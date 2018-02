Javier Calvo y Guillem Montoro reivindican su lugar en esta sociedad

Voz 0313 00:00 sobre todo porque anoche en una escala más modesta en el tamaño pero con la misma fuerza se repitió la historia esta vez en la gala de entrega de los Premios Feroz

Voz 0460 00:09 la llamada hablas de el valor de este tú mismo de encontrar tu camino pese a quién le pese ser quien tú quieres ser

Voz 1 00:18 yo soy gay

Voz 2 00:22 Pereiro carezca lo sabe todo el mundo un novio que me quiere

Voz 0460 00:26 una familia que me apoya yo estoy aquí cogiendo este premio entonces si alguien algún niño alguna niña alguna persona me está mirando y tienen miedo de que está perdido

Voz 2 00:39 siempre siempre no lo van a correr

Voz 0460 00:43 que sepa que va a encontrar su sitio tu familia te vas a ver si te vas a cumplir tu sueño yo vamos a escribir historias para que tú te siempre inspirado de verdad siempre

Voz 1 00:55 Javier Calvo uno de los directores de La llamada premiada como mejor comedia del año fue el que rompió a llorar defendiendo en este caso acaban de escucharlo al al colectivo homosexual

Voz 0313 01:03 ustedes saben el valor que tienen estas palabras imaginan la de chavales y chavalas con sus padres familia y amigos incluidos que pueden verse reflejados sentirse identificados con añadido además se Oprah Winfrey es una veterana a punto de cumplir sesenta y cuatro años mil millonaria no parece que tiene que pedir permiso a nadie para decir lo que le vengan gana eso no les resta valor a sus palabras se que conoce pero Javier Calvo es iba a decir vamos lo digo otro chaval de veintisiete años que acaba de llegar que está en un momento muy dulce con la peli con el papel de los Javis Él y su prometido un Operación Triunfo pero que no tenía ninguna necesidades ponerse así sobre todo en un país donde la homofobia los prejuicios y las etiquetas aún pesan demasiado por eso creo que lo suyo es eso haber aprovechado la oportunidad con gesto de coraje que le honra con una llamada si me permiten el juego de palabras realmente

Voz 1 01:52 pero Javier Calvo buenas tardes hola cómo estás Javier más tranquilito que ya son mucho bueno pero es que es verdad o no lo eh

Voz 0313 02:05 no pero es que no tenías lo comentábamos antes ninguna necesidad a veces hay gestos que pueden parecer muy bonito si queda muy bien pero estar en un contexto humano que más o menos puede resultar previsible el de el de ayer no además en un momento todos en el escenario hoy tan contentos con tanta alegría que por cierto felicidades por el los premios de la llamada eh sus merecéis porque eso

Voz 1 02:25 el monumento al al buen rollo y a la

Voz 0313 02:28 y al intento de que la vida sea algo un poquito o bastante feliz

Voz 3 02:32 muchas gracias eh tenía te has feliz

Voz 0313 02:35 estado de mucha gente ya lo sé pero a alguien que no esperaba estés llega algún mensaje

Voz 3 02:40 hombre me ha llegado un tuit bueno es que me llegaron de yo eso es muy fuerte de Pedro Sánchez sí Íñigo Errejón Ida uno no pero bueno como

Voz 4 02:51 a ver si puede ser claro claro de el del Junquera

Voz 0313 02:54 puedes puedes ir el del PP Esteban González Pons

Voz 3 02:58 Pablo Alborán ya Illa

Voz 0313 03:01 yo no he dicho Esteban González Pons puede ser porque es que anoche tuiteó mira aquí delante que pone

Voz 1362 03:07 sí pues vamos es eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons tuiteó anoche en la película La llamada me hizo reír pero este discurso de los Javis me ha emocionado mucho más ojalá lo escuchen todos los niños se sientan libres para ser quién sueñan ser gracias por estas palabras y adjunta en el momento en el que en el que lo dices sí lo lo que ocurre es que el el pasado Javi siempre vuelve no siempre no siempre para bien porque el compañero periodista de El Confidencial fe Otto Otto Reus le ha contestado González Pons bueno pues y la poniendo su Twitter en en en perspectiva dice ojalá esos niños también se enteren de que el PP votó en contra del matrimonio homosexual y lo que lo recurrió ante el Tribunal Constitucional

Voz 3 03:49 por ellos ellos ellos sabían que se iban a repartir ellos como bien ya se dijo en un discurso ellos sabían que iban a ir a todas las bodas iban a Ivana incluso a casar a gays y lesbianas ellos mismos sabían desde siempre está en el lado bueno de la historia pero bueno ya con el tiempo todo al final se va se va poniendo en su sitio

Voz 0313 04:13 Javier tú recuerdas de en sus años más mozos por decirlo así algún gesto o algún referente como el que tú protagoniza este ayer estoy seguro para para muchísimos chavales alguien que dijera oye ánimo hay que ser como uno ese punto y no esconderte

Voz 3 04:28 bueno yo las películas de Pedro Almodóvar han sido las que a mí me han inspirado a mí me han hecho ser quién soy Pedro Almodóvar para mí es mi mayor referente mayor inspiración

Voz 0313 04:38 porque tú sabios por lo que contaste ayer en el escenario tan emocionado todavía esto ha refrendado que te pasa

Voz 3 04:45 bueno José María abundan varias cosas que tengo resacón que te mueres te llevas todo el día de la cama porque claro ayer con todo es que Casas Javi Javi todo el mundo vino a casa Javi hasta Emma Suárez a todo el mundo estaba aquí entonces eso por un lado y luego o que yo no es que esté pero yo estoy viendo el veinticuatro ahora estoy escuchando las canciones que estamos bien a los niños estaba llorando viendo la que estaba que van a cantar al mayo de Amaia y Alfred

Voz 5 05:17 por cierto que ayer durante durante Operación Triunfo se les comunicó a los concursantes y a todo el público que había ganado el feroz recibiste hizo un gran aplauso que no pudiste escuchar

Voz 3 05:28 el crédito que les quiero muchísimo ID hecho hoy les han puesto el discurso Alfred de Mi corazón está llorando como a un bebé y tengo unas ganas que darle un beso y un abrazo a todos pero como llegaba al corazón

Voz 5 05:42 bien Javi frente frente a muchos discursos de cartón piedra el tuyo se vio que te salía de las entrañas lo llevabas preparado tenías pensado tiras a decir eso

Voz 3 05:51 es que yo recientemente llegue a esta conclusión cuando tú subes ya lo dije más o menos ahí arriba y lo has dicho tú también cuando tú subes a recibir un premio es una oportunidad para decir algo de verdad yo antes pues no me lo preparaba Hay decía cualquier cosa gracias pero es verdad que lo que tú digas tiene poder porque la gente está escuchando

Voz 0313 06:13 señor tiene repercusión

Voz 3 06:16 veces me planté decir que son importantes para mí no me lo no me lo preparé preparado pero en lo que quería decir pensé en que podría ser importante para mí y que podría ayudar a la gente Siberia sabes lo mejor o lo que a mí me

Voz 0313 06:34 has me llegó de tu discurso de anoche

Voz 3 06:37 qué es de verdad

Voz 0313 06:39 que eso en un escenario como bien sabes tú que trabajas con actores con actrices y tal cuando te topa con uno con una que es de verdad dice joe que diferencia pues lo de ayer era de verdad

Voz 3 06:49 es que bueno cuando yo te sorprende hablo de esos niños que pueden está sucediendo me viene toda la emoción de verdad es para mí es lo que yo mataría banderines por las personas que les hacen pasarlo mal mataría porque no sufrieran aunque también verá hizo lo quiso agredir chino lo dije pero que se vean las cosas

Voz 0313 07:18 aprovecha ahora les quise decir

Voz 3 07:21 claro que a lo mejor lo están pasando mal pero qué va a pasar con qué va a pasar todo esto que han vivido ahora va a servir para que en el futuro crear mejores más sensibles garantistas suelen creativos y hagan cosas muy bonitas lo que no está basado a todos los que nos la todos los que lo hemos pasado cuadrados

Voz 1362 07:43 si Javier porque dijo hombre

Voz 3 07:46 coge tu corazón roto y convierte en arte

Voz 1362 07:50 Javier tú por generación veintisiete años en la teoría Se supone que pertenece a una de las primeras generaciones sin armarios que no que no he estado en un armario pero hablabas de ese sufrimiento esos niños que pueden estar sufriendo también se tiende a pensar que era el armario está fuera pero claro hay hay un periodo de de de armario interior no sé si si fue tu caso si has tenido ese has tenido ese armario y exterior o no o si el interior es duro también

Voz 3 08:17 no yo yo tenía novia Si yo decía no no no yo no pero porque porque si tú de pequeño le das la opción de que pueda ser quién quiera hacer de manera natural no pues vio de te has hecho una novia que agosto una chica tiene a penas no había en las en las noches viejas en las noches buenas con los piojos las Abuelas Iker chica hay que sí que el niño no tiene ninguna chica ahí porque tiene que ser una chica es entonces ahí te iba de la vista de las niñas y todo estamos todo el rato desde pequeños condicionados a lo que tenemos que se lo que nos tiene que gustar y esto es lo que no puede ser

Voz 0313 08:58 está muy bien Javier déjame que salude a alguien que creo que te va a gustar también que converse contigo es más joven que tú todavía hay tiene veintidós años se llama Guillem Guillem Montoro va a convertir esta semana nada en apenas cuarenta y ocho horas el jueves se va a convertir en un concejal de Compromís en el municipio de de Paiporta en en la Comunitat Valenciana se va a convertir en concejal de transparencia modernización y Participación Ciudadana dices

Voz 6 09:22 no pues un concejal más bueno no uno más no

Voz 0313 09:25 es el primer concejal transexual

Voz 6 09:28 visible que da la cara en España

Voz 0313 09:30 el partido y lo dice también ven alto como tú hiciste anoche bueno pues porque no no no hay que esconder nada Guillem Montoro buenas tardes bona descarada vamos hasta que ETA Guillén como esta muy bien oye tú anoche por un casual el discurso de de Javier en la gala de los de los Feroz o ha recuperado después Guillén por curiosidad

Voz 7 09:50 porque lo ha recuperado porque estaba viendo Operación Triunfo

Voz 8 09:54 está

Voz 7 09:57 pero ha sido maravilloso cuando lo he visto esta mañana empañado los ojos porque cada palabra que decía Javi para mí era como esto es lo que yo necesite en su momento y que justo lo que acaba de comentar de cuando pasa el tiempo te das cuenta de que eso te hace crecer es cierto

Voz 0313 10:18 hay una cosa que no es que sabes lo que pasa

Voz 3 10:21 que nos pasamos toda nuestra infancia intentando aprender a hacer quienes no somos para luego pasarnos la otra mitad de la vida intentando desaprender y encontrarnos con quién somos de verdad quería tan pequeños aprendí éramos quiénes somos

Voz 0313 10:41 de todas formas vosotros os tanta Javi como Guillem nos aún en la mitad de la vida o sea que os queda muchísimo tiempo para poder ese plazo Guillén yo quería preguntarte fíjate has decía bueno pues queda a veces es el el vivir de esta manera te lleva a unos territorios de de creación de de arte de Bono en lo que sale por ahí por por por donde sea tu tan metido en la política esto digamos es no sé si es menos usual si es más arriesgado si es más heroico o es más vocacional Guillén

Voz 5 11:08 son Compromís

Voz 7 11:10 bueno yo haber también tengo que decir que soy músico eh

Voz 0313 11:14 amigo pero pero por ejemplo yo me

Voz 7 11:16 quién en política en su momento porque yo sentía que que las cosas que se estaban haciendo en su momento él no favorecían nada a la gente LGTB muy yo sentía que necesitaba poner un poco de mi parte para que esas cambiaran pues

Voz 3 11:32 a día de hoy fíjate

Voz 7 11:34 este hall déjame que te pregunte a seguir en cuanto

Voz 0313 11:36 cuántos y cuántos habitantes tiene Paiporta porque no lo conozco pues sobre unos veinticinco mil veinticinco que es una ciudad pequeña a una ciudad no no no muy grande tu en en fin en estos últimos tiempos o antes pero en estos últimos ya cuando se ha hecho pública pues tu proyección política tal en alguien en algún lugar en la calle tal has tenido más más palmaditas de apoyo ánimo tío esto va bien por ahí o lo contrario

Voz 7 12:01 no haber ha habido de todo pero sobre todo sobre todo han sido muestras de apoyo por parte de los vecinos conocidos familiares que que se han alegrado montones de este paso obviamente siempre te después algún comentario negativo o no pero pero eso es lo que te reto

Voz 3 12:16 cuerda que que no hay que parar no

Voz 7 12:19 seguir hacia adelante porque hay igualdad realmente no ha llegado ahí estos actos de visibilidad aunque sean pequeñitos en pequeños pueblos es siempre siempre esos son necesarios porque es como comentaba esta mañana aquí comentaba Javi los los jóvenes necesitan referentes que sean visibles en cualquier ámbito de de nuestra sociedad para que ellos vean que no pasa nada que que somos personas pues con carrera que somos personas con estudios con con trabajo con una familia que nos quiere que nos adora y que todo va a salir bien

Voz 1362 12:49 os sin carrera o en estudio

Voz 8 12:51 sí sí claro

Voz 1362 12:54 al tema de la visibilidad es es curioso también porque cualquier un bueno pues cualquier curioso que sea aventuré por Twitter o por las redes sociales ve a un montón de de chicos y chicas eh bueno pues gay lesbiana tras género de todo de todo tipo de de de condición y orientación sexual expresándose libremente y además en una especie de activismo con una naturalidad a absolutamente pasmosa para la generación posterior quiero decir cuando hablaba de los armarios

Voz 0313 13:23 creéis que que cada vez queda menos que los nuevos ya van a te van a hacer sin ellos absolutamente esperemos es que yo creo que

Voz 3 13:31 mi padre ha tenido mucho que ver con lo cual Mi con la a ver a ver si lo explico bien con pizzas ción de las vías de expresión diez de que no de de de grandes señores de señores con corbata que manejan las televisiones y que deciden lo que se hace y lo que no sea se haya Internet hay yo estoy yo que sé youtubers gente que lo hace por sí misma todos estos referentes han podido tener voz este ha sido el cambio real y se ha demostrado que a la gente le gusta si lo necesita si es miran incluso vendible sabes

Voz 0313 14:12 he aquí la gente lo compra yo es que creo que en matar

Voz 5 14:14 la civilización se ha hecho mucho seguís haciendo mucho es decir yo creo que la visibilidad acción va por buen camino lo que hay que hacer es cambiar la mirada de los otros

Voz 0313 14:23 claro porque claro está bien civilistas pero sigue habiendo

Voz 5 14:25 bestias que consideran que una opción sexual pues tiene que ser digna de crucifixión no hemos avanzado nada entonces lo que hay que hacer ahora es cambiar la mirada porque por cambiar la civilización vosotros lo estáis haciendo hay mucha gente como vosotros también

Voz 0313 14:40 el reducir el número de cavernícolas básicamente no y con eso

Voz 4 14:42 Pérez no tendrán bastante es un hábito cultural

Voz 3 14:48 porque lo han aprendido así porque se lo han hecho a los padres porque miras maricón y me senté en vida cuando se de esa prenda como mucho tiempo pues yo creo que las condena