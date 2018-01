Joan Roca y Montserrat Fontané, en Madrid Fusión

Voz 0335 00:00 bueno pues estamos en la edición dos mil dieciocho de Madrid Fusión con dos de los ponentes más especiales porque estamos con con Joan Roca sede de Can Roca con su madre Montserrat apuntan eh hola los dos qué tal

Voz 0944 00:12 venga gracias muy bien muy bien contentas de devolver a la difusión si en esta ocasión tan especial y con esa potencia tan tan especial también no Serrats

Voz 0335 00:22 bloques Joan está muy acostumbrado a esto de los congresos gastronómicos en su caso cómo afronta esta charla experiencia

Voz 1 00:29 pero yo no yo no estoy acostumbrada pero bueno intentaré que me salga bien que nos va a contar que va a contar que voy a contar chistes lo tengo que contar de los que voy a hacer eso nosotros vamos a lo mejor cocinero

Voz 0944 00:50 vamos a hacer un plato muy sencillo aquí hace ella no vamos a encontrar todas las conexiones que hay en una parte importante nuestra que es esa parte de memoria pero sobre todo les hemos pedido que contiene algo muy sencillo que es una una sopa de menta que hace unos muy buena con pan va muy sencilla que siempre la cocina sólo para ella es algo que no está en el menú que lo cocina para ella es muy simple pero cree que tienen una carga simbólica importante de esa cocina de la sencillez a esa cocina esencial que que nunca tenemos que olvidar todo

Voz 2 01:27 los que nos dedicamos a la cocina cómo se lamenta

Voz 1 01:31 muy fácil agua mental Yerbabuena la llama y se o los dos huevos tres huevos según quieras hacerla sopa más o menos está bien el ruido Isaac Hayes ponerle un poco de aceite de oliva buena

Voz 0335 01:55 porque esa receta no está en los menús no está en el libro de recetas tampoco bailan

Voz 1 02:02 en el libro se está creo creo que si si es que tiene este soplo a fue la primera que yo casi me acuerdo que comí pero sin hueco porque los huevos teníamos que llevarlos a vender para comprar alpargatas porque en la posguerra esta sopa siempre he aprendido hacerla la hago más bien para mí si alguien quiere también me doy no faltaría más ir aprobó quieres probar la sopa a mí me encanta es que me encanta la sopa cuanto más sencilla mejor para darme a mí me acosté a todos sinceramente pero esto es algo especial y es lo que voy a hacer hoy

Voz 0335 02:45 ni practicar representa esta sopa en tu educación gastronómica no

Voz 0944 02:51 yo pido menos que ella pero es verdad que bueno es la esencia no es el es ese esa esa verdad no detrás de la cocina de una cocina que que tiene años de años de historia de compromiso de trabajo de día a día de de menús un día después de otro de de repetir las cosas los platos los mismos días de la semana durante muchos años y eso también tiene una una esencia con la que puedes encontrar la felicidad la yo creo que es es bonito ese discurso en medio de tanta vanguardia de tanta de tanta exigencia creativa también viene bien recordar que puede ser feliz cocinando haciendo cosas muy sencillas no y ese es el mensaje no es tanto la receta que también sí era el mensaje no es creo que también viene bien de vez en cuando recordar que puedes cocinar

Voz 3 03:51 si bien es rápido

Voz 0335 03:57 de todos los platos que ha probado es que han preparado sus hijos hay alguno que le haya gustado más es que esto está

Voz 1 04:05 muy muy rico el permitiera yo siempre digo el mismo porque es lo que más me ha gustado todavía lo hacen me parece menos grave que es una interpretación de un su que todo parece indicar hacia otras formas

Voz 0944 04:25 tratar pero no deja de ser un especie de bogavante patatas no le llamamos partido guantes con trompetas de la muerte

Voz 3 04:34 pero es importante que le guste porque si ésta sea todo lo que está pensado o está está inspirado

Voz 1 04:42 su memoria con sus platos no les gustan ver como por ejemplo cosas raras hacer cosas es cosa os digo cuál es

Voz 3 04:56 no

Voz 1 04:59 es que no me acuerdo no sé no sé que decirte ahora pero hay algo que no llego a la última vez que fue él me dieron una prueba de que era

Voz 3 05:09 los disparados no supe que era hasta que has si es verdad pero es verdad que cuando vienen a comer a arrestar ante pocas veces pobre porque el plan porque es que es no tienen mesa pero para usted si no no bueno ya no se merecen cuando pero intentamos darle los platos que tienen

Voz 0944 05:35 diferentes en su memoria sino es lógico ellos tanto mi padre como mi madre han comido no siempre no siempre lo mismo pero si hay un unos registros los cuales sean movido si lo sacas de estos registros a ochenta años obviamente hay cosas que por desconocimiento les les suenan raras no no les ha gustado mucho viajar muy tampoco estaba estado mucho por por bueno aseguró

Voz 3 06:03 el Papa no me gusta viajar así que claro entonces no hay tantos registros como los que podemos estar acostumbrados

Voz 0944 06:11 ahora muy claro que en el momento en que utilizamos productos de otras culturas muchas veces hay una hay un choque no

Voz 1 06:19 Nos lo han algo como hacen probar cuando hacen cosas sí es verdad que sí pero no todo claro me gusta todo

Voz 0335 06:28 Serrat ahora el yuan para muchos es el mejor cocinero del mundo lo hace todo bien pero cuando era más jovencito había algo que se les resistiera algo que no les salía muy bien

Voz 2 06:39 hacía el plato y bueno

Voz 1 06:42 no todos les salía bien más hacía cosas más fácil escuadra cuando estaba en casa menos dama pro para mí

Voz 0335 06:49 recuerda sus primeros platos las los primeros pinitos en la cocina

Voz 1 06:53 yo no recuerdo qué hacías entonces

Voz 0944 06:59 las picadas explicadas y los ojitos las bases ha explicado

Voz 3 07:04 no no no no no

Voz 1 07:08 no no no ya lo cogían de aluminio esto

Voz 0944 07:11 pero no pero él del dice cuando empecé a cocinar no cuando abrió el restaurante no cuando eran pequeñitos empezamos

Voz 1 07:18 bueno entonces sí entonces era muy apañado más de hacíamos las butifarras que hacemos siempre es pues hacíamos nosotros por la tarde cuando ya se pone aislarnos al medio día venían a comer de colegio comían y no se daban a servir a toda la gente él ellos se Giuseppe eran puñetero hacía de todo pero es eran muy muy trabajador lo hacía con todos con todo señora todos como lo digo si juegan en ese sentido como una exactamente lo hacía muy bien sí sí pero Josep su hermano con la pelota en los pies y se escapaba senos escapo pero él sí era muy buena

Voz 0335 08:05 empezaste a ser cocinero haciendo de pinche de tu madre

Voz 0944 08:07 sí haciendo de pinche mi madre pero también atendiendo a la gente entonces hacíamos de todo no sea cocinaba veíamos de hecho nosotros vivíamos en el restaurante dormíamos arriba no porque el restaurante era nuestra casa de hecho cuando éramos pequeños el restaurante no cerraba ningún día ningún día del año ni el día de Navidad con lo cual el cliente forma parte de la familia de Círculo de Amigos será bueno era una situación para nosotros normal natural rara vista desde ahora lógicamente pero en aquel momento natural todo presta a que estuviera pues ayudándoles si participando de esa vida que es la vida del restaurante que todos los que se dedican a esto saben perfectamente que se a qué me refiero no en ese ese esa vida en la que no hay unos horarios establecidos para cada cosa sino que todo es un horario completo en que hay que hacer de todo en nuestra casa más porque se abría a las seis y media de la mañana se cerraba a las doce de la noche entonces bueno estaba abierta todo el día no

Voz 1 09:08 estamos muchísimo le dice hacer una chaqueta los diez años todavía la tengo eh porque era tan apañado será pone a construir pues muy gráfico con su tarjeta contar las comandos Josep apuntaba las comarcas las pedía iba a jugar a pelota salía a su padre enfadado madre mía

Voz 0335 09:31 pero bueno era otra cosa ha ido mejorando con con los años ya ya para acabar hay alguna frase de alguna consigna que le gustaría que sus hijos tuvieran siempre presentes algún consejo

Voz 1 09:45 el consejo pues que sigan trabajando como hasta ahora no sé que más decir les han tenido mucha suerte hemos tenido todos mucha suerte junto con sus mujeres que también de ayuda porque si no se las mujeres no ayudan también la cosa tampoco funciona pero en casa gracias a Dios funciona todo muy bien y estamos muy contentos

Voz 0335 10:09 tú hay alguna enseñanza que tengas especialmente presente de de todo lo que has visto en casa

Voz 3 10:15 bueno esa naturalidad

Voz 0944 10:17 a esa sencillez esa franqueza esa sinceridad es autenticidad no eso que que transmiten sin sin ser conscientes de ello no es una forma de vida nosotros no se impregna hemos de esto de pequeños y lo hemos llevado con nosotros siempre no sea autenticidad ese sentido de la hospitalidad no esa ese recibir a la gente en casa ahora que sea darles de comer hacer que sean felices ser feliz haciendo feliz a la gente no esas cosas tan sencillas tan importantes en nuestro sector no si no vives esto primero sino lo es imprescindible vivir esto lógicamente no es no es imprescindible pero sí que es verdad que si lo vio desde pequeño lo lo naturalezas de una forma especial y eso hace pues que consigas eso no ser feliz haciendo lo que te gusta cocinar y servir y Atenas