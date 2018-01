Simeone: "La responsabilidad de quedar eliminados de Champions y Copa es absolutamente mía"

Voz 1576 00:00 el Cholo Simeone Talavera hola qué tal buenas bueno pues primera pregunta a Diego Pablo Simeone escuchamos la segunda respuesta de El técnico entrará ahora en directo para preguntarle por preguntaba a un equipo como

Voz 1 00:15 que está también trabajado que están compacto tan solidario haya encajado cinco goles en dos partidos que tienes que tienes contundencia enorme del rival

Voz 0501 00:23 aprovechó todas las situaciones que he juego lo favoreció y obviamente fue contundente cuando un rival Le contundente suceden estas cosas yo creo que el Sevilla aprovechó sus opciones que tuvo en el Wanda y en el arranque del primer tiempo de una manera acá en el segundo tiempo de la misma manera no es sólo llevó a la estar obviamente mucho más cómodo durante toda la eliminatoria no es otro creo que estuvieron cerca tanto en el primer tiempo de ponernos aventaja ventaja como en el segundo tiempo de empatar y seguir abriendo la eliminatoria para para poder competir hasta el final la actuación de ricos fue muy buena y eso llevó a la contundencia de del equipo mala actuación del portero buena ganar justamente la eliminatoria

Voz 2 01:10 qué tal Diego eh Miguel Martín Talavera en directo para el larguero y se cayó en en Liga de Campeones ahora se se despide el equipo de la Copa no sé si queda tocado el grupo de cara lo que queda de temporada

Voz 0501 01:22 yo tengo la tranquilidad de saber que los conozco son muy competitivos la responsabilidad es absolutamente mía el haber quedado eliminado de la Champions ir haber quedado eliminado de la Copa del Rey queda todavía cuatro meses por disputar tanto la Liga como la Europa League y obviamente competiremos como lo intentamos hacer siempre digo que Jesús Márquez en directo para

Voz 1576 01:48 descargando la responsabilidad sólo de la eliminación de Champions de Copa en directo en esa sala de prensa del Pizjuán

Voz 4 01:55 la verdad que él hace unas semana el equipo ha dado la vuelta como un calcetín

Voz 1576 01:59 ahora lo ve usted como serio aspirante a poder hacerse

Voz 4 02:01 la Copa

Voz 0501 02:02 con una copa siempre es muy compleja pero el Sevilla es un equipo copero como siempre como lo he comentado antes desde esta eliminatoria y obviamente ahora entrando en semifinales obviamente apostará estando tan cerca para ganar un título justamente no es un como cualquier equipo haría en semifinales

Voz 1576 02:26 bueno termina ya ha sido breve no aunque ésta no pero cuatro tres minutos y medio empezó justo cuando empezaba el larguero compañero quería hacer una pregunta pero como esta que era la última hasta el horno

Voz 5 02:37 sí pero bueno esto no

Voz 6 02:40 eso es habitual la edad que fuera de casa Serrano se pierda suelen volar las ruedas de prensa y en este caso bueno pues ya ya lo escuchó en directo

Voz 1576 02:46 ojo el la primera un poco ahí cuando empezaba el larguero toda la rueda de prensa en directo Diego Pablo Simeone un equipo que está tocado el entrenador también lo han tenido cerca en los pequeños detalles ese se le ha ido esta eliminatoria tanto en el en el Metropolitano como aquí y al final bueno pues la de dos competiciones bueno pues enseguida en el análisis y seguirá están por ahí también el resto de compañeros y enseguida

Voz 1375 03:08 tener a Kiko Narváez a Gustavo López a Pablo Alfaro y a Miguel Ángel para analizar el triunfo el éxito del Sevilla de Montella el fracaso la eliminación del Atlético de Madrid que se queda sin meterse en las semis sin disputar otro título en este caso la Copa del Rey estabais ante Ortega hola Santi en la cabina de retransmisión

Voz 1576 03:24 muy buenas qué tal mano buenas noches estaba narrando con Talavera el partido en el Carrusel deportivo con Dani Garrido hoy compañía cómo ha cambiado la vida en el PIB

Voz 7 03:32 sí en en seis días seis días jugaba la semana pasada el partido de ida en el Wanda venía de de de yo te dije hace nueve días cuando perdió en mente

Voz 1375 03:41 este Rosa que Vicar Hace terror de terror por lo que estaba haciendo el equipo por cómo se estaba cayendo pero el triunfo la semana pasada la victoria también con él y hoy llevarse cinco dos al Atlético en una eliminatoria me parece que habla de de la actitud de Montella empieza a contarte cosas de sus actuaciones todos los obliga a desayunar temprano les mete hora y media

Voz 8 04:00 entrenamiento hasta ahora va a parecer todo lo bueno ahora hay que renovarle tres cuatro años hombre que si comen todo junto decía ven físico no te puedes imaginar la la comida que le invita a todos

Voz 1375 04:10 pero lo cierto es que enseguida el Sevilla estaba muerto y ahora están semifinales de Copa y con otra perspectiva que parece que lo han cambiado yo que se derivará de las que no se que han hecho no tengo ni pues si vienen de ganar en Liga de eliminar al Atlético en Copa ganando en los dos partidos

Voz 9 04:24 y además y además de meten cinco al Betis esta semana a que imagínate la semana de cómo ha cambiado la cara vuelven a sonreír que estaban en estado de depresión después

Voz 1375 04:32 la derrota en el hocico que metió al Betis que iban a cada no sé si eso va a tardar hasta al partido la segunda vuelta bueno clasificado el Sevilla está Monte la Talavera en la sala de prensa

Voz 6 04:41 la primera respuesta de el aeroplano Vincenzo Moon

Voz 0501 04:44 pero sólo un poco estanco no tengo Bush me la perfecta yo que torear los dato la animada en el campo acompañado nuestro los perfecta cubrirlo sea o cuando burdeles será de que que soñaba cuando cuando firmas de Pérez Sevilla

Voz 1576 05:06 bueno pero es perfecta acompañado por los tifosi ha sido espectacular lo han dado todo todo

Voz 5 05:11 por el Sevilla ya dicho todo acompaña a eufórico

Voz 1293 05:16 ahora que es bueno si estoy muy bien un poco cansado de perdió la voz pero así es la noche perfecta para nosotros la afición importa dar munición de lo que ha dicho

Voz 1576 05:25 estamos alguien directores la sala de prensa del Pizjuán ante este recuerdo que mañana se va a disputar dos partidos más de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey

Voz 1375 05:32 ahí se juega a las siete de la tarde el Alavés Valencia en Mendizorroza recordamos que ganó el Valencia dos uno en la ida ya a las nueve y media Real Madrid Leganés ganó el Madrid cero uno con ese gol de Asensio en el último minuto de partido en Butarque mañana saldrán otros dos semifinalistas Ikeda para el jueves el último semifinalista que saldrá del Fútbol Club Barcelona Espanyol que se juega a las nueve y media todo lo contaremos evidente en Carrusel deportivo este Barça Espanyol lo damos en Telecinco el jueves a las nueve y media en Bilbo el otro nombre propio del día ha sido Kepa Arrizabalaga después de que ya se hiciese oficial su renovación de contrato por el Athletic Club de Bilbao hoy ha dado rueda de prensa luego estaremos ahí con Marquínez y ha negado que haya sido Zidane el que haya cortado su paso al Real Madrid también ha negado que haya pasado reconocimiento médico con el Real Madrid

Voz 10 06:21 las dos cosas son o no son verdad que suenan más suena mejor

Voz 1375 06:26 sí pero es verdad que todo ha dependido Zidane y es verdad como ya os contamos aquí que ha pasado reconocimiento médico con el Madrid escasa además hasta si la escapaba una sonrisilla que cuando le preguntaba cómo diciendo vaya mesecito que me he pasado al final renueva con el Athletic y luego lo escucharemos lo que ha dicho la ovación que le han dado en Lezama cuando ha salido al entrenamiento los aficionados que estaban allí así que digamos que todo queda olvidado satisfechos en Bilbao porque se quede insatisfecho el presidente Urrutia de haber conseguido llevarse el gato al agua en fútbol Internacional una que afecta a nuestra Liga y que según me cuenta Pedro Morata te ampliamos en esta portada al larguero luego Nos lo ampliará el propio Pedro pero Vicente Guaita el portero del Getafe jugará en el Crystal Palace a pasar reconocimiento médico en el en Londres en el Hotel Rey Eduardo VII allí ha pasado ese reconocimiento médico a cambio de ocho millones de euros que es lo que pagará el club inglés de esa operación se lleva un poquito el Valencia pero eso casi un millón y medio la si luego nos lo contará Morata que viene bien para pagar algunas cosas alguno de los jugadores y acaban de llegar por ejemplo en el mercado de invierno pero repito Guaita se marchará al Crystal Palace a pasar reconocimiento médico en Londres y luego lo ampliamos y en fútbol internacional también del fútbol británico nos viene el pase a la final de la Copa de la Liga inglesa del City de Guardiola se ha jugado la vuelta de las semifinales contra el Brixton Bristol dos Manchester City tres el rival será hoy el Chelsea o el Arsenal que Juan mañana el por cierto que al City Se va a ir también la Laporta el central del Athletic de Bilbao lo que se está gastando el City en centrales es una cosa

Voz 10 08:04 a Companys

Voz 1375 08:07 Mann gala

Voz 9 08:12 corto pero pero centrales de de al precio de los percebes

Voz 11 08:18 mucha llevan casi trescientos millones dilapidar el centro

Voz 1375 08:23 es una cosa tremenda vamos a ver si hombre yo creo que con la puerta en acertado con todo el respeto para la mayoría de los que han fichado antes yo creo que el aporte es un pedazo central y haciendo caja de nuevo el Athletic Club de Bilbao no lo ha hecho oficial el City te lo contamos la Porsche marcha al Manchester City en balón mano ya fuera del fútbol España depende de sí misma para jugar las semifinales si gana mañana a Alemania a las ocho y media en el Europeo que se está jugando en Croacia Si gana Alemania clasificada para la lucha por las medallas hoy hemos perdido ante Eslovenia veintiséis treinta y uno pero nos han beneficiado la derrota de Macedonia ante la República Checa veinticuatro veinticinco y en tenis mala noticia no nos quedan ya españoles ha caído Rafa Nadal ante Cilic al retirarse en el quinto set por problemas musculares iba perdiendo dos cero en el quinto y último se ha dicho no puedo más y luego en la rueda de prensa posterior ha rajado del calendario que es una locura que no me extraña que haya lesionados de la superficie que están acabando con los tenistas curiosamente luego nos lo contará Álvaro Benito hablaremos de este tema después del fútbol pero del top ten mundial en el Open de Australia creo que hay dos bueno tres del topten mundial había dos hoteles luego no encontrar Álvaro Benito es tantos lisiados los abuelos contó el cariño Federer y Nadal manteniendo el listón lo más alto porque los demás donde estaba brinca donde esta razón y donde esta Murray donde está ahora Djokovic hasta prevemos no estuviera donde está Nishikori es que no está ninguno luego hablaremos de lo que ha dicho hoy Rafa Nadal que repito cada eliminado también Carla Suárez fuera del torneo tras ser eliminada por Caroline Wozniacki

Voz 11 09:51 cero seis siete seis dos seis

Voz 1375 09:54 ya conocemos los emparejamientos de cuartos de final de la fase final de la Copa del Rey de basket que en Gran Canaria a mediados de febrero decir que Barça y Real Madrid sólo se enfrentarían en una hipotética final jugarán Valencia Basket Iberostar Tenerife Real Madrid Unicaja el jueves quince de febrero el viernes dieciséis Montakit Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria Barcelona Lassa Baskonia el sábado las semis domingo la final en la NBA que hoy tenemos a Daimiel como todos los martes para repasar lo mejor de la semana a la una justo horario español a la una de la madrugada semana conocer la lista de todos los suplentes del All Star que se va a jugar en Los Ángeles el dieciocho de febrero número de Bashar de El Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta hoy os hago una pregunta muy directa y me gustaría que mandar vuestras opiniones te parece un frac

Voz 11 10:43 eso está siendo no sabemos cómo acabará hasta ahora veintitrés de enero

Voz 1375 10:49 te parece que está siendo un fracaso la temporada del Atlético de Madrid a mediados finales de enero eliminado de la Copa eliminado de la Champions ya once puntos en la Liga sí o no espero tus mensajes nota de voz Nos lo bandas ya algo Assar de Larguero y enseguida ponemos tus opiniones te parece que está siendo un fracaso la temporada del Atlético de Madrid sí o no ahora lo comentaremos y comentaremos el partido con nuestros analistas eh

Voz 1576 11:12 a la rueda de prensa de Montella en el Pizjuán tala que yo estaba de la Unión preguntan dicho ya aeroplano vamos a escucharla el técnico italiano hubo foto

Voz 0501 11:26 la prestaciones de grandísima obtención de tensa y lo Memento y Fazio complemente públicamente porque huyó catorce que ha cuatrociento partí tener la Liga yo vivo lo impropio en un partido difícil desigualdad al mercado

Voz 12 11:43 eh donde es que deseamos

Voz 1293 11:49 bueno creo que ha jugado cuatro partidos en la Liga diste mucho del jugador que no partido está claro quién no no a jugar no jugador suposición pero esto demuestra el espíritu de este equipo llevaba dos partidos sin jugar han entrado en una nueva posición ya hecho un grandísimo partido para un jugador que Jesús Navas que tiene una experiencia de más de cuatrocientos partidos en la Liga creo que todos estamos muy contentos poner en el mercado ya veremos piropos para Jesús Navas

Voz 1576 12:12 el que voy a jugar como lateral derecho en la alineación de el Sevilla termina la rueda de prensa de Montella en el Pizjuán y pendientes por ahí están también Fran Rome Quillo y Pedro Fullana de la zona mixta donde imagino de comparecerán jugadores de unos y otros hola ranking a darnos la mano

Voz 13 12:27 aquí en zona mixta efectivamente pendientes a ver quién sale ahora quién oponen y entre Telecom derecho derecho prioritario y todas estas cosas salen en zonas y sudando a atender a quién puede de momento y a esperar a que se donada

Voz 1576 12:38 tele con derechos tele sin derechos y radios con derechos y ahí está la Cadena SER para escuchar a los protagonistas está Pedro Fullana hola Pedro muy buenas hola muy buenas

Voz 14 12:46 ni un solo jugador del Atlético Madrid ahora asoma Juanfran

Voz 9 12:49 por la puerta de El Vestuario vente vente hoy rostro muy serio al menos de los directivos que se han dejado ver hasta el momento hombre han caído en cuartos de final tenían esperanzas en la Liga este año tenían esperanzas en la Champions este año de tres plantas en la Copa del Rey este año porque se puede jugar la final en el Wanda de momento nada de nada como llevar los pañales bien bien bien bien bien muy bien los cambios de pañales no que españoles lo que me es bien dormimos cuando tengas una tú ya sabes cómo lo hace perfecto ya te pediré consejo

Voz 1576 13:49 pues a las doce menos cuarto una menos en Canarias en empezamos el sanedrín de El Larguero que imagino que Irán interrumpiendo con alguno de los jugadores por ejemplo está hablando en directo Jesús Navas en la tele el dimes Portillo