentos que como los protagonistas de los cómic tienen superpoderes diez alimentos que harán que rejuvenece estas diez años

Voz 8 08:07 muchos de los alimentos que tienes en toda la cena y que te prometen ser cien por ciento saludables no lo son ni siquiera en un cincuenta por ciento

Voz 3 08:17 pero esto antes de acostarte para eliminarlas

Voz 7 08:19 las abdominal en un abrir y cerrar de ojos

Voz 9 08:22 la vez que la nieta es la dieta para la que tu cuerpo

Voz 1995 08:26 tu cuerpo ha sido diseñado para la Leo dieta de todas las nutrido dieces que usted ha recogido en estos años cuál es tu favorita yo Duan

Voz 2 08:41 ya estuvo Gimeno TAS

Voz 3 08:46 está pálido dieta de la que alguien hablaba en estos momentos esa idea de que deberíamos comer cómo comían los cavernícolas en aquel momento y entonces tenemos más sano uno de los problemas es que si hablas con los antropología estas preguntas que comían en aquel momento ellos no tienen ni idea una cosa que sabemos que no les preocupaba a los hombres del Paleolítico era la pérdida de paso de peso y parece ser que la dieta Paleolítico tiene más preocupación con imitar la fantasía que tenemos de cómo vivían los cavernícolas y de imitar a Pedro Picapiedra que con lo que realmente comía en aquel momento es una especie de fantasía masculina de hombres que iban por ahí cazando mamut

Voz 1995 09:33 hombre es que eran los buenos viejos tiempos podías ir desnudo con una lanza en tu mano yo creo que toda esta gente habría que decirle que si crees en eso tienes que llevarlo hasta los límites asumen las consecuencias vive sin electricidad quita al Internet de casa empieza a vestirse con ropas que tú hayas cazado con el diario no me Ánimas de todas las veces que quizá es verdad que esa está además muy muy de moda habría dos seguimientos claramente diferenciados teníamos las cosas verdes como el Call el aguacate las Pirulí a la hierba de trigo y las cosas de origen remoto las semillas como elementos que de repente es incorporar en nuestra vida sin saber muy bien por qué con beneficios extraordinarios que no digo que no sea buena pero de repente se incorporan como alimentos milagrosos cuentos son poderosas supera alimentos

Voz 3 10:36 si lo supera alimentos no dejan de ser un alimento que tiene un grandísimo Departamento de Marketing no tiene nada especial son todas las comidas son buenas deberíamos disfrutar de comer verduras y frutas y de todo pero en el momento en el que les otorga superpoderes dices que tienen propiedades increíbles ahí es donde empezamos a meternos en un lío

Voz 1995 11:00 sí

Voz 3 11:02 en cosas exóticas muy caras poco asequibles al público general

Voz 1995 11:10 Pinto

Voz 3 11:11 en este sentido incluso

Voz 1995 11:14 eso no sé si tiene tanto edades como cualquier otra cosa exótica patatas

Voz 3 11:22 las zanahorias pero no suenen

Voz 1995 11:25 esto no no tengo que cruzar el mundo para ya no suena igual y aparte es barato cobrar diez euros por kilo de cebollas porque nos de kale sí como es una cosa que viene de otro sitio

Voz 4 11:39 claro la dieta el Kalina la paligorskita comentada la dieta

Voz 1995 11:43 de todos la teoría esas cenizas si al Kalina somos conscientes del peligro que corremos incluso ha habido gente ya charlatanes que en tan ingresado en prisión como es el caso de Oyón que ingresó en la cárcel el pasado mes de junio somos conscientes del riesgo que implica asumir una verdad que no está basada en nada más allá de una moda o un interés económico en vendernos algo

Voz 3 12:11 así cuando vemos una dieta sobre todo cuando la defiende una celebrity alguien de alto perfil asumimos que debe haber algo de evidencia detrás de eso cuando en realidad detrás de la dieta el Kalina no hay ningún tipo de evidencia lógicamente no tiene ningún sentido detrás de esa dieta existe la idea de que esta dieta va a cambiar el PH de tu cuerpo cuando no hay nada que tú puedas hacer o ingerir que cambie el PH de tu cuerpo y eso puede sonar a una moda pasajera estúpida de Hollywood pero en el lado extremo de esa moda es hay gente que dice que puede curar el cáncer y como bien dices hay gente hoy en día que está en la cárcel por haber inyectado levadura de pasteles a alguien iba a haber dicho que eso podía curarle de su enfermedad

Voz 1995 13:11 cuando ves esas imágenes en la televisión de alguien con una bata blanca generalmente a más utilizando la imagen potenciando la imagen sexual de la mujer mujer bella con una bata blanca diciendo te esto es comer pues ya deberíamos empezar a sospechar que quizá no no no no no es la forma correcta de de de trasmitir las ideas cuando veo por ejemplo en el supermercado

Voz 1995 13:38 debo pensar que me está mandando hasta ahora que era tan malo lo malo porque unos conceptos del Magris porque funciona también yo nuevas recita mejorar pero que me está dando hasta ahora me lo dices que era yo comprando esto diez

Voz 4 13:56 el marketing aplicada a la alimentación

Voz 4 14:03 a todo el que diga que

Voz 3 14:16 que haga declaraciones sobre lo que un alimento en concreto puede hacer por tu salud para curar enfermedades la ciencia nutritiva es una ciencia muy compleja es muy difícil llevar a cabo experimentos que te den resultados definitivos debido a eso el caso es que nos gusta mucho la fe te gustan los mensajes claros la gente que vendes certeza que viene y te dice esto con total seguridad te va a curar este síntomas y con mes de esta manera tu vida va a ser así esos muy atractivo pero en realidad deberíamos huir absolutamente de de este mensaje porque no está basado en ningún tipo de evidencia

Voz 1995 14:57 es es muy interesante y sobre todo es algo es nuestra necesidad de tono no parte de una voluntad haciendo de la necesidad de comer de comer bien disfrutar vimos un entorno tenemos muchas oportunidades y hacerlo bien vamos a intentar entre todos ponernos de acuerdo ayer tuvimos a un científico español que además nos trajo un invento extraordinario y hablamos de ahí en el mundo cuatrocientos veintidós millones de personas afectado por la diabetes no nos llevamos bien con el azúcar es evidente que esta sociedad ha desarrollado un modelo de ingesta de azúcar demasiado de extraordinario y eso no nos hacen ningún bien cuatrocientos veintidós millones de afectados por la diabetes eso es terrible estaría

Voz 1995 15:43 luego en la comida en quién no

Voz 3 15:51 no es difícil creo que el mejor consejo que os puedo dar es comer la mayor variedad de cosas posibles intentar comer en todo lo posible de todo comer verduras frutas sobre todo pescado graso pero sobre todo también no generar ningún tipo de ansiedad ni culpabilidad entorno a la comida