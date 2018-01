La ventana de la tele (23/01) | Un año después... ‘La América de Trump’ le volvería a votar

Voz 1 00:00 tú Lillo buscábamos fuera nada que no tuviéramos en casa con un arma en la mano que seguro que da más miedo un loco que les que Juanmi Maestre que con una carrera no llegará a ningún lado y exigió no será alguien en la vida al salirse de este programa en la famosa Kiss Cam profunda nos despedimos esquemas bueno Pretty hizo con usted como que la Copa es malo que el pasado entonces tú tienes tienes que tirar hacia adelante no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 0313 00:44 el ello en los estudios de Radio Valencia Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes qué tal Mariola cómo estás lo primero antes de saludar a a nuestro invitado tres comentarios muy muy rápidos muy breves sobre sobre series uno el primero sólo para aplaudir

Voz 1 01:03 estamos estoy fatal y lo único que se te ocurren flotante pero tu mente Soy leyenda de Exteriores yendo pero respeto

Voz 0313 01:16 vergüenza premio Feroz a la mejor serie de comedia muy merecen la zona premio Feroz a la mejor serie dramática también aplauso

Voz 1 01:26 han encontrado una zona de exclusión no tuvo con sus manos uno empezó a comer entre personas

Voz 0313 01:38 tercer comentario de series también es para aplaudir sin duda porque la peste es muy buena pero un debate que ha surgido esta semana se desentienden

Voz 1 01:47 los diálogos So Ho cuesta un pelín dime de qué será puedo ayudar para salir de la ciudad

Voz 0313 02:04 yo lo entiendo bastante bien sean aún yo también si no media la alambre ahora ahora lleve auriculares también y estamos mal hombre es verdad esto entera yo también teme ahora visto entera la visto enteras

Voz 4 02:15 claro y hay una cosa que me llama la atención es que esas quejas nunca existen cuando es andaluz cómico no entonces

Voz 0313 02:22 me sorprendió mucho está claro pero yo no creo vamos es se ha dicho en las redes yo no creo que sea tanto por el acento sino porque anida en algunas series irregularmente en series españolas o en películas españolas se localizan Adese no se hizo eso eso no sé lo qué es pero a veces y que cuesta un poquito Pilar entender todo

Voz 4 02:40 a mí me ha sorprendido una polémica grande pero me ha sorprendido un poco porque yo sinceramente nunca no caí en ese menor no me pareció digno de ser tenido en cuenta hay Sí Se ha montado cierta pero vamos la peste es una serie

Voz 0313 02:57 fantástico déjame que ponga en valor

Voz 4 02:59 anoche el discurso de Julian López porque le han caido algunas críticas pero creo que es el discurso que hacer así de corrosivo y así de original en una gala como ésta de decir no sé si tú lo has

Voz 0313 03:11 no os queda dicho queda llora qué te parece si saltamos a Estados Unidos bueno pero para América John no sé si la más profunda bueno para entendernos al América de Trump

Voz 5 03:29 desde luego si en enero

Voz 0313 03:52 la América de Trump Éste es el título de un reportaje que Cuatro estrena esta noche a partir de las de las once menos cuarto un trabajo periodístico un trabajo de de autor qué sirve para entender que a veces perdemos un poco la perspectiva que sirve para entender por qué Trump es hoy presidente un año después porque está en la Casa Blanca no hay un solo motivo no hay un solo factor hay bastantes hay un montón empezando porque en quería que alguien pusiera Ley y orden en el país

Voz 6 04:19 hola a todos aquellos que necesitan o que no necesiten no sólo tenemos que tener Ley y orden la única oportunidad que esto puede pasar el presidente Donald Trump porque es el presidente de términos claves es claro

Voz 7 04:33 sin olvidar la inspiración religiosa

Voz 1 04:37 definitivamente un nombre que fue elegido porque creo que Cristiano los creyentes pudieron mucho

Voz 8 04:48 la elección de di

Voz 7 04:50 no no podía faltar la inmigración ilegal Gutierre inmigrantes en lo que no quiere es

Voz 10 04:57 inmigración ilegal sin control que construyan la paz y yeso controlaría mucho

Voz 1 05:07 problema que tenía

Voz 0313 05:10 sin olvidar el modelo de la típica familia americana

Voz 11 05:13 que ninguno de los sigo de Tron anda descarriado que que está perdido en el alcohol que está perdido en el mundo de las drogas que que es un vago uno obeso no a los hijo alrededor del en Familia y los atrae como familia es su valores yo creo que que son lo que está llevando quiere llevar adelante en la comunidad

Voz 0313 05:37 un detonante bastante bastante mayoritario que es el repelús la manía incluso el odio

Voz 12 05:44 Hillary Clinton que no ganara como fuera la motivación más grande que tuve de trabajar el derecho

Voz 9 05:48 lamento la campaña de Trump fue parte Hillary no tomar

Voz 12 05:51 algo por qué Hillary lo lo la

Voz 1 05:53 la va a va a destruir el país

Voz 13 05:56 críticas especialmente las de energía no habrían sido humanas ni para nuestra ciudad ni para nuestro Estado o las TI

Voz 14 06:03 a mí me encantaría tener una mujer presidente pero la mujer mejor para esa posición

Voz 13 06:10 cuando la veo no no es auténtica cuando habla parece que te está hablando como si tú fueras tú sabes menor que diga yo como madre madre de dos hijas también de su manera de ser y de la manera que llegó a él puesto un ella estaba no como que para mí no era el ejemplo que yo le quería dar a me decía

Voz 0313 06:30 que viene siendo una rata con la fundación que tuvieron que viene siendo una rata Josep cubrió buenas tardes buenas noches

Voz 1 06:38 eh pero esta felicidad

Voz 0313 06:40 por el trabajo por lo didáctico que es porque tú lo bueno veremos veremos pero bueno bueno no nos diera dramático pero hemos visto así claro claro claro hombre si no no estaríamos hablando tú le das a entender a veces en la distancia de estamos como como casi ofendidos cuando en Estados Unidos Gobierno republicanos con Trump es muy pintoresco dice y hace esas cosas pero bueno como dice uno de los protagonistas del reportaje sesenta y cinco millones de personas están equivocadas

Voz 9 07:08 bueno vais están fan que le tres más pero bueno enviar el sesenta y dos largos más de sesenta y dos millones de norteamericanos a veces lo olvidamos votaron por Trump me dice un amigo sí claro pero que también lo vio pero tú no estás diciendo que Hillary ganó por más sí pero Hillary unos la presidenta mucho y la realidad es la que es no lo que nos gustaría

Voz 0313 07:28 he encontrado algo que ha sorprendido porque sí que realmente Notes

Voz 9 07:33 pero bueno que no me esperaba no tanto porque yo tuve la suerte

Voz 15 07:36 que de seguir las elecciones ahí

Voz 9 07:40 vi de alguna manera y no en Washington porque Washington el el ochenta y cinco por ciento el noventa por ciento votó por Hillary no la ciudad Washington DC pero sí que me ha sorprendido de entrada lo que tú has apuntado antes un año después la animadversión hacia Hillary es igual os y eso es terrible Il lo que sí me ha sorprendido es que todas esas personas que son diferentes totalmente por razones distintas entre ellas que viven muy lejos la una de la otra en cinco estados distintos etcétera etcétera Todas tienen muy claro el discurso de porque le votaron la caricatura que se ha hecho a veces era bastante bien fundada por el voto del votante de Trump no responde a los que yo he conocido pero yo he conocido a una treintena no han son personas que no repiten un eslogan como si fueran Papagayo aprendidos a corriendo sino que tienen muy asumida a su condición de votantes de Trump porque realmente le votaron porque un año después la gran mayoría advierten que volverían a votar sí

Voz 0313 08:47 creo que hay una persona ante el reportaje ganó con con una vez hemos tenido bastante

Voz 9 08:51 sí sí pero tiene un tiene su razón esa es una una minera de la ciudad estado de Wyoming que había sido que era del Partido Demócrata pero se sintió tan abandonada no abandonada no digo es que tú te sentiste abandonada por por Obama dice no si fuera abandonada es que Obama ni tan siquiera no no contemplo un cambio de partido pero ha dicho Juanes

Voz 4 09:14 una vez es suficiente Giuseppe a mí me parece interesante de l'Horta gesto que decías ese casting previo que no esa treintena de de votantes porque es verdad que no son nada tópicos hay yo quiero saber cómo ha sido ese ese proceso de búsqueda porque bueno a mí me parece una de los más destacables del reportaje bueno

Voz 9 09:33 yo tenía muchas ganas de hacer este reportaje yo quería en

Voz 4 09:38 diga esto te lo encargan no

Voz 9 09:40 la verdad es que yo hacía mucho tiempo que quería hacerlo porque quería entender porqué sesenta y dos millones de americanos votaron

Voz 0313 09:47 que no es fácil entender si yo entiendo

Voz 9 09:49 lo vamos entiendo nuestro trabajo el del periodismo en este momento más para contar el porque incluso el como que no el que el que ya nos viene dado no porque a veces nos lo cuentan de una manera que no siempre se ajusta a la realidad porque está marcada por tópicos sobre todo cuando hablamos de EEUU porque todo se trasmite se traduce desde la cosa a este preferentemente algo desde Los Ángeles la costa Este como California son zonas de pensamiento tanto periodístico como intelectual de Partido Demócrata para entendernos o anti republicano y ya ni te cuento Antitrata pero olvidamos que tan por ejemplo en Manhattan ganó no ganó en Nueva York en la ciudad de Nueva York pero sí en en Manhattan y olvidamos que Trump no ganó en la ciudad de Miami pero sí que ganó en toda su zona de influencia en el sur de Florida no entonces yo quería hacer eso yo un día hablando tranquilamente mientras comíamos con Paolo Vasile me decía tú que que que que quisiera saber ahora qué piensas hacer digo mira estoy pensando en hacer eso pero yo se lo comenté pues como comenzaría con vosotros cualquier otra las ganas de hacer cosas no me dice me interesa ya ya sí empezó y así acabó y así estamos que he tenido la suerte de que realmente me acaban encargando algo que a mí me apetecía mucho hacer corresponsal

Voz 1510 11:12 buenas tardes qué tal buenas tardes este Estepa

Voz 0313 11:15 el año que Giuseppe nos transmite con su experiencia personal pisando cinco estados hablando con una treintena de personas ese primer año de de trampilla cómo se está viviendo como se está contando ahí

Voz 1510 11:29 pues desde el punto de vista de la televisión yo creo que ese hablamos de de Donald Trump tenemos que hablar sin duda de las sátiras de los le night shows de los cómicos que venden tras una fuente inagotable para sus guiones entramos como personaje pero también a la actualidad desde que él es presidente porque claro están pasando

Voz 4 11:48 todo tantas cosas algunas tan surreal es la verdad que esto da para mucho

Voz 1510 11:53 sin ir más lejos este fin de semana en Saturday Night Life hablaban de esto del del cierre de gobierno

Voz 16 12:00 es un oso en su equipo

Voz 0313 12:03 no como tú decías

Voz 1510 12:06 en realidad lo que hay que hacer es felicitar a Donald Trump por haber conseguido que el Gobierno funcione durante todo un año veinte que Trump ha culpado al líder de la minoría demócrata por el cierre de gobierno porque Trump nunca pierde la oportunidad de culpar a una minoría de algo otro otro ejemplo es la la trama rusa pero contada por los

Voz 15 12:25 a quién fuesen

Voz 1 12:28 aparece Rober Muse y el fiscal especial que investiga la trama y le llevan a la fuerza a ver a Trump llega a una oficina donde está el presidente y le dice a Robert Miller

Voz 17 12:39 yo creo Fabius

Voz 1 12:44 no te voy a despedir quiere enseñarte una cosa ya pero ganamos una trampilla de la que caen mil setecientos millones de dólares la intenta comprar el caso es que doce night shows de todos los canales se han disparado en audiencia el más visto es el de

Voz 1510 12:59 Stephen Colbert el de la CBS que terminó el año pasado ganando a Jimmy Fallon de la en bici alcanzando una cuota de pantalla del cuarenta por ciento

Voz 1 13:07 estos programas han subido entre un diez

Voz 1510 13:10 un quince por ciento de audiencia desde que Trump ex presidente hice mantienen un año después

Voz 0313 13:14 muchísimos que Trump Josep para para los humoristas es un filón inagotable

Voz 9 13:18 por supuesto pero sus otra

Voz 4 13:20 la tele no también porque claro hay dos tipos

Voz 9 13:23 la televisión claro claro pero es que sospecho que además Trump que está encantado si es que realmente le interesa eso con tal de que hablen de él le da lo mismo el él ha conseguido ser el referente permanente para bien y para mal durante todo el día y al lado de este mundo que evidentemente es el mundo del sentido del humor que es característico de las televisiones convencionales de Estados Unidos a última hora de la noche está también el mundo de Trump es un mundo alternativo desde un punto de vista de comunicación ellos entienden que el humor es otra cosa no pero por ejemplo el el New York Times y el Washington Post la CNN La en Busi la exhibiese todo eso forma parte del establishment

Voz 0313 14:02 ese que Tram quiere destruir

Voz 9 14:05 es que quieren que destruya todo es como se informa en ellos a través de Fox pero sobre todo a través de Internet tienen sumó mundo paralelo y además tienen la gran habilidad de revertir y utilizar como si fuera un boomerang todo lo que dicen contratarán los revierten diciendo que esa es esa son las Fake News no son las que cuentan de Trump en este momento

Voz 0313 14:27 la defensa Puri duros totalmente

Voz 4 14:30 otros aquí hemos tenido Carles que te acuerdas aquella tarde que hablábamos de cómo en la era trampa había influyó también en la ficción norteamericana no es verdad que son series que estarían digamos en contra de detrás pero que reflejan una realidad que a mí me sorprendía porque no tiene que ver con lo que yo veo en el reportaje no pues una cosa es es es muy muy curioso ver esas dos mitades completamente distintas

Voz 0313 14:56 dos mitades eh efectivamente

Voz 4 14:58 de las cosas que se percibe

Voz 9 15:01 cuando uno recorre pues no sé los estados que recorrido yo yo por por por voluntad no estaba ni en Nueva York ni en Washington ni en Boston y en Los Ángeles en el Ebro estado sólo a partir de cinco estados en los que tramo hubiera ganado por poco o por mucho por poco en Florida por mucho Wyoming por ejemplo haciendo tres preguntas usted votó a Trump hace un año por qué balance de un año volvería a votarle Éste ha sido para entender el hilo conductor esos cinco estados tenían la característica de que en todos aclara ganó Tram pero cada uno por una razón es peculiares la suma de los cinco creía que iba a dar una fotografía y como como si fuera realmente un puzzle de todas estas razones no y eso es lo que se va a ver esta noche a las once menos cuarto en cuatro

Voz 0313 15:51 oye Josep déjame saludar a un Espanyol que que ha aprovechado vamos que ha aprovechado no que sea inspirado junto con otros colegas en este primer aniversario de Trump en la Casa Blanca para crear una cosa muy curiosa es una vela una vela una vez me encanta vea una regla no escrita que cuando la entiendes pues era el tiempo tasado porque tarde o temprano derritiendo entera es una vela con el gusto de Trump y con el lema sólo es cuestión de tiempo sólo es cuestión de tiempo Curro Chozas buenas tardes buenos días son las nueve y media Los Angeles qué tal

Voz 18 16:24 hola qué tal buenos días chicos por favor día no son normal

Voz 0313 16:29 lo de la agencia publicidad o uno es lo primero cuántas de las habéis vendido ya

Voz 18 16:35 pues mira junto justo la campaña salió ayer de sacamos a tan solo cien virus tal como cuarenta y dos ha vendido porque el estamos escuchando que decía hay si la historia es que el trámite es un fenómeno mundial entonces básicamente lo nuestro mercado es el mundo entonces pues ahí claro porque hay cosas de China cosa de poquitas cosas de Italia entonces cómo es su personaje tan odiado o querido o lo que sea pero tan hablado pues obviamente todo este tipo ideas tiene mucha repercusión y justo la la lanzamos ayer con un artículo en el en el país y otros artículos aquí en Estados Unidos y la verdad pues bueno pues la gente la verdad que no si HSH divertido y bueno pues es como es digamos una una diva a los a los astros de que se que este hombre pues de alguna manera deje de manera pasa edifica porque esto se debe a pacífica lo modera el humor de las fallas es como es la la idea surgió en el Burning Man sí un poquito inspirado también en la cosa española de quemar las fosas para dejarlas ir

Voz 0313 17:47 está muy bien la verdad que que

Voz 18 17:50 nada esto todo entrar dentro de un proyecto que tenemos dentro la gente que es dedicar el treinta por ciento de nuestro tiempo a devolver a la sociedad lo que no sagrado muy bien todo el año pasado hicimos otro proyecto iba a eso bueno ahora uno dos

Voz 0313 18:05 cuánto cuesta una vela de estas cuánto cuesta por sobre la vas a regalar cartelera ahorren bueno te lo puedes regalar pero tiene que pagárselo de vale vale

Voz 18 18:14 cuánto recuentos cuento mira lo que hemos lo que hemos querido hacer desde el principio es clave las fueras pues halal y que lo hicieran latinos porque lo están haciendo latinos aquí en Estados Unidos en California no sabemos página web podemos entonces el costo por unidad porque hemos hecho sólo si bien es muy alto entonces el precio si es alto pero que el treinta cuatrocientos setenta y cinco dólares sí

Voz 18 18:43 qué decir tiene veinticinco centímetros un busto es muy bien yo te diría que es más un infarto es una es una obra de arte que una vela con este señor tan razonable yo creo le

Voz 0313 18:53 cuánto tiempo creéis que puede durar de encendido digo pero luego del concepto no

Voz 18 19:00 te digo que lo sabemos exactamente porque la hemos quemado

Voz 0313 19:03 a falta dura en cuanto a duras chicos déjame momentito que se escenas bananas conexión del satélite y unos minutitos despidos después Antena vale esperan un segundito

Voz 1 19:14 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 19:43 a ver que faltan veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias y antes de cerrar la ventana de la tele estamos aquí en directo con Mariola Cubells con Marta del Vado desde Washington con Curro Chozas ex de Los Ángeles con Josep Cuní desde Barcelona les recuerdo esta noche en Cuatro a partir de las once menos cuarto la América de de Trump mucho interés tenía Mariola Curro no sólo por el precio de la vela sin Josep apuntaba se calcula que puede durar porque si el eslogan de esta creación vuestra es sólo es cuestión de tiempo darán su tiempo Juanjo puede durar esta vela encendida permanentemente

Voz 18 20:17 lo tenemos calculado porque la hemos quemado Neeson que porque además es que lo hemos hecho pues con determinada calidad para que dure exactamente duras ciento setenta ahora que es va no está mal pero digamos Javier Carlos déjame solo una cosita el proyecto porque me parece que es dice diría la parte más importante que es una gran parte de los beneficios se lo estamos dando a las causas sociales desatiende y de hecho que el aplaca entonces lo más interesante el concepto es que estamos poniendo a Trump a trabajar causas que él desatiende me parece que es el ley Erden la campaña estamos intercambiando el estamos dando una parte al cabo a colectivos el Tíbet y otra parte tipos afroamericanos a los oyentes y por último a las derecho de las mujeres duele parece Bravo lo que no es una cosa divertida sino que es una cosa que bueno pues ayuda a ser desde nuestro un podium chiquitito un poquito el mundo mejor comentó la la la

Voz 4 21:23 ah no harán el de los amigos de Cuní no le gustaría mucho esta vela no

Voz 0313 21:27 dos goles aseguró el drama que le han puesto a trabajar en esto les requisa las velas directamente Curro Chozas un abrazo gracias por estar en La Ventana eh esto muchas gracias un abrazo Marta compañera hasta pronto hasta la próxima veraz Josep mucha suerte esta noche muchísimo

