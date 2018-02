Operación Triuinfo, un fenómeno también en Youtube

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 4 00:17 estamos en la pista señal inequívoca de que hoy martes en Todo por la radio vuelve el Desafío Iturriaga yo esas noticia porque llevábamos varias noticias varias semanas consecutivas

Voz 1220 00:25 si se si esto y además hoy es

Voz 5 00:28 yo creo que el desafío es más necesario que no

Voz 1220 00:31 nunca porque una estocada tocados probablemente un techo de la estupidez nacional con la preocupación por la brecha de Cristiano Ronaldo creo que un programa cultural una una dosis un poquito de trascendencia yo creo que viene a decir cosas como tú pero la pregunta sobre la brecha de cristianos si hay preguntas sí sí pero aguantas sino en la brecha de verdad broma estamos muy mal estamos muy mal tú repasa las otras siempre preparadas y tiene Pilar de Francisco bien claro bien

Voz 0230 01:11 no a hacer amigos

Voz 6 01:12 Irán Honda me la segunda me la trae al fresco Wood que miedo de acabar así que lo poco que de aquí digamos bando claro si es así no parece un razonamiento muy principales principales permita

Voz 7 01:47 tengo toda la voluntad que se puede tener que es toda

Voz 8 01:58 a ver no todo si Turquía cantando por la radio no está Toni Martínez está

Voz 4 02:02 Especialistas secundarios está Nerea Aróstegui Pilar de Francisco efectivo estarán los concursantes dentro de unas bien a Segi a Podemos

Voz 0230 02:11 pues que hacer antes que nada hoy tenemos que hacer un en general es un tutorial sobre cómo no hablar de Puigdemont hay muchas maneras de no hablar de Carles Puigdemont ni sus aventuras en el inmenso mundo por ejemplo la alerta falsa de Hawai os acordáis que hubo en alerta falsa de un supuesto ataque

Voz 9 02:29 en misiles misiles balísticos pocos días después

Voz 0230 02:32 Especialistas secundarios aquí presentes siguieron Ungaro como ellos hacen humor muy bueno para mí pues hicieron nunca e hicieron lo que tenía como protagonista al encargado de desactivar alertas de ataques con misiles estudiantil

Voz 1792 02:45 las alertas mano angustiados este responsable de las alertas explicaba lo que pasó

Voz 10 02:49 aunque que me equivoqué cometió un error toqué el botón que no debía lo que mi credulidad con mi incompetencia hizo reaccione vamos que Leo parda

Voz 11 03:00 se equivocó

Voz 12 03:02 como la paloma creyó que el trigo agua tocó botón Pam alerta Ésta fue la versión de Especialistas secundarios hoy conocemos la verdad la verdad por lo menos conocemos la versión del Gobernador de Hawái por no pudo

Voz 1792 03:16 desactivar la alerta del ataque con misiles balísticos sobre Hawái lo cuenta

Voz 13 03:20 crear usted parece ser que la culpa era de la contraseña de Twitter o más bien de la ausencia de ella ha explicado en una rueda de prensa el gobernador de Hawái que ha dicho que el pánico surgido por la falsa alarma de un inminente ataque con los misiles no fue abordado antes porque olvidó su contraseña de Twitter y no pudo notificarlo al público eso sí ya ha tomado medidas para que a partir de ahora no pueda pasar lo mismo It's ha descargado la aplicación en su móvil personal

Voz 0230 03:44 para bien bien de contraseñas tras cuatro directamente abierto que no es Elvira cuerpo bueno para que veamos

Voz 1792 03:51 es que esto sucede en todo el mundo no sólo en España la realidad hacia una dura competencia desleal a la ficción aquí decimos todos dejaremos de hablar de es que pasan cosas ultra pintorescas ayer el juez dijo que no le detiene hoy Puigdemont se ha quejado porque no le detienen para el ministro del Interior ha dicho que trabaja incansablemente día y noche para evitar que bueno

Voz 1220 04:13 a mí me eche alas

Voz 1792 04:16 así es muy dificil pero lo vamos a intentar hoy como no hablar de Puigdemont Dios mio

Voz 14 04:21 dame paciencia pero ya pronto

Voz 8 04:30 twitter ya lo sé que Estíbaliz Pimpinela me gusta más

Voz 15 04:37 empezamos con esto que interesa Iturriaga te parece ser bastante así a Cristiano Ronaldo le partieron una vieja el partido del domingo no no no es Inma planta Fernández no es tres la última hora del parte médico

Voz 1792 04:47 con Cristiano es baja de cuatro a ocho semanas en

Voz 16 04:50 esta gran debate de estos días sobre la prisión permanente revisable MEDE Molar hace una interesante y a mí me gusta mucho aportaciones a prisión sin fianza para los que te agarran del brazo al hablar sin duda

Voz 15 05:05 vamos de acuerdo todos los Pepe Pirri adapta un célebre Bolero con el postureo idiomático actual

Voz 16 05:09 a ver si tú me dices Vine seis Nobel Bakri Fantasy por si lo dejo todo tipo

Voz 15 05:17 todo destaca una de las ventajas de ser autónomo

Voz 16 05:19 lo mejor de ser tu propio jefe único trabajador es que ya sabes quiénes el gilipollas de la empresa

Voz 15 05:25 y acabamos las teorías con un tuit de Alcalá que refleja a la perfección la tensión que se suele vivir en urgencias

Voz 16 05:31 rápido varón treinta y nueve años paro cardíaco ponerle dieciséis gramos de fija la mina que dice yo qué sé a ver si entra por la cafetería

Voz 1220 05:47 sí

Voz 19 05:48 ven que pasaba algo perdón eh hay que me he quedado muerta es bajar al inicio

Voz 20 05:54 no ha acabas ha sacado no menos jóvenes estamos hablando me estás tomando el pelo

Voz 11 06:00 puede que todo tiene que tener sentido

Voz 2 06:05 acción

Voz 21 06:08 como has dicho yo me pegajoso las que pongo Open eso te lo digo todo riguroso te lo digo todo me emociona desde el primer momento tú

Voz 2 06:23 esta tarde

Voz 22 06:25 no

Voz 2 06:28 sale un toro retorcía eh no sé de qué coño estás hablando

Voz 0230 06:37 pues yo creo no quiero ir alegría tienes que oír lo que me voy a sacarla

Voz 23 07:06 SUR

Voz 0230 07:07 tirado ha anunciado hoy yo

Voz 8 07:10 yo ya he huido siete veces Twitter además en varias radios vemos en la tele

Voz 1792 07:15 todos estamos poniendo Sweet Caroline realmente el extraterrestre que nos está mirando desde Saturno debe pensar estos tíos son más simple es que una tiza noticia no tiene párkinson Se retira hay todos al unísono

Voz 2 07:28 eh tiene más razones para no hablar de Puigdemont

Voz 1792 07:37 la Copa del Rey de baloncesto por primera vez en la historia y no por la radio tensión Juanma López Iturriaga va a hablar de baloncesto esto es bonito que venir la mía me hace gracia es un hito

Voz 1220 07:47 hemos habla de mi medalla pero pero sólo serán he dicho baloncesto pero sólo será

Voz 1792 07:52 en quince segundos no a Bush hemos de la lógica en quince segundos Juanma quién es el favorito

Voz 1220 07:58 el Real Madrid ya está el resto de los catorce en la lista de favorito Real Madrid Valencia Baskonia por este orden si por este orden si son los mías no pero nada ya está seguro es que rellena queda para lo cual no no no ponen eh bueno más razones para no hablar de Puigdemont

Voz 24 08:29 Pedro

Voz 0230 08:31 Sánchez propone matrículas gratis en la universidad el primer año gratis como los yogures que te hacen un pack de cuatro y ahorras

Voz 25 08:37 no vamos a proponer que las primeras matrículas de los estudiantes de grado de las universidades públicas sean gratuitas

Voz 1792 08:46 cada cual a su estilo Pedro Sánchez lo intenta con esta propuesta vamos a escuchar a Mariano Rajoy para no hablar de Puigdemont que hace pues inaugura cosas con frases mágicas

Voz 28 08:59 y carreteras no son de derechas ni de izquierdas ni medio pensionistas las carreteras son carretera

Voz 30 09:12 carreteras no

Voz 0230 09:13 son medio pensionistas

Voz 11 09:15 carreteras son carreteras nos invade una si estos no son manera

Voz 1792 09:21 de no hablar de pulmón pero es que el culebrón es imparable Puigdemont anuncia que quiere volver a España lo ha dicho hoy se queja de que el juez no le detenga cada persona desde luego ayer dijimos nunca habíamos visto nada tan raro como un juez que no quiere detener a un huido de la justicia pero hoy lo hemos visto Marr

Voz 15 09:41 claro todavía

Voz 1792 09:47 el huido de la Justicia se queja de que el juez no le detiene

Voz 0315 09:50 pero estoy un poco sorprendido a la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este es peligroso criminal quiere ser detenido no sé lo que deben estar pensando ahora a toda la gente que tiene un mandato de arresto europeo en Europa a lo mejor para evitar ser detenidos tendrían que pedir ser detenidos es algo muy muy delirante

Voz 1792 10:12 sí bueno puede que sea delirante pero el tendría que celebrarlo no pero parece que se está quejando oiga señor juez que es peligroso detrae señor juez

Voz 0230 10:26 pero es que por si fuera poco el ministro del Interior José Ignacio Zoido ha anunciado en Antena tres esta misma mañana que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a trabajar día y noche incansablemente para evitar el regreso a España de Puigdemont de manera

Voz 1792 10:41 que no vuelvan y en autogiro en helicóptero globo ni en el maletero de un coche

Voz 31 10:45 qué vamos a estar trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero no se puede entrar por barco que sepa a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no puede pasar y que la legalidad sea la que impere en España nosotros vamos a procurar que no pueda demostrar en mi en el maletero del coche

Voz 2 11:10 bueno no es fácil porque

Voz 1792 11:13 se entiende que el ministro del Interior tampoco quiere que vuelva a España Puigdemont pero

Voz 11 11:18 si vuelve pues la detendrá no

Voz 1792 11:22 no es no es fácil seguir esto estamos en una situación surrealista un prófugo de la justicia queriendo entrar en España

Voz 0230 11:29 la policía y los jueces pero claro para que todo entre empujando lejos no

Voz 1220 11:34 tras trabajar delincuente

Voz 0230 11:38 entrar en el avión como quieras Aquino ayer inauguró

Voz 1792 11:40 que es la vía Castellón de hoy hemos sabido que el viaje no necesita más tiempo que el viaje en Euromed y que es más caro con lo cual todo son ventajas tenemos sabe es más caro y más despacito pero sabe no es extraño que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy confundir ayer los billetes de tren con los de avión yo sí

Voz 7 11:58 ha vendido cuatro mil setecientos tiques de avión

Voz 2 12:07 inaugura

Voz 1792 12:10 legábamos Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía ha estado hoy con Pedro Sánchez

Voz 32 12:14 eligió un mal día para dejar de oler pegamento

Voz 1792 12:18 si le han preguntado esta presencia conjunta es la imagen del deshielo ya respondida eso del deshielo para Frozen tal probablemente Se refería que no hace falta deshielo eh lo hace falta deshielo peso de trastornos para nosotros para Frozen pero también se podía entender que deshielo nada depende de dónde quiera poner cada cual la tontería

Voz 11 12:36 la de hoy

Voz 0230 12:38 bueno esa foto será para Frozen aquí normalmente la temperatura nunca es tan baja

Voz 8 12:44 bueno en realidad

Voz 1792 12:45 así que si hay algún abrasa del fuego del PSOE todavía medio activa esta mañana Javier Fernández es el presidente de Asturias dice yo me identifico con Felipe González a ver yo me reconozco

Voz 11 12:54 mucho

Voz 1792 12:56 tanto se reconoce que habla poco con Pedro Sánchez

Voz 11 12:58 es verdad que no

Voz 0230 13:02 hemos rollo no habla con este hombre no tendrá que

Voz 1792 13:07 si hay un poco de agua se ve que no está limpia del todo Lérida Javier Fernández fue

Voz 33 13:11 presidente de la gestora del PSOE entre Sánchez y Sánchez Sánchez Teresa Coto

Voz 1792 13:15 Mario general luego la gestora luego volvió Sánchez la gestora que presidió Javier Fernández fue quién negoció con Rajoy y la abstención del PSOE que permitió la investidura yo dice Javier Fernández que está de acuerdo con que Sánchez negocie con Rajoy

Voz 11 13:29 con un poco de Rajoy tiene que negociar incluso algo poco negoció conmigo y ahora me pues está negociando con la nueva dirección del Partido Socialista puede resultar sorprendente en principio las posiciones que se mantenían pero hay que aguante

Voz 33 13:48 a ver si Pedro Sánchez sostiene que las discrepancias están superadas que haya habido discrepancias en el pasado por supuesto no clientas esas están superadas

Voz 0230 13:57 y al contrario ahora mismo estamos todos remando en la misma dirección bueno bueno al cine

Voz 1792 14:02 lo que están diciendo las encuestas es que hay un triple empate entre Partido Popular Ciudadanos y PSOE ya veremos dónde acaba esto la ventaja del fútbol es que cada semana hay partido en política puede no pasar nada nunca más maneras de no hablar de Puig el director general de Tráfico Gregorio Serrano que tuvo unas palabras poco afortunadas para defenderse el colapso bueno caos que hubo en la autopista en la Te6 por la nieve todo aquel follón explica que no tiene inconveniente en seguir la dieta de Winston Churchill desierto Churchill

Voz 34 14:30 que había comprobado que tragarse sus propias palabras había resultado ser una dieta muy saludable yo comparto la opinión de Churchill de la A la Z

Voz 1792 14:40 bueno bien es verdad que a continuación en la misma frase añade dirigiéndose a los diputados ustedes tendrían que hacer es enseguida se da cuenta de que había ido al Congreso a pedir disculpas y se corrige yo primero yo el primero pero se ve que le puede la intención y pide a los diputados al final que se trague en sus palabras y luego vuelven a decir amiga mi parece que en quince segundos tiene un debate consigo mismo sobre quién debe tragarse las palabras

Voz 34 15:02 prueben de vez en cuando empezando por mí a hacer un ejercicio de tragarse sus propias palabras pero ustedes cómo le resulta resultó muy de verdad una dieta muy saludable

Voz 1792 15:13 tenía un debate interno a continuación de unos consejos

Voz 34 15:16 debieron concederse usted me lo admite en células vasos

Voz 1792 15:18 siete en el Consejo jamás escriban nada en las

Voz 34 15:21 eres sociales cuando esté indignado cabreados o dolidos jamás

Voz 1792 15:25 luego siguió disertar metiéndose en un pequeño lío

Voz 34 15:28 siempre se dice que hay dos cosas que uno no una hay una cosa dos cosas uno puede hacer cuando tiene uno dos copas de más que es inviable que es conducir o escribir en redes sociales o lo que sea

Voz 1792 15:40 bueno son tres ya estaban ya estaba han pedido las disculpas no hacía falta seguir

Voz 34 15:45 cuenten hasta diez mil mano

Voz 1792 15:48 esta mañana su superior el ministro del Interior José Ignacio Zoido ha dicho que el director general de Tráfico cuando escribió su famoso tuit diciendo perdón por estar en Sevilla donde función Internet no estaba en condiciones de serenidad para escribir

Voz 35 16:00 sin duda alguna ese tuit desafortunado que escribió lo hizo cuando no estaba él pues las con las condiciones de seguridad que tenía todo lo otro hay que verlo hoy de verdad en que no hay que buscarle tres pies al gato lo digo sinceramente mejor mejor bueno podría

Voz 1792 16:15 decirse que ya estaba no lo complique más dejen de darle vueltas ya están pedir las disculpas dadas las explicaciones casi es mejor volver a hablar de Puigdemont el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro está asombrado de que se hable tanto de Puigdemont

Voz 36 16:27 qué sentido tiene que se va a un lugar distinto de Europa cuando en España lo que estamos viviendo es a la recuperación económica la creación de empleo pero este señor es tan importante para para este país de verdad eh

Voz 1792 16:45 también es verdad que el Gobierno se hiciera algo contribuiría a controlar la agenda pública estos días se habla mucho de la parálisis legislativa la falta de actividad del Gobierno que no hay proyectos no sobre Cataluña sobre nada si el Gobierno no lidera la actividad política con la liderando por qué está dando vueltas por Europa sosteniendo que lo mejor para Cataluña para España hay para la democracia es casualmente

Voz 32 17:04 lo que más le conviene a él

Voz 0230 17:15 lo dice así lo que más convendría todos es lo que me conviene a mí dice volver ser investido presidente gobernar esto lo considero además restauración democrática

Voz 0315 17:23 qué mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que quieren los ciudadanos poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido

Voz 1792 17:41 bueno y qué mejor que mejor para todos que lo que a mí me conviene esta situación política tan loca provoca por cierto movimientos en todas las direcciones

Voz 0230 17:55 esta versión chunda chunda del Cara al sol que se habilitado es el número uno de la lista de virales de Spotify tenga el valor que tenga eso más que como síntoma de tiempo locos situación política inquietante hasta el extraterrestre Saturno diría hoy es mucho mejor su Caroline

Voz 2 18:11 hola

Voz 0230 18:15 se retira eh los deshielos había ya está mucho mejor hablar de Operación Triunfo

Voz 37 18:25 venga porque

Voz 21 18:26 pues ayer nuevo récord de audiencia superando el veinte por ciento de estar llegando a los dos millones setecientos veintitrés mil espectadores y entre esos espectadores estaba un político que tras escuchar a Amaya cantar así

Voz 38 18:40 recuerda correo

Voz 39 18:47 pues sí escribió en su Twitter enhorabuena Amaya por este recuerdo Amanda de Víctor Jara gran homenaje a todos los que combatieron por la libertad es será el tanto del suelo a una vida la moneda quién puede ser

Voz 40 19:01 bueno o Pablo o alguien de oro Pedro no

Voz 8 19:06 que si yo Íñigo Íñigo Íñigo que está cerca la juventud

Voz 39 19:16 que por cierto ya se han repartido conocido las canciones que el próximo lunes van a luchar por ser la canción de España en Eurovisión Amaya por ejemplo va cantaba una canción de Rozalen o Aitana una de Alba Reig una de las integrantes de Sweet California de canciones nuevas canciones nuevas con David Otero estar funambulista

Voz 2 19:34 sólo el reparto de estos temas ha tenido más de cien

Voz 39 19:37 mil personas viéndolo en Youtube

Voz 38 19:40 adiós corriendo la lluvia con

Voz 8 20:08 ganar a esta chica no tiene toda la pinta bien hay Alfredo

Voz 21 20:14 las comarcas del guionista una de las canciones a dúo amañar en insisto no

Voz 8 20:19 bueno bueno bueno habremos venga a él

Voz 15 20:26 bueno nervios no se estáis tranquilito tranquilitos y no tenéis miedo a vosotros si no es así no pero no tenía miedo real no sentís que que que el miedo que la muerte estación no ahora mismo no tiene un asteroide hacia la tierra hacías loco pasarán en dos mil nombre dos mil dos a J ciento veintinueve esto no es la clave Wi Fi Iturriaga es el nombre de un esteroide de tocho que son mil metros de longitud y pasará rozando la Tierra el próximo cuatro de febrero vamos a morir pero si es mi

Voz 8 20:57 se fue corriendo domingo puede dejarlo

Voz 15 20:59 sin Iturriaga tranquilos porque el mundo tiene una oportunidad yo conozco al hombre porque les si vamos a tus deseos son órdenes chiste hecho una pequeña avanzadilla un gancho

Voz 41 21:16 a ver si lo coge por seis Bruce Willis es usted es bar no sé qué

Voz 15 21:25 en otras sin la voz un poco cambiada el no no es la la voz habitual de Bruce Willis y esto es un poco con con perdón

Voz 10 21:31 eh hasta eslavos que hoteles ha hecho en España para doblar me para programas de radio mismas claro a la radio

Voz 15 21:39 no es la misma que según

Voz 10 21:42 qué tal a voces del doblaje bulé en radio

Voz 15 21:44 con Radio en Tele sería otra no es la misma

Voz 10 21:47 claro en la radio por supuesto no no es el mismo ya da para esta voces y para las Islas si vosotros ponen la paradoja que ponen los del cine para hablarme entonces tendréis el doblaje guapos de Ramón Langa os aguantáis es esto

Voz 41 22:00 miedo es bueno ya sepa sabes

Voz 0230 22:06 hola hola sí sí Arman el poder seguir preguntando Bruce algo ha pasado algo pasa Isère ese lastre

Voz 1220 22:14 pero destaca que está rota

Voz 10 22:19 hay presupuestos

Voz 42 22:21 la radio

Voz 10 22:23 la tasa los oye

Voz 43 22:26 sabes porque te llamo no te haces una idea clara

Voz 10 22:30 porque quiere hacer un regalo sorpresa tú mujer por su cuarenta cumpleaños consistente que tú le tapa los ojos y le insinúa que le va a hacer el amor pero cuando tiene los ojos tapados tú te va de la habitación y me has centrar a mí sin que ella se entere cuando las hacen los ojos me ven

Voz 43 22:43 no claro si no es para eso no hay motivo para eso siempre

Voz 15 22:50 no se hace una médicas ahora no no te Yagoba otra cosa más importante el mundo está en peligro Bruce

Voz 10 22:57 bueno sabes que ella

Voz 15 22:59 no Wallace

Voz 43 23:02 no enorme Bruce el planeta Tierra peligro necesitamos un héroe alguien que destruya el Asteroide brujas Bruce Hoffman Asteroide la tierra necesitamos un héroe más claro ya lo ha basado diera el impacto Armageddon si el Armageddon Down no no pues esa tesis

Voz 10 23:31 que yo sepa de él empata el meteorito así es que sé que llevas Salva Baena hubiese que basura

Voz 15 23:39 sí es buenísima pero si es tan real que que es casi costumbrista si Bruce Willis graves y lo hiciste una vez porque nuevos acepto Hayes

Voz 10 23:46 que esto hay dos avale esta pregunta como doblador de Bruce Willis por

Voz 43 23:51 ya sé

Voz 10 23:53 ya se ha hablado con Bruce mi pregunta

Voz 15 23:56 dispuesto a repetir lo de Armageddon si las autoridades vieran un peligro inminente real

Voz 10 24:02 tú sabes que la no

Voz 15 24:04 ya pero es muy infantil pensar que lo que hemos visto en una película de efectos especiales se puede trasladar a la vida real

Voz 10 24:10 la gente te paras es cosa ni para eso trata sin que no no me hago bien pero bueno hay que es la vida la antesala de la muerte todos vamos a morir por una causa o yo dije bueno haremos Dalai Lama me lo dijo Richard Gere que afeitado me la cabeza que me las feto cada vez que suena los pitos horarios y ahora sí si tú Quisiera la sorpresa Pato

Voz 1220 24:36 adiós muy buenas tardes

Voz 15 24:40 pues si te quedas igual exagera un poquito lo que pasará rozando las yo creo que sí son cuatro millones de kilómetros de raza pero dadas las inconcebibles magnitudes del universo share rozando verdad Iturriaga Star

Voz 1220 24:51 bueno pues vamos como se les veía un poquito nada todos al hoyo venga Prou

Voz 1 24:56 la Ventana

Voz 2 24:59 Carles Francino

Voz 4 25:12 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio en unos minutos arranca el desafío del gran Iturriaga pero antes una ojeada Youtube

Voz 44 25:19 bueno Bin Laden no

Voz 21 25:28 corresponsal Pilar de Francisco Pilar hola bueno Pilar de tantísimo

Voz 45 25:31 que ya soy más conocida como es la telonera oficiando

Voz 21 25:34 el desafío y empiezan a mi padre era mira ahí por ahí va la telonera Viena capital gato

Voz 45 25:41 bueno esto es como había nombrado Marta Estévez Operación Triunfo es un fenómeno de masas récord de audiencia también éxito en Youtube gracias a este formato los más jóvenes los millennials están aprendiendo a organizarse mejor a planificar su horario en función de los pases de micros de lo en el canal Veinticuatro horas claro que sí por ejemplo la youtuber Irene Rain que tiene más de ciento Body ciento veinticinco mil suscriptores analistas adicción a este acontecimiento Youtube Feli televisivo

Voz 1792 26:06 sí sí

Voz 46 26:09 el programa nos estamos reflejan tanto en ellos porque son gente súper cercana es super real el súper natural es veinticuatro horas aislados muchísimo el saber me gusta porque luego no me gusta porque es que si tal enganchada al final pues eso que que Piero casi todo el día veinticuatro horas será conocer muchísimos temas que pues te antes no no se veía en una televisión pública son temas que tratan de sexualidad LGTBI Iñico Sampedro

Voz 21 26:33 vamos mirado esa reanudación miran los niños ya noventa ven la tele gracias a OT

Voz 45 26:39 allí como buen fenómeno viral en Internet o te da lugar a peor aún si veo pues emparejar gente jugara juntar gente por ejemplo Rubén Ángel era cuando juntaban al rubios con Man

Voz 21 26:50 se intentaban idilio sujeta Willy res

Voz 45 26:53 a mí jeta siete siete siete en no te pasa lo mismo la youtuber de dieciséis años Celia Cassel con sus veintiséis mil suscriptores Nos cuenta o pero es DT

Voz 47 27:02 principalmente dentro de la casa hay tres si peones valen en primero y el que aparece desde el principio que es el que a mí personalmente más me gusta es el TDAH sí pero entre Aitana Cepeda pienso que el sí pero es real del segunda Si P hoy el que pues ya sea Ali ya a mí me encanta pero ya no tiene tanta gracia es a la malla que se sí entre Amaya y Alfred y el último sí pero que no es santo de mi devoción es el de Ramoneda que son Raúl y Agoney no me caen bien ninguno de los dos con este sí pero no me gusta

Voz 21 27:29 bueno sí lo bastante

Voz 1792 27:31 un triunfo y el Canal veinticuatro horas Canal

Voz 21 27:35 claro claro y colgados de las

Voz 8 27:37 venga que no hay vida

Voz 21 27:41 por decir no nota la merienda

Voz 45 27:45 ah bueno imaginado una primera edición de OT con estos no hay Bisbal hubiera sido Chenoa mal

Voz 21 27:50 menos mal Buesa nada pomada gracias a OT la música está de moda en Youtube la gente

Voz 45 28:01 quiere aprender de música para eso está Jaime Altozano es un compositor tiene más de doscientos mil suscriptores y nos enseña un poco cómo se componen las canciones los compases notas para que os hagáis una idea es tan respetado en la Plata

Voz 21 28:14 mal que le llaman que la la tiro los mayores si vamos a escucharle analizar el presunto plagio de la artista Lana del Rey a Rey de Ojén

Voz 48 28:24 yo si fuera abogado de Radiohead argumenta haría que Lana del Rey ha cogido la segunda mitad de la estrofa la primera mitad del estribillo de la canción de y ha fusionado

Voz 49 28:44 dice podrán para mí

Voz 21 28:55 bueno esta opinión no saque

Voz 45 29:00 también habla de ópera porque Jaime no todo es reggaeton en Youtube el además noté prejuicios te analiza tanto las Cuatro estaciones de Vivaldi como mis cuatro voy viste mal aluma

Voz 1792 29:09 notarial sobre como antes

Voz 21 29:11 de la ópera clave entender que las óperas no

Voz 50 29:13 son como las películas no te pueden hacer spoiler de una ópera al final de la ópera de La Bohème la protagonista muere ya está pero es que eso lo sabe todo el mundo que va a haber La Bohème para poder disfrutar más del espectáculo

Voz 21 29:25 bueno ya lo sabes no podrían enfadar sea enfadar venía hablando voces y arte hay que nombrarlo vuelve a ese MR esos

Voz 2 29:38 luego está Ana te animan

Voz 21 29:39 sí me encanta si versión dos punto cero libros errados Luna

Voz 45 29:45 de cara a ese MR con sus tres millones de seguidores de suscriptores Nos cuenta así el Príncipe

Voz 1792 29:50 no

Voz 51 29:55 la mirada hacia exclamó no es tan pequeño es que está dormido así es como conoce al príncipe pero

Voz 0230 30:08 pero hundió un boletín de noticias de Sin noticias susurrarle susurra

Voz 8 30:22 la al desafío de su raro tiene nada ya te veré va a salvar en harina acorde

Voz 1220 30:36 dos clásicos ya bueno una clásica y uno o que parece que puede convertirse en clásico tenemos a su octava semana convulsa María Muñoz María buenas tardes

Voz 8 30:49 vas a seguir jugando con Toni María o no

Voz 1220 30:54 no no no no no no no no no no es que a ver normalmente primero presentados concursantes y luego les preguntó lo de El Padrino eso hoy me encantaba un poco de todo igual

Voz 8 31:09 vale vale vale vale

Voz 1220 31:12 saludamos a Unai que está en Zaragoza bueno que vive en Zaragoza desde Bilbao qué tal Unai sí sí hola buenas tardes y bastante Francino ha cambiado con Pilar

Voz 11 31:29 así oye presionada eh a seguir conmigo tú si quieres Íñigo Francino qué qué dolido

Voz 52 31:36 está porque digo hay que hay que soy

Voz 1220 31:40 la gente tiene memoria sabe lo que han hecho en este concurso Armand Iñigo que no vuelvan a ser nunca más y con razón y corazón bueno venga vamos a jugar vamos a empezar la semana pasada empezamos por Unai primera ronda de diez preguntas este semana le toca a María dale empecemos con un refrán de martes que también no sólo es de meses sino también de días completa este refrán María en martes ni tu hija Cases ni tres opciones ni Tupelo cortes ni tu cerdo mates ni a tu pareja calles

Voz 53 32:19 el martes el último que era

Voz 1220 32:22 a tu pareja calles

Voz 53 32:25 el cerdo mate sí sí

Voz 8 32:27 en cada vez son mucho de animales de hacerlo notar pregunta pregunta la llave de Utah hablando de cerdos

Voz 1220 32:37 es que es más inteligente un cerdo un perro María bueno

Voz 53 32:43 pues yo diría que un cerdo

Voz 1220 32:45 has bien sí señor los cerdos reconocen nombres reconoce sus nombres obedecen órdenes recuerdan direcciones está entre los animales más y más inteligente ser mucho más como Berro igual anota cuanto a que un gato claro buscaba trufada por cierto María cuál crees que es el animal más inteligentes del mundo

Voz 54 33:05 Iturriaga el animal más inteligente si ha pasado esto

Voz 1220 33:15 Air Europa también Bertolo clave es el ser humano y animal racional casi siempre digo a veces pero se ayer se entregaron los Premios Feroz

Voz 55 33:29 sí hubo en la categoría de cine una clara ganadora

Voz 1220 33:32 la película verano mil novecientos noventa mil novecientos noventa y cuatro

Voz 53 33:39 el noventa y tres noventa entonces

Voz 1220 33:41 perfecto de Carla Simón no confundamos Carla Simón directora no confundamos a Carla Simón con Carly Simon que como bien sabes María que es Carly Simon

Voz 54 33:51 a qué se dedica Carly Simon

Voz 56 33:53 eh del sí

Voz 1220 34:05 lo que se ha sido una pista Un poquito poquito contra electoral venga pregunta

Voz 8 34:12 venga va

Voz 1220 34:13 pues doble es una pregunta de aniversarios de cumpleaños un día como hoy un veintitrés de enero pero en mil ocho mil novecientos ochenta y tres mil novecientos entre tres en Estados Unidos la cadena NBC estrena una serie de televisión que tenía esta sintonía

Voz 8 34:36 ya ya vale vale vale con eso

Voz 1220 34:39 de que de que sería hablamos estará al equipo de de que estaba el equipo a que eran cuatro me vale con qué medidas había puesto dos no sé si uno bueno te acuerdas de algún componente del equipo A

Voz 53 34:53 pero quiera o a personaje no sé si ha no a mí banda me I

Voz 1220 34:59 a lo que otra doble pero no y Ana Obregón pero ya Ana Obregón salió es verdad he preguntado

Voz 8 35:07 madre mía una de libros si estás un poco

Voz 1220 35:10 pregunta cuidado eh eh de de quién es el libro más voluminoso

Voz 53 35:16 tienes me pt

Voz 1220 35:19 décadas pero sí sí dime dos sitios dos donde se pueda haber un pase de pecho eso

Voz 53 35:27 es un pase de pecho de los toros sí

Voz 1220 35:30 eh Guillén Nano ya da una pista de algún deporte sí

Voz 58 35:40 eh

Voz 8 35:44 no

Voz 1220 35:48 a mes y bueno no vamos a poner a discutir pase de pecho no existe como concepto el pase de pecho lo pasamos pero que lo que es una casa que despacha baloncesto en baloncesto balonmano y estoy pero que no exista como que no va a existir si ha visto hasta un gol de pecho

Voz 8 36:04 que si cosa es meter un gol que queda en suspenso esto ha preguntado quizá una cosa ésta no

Voz 1220 36:14 pase con el pecho otra cosa es pase el pase de pecho que no que no hayan fútbol no fuera no me lo sabe se abre el telón y aparece atención va dejando sobre el pelo se abre el telón ya de un pelo con un gran culo males estamos de qué estamos hablando haría un pelo El peliculón peliculón un películas que buenas María muy buenas María así señoras han sido has tenido un medio fallo pero tienes diez puntos

Voz 8 36:48 dónde muy bien

Voz 1220 36:53 hay ponte las pilas compañero somos aplastó pero tiene que es una máquina

Voz 8 36:59 yo me retiro y no empezamos

Voz 1220 37:02 los con una con una cuestión de rabiosa actualidad hace unas horas ha terminado el partido de Rafa Nadal en cuartos de final de Australia que ha pasado

Voz 54 37:11 la elección de la lesión de Nadal

Voz 1220 37:14 quinto set perfecto verdadero falso los hombres que prefieren estilos musicales como el Rock o el heavy metal tienden a tener niveles más altos de todo este de testosterona que aquellos que prefieren géneros como es la música clásica o el jazz verdadero o falso

Voz 54 37:36 nosotros no sé si si verdadero

Voz 1220 37:39 verdadera efectivamente segura que según la universidad un estudio de la Universidad de Nagasaki esa es buena mano seguir dice que que que el heavy y el rock japonés entonces austero nada no venga pregunta doble a nos has dicho doble has dicho doble perfecto hoy de estar vivo cumpliría años Henry Bale

Voz 11 38:04 he no no tiene nada que ver con Bale de

Voz 1220 38:07 el Badri tal Henry este nombre seguramente nos dirá nada pero si os digo que era un escritor que escribía con el seudónimo de Stendhal ella es otra cosa claro estamos hablando Tico Extenda doble Cumbre la obra cumbre de Stendhal es una novela de dos colores sí

Voz 54 38:23 una sí rojo rojo y negro Sorel

Voz 1220 38:28 bueno bueno mira me han dado ganas voy viendo esta noticia mandado ganas devolverla del matemáticas un ahí si Stendhal nació el veintitrés de enero de mil setecientos ochenta y tres tras ser inmortal qué edad habría cumplido hoy perdona que añadir a ver si Stendhal no nació el veintitrés de enero de mil setecientos ochenta y tres de ser inmortal qué edad tendría habla qué edad habría cumplido

Voz 54 38:57 sale me bien todos

Voz 2 39:05 tres W

Voz 1220 39:07 vale cincuenta y uno doscientos treinta y cinco como pregunta medios cuidado que Aliaga que familiar femenina es la más peligrosa como has dicho que familiar femenina es la más peligrosa tiene que ver con la economía un poquito también eh vamos a ver si Pilar en Turín

Voz 21 39:37 más riesgo hoy

Voz 8 39:39 o es que es una máquina madre ni nada

Voz 1220 39:44 pregunta es a veces muy buenas viajar puede salir caro sea hablado antes en la primera hora en La Ventana cuando viaja a Venecia hay que tener cuidado porque a cuatro japoneses les clavan por comer un poquito de fritura de pescado y un chuletón cada uno cuanto seiscientos euros ochocientos euros o más de mil euros

Voz 0230 40:04 sí cobraron mucha mucho

Voz 1220 40:08 más de mil euros casi mil doscientos a cuenta de esto los abusó en la CNN ha publicado una lista de doce lugares que hay que evitar en dos mil dieciocho la CNN está esta Venecia por supuesto Santorini Dubrovnik Barcelona cuidado eh cuidado venga pregunta nueva el otro día fui a ver los archivos del Pentágono la última película de Spielberg bien recomendable gusto ya que estamos me puedes del entrar Spielberg por favor una Dealbert se sabe no hay deben no vale de niño venga

Voz 54 40:41 sí sí sí

Voz 1220 40:45 es vencieron muy bien

Voz 8 40:47 a ver perfecto pregunta de cierto a quién no le

Voz 1220 40:52 no está el mango el mango nos gusta hay mucha gente que le gusta el mango de si ya bueno pues hay gente que le gusta es que te gusta que no ha Colonna no le gusta lo bueno de que continentes originario del mango Unai América Asia Oceanía

Voz 26 41:10 Tartilán que se de

Voz 53 41:14 a América América

Voz 1220 41:17 línea vale pues a lo mejor efectivamente de India Birmania hablando de continente es cuál es el continente más extenso de la tierra eh

Voz 53 41:31 contienen tomar extensivo el de sesenta asiático

Voz 1220 41:35 como también cuál es el América A42 y media punto y Paul no

Voz 8 41:40 según le encanta esta pregunta

Voz 1220 41:42 joe la doble llave uno que hable con el cumpleaños ahora mismo sea cierta están empatados vale pregunta Se abre el telón ve ojo a una rata que se llama Mary a ver a ver si una rata se ve a una rata que se llama Medi si comiéndose un limón como se llama la actriz unas Mata que se llama Mary comiéndose un limón como se llama la actriz

Voz 54 42:12 ha mostrado Eric Le Monde Eric si Mary le cae bien Mary Lemon

Voz 1220 42:17 caiga Francino tienes que acaba la incompleta le falta un poquito Mary Ellen Mark Harmon

Voz 54 42:28 pues no lo sé me vi con limón

Voz 8 42:40 es

Voz 1220 42:41 ya ya sé que llegó a tú entiendes el humor ya entiendo humor bueno

Voz 8 42:44 bueno pues sido los

Voz 1220 42:48 han sido nueve nueve de diez con lo cual son dos fallos lo o una doble no opera la la doble no lo acertado es hace dos semanas ya venga leer sobre es sobre el hecho de que yo haya encontrado

Voz 1792 43:03 ahora mismo en Google datos de pase con él

Voz 1220 43:05 pecho olvídate porque esto nos llevaría lo discutimos la semana que viene nos quedan cuatro minutos dos que han cuatro minutos acordes que la semana pasada había dos temas que empezamos uno Era Trump en la croquetas con María otra ya que ocurre contesta estoy sólo una seguimos con el tema es contra Itu María sigues con la croqueta vale sentí mal así que siendo ésta sigue siendo actualidad siempre acabaremos María del país es originaria la croqueta perfecto da gusto concreta española Unai donde está la Trump Tower

Voz 54 43:49 Guillermo

Voz 1220 43:51 no tienes no te te habla castellano una eh

Voz 8 43:54 en Nueva York válida pregunta

Voz 1220 43:58 porque antes le hemos preguntado Le hemos pedido a un hay que se te voy a pedir que del E3 croqueta pero al revés

Voz 54 44:04 es una edad y yo pues sí sí sí sí se bueno ocupa allá ojo eh Herrera cero puntos

Voz 1220 44:20 te verdadero falso Trump fue demócrata antes de ser republicano Chang ha perdido cosas nuestro verdadero o falso Trump fue demócrata antes de ser republicano

Voz 53 44:34 y es verdadero verdades

Voz 1220 44:37 no perfecto de dos mil uno al dos mil dos seguimos doce once a favor de María María pregunta para ti hay cierta control versa sobre la primera referencia escrita sobre la croqueta seis ya que proviene de Antoine Karembeu que sirvió exquisitas croquetas ala Royale durante un banquete de qué siglo crees que estamos hablando

Voz 54 44:57 Francia ha cambiado una pista Luis XIV Luis por si esa gente el dale

Voz 1220 45:07 los siglos XIX oportunidad para empatar dicen que te Lahm es mi Sofo hubo Miso fuego que como todos deberían no saber es el miedo a que tres opción pues a la muerte a la suciedad o a la gente fea Microsoft Fobos así es verdad que a la muerte hay que estar más atento a la muerte a la sucias o a la gente fea somos misógino

Voz 54 45:37 vale vale ya

Voz 1220 45:40 Pedro A lo has dicho por decir sí sí ah vale

Voz 8 45:47 empate a doce empate hace doce a ver

Voz 1220 45:50 atención María reinaba por entonces en Francia en ese siglo XIX Luis XIV apodado

Voz 53 46:00 he Luis XIV era el rey del reggae

Voz 8 46:06 el sol Yuri venga necesitas un haya acertada diecinueve ella le podemos dar vueltas pero bueno

Voz 52 46:14 lo que tampoco sé si bien los catorce no está del siglo XIX del siglo XVII tiene razón bibliotecas lo he dicho bien claro

Voz 1220 46:23 es decir otra cosa es que cuando se las croquetas

Voz 8 46:25 a ver vamos a ver llegados a este punto llegados a este punto de todo aquello que hacían con sus pende la segunda fase

Voz 1220 46:42 a primera no bueno empate empate porque queda bueno que la semana que viene Nos vemos Mari

Voz 8 46:50 encaré Cascón es como

Voz 1220 46:59 el dolor ya dando nos toca hemos toque tocado fondo estos hechos ha hecho al mismo tiempo pero nada esto es lo más que de la radio pasa del diecinueve