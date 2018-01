Hora 25 Deportes: Mal día para el deporte español (23/01/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 0919 00:14 sí mal día en baloncesto por la tarde y por la mañana en tenis vaya Australia lo del balonmano se puede arreglar lo que no se puede arreglar es lo de tenis porque Rafa Nadal y Carla Suárez han caído eliminados en octavos de final del Open de Australia Rafa estaba jugando con Seeley estaban en el quinto set ya estaba teniendo problemas físicos Rafa Nadal en ese quinto set cuando perdía dos cero ha dicho hasta aquí he llegado problemas en la pierna izquierda en la cadera Rafa estaba así después de su retirada

Voz 4 00:44 al final de todo el cuadro de la parte de arriba no sé exactamente lo que es no podía moverme la me queda totalmente bloqueada ahí es que no me podía mover que no voy a ganar que no podía se pero es que no se me hubiera hecho McCann momento duro para mí y ojalá que no sea muy grave que pueda seguir con mi calendario planear

Voz 0919 01:06 Rafa se retiraba y Carla Suárez perdía después también en octavos de final com Wozniacki perdió sincero el primer set remontó en el segundo y ganó siete seis en el Thai Brett en el tercero perdió seis dos Se despedía así de Australia Carla Suárez

Voz 6 01:20 bueno yo creo que he jugado bien desde el principio pero ella es muy buena es es buenísima no ha jugado lo largo que quería además no me he sentido bien desde el primer set estaba luchando buscando oportunidades pero no he conseguido romper nuestros partidos siempre son largos y tengo oportunidades pero bueno yo creo que hoy hoy he luchado

Voz 0919 01:45 y por la tarde en el Europeo de balonmano España ha perdido ante Eslovenia treinta y uno veintiséis el partido acaba de determinar en ese europeo de Croacia hace unos minutos buena derrota gran decepción diría yo la de España ante Eslovenia a Diego González buenas tardes

Voz 0497 02:02 hola qué tal muy buenas y no han salido las cosas hoy mal partido de España derrota treinta XXVI ante Eslovenia que le deja ahora mismo pendiente de que Macedonia no gane alguno de los dos partidos que tiene el que ya está jugando contra Chequia ahora mismo vio o el que va a jugar mañana contra Dinamarca y además ganar a Alemania ese es el escenario después de esta inesperada dura derrota ante los eslovenos luego intentamos a escuchar

Voz 0301 02:48 a ver si sois capaces de explicar por qué el Madrid golea de mérito del rival en Candel Barcelona golea y es mérito suyo el Madrid la mete siete al Depor le mete cinco al Sevilla y es un problema de mérito de los dos contendientes pero el Barcelona la mete cinco al Betis nadie dice que es un problema del Betis no es gracias a que el Barcelona es muy bueno a que un doble rasero brutal

Voz 0684 04:37 Nos damos al Pizjuán desde las nueve en Carrusel Deportivo ese partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid va a haber un ambientazo no hay entradas el Atlético de Madrid sin Diego Costa pero mejor que yo que cuente las novedades el equipo de la Cadena SER Santi Ortega buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes en menos de una hora efectivamente arranca hace partido en menos de una hora Sánchez Pijuán hasta arriba para primer gran partido la temporada para el Sevilla que puede meterse en semifinales lo va a pelear también el Atlético a esta hora ya tenemos dos novedades las ausencias eran conocidas en el Atlético de Madrid esencialmente Diego Costa y en el sevillano última hora con Corchado ya elegido monte los su equipo rojillo qué tal muy buena duro ha dicho Santi qué tal buenas cortesía baja de última hora Navas va a jugar en el carril derecho de la zaga Sergio Rico por delante Navas lateral derecho mercados repite como central junto al inglés Escudero por la izquierda N'Zonzi Banega en la línea de mediocentros Arabi corren bandas pudo Vázquez el enganche y arriba Muriel así el mismo once en seis días repitiendo otra vez Monte la hija claro que lo tenía también Simeone para suplir la costa Pedro Fullana ya con que sale el argentino

Voz 8 05:43 qué tal muy buenas con Diego Costa como decimos en casa en Madrid por lesión con Oblak en el banquillo jugar con Moyá en portería Jiménez Godín y Lucas en defensa por delante Gabi Saúl Correa eco que estarán en las bandas y en la delantera Antoine Griezmann Kevin Gameiro

Voz 0684 05:56 arranca a las nueve y media en el Sánchez Pizjuán va a arbitrar Martínez Munuera que sustituya Hernández Hernández lo contamos en Carrusel Deportivo

Voz 0919 06:04 lo de las once y media sabremos quién es el primer semifinalista de la Copa del Rey Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 06:55 enseguida las novedades de las dos eliminatorias de mañana Real Madrid Leganés y Alavés Valencia ya sabéis que para el jueves queda el partido entre el Barcelona y el Espanyol pero antes Kepa ayer renovó su contrato con el Athletic de Bilbao y ha aparecido en rueda de prensa después de un entrenamiento voy entrenado con el grupo o entrenado al menos en el césped de Lezama donde le han ovacionado cuando llegaba o al menos eso hemos visto hoy en las cámaras de De Gaulle Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 07:26 está bien Gallego me han ovacionado gritos de ánimo el equipo ha empezado a entrenar a las diez y media de la mañana Kepa Arrizabalaga ha saltado al campo con sus compañeros a las once y media y la verdad como decías ha sido ovacionado gritos de ánimo por parte del público que estaba en Lezama luego la rueda de prensa había dos asuntos sobre la mesa uno saber cuánto de cerca estado por de firmar por el Real Madrid que segundos había pasado reconocimiento médico con el equipo blanco la primera exprimen asunto la pregunta directa de además

Voz 13 07:58 estaba a punto de firmar por el Real Madrid sí o no el contrato firmado así con el Athletic y estoy muy contento

Voz 0802 08:05 la segunda también era directa pero has llegado a pasar reconocimiento médico con el Madrid

Voz 13 08:10 no el reconocimiento de suelo pasar es con el Atleti antes de principio de temporada

Voz 0802 08:14 pues ya está así de escueto echando balones fuera en muchos momentos pero bueno se acabó el culebrón con ovación como decías hijo gallego porque se cierra la puerta del culebrón que parece avalada aquí en Bilbao son comienza a sonar tambores de guerra también por un supuesto interés del City de Guardiola en hacerse en este mercado de invierno con los servicios de ahí que la por sesenta y cinco millones puf tienen la culpa la

Voz 0919 08:40 ha siga nada suena Dhanga City tiene pasta y le da a Guardiola lo que pida así que estaremos atentos gracias quiere hasta luego también han hablado de Kepa en el Real Madrid que mañana juega con el Leganés el partido de vuelta de estos cuartos de final cero uno en la ida para el equipo de Zidane Zidane había que preguntarle por este no fichaje de Kepa del que ha sido el máximo responsable porque que a nadie le quepa la menor duda Zidane hubiera dicho quiero Kepa Kepa estaría ahora mismo en el Real Madrid Javierre buenas tardes

Voz 5 09:17 hola qué tal Gallego si lo paró Zidane fue el que dijo no quiero a nadie lo dijo públicamente algo que ha que para evidentemente pues le molesto se lo pensó y vio que de aquí al verano faltaban muchos meses estar mundial de por medio que para renovado por el Athletic porque este hombre Zinedine Zidane lo tenía claro no quería tocar nada quería manejar subastó su vestuario mantener el ecosistema y así ha sido tajante bueno voy más sonriente Zidane con los goles ante el Deportivo sobre el asunto Kepa

Voz 0919 09:47 yo estoy con con ellos con con mis jugar

Voz 14 09:50 por eso es porque sé que son ellos lo más importante

Voz 15 09:52 de lo que me importa son los jugadores que están aquí nada más luego pues nada contra Kepa contra ningún jugador

Voz 5 10:02 en lo deportivo vuelve Sergio Ramos mañana convocatoria bajas Vallejo y Ceballos frente al Leganés y Zidane gallego que asegura que su once ideal no el de mañana frente al Leganés el once de gala por ejemplo ante el París Saint Germaine no son fijos Bale Benzema y Cristiano Kroos y compañía vamos que no serán eternos suplentes Asensio Isco o Lucas Vázquez lo veremos pronto

Voz 0919 10:24 lo veremos gracias Javi y el Madrid este verano a poner a punto el fax de nuevo operación portero Courtois De Gea Oblak con aroma vamos a hablar mucho del posible fichaje de uno o dos de estos guardametas del Leganés mañana en el Bernabeu pierde once perdió cero uno en la ida pero seguro que el equipo de Garitano mañana va a dar la pelea cierto que Garitano también tiene sus fichajes en el mercado de invierno algunos que

Voz 1643 10:56 que creo que apenas conoce el entrenador

Voz 0919 10:59 de Arabia Saudí Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 11:02 hola Gallego al fichaje controvertido el último viaje faltan veinticuatro horas para saber si está el Bernabéu yo ya la rueda de prensa de Asier Garitano sólo se hablaba de ese nuevo fichaje del saudí de mediapunta de aquí al fin el técnico de sacado el temporal como ha podido chocó la educación pero lo ha hecho como hace siempre ha reconocido que no le conocía que se entero de esa operación con la Federación Saudí hace apenas diez días a la pregunta de cómo se siente después de pedir un mediocentro y que le traigan un mediapunta aquel ni ha pedido ni avalado y encima sin tener ficha libres Garitano responder

Voz 13 11:33 yo soy un intento sacarle a lo que es histórico que estemos más preguntas delinquido que del Real Madrid yo no sé si eso ha pasado alguna vez pero como entrenador me adapto a lo que contraigan traigan ya sabe lo que yo quería y a partir de ahí

Voz 1643 11:58 como Benítez una lámpara de la trajeron un sillón partido histórico para el que tiene las bajas de Gombau que esta sancionado de semanal quede Mauro que están lesionados además de la baja de Miguel Muñoz que ha vuelto a entrenar pero que no llega a Garitano va a salir mañana con todo arriba convocó a Rabat el Eraso por delante de Rubén Pérez Gabriel

Voz 0919 12:14 es el partido mañana a las nueve y media en el Bernabéu Real Madrid Leganés ya a las siete y media se jugará en Mendizorroza el Alavés Valencia en la ida dos uno para Valencia vamos a ver cómo prepara el equipo del Pitu Abelardo ese partido de vuelta si piensa más en la Liga que en la Copa Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 12:32 qué tal muy buenas tardes hombre ilusionado la verdad es que el Deportivo Alavés tiene buenas experiencias en el torneo del KO recuerda que el año pasado llegó a la final contra el Barcelona en el Vicente Calderón para el partido de mañana tocados Manu García Héctor y Burgui sancionado Adrián Diéguez es duda por gripe Hernán Pérez ha estado tres días sin entrenar está descartado por la cláusula del miedo me darán es un jugador procedente del Valencia lo han cedido lo han mandado para victoria pero han dicho que cuando haya Liga o Copa no puede jugar contra los levantinos y esto es lo que dice Abelardo en torno a las intenciones de su amigo Marcelino sabemos que va a ser

Voz 16 13:07 partido muy difícil y que ellos saben que tienen opciones de conseguir un título mediante la Copa del Rey Rosa que yo estoy seguro que lo va a poner a los mejores mañana

Voz 0889 13:17 bueno el partido se juega mañana el Deportivo Alavés ilusionado seguro que hay una magnífica entrada

Voz 0919 13:23 y el Valencia después de una mini racha negativa de resultados cómo está qué piensa Marcelino Pedro Morata buenas tardes

Voz 17 13:31 hola Gallego buenas tardes para nosotros la duda es saber si va a poner a los buenos sonó porque Marcelino dice que la prioridad es la Liga para clasificarse para Chamber la próxima temporada antes que la Copa del Rey pero luego llegan los partidos ya los buenos los pone en la Copa del Rey ya los buenos los da descanso o les da descanso en la Liga como pasó ante la Unión Deportiva Las Palmas mañana Jaume jugará en la portería el portero de la Copa del Rey se han quedado fuera de la convocatoria Nacho Vidal Nacho Gil jugarán seguro de inicio Gabriel hizo que en principio están sancionados para el partido del próximo sábado ante el Real Madrid en Mestalla y la duda por tanto es saber si los top para Marcelino con dos vía Parejo Guedes van a estar o no en el once inicial no lo sabremos hasta mañana Marcelino con el dos uno de la ida sabe que lo que tiene que hacer es marcar un gol mínimo en Mendizorroza

Voz 18 14:22 Nuestra intención es en ganar para ganar tenemos que meter goles y también tenemos la confianza de hacerlo porque en once de los doce partidos que jugamos fuera de casa fuimos capaces de hacerlo si queremos pasar la eliminatoria vamos a tener que ir con la ambición de ganar oí por supuesto ellos supone el ir a a meter gol

Voz 0919 14:39 bueno pues esta es la eliminatoria de mañana a las tres de la de hoy los dos de mañana y luego el jueves quedará El Barça Espanyol en el Barça la noticia Adriá Albets es una despedida esperada y que ya está confirmada buenas tardes

Voz 5 14:53 qué tal buenas tardes Gallego la de Mascherano el Barça le ha organizado mañana a las once una despedida en el auditorio del Camp Nou un acto institucional al que asistirán todos los jugadores del primer equipo Valverde y el cuerpo técnico y el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu con la plana mayor del club llegue el Barça despedir como se merece al cuarto capitán del equipo después de casi ocho temporadas como azulgrana en las que ha ganado dieciocho títulos esté acto serán mañana y el jueves minutos previos a este partido de Copa frente al Espanyol Mascherano saltará al césped del Camp Nou para despedirse en persona del público culé de esta forma el argentino pondrá fin a su etapa en el Barça y la idea es que el viernes se desplace ya a Marbella donde su nuevo equipo el Hebei porción de China está haciendo la pretemporada ahora sólo falta que el Barça haga oficial el acuerdo con el chino que recordemos pagará unos diez millones de euros por Javier Mascherano

Voz 0919 15:46 gran etapa la de Mascherano en el Barça fichado como un centrocampista reconvertido por Guardiola a central y una trayectoria repleta de éxitos en el club azulgrana se va un gran fichaje de los mejores que las salidas Barceló en los últimos tiempos el Deportivo de la Coruña después de su derrota dolorosa derrota en el Bernabéu con el Real Madrid la cosa está caliente y hoy el entrenador ha tenido que echar a a un futbolista del entrenamiento Fran Hermida buenas tardes

Voz 19 16:14 qué tal muy buenos gallegos se ha expulsado a él rechazó la número dos donde el equipo estamos rezando el precio del turco Bolt

Voz 20 16:21 daba el balón con Dios la reacción de Cristóbal Parralo no se hizo esperar le preguntó si tenía algún problema léxico que sí lo tenía se podía marchar para casa hizo seguido lo envió a las duchas al tiempo que el técnico profería voces en la frase aquí sólo hay sitio para los que vienen a trabajar no es el primer piso Tienen distinguido el jugador turco el año pasado ya tuvo dos Roces uno de ellos con Gaizka Garitano para estamos a la espera de saber qué es Now cuál va a ser la medida que a adoptar el club luego de este enfrentamiento que esta mañana allí de que además se dice que es paso cogido después del partido del Bernabéu también cuando el jugador turco solicito quedarse en Madrid después de haber encajado siete uno para poder disfrutar tranquilamente de su día libre el club no estuvo por la labor al turco no le gustó nada que no le concedieran ese deseo y a partir de ahí empezaron los

Voz 19 17:11 lo que está claro es que

Voz 0919 17:13 dado más caliente más intenso esta mañana que el otro día en el estadio Santiago Bernabéu gracias Fran fútbol internacional Grohl alma en buenas tardes

Voz 0301 17:20 hay algo muy igualadas hasta ahora decíamos que lo ve

Voz 0919 17:22 papel con el París Saint Germaine el encontronazo con el guardameta contrario este fin de semana no había sido muy grave pero luego la gente se volvió súper loca casi dos meses de baja hoy ha hablado de Mary de cómo está embate

Voz 0301 17:34 sí apareció una información como dices ayer en en la que se hablaba de una fisura cervical hablaban de como dices dos meses de baja hoy Emery ha confirmado lo que contábamos ayer que no es nada

Voz 0684 17:46 es grave que de hecho el chaval quería jugar

Voz 0301 17:49 pido de de mañana lo más probable es que no lo vaya a jugar el partido de Copa tampoco es un partido es súper importante para del París Saint Germain pero lo que sí que es absolutamente seguro gallegos que si no tiene ningún percance de aquí a la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid el catorce de febrero así que Kilian en papel está bien el choque fue fuerte pero va a poder jugar

Voz 0919 18:08 fichaje por cierto del París Saint Germaine oficial hoy

Voz 0301 18:10 si Lass Diarra el ex del Real Madrid que firma hasta dos mil diecinueve junio dos mil diecinueve por tanto año y medio estaban Al Yazira viene a cubrir una posición en la que no tiene demasiados efectivos Unai Emery la posición de medio centro defensivo tan sólo tiene ya a Thiago Motta está lesionado así que el fichaje importante el de Lass Diarra

Voz 0919 18:29 yo hoy tenemos partido el City de Guardiola si juega

Voz 0301 18:32 la contra el Bristol el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga ganó por dos goles a uno justito en la ida así que bueno a defender ese resultado hoy a colarse en su primera final de esta temporada

Voz 0919 18:42 lo contaremos son las ocho y cuarenta y nueve minutos Éste es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 20:14 lo hemos escuchado al principio el programa a la selección española de balonmano ha perdido con Eslovenia en el Europeo de Croacia XXXI XXVI nos comunicamos la clasificación para las semifinales creo que Diego González ya está con algún jugador de los hispanos Diego pues como te decía antes España ya no depende de sí misma pero sigue teniendo opciones semestre Europeo Gurbindo que ha pasado muy buenas

Voz 24 20:38 bueno vamos como lo hemos hecho buen partido sobre todo muchos fallos en defensa todos los rebotes para ello hemos estado acertados en ataque atascados apellidos me han cogido un ritmo cómodo juego que les ha venido muy bien así está claro que no no podemos no podemos salir mañana está claro que hay que ganar mañana Alemania esperar a ver qué pasa en estos partidos de Macedonia pero pero bueno hay que hay que levantarse no queda otra España

Voz 0919 21:06 Alemania mañana

Voz 24 21:08 otra tiene que ser no España alegre una España que defiendo en España que que se tira por los rebotes que que está en portería que en ataque tengan las cosas más claras y que espera un partido como lo lo que va a ser un partido muy duro impartido para

Voz 25 21:22 en semifinales tras aquí vendo gracias gracias

Voz 24 21:25 en esta zona mixta llegó después de la derrota

Voz 25 21:28 ante Macedonia por ese treinta y uno veintiséis vuelos

Voz 0919 21:30 hay que ganar Alemania y luego esperar a ver qué hacen los eslovenos hizo el día por la mañana bueno que os voy a contar Nadal retirado de Australia jugando el quinto set ante Cilic no ha podido seguir Carla Suárez también fuera de los cuartos de final no ha ido bien Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 26 21:50 hola qué mala suerte Rafa tenía el partido ya el bocado coinciden Rafale había ganado el primer set seis tres pues peligro el segundo existes habiendo tenido un break de ventaja después de ser pues siete seis pero ahí empezó a cojear ya en el cuarto set se vio metido en seis dos en contra tiene el quinto como cuanto metido el saque entonces se lo fue al árbitro le dio la mano en su pueblo en me dijo que lo sentía mucho no podía seguir ir para casa también decir que ha perdido Carla Suárez más tarde con seis cero seis siete seis dos así que nos quedamos sin españoles sí sobre todo con el disgusto de un Rafa Nadal que aspiraba a todo que saqueada en cuartos de final Jun que va a conservar el número

Voz 0919 22:34 se quedará de número uno gracias Miguel Ángel no estará en la próxima eliminatoria de Copa Davis hoy ha dado rueda de prensa el capitán Sergi Bruguera Paco Hernández con quién vamos a jugar la eliminatoria que ha dicho sobre Rafa con Bale

Voz 0460 22:49 no Carreño Roberto Bautista Albert Ramos David Ferrer y Feliciano López son los elegidos por Sergi Bruguera para la eliminatoria de primera ronda del grupo mundial contra Gran Bretaña eliminatoria que se va a disputar del dos al cuatro de febrero en Marbella la superficie tierra batida la gran ausencia lo decías Rafa Nadal así valora Sergi Bruguera la ausencia del tenista de Manacor

Voz 5 23:08 a Rafa Nadal número uno del mundo

Voz 27 23:10 desde que es importantísimo tener aquí no pasa que por suerte tenemos un equipo espectacular en unos jugadores que estoy convencido que suplente pues muy bien

Voz 0460 23:21 esta será la primera eliminatoria para Sergi Bruguera como capitán esperemos que le vaya bien en su debut por cierto en Gran Bretaña tampoco estará Andy Murray que está de baja por esa operación de cadera que a la que fue sometido a principios de año

Voz 0919 23:33 gracias Paco baloncesto hoy ha tenido lugar el sorteo de la fase final de la Copa del Rey que ya sabéis se disputa en Gran Canaria Rafa León cuáles son los emparejamientos buenas tardes

Voz 19 23:45 muy buenas tardes el jueves el quince de febrero un Palencia que Iberostar Tenerife a partir de las siete de la tarde hora peninsular al Real Madrid Unicaja de Málaga a partir de las nueve y media de aquí saldrá el primer semifinalista que llegó a partir de las siete de la tarde

Voz 26 24:00 el viernes el

Voz 19 24:03 antes igual Herbalife Gran Canaria Montakit Fuenlabrada siete el Fútbol Club Barcelona Lassa ante el Baskonia a partir de las nueve y media en el otro semifinalista que jugará el viernes a partir de las nueve y media de la gran final el próximo domingo dieciocho de febrero Nacho Rodríguez el director deportivo de Fútbol Club Barcelona si hubiera que esta fase final de la Copa del Rey que se disputa en Gran Canaria está muy abierto sobre el bosque una crisis muy abierto muy igualadas aquí desde luego los Faure formado los equipos lesiones Bono no ha tocado fondo en el en el sorteo de Baskonia con un amigo Turiaf muy muy bonita para el espectador muy competido oí con con dos equipo que que nos conocemos bien que que no contemplo estado tanto como como Euroliga ahí bueno vamos a intentar llegar de la mejor manera posible y debería ser una buena

Voz 0919 24:53 para competitiva y bonita que es esta fase final de la Copa del Rey NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy bueno seguida vamos a saber ya quiénes son los seleccionados todos los del All Star no

Voz 0460 25:04 esta noche a la una de la madrugada conoceremos a todos los jugadores que estarán en los estar hoy la NBA da a conocer a los jugadores suplentes que son elegidos por los entrenadores ya sabes que los titulares se publican hace unos días en el Este Lebron ante todo cumbre en Vic Irving de Rusia en el oeste Carrie Duran Harden Anthony Davis ida Marcus causa recordemos que ya no se juega Este contra Oeste sino que las estrellas van a estar mezcladas con el capitán elige su equipo como en el colegio esos capitanes sólo los más votados de la Conferencia Este año Lebron y Carrie te lanza unos cuantos nombres que seguramente se anunciarán esta noche Jofre de jugadores como Wes Brufal leer Aldrin

Voz 13 25:38 Clayton son Griffin porcina o que vilo van estaros fijo

Voz 0460 25:43 dar el dieciocho de febrero en el híper estén desde Los Ángeles y por desgracia no tiene pinta de que vayamos a ver un Espanyol nuestra esperanza es Marc Gasol pero la verdad es que estaba bastante difícil cuanto a lo deportivo en la pasada madrugada gran noche para Marc con diecinueve puntos en la victoria de Memphis contra Filadelfi también buena actuación de Mirotic anotó catorce puntos aunque perdieron los Bulls ante los peli Cannes Juancho no jugó en la derrota de los Nuggets a Portland y tampoco ganaron los Jazz de Ricky contra Atlanta dos puntos y seis asistencias para el base catalán

Voz 0919 26:11 normalmente Play Basket Se hace los lunes pero esta semana Paco hobbit Marta Casas han decidido hacerlo el martes con qué contenidos Marta buenas tardes

Voz 1509 26:19 muy buenas gallego pues con mucha Copa del Rey de que te contaba Rafa León porque analizamos los emparejamientos escuchamos a los protagonistas escuchamos a Nacho Rodríguez el director deportivo del Barcelona también a Carlos Jiménez de Unicaja charlamos con Álex Llorca

Voz 0301 26:32 jugador del Montakit Fuenlabrada y escuchamos

Voz 1509 26:35 Kike Moreno el presidente del Herbalife Gran Canaria además cruzamos el charco para repasar toda la actualidad de la NBA que nos acaba de contar Javi Blanco y dos entrevistar más conocemos la historia de Rafa Quirós un misionero que está en Africa hay que desde la distancia apoya al Movi Star estudiantes y felicitamos al Laura Nicholls campeona de la Copa de la Reina con el Perfumerías Avenida gracias

Voz 0919 26:52 Marta esta semana cerramos el programa

Voz 29 27:17 lo de que nos dejamos en el tintero de fútbol al último partido amistoso previo al Europeo que empieza la próxima semana partido contra Ana Tailandia Chema Pazos España ha ganado ocho a uno no le ha ido mal contra Tailandia ya en juego la jornada de la Champions FIBA de baloncesto el UCAM Murcia ha perdido setenta y nueve setenta y dos contra el pinar cartilla K y el Estudiantes está jugando contra el made by Roy va ganando veintisiete veintidós en el segundo

Voz 0919 27:39 gracias Toni López a las nueve y media Sevilla Atlético de Madrid vuelta de la Copa a las once y media Larguero un saludo de Gallego adiós