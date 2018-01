El dietario de Ramoneda: "Suma y sigue"

Voz 1150

Rajoy ha dado tantas responsabilidades a la justicia que parece como si éstas se sintieron responsable de hacer política los argumentos de la arena para no lanzar una euroorden contra Puigdemont son tan abiertamente políticos que cuesta ver la base jurídica que los legítima puede la justicia decir sobre procesos de intenciones corresponde a un juez evitar que Puigdemont sea investido con tanta confusión sacaban mezclando los papeles Sánchez vuelve a acercarse al PP en busca de acuerdos olvidando que los militantes le devolvieron la secretaría general precisamente por oponerse a la promiscuidad de la gestora del PSOE con la derecha tantos años repartiéndose el poder deben unir muchos si es un gesto de solidaridad bipartidista para salvar a Rajoy del empuje de Ciudadanos pueden salir los dos malparados igual la FAES tiene razón cuando dice que PP y PSOE se han despeñado juntos parecen decididos a seguir aliados en la caída ya no es tiempo de excusas la cuestión catalana no puede seguir siendo la coartada perfecta para que la oposición siga de vacaciones de momento lo único que aprieta es un envalentonado ciudadanos que esperan los demás saldrán hoy podemos de sus dudas existenciales insustanciales después de las elecciones catalanas se acumulan los deberes no sólo de identidad el votante Zoido no aprende del uno de octubre a la nevada su agenda de fracasos con otro presidente habría mandado a casa pero él no se arruga procuraremos que Puigdemont no pueden entrar ni en el maletero del coche ha dicho ufano si se le aparece Puigdemont en el Parlamento esta vez jodido no lo cuenta sobre el mismo de Julian Sorel el personaje de Stendhal Josep Maria Simón habla de los formalismo catalán la permanente añoranza por las batallas que las generaciones anteriores no llegaron a librar suma y sigue