Koke: "Vamos a hacer todo lo posible para coger al Barça"

Voz 1006

00:12

bueno es un un día complicado no muchas esperanzas esa Copa del Rey sobre todo porque la radio el primer año es hacia ahí pero pero bueno el fútbol ellos han sido mejores ha sido más más contundentes en en jugadas clave aquí es en el y eliminar estrella de este tipo eso es lo que decide los partidos porque el Atlético no supo no pudo o no creyó realmente llegar a semifinales Bono siempre creyó no llegas aquí te meten un gol tempranero el equipo se rehace empatar el partido va a por el partido y empezado el el segundo tiempo no me te en otro otro gol y el equipo va a por el partido no hay no no ha podido suelen entonces bueno mira las cosas que no hemos hecho bien los los errores que hemos cometido mejorarlo Si bueno estamos a mitad de temporada nos queda la Liga y la Europa League que vamos a intentar pues bueno a hacer todo lo posible para intentar coger al Barça sabemos que es difícil pero pero vamos a luchar y tenemos también la Europa League no que que nos ha dado mucho que que es una competición bonita íbamos a luchar por ella