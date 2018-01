Actualidad (23/01) | ‘Andaluchinas por el mundo’, el peculiar cómic que une la cultura china y española

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 01:08 esta canción esta música que estemos escuchando guarda relación directa con lo que escuchábamos hace un minuto también de Hora veinticinco el racismo que sigue latente en España hay que sigue teniendo como destinatario pues a la gente que hace mucho tiempo o poco tiempo pues ha ha venido de fuera no tiene un origen foráneo eso puede manifestarse de muchas maneras hemos elegido la música de Zenet porque es una mezcla curiosa su primer disco Let malagueño su primer disco seamos Los mares de China Iggy nuestra invitada de ahora mismo en La Ventana es la autora de cómic titulado anda Luccin por el mundo que es una auténtica delicia ya la sola expresión de anda Luccin as es un hallazgo significa bloque tan pensando en pues eso personas de origen chino pero que son españolas que en este caso nacido en Andalucía y que en fin llevan toda la vida ahí pero que tienen que soportar que de vez en cuando posa once las admire un con prejuicio con aprensión que les choque como hablan como cantan como bailes no no son iguales que nosotros lo que pasa que los rasgos son distintos y con todo esto pues nuestra invitada se ha inventado esto de andar por el mundo que es continuación de un libro anterior titulado gazpacho agridulce que se ha convertido en un referente para la segunda generación de inmigrantes en nuestro país saludamos ahora diseñadora gráfica e ilustradora

Voz 7 02:28 hola muy buenas tardes hola hola buenas tardes cómo va eso

Voz 8 02:33 muy bien muy bien y muy contenta está en la vías

Voz 0313 02:36 sigue sigue habiendo tú sigues notando muchos prejuicios hoy o no tal vez exagerado un poquito

Voz 8 02:43 a ver abatió los hay lo que pasa es que afortunadamente han ido a menos el yo de pequeña te puedo decir que de niña he sufrido bastante más racismo que de adulta

Voz 7 02:52 bueno también la tenía esa tamén

Voz 8 02:54 Inés ya tener en cuenta que me mudé entonces ya no vivo un pueblo en Madrid afortunadamente no he sufrido muchísimo más ataques de racismo alguno pero bueno es lo que hay

Voz 0313 03:04 te sigue sorprendiendo a la gente cuando cuando hablan contigo cara a cara italiana hablar español perfectamente que como bien como como toca se siguen poniendo caras de sorpresa a veces lo que

Voz 8 03:15 sí sí sí muchísimo dijo de todo cuando conozco gente nueva hombres imagínate los alrededores está muy acostumbrada a mí pero me informadas deberá ahora la cara diría adiós

Voz 1362 03:26 que claro porque éste no nos ha pagado una parte es de puede ser un prejuicio racista y otra cosa es bueno pues pues sana sano asombro no porque es verdad que que llama la atención pero claro también se da el caso de que ha habido una generación de niñas sobre todo niñas o casi exclusivamente de niñas adoptadas entonces me imagino de China me imagino que también habrás tenido que que hoy es adoptada

Voz 8 03:51 se puede hay bastantes empecé corta más no porque entonces ya esto es muy muy incorrecto no decirle a alguien peor ensayo esta o juego juego mucho con otro el que les digo porque soy adoptada muere ingresó indiscreto

Voz 0313 04:11 oye tu madre sigue insistiendo en que deberías casarte con un hombre chino o eso ya va de capa caída

Voz 8 04:16 bueno bueno ahí me vale ya conté me casé ya que me casé allá se fue cuarto jugador es que mi padre para que no me conozcan y no conozcan todo esta de la cultura china pues todavía tienen la visión de que la mujer no está completa si no está casada y tiene que ir antes de los veintiséis

Voz 1362 04:35 veintiséis exactos

Voz 8 04:37 es XXVI Jacko voy hasta mañana ya ya está viaja entonces ya eso Laforet dice cual yo no me voy a morir a ir tranquila a esa muy abucheada la puedo ver

Voz 9 04:49 oye y a tus padres les gustan los cómics que tú

Voz 8 04:52 pues mira tú Mena diosa porque mi madre no supo que yo publicaba cómic ni que ella era la protagonista hasta que ellos publica la primera no está Graphic hasta entonces dije bueno ya hay que contárselo a ella parece fue ella está encantada e viste clásico muy guapa Mi padre bueno me pasa a estar contentos estamos preocupados porque vale dinero me hizo poco digo que gana nada hija

Voz 1362 05:17 el tienes tienes hermanos varones a él no le mete tanta prisa para casarse imagino sí

Voz 8 05:24 no me nada porque el varón fue igual no es lo mismo no no es el que tiene que parir indignada porque para mí lo de los hijos es muy muy muy importante en la familia asesina pero el hombre no se puede tratar cuando quiera y como una más joven también lo piensan

Voz 1362 05:41 bueno te advierto que en España las madres de esta generación ya somos un poquito más modernas pero las antiguas también la expresión mofa vieja que no sé si tiene traducción al chino no te creas que está tan tan en desuso en España no sé si hay una palabra a China para solterón a Mozah vieja

Voz 8 05:58 hoy sí sí pero que tienen más más feo que quedarse para bicis tanto en lo que está dicho ve en la traducción literal es mujer esto grande

Voz 7 06:07 hola y sí

Voz 8 06:09 sobras de comida y lo dice en un país donde hay una población masculina un creo que eran no sé cuántos miles de millones más que de mujeres bueno ir desigual lo tanto no está bien porcentaje mucho más grande de hombres que de mujeres con lo del aborto selectivo que pasó con la política sólo hijos

Voz 9 06:26 muy bien pues oye Juan

Voz 0313 06:28 qué muchísimas gracias por asomar ganar felicidades por esta idea no sé si habrá tercera parte del gazpacho agridulce que estás en otros líos ahora

Voz 8 06:35 pues ahora mismo en marzo publica publicar libros que no tiene nada que ver con lo de la novela gráfica haga falta le hizo binarios entonces es un libro que habla sobre la diferencia general de los niños entre si es un libro interactivo bastante único muy bien muy bien