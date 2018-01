Play Basket: "El camino hacia la Copa" (23/01/18)

Voz 1 00:00 ah

Voz 0699 00:37 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la décimo quinta edición de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado el baloncesto en estado puro vale Nos hemos hecho esperar pero es que hemos pensado que esperando un día más cientos de Play Basket en martes podíamos al analizar el sorteo de Copa del Rey y eso hemos hecho la edición de esta semana se graba martes diez y podemos contar todo lo que ha sucedido en el sorteo que se ha celebrado esta mañana en Gran Canaria que lo básico es dar por delante los emparejamientos de la Copa la cosa va a quedar así el jueves de copas juega un Real Madrid Unicaja y el Valencia Iberostar Tenerife que van por el mismo lado del cuadro El viernes se disputan un Barcelona Baskonia y un Montakit Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria que también tienen un pitón Ike van por el otro lado Real Madrid Barça van por distintos lugares del cuadro paralelamente se disputará la Mini Copa que tiene también como sabéis un tirón impresiona así que vamos a empezar por Las Palmas de Gran Canaria nos han llenado el sorteo de directores deportivos iba a ser interesante escuchar a los que se déjeme a lo largo de este Play Basket pero estará nuestro compañero Rafa León serás la ingeniado para estar con un gran protagonista que creo que no es otro que alguien que manda mucho dentro del anfitrión

Voz 4 01:49 hola Rafa muy buenas estamos con Enrique Moreno el presidente del Herbalife Gran Canaria este año estábamos todos un poco mago somos organizadores pero ver que el octavo hora en Murcia y el noveno nosotros Bono ha dejado con el cuerpo un poco raro no Enric

Voz 5 02:02 bueno no te voy a engañar para mi ha sido una decepción personal en no haber entrado por méritos deportivos lo cual no quiere decir que no podamos hacer una gran competición y que llamemos a la ilusión lógicamente

Voz 4 02:13 viendo el emparejamiento todo el mundo dice que el fuel habrá en la Cenicienta pero ya sabemos aquí como en la anterior ocasión decíamos que el Joventut a la de no dieron para el pelo

Voz 5 02:21 bueno aquí en una Copa del Rey no hay cenicientas y menos cuando el fue clasificado como cabeza de serie con todo el mérito deportivo cualquier rival de los ocho es muy difícil de batir y tenemos que estar muy fino recuperar a los jugadores lesionados e intentar hacer un buen campeonato

Voz 4 02:35 es uno de los graves problemas de este año no muchos muchas lesiones por ejemplo todavía en Málaga tres baja algo muy poco normal

Voz 5 02:42 bueno la verdad es que no ha pasado casi nunca de tener tantos lesionados en bandas es decir de dos en dos o de tres en tres Nájera nos está costando mucho que el equipo coja toda la dinámica todo el ritmo deportivo y eso nos está gastando mucho en los partidos sobre todo en los partidos de fuera pero

Voz 0699 02:58 bueno ayer el otro día se compitió muy bien con el Unicaja

Voz 5 03:00 está faltando unos tres jugadores con una incorporación como Un sino que está todavía tomando el pulso a esta competición en fin la realidad es que es lo que tenemos y lo que vamos a intentar es este mes bueno pues hacer todo lo posible para llegar en muy buenas condiciones

Voz 4 03:13 lo nuevos nuevos para intentar tener como bien dice el jugador número tres no con tanta lesión

Voz 5 03:16 sí claro porque es que lo que tenemos claro es que Oriol Pauline no creo que llegue en condiciones a la Copa del Rey que Oliver no sabemos muy bien cuando va está recuperado del todo y por tanto necesitábamos que la dirección del equipo no se resienta se ha hecho este fichaje un fichaje que ya es conocido que es conocido por por Luis Casimiro y por tanto ya sabe lo que puede sacar de él y esperemos que del rendimiento esperado

Voz 4 03:37 en cuanto lo que es la Copa parece que incluso hablamos del Fuenlabrada que nos agarramos aquí la ilusión de pasar la eliminatoria en Gran Canaria aunque Madrid en Fuenlabrada pensaran te lo contaré pero los dos últimas visitas en Liga Regular han sido paliza del Herbalife

Voz 5 03:51 sí lo he dicho antes estos son precedente es que no son aplicable

Voz 0699 03:54 porque la Copa es una competición distinta toda sombra

Voz 5 03:56 competición de tres días muy rápida en la cual cualquier error lo pagas sí que es verdad que aquí hemos ganado con con facilidad en las últimas temporadas al Fuenlabrada pero personas precedente y lo que hay que estar es muy listo muy rápidos y con muy buena tensión y actitud para poder ganar

Voz 4 04:11 el siguiente emparejamiento que también a priori parece de lo más benévolos

Voz 5 04:16 bueno se me preocupa menos porque es la semifinal si pasamos los cuartos llegamos a la semifinal ya será otra historia ya se Story bueno desea que gane mejor venga muchas gracias que seamos nosotros mujeres deportivos del titular de que nos hubiera gustado estar en

Voz 0699 04:29 la cita por méritos deportivos es muy definitorio de cómo se sienten en Las Palmas de Gran Canaria con el tema así que como podéis imaginar hablaremos mucho de la Copa con los protagonistas desde todos los ángulos desde el análisis de lo que esperamos sea el torneo más emocionante de la temporada del baloncesto pero estando muy en blanco porque la de la Reina también se ha disputado y se la llevó el Perfumerías Avenida hay que darles la bola que se merecen al resto porque el drama promete bastante más que si no llegamos a las dos horas que le pide la gente a Marta Casas que claro pasa lo que pasa hace que por ejemplo tenemos que ocuparnos o preocuparnos mejor por la situación de Willy Hernangómez que ya pide de manera pública tener más mola en los Knicks estoy abierto a lo que se ha tengo veintitrés años y quiero jugar va a haber un cambio y espero que sea para bien dicho Billy que empieza a estar desesperado con su situación no sólo del suplente sino de no jugar en la franquicia de la Grama tenemos que ocuparnos también de cómo está el resto de la NBA de su mercado de Niko Mirotic y su salida de los Wall de Andre Jordan al Williams y su llegada al oscars que falta les hace lo que sea eh después de haber encajado ciento cuarenta y ocho puntos en un partido en el partido contra Thunder que es la cifra más alta desde que Le Bron juega al baloncesto lo cual ya es mucho de circo verdad la Bolsa decir tendremos que la cosas sobre la doble jornada de la Euroliga que no trajo doble victoria pero a ninguno de nuestros equipos españoles habrá que hablar de cómo el teatro está consolidando en el CSKA suposición o como Herbalife Gran Canaria va cogiendo buen color que es nuestro único representante en la competición europea que no resta que es la Europa yo tengo una historia de cómo se puede ser a ver cómo lo cuento cómo se puede ser un demente en medio de una misión religiosa en África Oslo lo pongo solo pero seguro que la historia es un Felipe de lo más absoluto que lo que no cambia en absoluto es el arranque este programa sea lunes martes o el ya que los tu Chase vamos a los titulares el resume en dos minutos de lo esencial del planeta baloncesto la frase Marta cosas me encanta Francisco

Voz 1509 06:26 José muy buenas estadísticas jugador más valorado de la Liga de son por segunda vez esta temporada y en su carrera en la Liga Endesa toco Shengelia se ha convertido en el jugador de la jornada lo ha conseguido después de liderar la victoria del Baskonia frente al Real Betis energía blues con veintidós puntos ocho rebotes dos asistencias una recuperación seis faltas recibidas números que le han llevado a cerrar su estadística con treinta y cuatro de valoración en el apartado general Henk Norel continúa siendo las valorado de toda la Liga con veintiuno coma dos de media

Voz 0699 06:55 donde encontramos el máximo anotador pues si ávido

Voz 1509 06:58 a un jugador con la muñeca caliente esta jornada ese ha sido Jaycee Carroll máximo anotador después de sumar veintiocho puntos veintiuno de ellos desde más allá de la línea de seis setenta y cinco con un siete de diez en triples en el apartado global sirven Landes ver del Movistar Estudiantes se mantiene como el máximo anotador de la Liga con una media de dieciocho coma seis puntos por parte dice el mejor asistente de la jornada se encargó de repartir juego a sus compañeros convirtiéndose en el mejor pasador del fin de semana llegando a sumar diez pases sacan hasta que se tradujeron en veintidós puntos más para el Unicaja mirando también las estadísticas generales esta semana tenemos cambio porque el mejor pasador de la Liga es ahora Thomas Heurtel con seis con setenta y cinco de media superando

Voz 0699 07:36 a a Omar Cook mirada al máximo reboteador de la jornada

Voz 1509 07:38 Matheus con IPCA lidera esta estadística esta jornada el escolta del Iberostar Tenerife logró once capturas siete de ellas en defensa IB3 más en ataque las mismas capturas que logró también obispado del UCAM Murcia en el apartado global lidera la estadística reboteadora Henk Norel vuelve a aparecer con ocho coma cero seis por encuentro ahora estadísticas globales de la temporada quién es el mejor recuperador u Campazzo con uno coma ochenta y ocho por jornada el que más exponen arte con dos coma treinta y cinco por encuentro el matador de la ACB con uno coma setenta y seis por partido que el jugador que más faltas recibe Landes ver que recibe cinco coma seis faltas por partido y el que más cometen Gregory Vargas con tres coma siete por encuentro jugador por último que más balones pierde Paco Cruz con dos coma cuarenta y siete balones perdidos por Kindle

Voz 0699 08:20 el semanal Play Basket esta semana con quién jugamos de base

Voz 1509 08:23 pues esta semana elegimos al director de juego del UCAM Murcia Klein Hannah con sus veintitrés puntos tres rebotes cinco asistencias y veintitrés de valoración nuestro escolta el máximo anotador de la jornada Jaycee Carroll de ocho puntos para él dos rebotes siete de diez en triples y terminó con veintiséis de valoración el alero pues un habitual ya en nuestro quinteto Matheus pan IPCA del del Iberostar Tenerife sus números veintidós puntos once rebotes ocho faltas recibidas y treinta de valoración el cuatro el ala pívot otro habitual como es toco Shengelia quien viví veintidós puntos ocho rebotes dos asistencias una recuperación seis faltas recibidas y treinta y cuatro de valoración

Voz 0699 08:56 a nuestro pivot arde en el Obradoiro gracias

Voz 1509 08:58 a sus diecinueve puntos nueve rebotes y treinta de valoración

Voz 0699 09:01 hay un vistazo a las estadísticas de la NBA quién liderará

Voz 1509 09:04 puntos James Harden con treinta y uno coma cuatro puntos por partir del que manda en los rebotes Andre Drummond Se mantiene la primera posición con una media de quince por encuentro del mejor asistiendo Russell Westbrook con diez coma uno asistencias de media por partido el líder en tapones Max por fin Giggs lidera esta estadística con dos coma tres por encuentro en ladrón el que más roban pues tenemos dos jugadores que lideran esta estadística Paul George H Eric Blake son los dos con dos coma dos por encuentro

Voz 0699 09:27 hacia el Marta puestos en orden los números de la NBA de la liga lo primero que hacemos es meternos a fondo en otra competición la Copa del le como os decía hoy martes hemos conocido los emparejamientos coperos Nos vamos a meter en el análisis y lo protagonistas de todo el espectáculo que a mitad del próximo mes de febrero vamos a vivir en Las Palmas de Gran Canaria

Voz 6 09:44 hola soy Rodrigo Sanmiguel jugador del Iberostar Tenerife ni todos los lunes escuchó playback

Voz 0699 09:49 pues Ana lo primero lo básico por lo que hacemos desde el playback en martes que es la Copa del Rey y sus protagonistas el análisis no llega ya pero antes de el análisis de nuestros contertulios en la tertulia de la Liga Endesa bien la Copa del Rey no te está escuchando el hombre que rige desde los despachos los destino del Barça que no es cosa de

Voz 7 10:09 hacerle esperar en el arranque de Play Basket Nacho Rodríguez muy buenas tardes

Voz 8 10:14 hola buenas tardes en esto de los sorteos la verdad es que sí

Voz 0699 10:16 tengo decirse ha suerte o no pero bueno que que tal como como como ha recibido al Barça

Voz 8 10:22 bueno sabemos que es una competición muy abierta muy igualada que va a defender de lo bueno de lo estado de forma de lo equipo lesiones y bueno no ha tocado en el sorteo de Baskonia bueno clandestino tutoría muy muy bonita para el espectador muy competida Hay equipos que que nos conocemos bien que hemos enfrentado tanto como como en Euroliga ahí bueno nosotros vamos a intentar llegar de la mejor manera posible y con prefería hacer una buena copa

Voz 0699 10:50 es una eliminatoria Chile semana pero podría ser una final en vez de unos cuartos

Voz 8 10:55 sí sí efectivamente no efectivamente es bueno para el equipo que el que por tradición siempre

Voz 9 11:02 eh

Voz 8 11:03 para luchar por los pueblos título si llegara a finales pero bueno el mérito de otro equipo que sacó lo dejamos en cabeza de serie como fue la verdad es que ha hecho a una una gran temporada sobrepasaba la competitividad que hay en la Liga ACB y que que se va seguro que su además traer la Copa

Voz 0699 11:18 en un sorteo ficción hubiera preferido otro rival así para empezar o el sistema sea ficción

Voz 0930 11:23 sí

Voz 8 11:23 bueno yo evidentemente su rival duro complicado oí difícil muy buenos jugadores que además están acostumbrados pues como nosotros ha jugado el tipo de competitividad pero bueno está muy abierta en tres días Si hay que pensar

Voz 0930 11:39 sí

Voz 8 11:40 en ganar todos los partidos y hasta el título no pensar que te podía haber tocado a los rivales hipótesis porque ahora tenemos que centrar en preparar tienes la Copa ahí oímos a intentar ganar este partido para pasarse se

Voz 0699 11:52 está claro Nacho que hablando del Barça la exigencia es máxima y que vuestra pretensión no puede ser otra que no sea ganar el título no

Voz 8 11:58 sí sí sí es evidente que queremos competir puede estamos viendo el partido muy bueno y el partido no no no nos tampoco cierto este irregular tanto semanalmente como incluso dentro de los propios partidos pero bueno es una competición que en tres días puede puede cambiar pero ahí es evidente que nosotros vamos a abrir con la máxima anunció para para competir y por supuesto para para es para intentar ganarla

Voz 0699 12:25 aprovecho que hablo contigo Nacho el otro día me pasaban un dato del Barcelona que es XXXVI jugado partidos jugados en la temporada entre todas las competiciones dieciocho partidos ganados el cincuenta por ciento eso habla de lo que hace la palabra que eso usado tú irregularidad hay un porque en esa irregularidad de el Barça que tu detecte

Voz 8 12:41 bueno tenemos un proyecto iniciamos un proyecto nuevo concentrado con ocho jugadores que además role importante dentro del equipo pues nuevo insulto alguno de ellos en Europa y eso requiere tiempo no estos proyectos no se construyen en una semana

Voz 10 12:59 Ana es cierto pese sí

Voz 8 13:01 pero sí es cierto que no la ejercía el garante sobre todos los partidos de casa hay partidos ante ante rivales teóricamente inferiores pues debería habría ganado una mayor estabilidad no está siendo una una una buena temporada pero el balance habrá que hacerlo

Voz 10 13:18 al al final de temporada Hay pues no la tiene

Voz 8 13:20 bueno una una buena oportunidad en la en la en la Copa y seguir compitiendo en la Liga ACB y Euroliga la temporada habrá que hacer para la Meridiana sería

Voz 0699 13:28 paciencia hay que ser cautos no es el momento

Voz 8 13:31 sí sí sí está claro no está claro que que tenemos que ser cautos fijas y decía estamos creando una cultura una identidad dentro de la propia Sección a la hora de gestionar el día a día y no todo se construye en Tías Fenerbahce tras ser campeón de Europa después de muchos sí bueno vamos a intentar ser más estable porque evidentemente a pesar de de que pedimos paciencia los resultados no no no

Voz 1162 14:03 nos podéis somos responsables de lo que está pasando

Voz 0699 14:06 que era más fácil llevar el timón del Barça en la cancha o hacer

Voz 1162 14:09 donde bueno los dos son reto apasionante lo peor son retos cierto privilegiado tanto cuando cuando me dieron la oportunidad de jugar en el Barça durante seis temporadas como es cierto

Voz 8 14:21 privilegiado cuando me llamó el el Barça

Voz 1162 14:24 ya el año pasado pues para coger las riendas de la de la Bella

Voz 8 14:27 sección muy muy muy ilusionado y responsabilizado bueno oí bien estos momentos también los que esté preocupado por la situación del depende del equipo pero bueno usted todo apasionante en el que estamos intentando puede ponerlo ponerlo a trabajar al máximo para poner a la sección donde donde siempre ha estado que luchar todos ganando

Voz 0699 14:48 concluyo Nacho el Real Madrid va por un lado del cuadro el Barça va por otro fijar una final una pretensión de final Real Madrid Fútbol Club Barcelona es una falta de respeto al resto

Voz 8 14:57 sí para mí se para mí sí creo que bueno se está viendo que tanto el Madrid que que estoy muy muy constante hay mucha el coche igualdad pueden ocurrir lesiones de de jugadores agasajo Prieto e incluso en Madrid pues a pesar de primero le cuesta sacar los partidos no hay equipo con una exigencia que tienen de de de Euroliga de ritmo frenético de muchos partidos en muchas semana bueno hay que respetar evidentemente a todo lo los rivales Hay IRI veremos a ver lo que pasa insisto estados de ánimo lesiones durante los días previos a la a la Copa del Rey

Voz 0699 15:36 uno de mis antiguos jefes ha dicho ya tenía yo ganas de hablar con usted pero ya tendré ganas de hablar con más tiempo que ahora no es el momento de la entrevista larga sí que cuando se deja Nacho Rodríguez más adelante cuando sea momento de hacer balance de la temporada le invitamos a que pase por Play Basket NATS

Voz 11 15:49 bueno Nacho Rodríguez deja Javi placer estar con vosotros

Voz 7 15:53 un abrazo muy grande y mucha suerte para lo que resta de temporada

Voz 9 15:56 un abrazo

Voz 0699 15:59 he escuchado el primer protagonista Nacho Rodríguez vamos a la si es con el trío habitual de este

Voz 7 16:05 a a mucha recupera seis ya por aquí hola Xavi muy buenas hola qué tal saludos qué tal muy buenas tardes qué tal muy buenas hola Miguel Martín Talavera Tana buenas tardes qué tal buenas tardes tres Xavi qué te ha parecido el sorteo bueno el sorteo como eh pero bueno ya da un Barça Baskonia así para abrir boca no está mal

Voz 1982 16:22 sí sí sí el punto de vista del Barcelona no es sorteo yo creo que bueno porque luego si pasara Baskonia saben opinar pero bueno empezando por el Baskonia que es un rival durísimo hay muchos jugadores que se conocen muchos vino a su ex equipo pero yo creo que con este Barça de este año la incógnita es saber qué Barça no encontraremos no porque si es el Barça que ganó al CSKA al Olympiacos y Panathinaikos pues tiene opciones pero Carlos el Barça había Andorra el pasado domingo de otros partidos pues bien pocas además no sabemos si estará ser afirmó no no sabemos si a Jack si habrá otro pijo en fin es un portero muy difícil para el martes

Voz 0699 17:06 Lalo al margen bueno al margen sin el margen la eliminatoria Barça Baskonia es la que más te pone otro Unicaja Madrid cuidado ya sabía yo no sé si

Voz 1162 17:14 a decir verdad sobre todo porque

Voz 12 17:17 es decir que sobre el papel es súper

Voz 1162 17:19 el favorito el Real Madrid entrara estuve ahí te el Real Madrid pero si hay un equipo que no puede dar por muerto porque a lo mejor lo vine a jugar un partido anodino raro fuera de su país

Voz 12 17:30 desde que luego resulta que se planta en cualquier pistas si compite contra lo mejor equipo de de Europa es el de Joan Plaza entonces bueno que no es sólo en una cantinela parecida con menos agravio que con la del Barça el Barça tiene la necesidad urgente de siquiera dar un golpe de timón para creer todavía en algo esta temporada tiene que ir a por la Copa sea ese es el bálsamo que hace falta en en esa casa no

Voz 1162 17:52 pero lo único a Madrid pues una eliminatoria pues que el nivel de Baskonia Barça gritar

Voz 0699 17:57 te queda Nati las otras dos que son las de los dos equipos canarios que evidentemente no han cruzado entre sí sino que tienen un Valencia Iberostar Tenerife y un Montakit Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria como los otros dos encuentros que se han dictaminado

Voz 13 18:10 esta mañana si algo tenemos claro los cuatro que estamos

Voz 7 18:13 es es que la Copa

Voz 13 18:15 a lo mejor el partido que te llama ayer de más de campanillas luego bueno pues te deja un poco frío y luego quizá los que se meten con el gancho y no están acostumbrados pues lo dejan todo partido yo creo que la culpa es especial pues algo no sólo de referencia

Voz 11 18:31 el sexto Europeo hoy diría que mundial sí

Voz 13 18:34 no es referencia para otros deportes el sistema de de de la Copa del Rey once esto yo creo que son dos grandes partidos es verdad que hoy se hace el sorteo pero veremos a ver cómo llegan

Voz 1162 18:44 claro dentro de un par de semanas los

Voz 13 18:47 los equipos y sobre todo bueno yo creo que muy interesante esa Iberostar Valencia el Valencia de Txus Vidorreta que que está siendo irregular que yo creo que él está penalizando mucho las ausencias por lesión que ha tenido durante el principio de curso parece que puede llegar más o menos entero a esa a esa a esa cita contra Tenerife yo le veo que puede ser uno de de los grandes favoritos para la Copa y luego fue Fuenlabrada yo creo que he aprendido de otras experiencias donde no sólo era llegar a la fiesta previa sino a llegar y competir a última hora equipación no lo pudo hacer y practicamente fue barrido yo creo que de sobran ha aprendido y seguro que le va a dar batalla al anfitrión que tendrá como siempre bueno pues la espada de Damocles de intentar llegar muy lejos porque su copa no

Voz 0699 19:36 de todas maneras hay que decir a Xavi que a tres semanas de la Copa es difícil calibrar y sobre todo para el Barça es que el que el Barça no sólo es capaz de cambiar entre un partido y otro es capaz de cambiar en el mismo partido eh

Voz 1982 19:49 sí sí sí sí por eso te decía que para hacer hacer cábalas sobre qué Barça llegará la Copa incluso el mismo día que empieza en la Copa no

Voz 1162 19:59 sí porque igual bien aún Barcelona

Voz 1982 20:01 hace un partidazo frente a Unicaja lo elimina y luego pues cancha

Voz 12 20:05 a finales de pitos aumente que sí

Voz 1982 20:08 el mal partido de cuartos si acaso a las primeras de cambio yo creo que no vamos a ver este estas tres semanas el Barcelona que movimientos

Voz 0930 20:17 estabilizado poco si llegar por

Voz 1982 20:19 en lo que es evidente lo que decía la tala es que el Barcelona tal como está esta temporada

Voz 10 20:25 sí

Voz 1982 20:26 tienes que jugárselo todo o casi en la Copa yo no digo que la ganó vaya a tener opciones la Euroliga lo tiene más mucho más complicado pero la Copa así que en esta competición de de tres días tienen que poner toda la carne en el asador lo que ocurre es que de momento Sito Alonso ha encontrado la tecla ibamos a ver si la encuentra de aquí al principio de la Copa

Voz 0699 20:44 y luego tenemos lo del Madrid que se había hablado mucho Lalo de la recuperación de Sergio Llull querían apurar plazos para que estuviera en la Copa del Rey eh no hay nada como seguir a la gente en Twitter sabes Sergio Llull primer peldaño Unicaja ya se acerca la competición vibra más vibrante primera Copa del Rey en él lo que me tocará sufrir como espectador quiero decir que él mismo sabe que por mucho qué Apure o eso dice no va a jugar la Copa Davis

Voz 12 21:10 mira por ganas

Voz 7 21:12 habría jugó no

Voz 12 21:15 sí y también por por ese valor que tienen algunos deportistas se dio les un ejemplo como lo era por ejemplo Choni son capaces jugar lesionado es decir si la circunstancia es que la temporada acaba en la Copa del Rey

Voz 0699 21:28 bueno asegurar gruistas

Voz 12 21:30 la Copa pero vamos allí mismo lo que pasa es que ha aprendido y esto ha sido proceso desde el desde los años a que su carrera va más allá del siguiente partido importantísimo que tiene el equipo entonces obviamente se tome una decisión porque la adhesión ha sido muy grave

Voz 1162 21:45 estamos hablando de una inversión muy grande que ha chocado también con él

Voz 12 21:48 previamente pues se ha llegado a primero de esa normalidad porque los plazos no daba

Voz 1162 21:52 es decir dar un mes antes de las de lo que desató día podría estar

Voz 12 21:55 en condiciones normales recuperada y aunque yo estoy convencido de porcelana estaba jugando la Copa pues obviamente al final ha podido la mesura y la tranquilidad porque insisto ha sido un calvario de cooperación el lo ha ido viviendo con mucha energía y además muy antiguo en redes sociales y demás y pero eso hay que decirlo eh

Voz 0699 22:12 el plazo eran nueve meses el plazo más pesimista de recuperación el más optimista siete en la Copa se cumplirían seis así que estaría un mes por encima de plazo más optimista ya eso ya es ser demasiado

Voz 7 22:24 optimista dejando un instante que en este

Voz 0699 22:26 salpicar de protagonistas tengo uno de precisamente esta eliminatoria de la que suena fuerte eh que sinceramente también podría ser una final el partido del líder contra el Unicaja no está escuchando el director deportivo del equipo malacitano hola Carlos Jiménez muy buenas tardes hola buenas tardes medirse al líder en la primera eliminatoria de Copa no parece que sea mucha suerte no

Voz 14 22:45 no no a priori muy bueno pues dentro de la no

Voz 0930 22:49 dificultad que podían tener todos los rivales por supuesto pues siempre yo creo que en estas citas daban por bueno el actual campeón el año pasado y por supuesto pues con la trayectoria que lleva a día de hoy en día regular en Liga Endesa pues evidentemente pues yo creo que hay que darle alguna condición de favorito ahora mismo alguien en el torneo pues evidentemente sepan es para Real Madrid y más allá de que quedan todavía unos cuantos ponen medio y Icomos de nuestros equipos llegar a la mejor situación posible pero está claro que la mismo bueno pues parece que es un rival extremadamente más complicados que pueden hacer los los de teoría aunque repito nunca se sabe y como siempre la copa hay que jugarlas

Voz 0699 23:36 no es sin embargo el precedente más cercano ya sabemos todos cuál es ya pasado hace unos días eh

Voz 0930 23:42 sí pero bueno las circunstancias son muy

Voz 10 23:45 muy diferente para nada lo que nos

Voz 0930 23:47 encontremos seguramente dentro de unas semanas aquí en Gran Canaria

Voz 12 23:50 no oí

Voz 0930 23:51 todos los partidos tiene sus circunstancias Si bueno veremos en en cuales llegamos los dos equipos el partido de la Copa

Voz 0699 23:58 ah y estando en la Copa el primer objetivo de la temporada Carlos está cumplido para Unicaja

Voz 10 24:04 bueno es un es una buena noticia

Voz 0930 24:06 ya que el club y el equipo se esté presente en esta edición no en esta gran cita del del baloncesto soy algo que tenemos presentes siempre desde luego del del club inicia en la temporada con una gran dificultad entraña Hay bueno satisfechos de por su puesto de tener esa presencia y ahora con la ilusión de trabajar y poder mejorar nuestro momento más allá de cómo estamos ahora

Voz 0699 24:36 de cara a esta cita y más allá de la Copa Carlos cómo está marchando esta temporada de de Unicaja esta temporada cargadísimo de de partidos entre Euroliga y la Liga las dos cosas con la doble jornada de Euroliga ya

Voz 0930 24:49 sí es pronto para hacer valoraciones lo bueno estamos en Ecuador quizás de la temporada poquito más avanzado temporal Euroliga ya inmersos en plena segunda vuelta con una dificultad extrema como tú dices a los dos entonces tan competida ya no sólo por la calidad de los de los rivales que te ofrece es compaginar entrenamientos con desplazamientos con periodo de descanso

Voz 1162 25:16 pues bueno dentro de todo

Voz 0930 25:19 esa mezcla de yo creo que hemos hecho pues el equipo va por buena línea pero es que ni siquiera podemos hablar de semanas estamos gente dinámicas de partidos

Voz 8 25:28 no de día

Voz 0930 25:30 por supuesto siempre hay que tener una prudencia máxima la exigencia que tienes diaria dentro de esa es que a día pues intentamos estar lo mejor posible en estos momentos presencian en copar los una buena noticia y esa bueno cerca ni hacia pero yo desde Euroliga también es una buena cercanía y si no se están respetando las lesiones no estamos teniendo grandes problemas el equipo está fin trabajar dentro de una normalidad

Voz 10 25:57 y esperemos que así sea Hay

Voz 0930 26:00 y continúe lo que podría llevar al grupo pues quizás al máximo de su rendimiento

Voz 0699 26:04 la última Carlos Jesé que tiene muchos compromisos con los compañeros allí en Las Palmas de Gran Canaria llame a corto de personalizar en las preguntas con los directores deportivos pero tengo que dar un nombre y poner encima de la mesa que es el de York y ser Mariné que llevan más de veinte puntos de valoración los últimos cuatro partidos y es una pasada cómo está funcionando

Voz 0930 26:22 sí yo allí está está cogiendo el ritmo a la a la exigencia de las dos competiciones está bueno sin Lance no viene el el cambio de club de la organización por supuesto un también de sistema de juego de entrenador de compañeros lo que ocurre que bueno pues lo está haciendo de una forma moderada no la competición es bastante exigente y si no te da mucho margen Ny IER pues últimamente parece que se está encontrando mucho más cómoda la cancha con sus compañeros también están encontrando mejor y lo que hace falta es seguir trabajando para prolongar esa buena racha

Voz 1162 27:02 es posible concluye el plazo de una semana

Voz 0699 27:05 brilla el Barça te gustaría que la Copa fuera ya este próximo fin de

Voz 0930 27:10 pues no sabría qué decir yo espero que todavía lo mejor del equipo esté por llegar

Voz 10 27:16 sí espero que pase pues el momento de la Copa

Voz 0930 27:18 dentro de unas semanas de lo que trabajamos cada día para alargar este teórico buen momento que como te decía pues es teórico es relativo porque nos cambian mucho a todos los equipos los escenarios de una semana para otra el el poder a lo mejor posible

Voz 10 27:34 cuándo será la fecha pues con uno

Voz 0930 27:36 sabría decirte no quiero meterme en esa situación en cualquier caso no hipótesis porque da igual que

Voz 0699 27:41 o sea cuando se va a ser un ahora vamos a decidir anillo no no ninguno de los dos ya que lo pueda decidir más eres tú sí que te lo voy a dejar Nati Carlos Jiménez muchísimas gracias por estar con nosotros en Play Basket gracias

Voz 0930 27:52 los otros Carlos Jiménez en los micrófonos de

Voz 15 27:55 en Play Vázquez Nacho Rodríguez Carlos Jiménez si tenemos suerte todavía podríamos poner la guinda con un último protagonista pero tal estábamos hablando de los momentos de de los equipos en realidad no hemos hablado de nada de la jornada de el fin de semana hay algo que te ha llamado la atención de bueno en en vez de

Voz 0699 28:12 es que como lo hacemos a Marte ya se nos queda un poco más lejos pero como fue jornada unificada con horario casi prácticamente único todo lo tenemos un poquito más cerca no

Voz 13 28:19 bueno pues es indudable poco ligado con la Copa no lo que decía antes Xavi lo que le preguntabas tú el el el tiro al aire que es el Barça que limitan ciento dos puntos Andorra

Voz 1162 28:30 me parece notificado barbaridades es un equipo

Voz 13 28:33 que va a la deriva uno no no termina de entender con ese entrenador que lo hemos dicho muchas veces que para mí es de lo mejor que hay en ACB y con ese ese grupo de jugadores como se pueden hacer las cosas tan tan sumamente mal luego que había cuatro equipos que se jugaban el billete para la Copa que tenían que ganar bueno ganado los cuatro en Murcia dependía de que hubiera algún tropiezo no lo hubo y al final bueno pues la lógica nadie es quiso dejar escapar su oportunidad y demuestra lo importante y cómo se vive la Copa

Voz 0699 29:04 por cierto Xavi ahí el Joventut eh la va a sufrir

Voz 1982 29:07 sí sí me Aldai lo pensamientos mejor porque has comentado exactamente esto no va más allá de la situación deportiva es decir para que la gente sea una idea es que el Fútbol Club Barcelona divina solventó la peña Hazara de de categoría y podría poner en serio peligro a la entidad es decir porque todo está básicamente

Voz 10 29:31 ha marcado dentro del presupuesto todo

Voz 1982 29:34 en la Liga ACB entonces bueno Juanan Morales y su equipo están luchando como puedan han fichado a a la SPRI Tomás determinen creo que no lo creo que no lo he dicho

Voz 7 29:45 bien

Voz 16 29:45 el Estado argentino con la afrobeat hola sí guarda intentaron fichar un un interior también no pero es que

Voz 1982 29:55 a la que llega realmente es un tema muy muy muy preocupante en un equipo que nunca

Voz 14 30:02 no ha dejado de estar en la Primera División

Voz 1982 30:05 entonces vamos a ver qué sucede pero han despertado Burgos ha despertado algo en el el Betis claro

Voz 13 30:11 a cada partido se juegan la misma festeja otro eh

Voz 0699 30:14 sí hay

Voz 13 30:15 sobre todo sobre todo porque en esa situación de que el que viene de atrás ya lo han sufrido pues para empiezas a caer al pozo es complicado salir

Voz 0699 30:23 aquí hay dos equipos que tienen motivos para estar preocupados que son Joventut técnico Zaragoza dos históricos que tienen pinta de que lo van a pasar mal esta temporada aunque es verdad que cuando luego se coge una racha los equipos de la racha que se lo digan por ejemplo da Burgos que ha sido capaz de salir del pozo no situarse en la zona media pero sí meter ya dos victorias de distancia con respecto a la zona de descenso y para finalizar ya que estamos hablando de Copa el alud la qué jugador es Matheus sea cada vez que veo jugará pon it can Iberostar Tenerife me gusta más este jugador completísimo

Voz 12 30:55 en la Liga española en la pasada campaña al final el jugador estaba gritando un equipo que que todavía tengo cierto prestigio en competición europea ficha para para los equipos que los pretendían que eran hizo en Murcia y alguno más que estaba ahí al a la vez que yo no vi jugar un par de ocasiones en recuerdo en directo en una gira de preparación de la selección y aluciné porque hace todo muy rápido grandes ayuda bajo coger rebotes esa va a resolver la contragolpe tiene buena mano tiene punto de suyos me mira eh defiende defiende lo suyo muy completo que en esa selección acumuló se queda claro

Voz 1162 31:32 a Martin Gortat y demás ya es un jugador

Voz 12 31:35 no Watts y no pasa nada raro pues con la temporada que está haciendo variará muy poco salieron un equipo con Mateo es decir que incluso lo ella

Voz 0699 31:42 el Real Madrid Real Madrid Unicaja el jueves Valencia Iberostar Tenerife el jueves eso van por un lado del cuadro viernes Barça Baskonia Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria por el otro lado del cuadro me voy a abstener de momento

Voz 7 31:56 de pedir pronóstico pero que no se preocupen los tres que lo hacían no ha vaticinio ya nada todavía matando

Voz 1162 32:05 Enciso ahí con la bola ya pero hay que dejar que

Voz 0699 32:07 la bola se conecte vía satélite sale hace que está todavía con falta de pilas tomadas desgarra un par de semanita que vale

Voz 12 32:13 que no la veré a mi sí que se ponga ahí el pañuelo de fin Garay la mano por encima del tres por cojones

Voz 7 32:20 no no no entro a ver pero eso no entro todavía vamos a ahí

Voz 12 32:27 hizo más segura sobre seguro ahora

Voz 7 32:30 estoy somáticas en Gran Canaria

Voz 12 32:33 felicito a Gran Canaria que a mí me puse yo muy malo

Voz 7 32:36 se frío en el pabellón si no es verdad es verdad

Voz 0699 32:38 el pabellón pero ya te digo yo que Gran Canaria bastar caliente no son los carnavales al mismo tiempo lo digo que tenemos

Voz 7 32:45 ah no que tenemos otro protagonista más bueno voy a despedir a la gente de la tertulia gracias a aislado gracias Talavera gracias al un abrazo a los tres un abrazo

Voz 0699 32:53 pues hemos oído mucho director deportivo en este Play Basket pero bueno realmente es bueno escucharon jugador o jugadores der la revelación de la Liga Endesa mucho mejor porque no falta hablar de la eliminatoria de Montakit Fuenlabrada en la Copa del Rey Aleix Jorgensen escolta de el Fuenla de Montakit Fuenlabrada hola Alex muy buenas tardes

Voz 1162 33:11 hola qué tal estaba pendiente de sorteo si hemos visto como el sorteo todos juntos en todo todo el equipo en la fábrica de Montakit y bueno lo hemos visto en directo todo así

Voz 0699 33:24 cuando ha salido el rival que ha salido cuál ha sido la reacción en la plantilla ya que estaba todos juntitos

Voz 17 33:29 sí

Voz 1162 33:29 pues bueno sabíamos que que cualquier rival que nos podía tocar pues iba a ser complicado no estamos hablando

Voz 8 33:35 a los ocho mejores equipos de la ACB

Voz 1162 33:38 era vuelta igual no nos ha tocado grancanaria pues sabemos de la dificultad que tiene el rival porque bueno pues ya hemos jugado Gran Canaria ahí la verdad es que no hicimos un gran partido pero bueno jugamos contra anfitrión sabemos que van a tener pues todo el público a favor de Gran Canaria Trevor vamos con con mucha ilusión vamos con con muchas ganas vamos a demostrar que que estamos ahí no por casualidad sino porque hemos hecho muy buen baloncesto esta primera vuelta Hay vamos a intentar pues dar la sorpresa que suponía la vosotros

Voz 0699 34:15 en la Copa pero no sólo ir sino estar como cabezas de serie

Voz 1162 34:19 pues la verdad es que es increíble no porque el nuestros objetivos son otras no es como siempre hemos dicho desde el primer día es es lograr la permanencia cuanto antes posible

Voz 10 34:31 le y bueno pues creo que que no sé

Voz 1162 34:33 ha ganado pues con el trabajo día a día pues el estar en esa Copa del Rey y luego pues nos hemos ganado también el estar como cabeza de serie que es la primera la historia que que lo hace un club como fue labrada en nada estamos muy muy contentas de de todo lo que estamos consiguiendo queremos más no queremos que que separa aquí y el primer paso pues bueno es e irá a la Copa e intentar pues competir el partido oí ganar que creo que nunca lo ha hecho fue habrá el Rey sois

Voz 0699 35:05 la revelación de la temporada de dónde está el truco para que todos estemos de acuerdo en eso en señalar a Fuenlabrada Montakit Fuenlabrada como el equipo revelación del año

Voz 1162 35:14 pues bueno yo creo que que se están haciendo primero desde el club no pieza hecho un grandísimo equipo pues luego los jugadores que estamos trabajando muchísimo desde el primer día pues todo el mundo aportando su granito de arena Iborra pues luego cuerpo técnico no creo que que en esto está haciendo un gran trabajo también pues Josep pisar todos los desde el cuerpo técnico están haciendo un grandísimo trabajo creo que eh como grupo nos llevábamos muy bien que creo que es una de las de las claves No somos un equipo fuera y dentro de la pista llena yo creo que es todo de son poco junto pues estamos haciendo una gran temporada

Voz 0699 35:55 déjame que personalizan en el grupo que te hago una pregunta de estas íntimas en el entrenador en Néstor García ha cumplido su mandato más allá de dejar de fumar

Voz 1162 36:03 sí la verdad que está aguantando que nos prometió que entrar en la Copa dejaría de fumar ahí de momento lo está lo está cumpliendo

Voz 18 36:13 existen posibilidades de que se fuma un pitillo a escondidas delante nuestro de momento no

Voz 0699 36:21 dijo que iba a estar inaguantable y que lo muy mona no jugadores los que al final a algún cigarro

Voz 1162 36:26 no de momento no de momento aguanta cosas chicles

Voz 7 36:31 oye Alex pongámonos a soñar ganáis la Copa

Voz 10 36:34 fíjate yo te he dicho no ganáis el partidos

Voz 7 36:35 ley la Copa para verte te imaginas lo que puede ser aquello

Voz 1162 36:40 no me lo puedo imaginar ahora más como primero a ver jugar contra un rival que les ha tocado grancanaria

Voz 0699 36:47 eh

Voz 1162 36:48 eh que bastante trabajo nos va suponer ese partido

Voz 12 36:52 sí bueno tenemos la UTE

Voz 1162 36:54 una jornada antes de ir a la Copa también jugamos contra ella es así

Voz 0930 36:58 las células

Voz 1162 36:58 un test importante antes de de la Copa así que bueno vamos pasito a pasito

Voz 0699 37:04 vale vamos a ir pasito a pasito pero en el último paso fuera de lo que pase en la Copa Alex el objetivo ya de evitar el descenso en la temporada como que ya no nos lo vamos Soccer eh

Voz 1162 37:15 bueno y siempre hemos dicho que llegara a doce victorias pues asegura creo la permanencia no entonces pues bueno creo que que ese objetivo ya lo tenemos bastante encaminado desde hace tiempo no

Voz 0699 37:27 bueno como te hecho pues hemos trabajado

Voz 1162 37:30 muy bien a mí en los resultados están ahí no entonces pues bueno yo creo que que tenemos un equipo y un cuerpo técnico muy ambicioso yo creo que vamos a trabajar duro pues para después de la Copa del Rey por menos pues a otros objetivos

Voz 0699 37:45 Alex sabes que traía la gente cuando viajaba a las Canarias de vuelta a la península

Voz 18 37:51 tabaco está estado pendiente de vale vale estaremos pendientes por si acaso Álex Llorca muchísimas gracias por estar en Play Basket muchísimas gracias a vosotros un abrazo

Voz 0699 38:03 los jugador del Montakit Fuenlabrada director deportivo del Fútbol Club Barcelona director deportivo el Unicaja y el presidente de Herbalife Gran Canaria no son cuatro protagonistas cualquiera para analizar lo que no es precisamente un acontecimiento cualquiera la Copa del Rey de baloncesto que será el foco de todo el básquet español el próximo mes de febrero en Las Palmas de Gran Canaria ya la ponemos el foco en otras cosas en este Play Basket Juana Serna Paul en un solo muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket Cadena Ser al turno para la NBA llevamos cuatro protagonista ya en el programa a estas alturas bueno en la NBA tiene Avilés a Gómez como el jugador que más nos preocupa viendo la trayectoria esta temporada es verdad que hay mucho más allá los quintetos del All Star las peleas de macarras que se están repitiendo últimamente en los partidos los Carsen un pequeño pozo pero no puedo evitar que no importen más nuestro jugadores que que el resto con Cosa Nostra hola José Ajero compañero de Movistar Plus muy buenas

Voz 7 38:58 hola qué tal muy buenas tardes ya está por ahí David Sardinero director regional

Voz 0699 39:01 a la David muy buenas muy buenas de Billy Hernangómez me encanta Nueva York pero quedan semanas para el cierre de mercado José creo que va a haber un cambio supongo que para bien o peor no creo que pueda ser me gustaría poder seguir aquí pero no cierro las puertas a nada

Voz 1630 39:14 ha dicho hombre es lógico en lo que llevamos hablando todo el años puedes esperar a que ver cómo cómo evolucionó la temporada pero otra cosa es que con la edad de Billy con la con la exigencia física que él mismo saliendo con el mismo está teniendo no con su exposición ahora mismo que que parece que es enorme que es grandísimo y sobre todo con el precedente que tenemos del año pasado que jugó muy bien es lógico que quiera jugar al baloncesto quiere jugar al baloncesto porque el año pasado se mereció jugar al baloncesto sino les deja jugar en Nueva York que les dejen irse a otro lado lo que no puede ser es estar protegiendo sobre protegiendo a un jugador por si por si por si por sí porque de tanto por si lo mismo cuando te haga falta chaval está oxidado

Voz 0699 39:53 no tengo nada David contra pero te juro que yo no esperaba esto

Voz 17 39:57 bueno yo creo que ni ellos tampoco esperaban que fuera rendir también eh pero yo sí que veo una puerta de esperanza es inicio están perdiendo mucho yo he intentando explicar estoy cómo afecta Billy es y los Knicks siguen perdiendo ahora mismo están fuera un tres siete en los últimos diez partidos es posible que en algún momento se decía abrí la puerta pero no a lo mejor pero sí Acaip que es un jugador que puede tener el mercado en a un equipo que pueda aspirar a a meterse en foie o hacer una carrera en playoff como cuarto quinto interior ellos abrieron hueco para Billy yo sigo pensando que el que no va a ser fácil que los Knicks suelten a Billy que es un jugador con contrato muy pequeño para que la idea que tiene potencial que es joven y entonces y yo tiendo ese discurso que lo me fui a Nueva York a todo el mundo lo es sí que va a estar pero obviamente Nos él quiera was he yo lo que es más factible a que salga para mí sería que aloja a uno de los interiores de intentando mover un poco el árbol y que eso le abriera un hueco en la rotación porque yo entiendo que la franquicia no lo que desprenderse de va a costar de jugado así otra cosa es que hubiera un mega traspaso a paso más potente más grande con muchas piezas implicadas y ahí entrará para pues con el ahí edulcorar otra oferta no pero en un traspaso digamos a pero es difícil que salgan también inmovilidad en no es verdad José qué es lo más

Voz 0699 41:24 lo normal es que Billy sigan Nueva York cruzamos todos los dedos para que pueda encontrar algún resquicio y poder volver a encontrar el juego porque es verdad que en cuando le dejan jugar con continuidad y con minutos y siempre ha respondido eh

Voz 1630 41:37 desde luego que si el precedente de la Semana de la temporada anterior existe es cierto que nos tenemos que agarrar a lo que a lo que tenemos y por tanto Kanter como tanto Kanter como elocuente acaban contrato y cae lo Queen pues están en disposición de firmamos esos contratos importantes de su vida y no creo que que los niños vayan a ser capaces de aceptar tanto dinero de dos para dos jugadores en la misma posición yo no sé si por ahí a lo mejor esperando que mona y pueden me puedo mover a lo Queen es que a mí me da igual que cantes te hacen un temporada donde lujos y yo no quiero que que Billy ahora vaya a jugar los cuarenta y ocho mil

Voz 0699 42:11 todas claro pero se puede establecer una rotación

Voz 1630 42:14 pero en la que debiliten a veinte ida para que juegue veinte da para que juegue veinte yo creo que segundo año en la NBA jugando veinte minutos un equipo que gana o pierde pero que está ahí tiene suficiente lo que no tiene ningún sentido es que le metas en la perrera porque no no no no tiene porque si tú has lo Queen que le dices al chaval ahora venga a jugar después de cincuenta partidos sin rascar bola

Voz 0699 42:33 no no claro eh bueno que me tiene la gente que anda un poco chovinista con lo nuestro pero es que me me llama la atención ya no de esta semana sino que es una cosa que venimos comentando sólo que esta semana biliar en Gomez ya ha sido más concreto creo que ha sido con los compañeros de de la Agencia EFE no quiero decir claro

Voz 17 42:48 es pues eso con los compañeros de la Agencia EFE