Toni Nadal: "La ATP solo consulta a los mejores del mundo"

Voz 1375 00:00 pues hoy ha caído Rafa Nadal en Australia que pena porque se agrava ya

Voz 2 00:07 las semifinales además tirado

Voz 1375 00:10 lesionado en el último set todavía más rabia imaginaros a él no haber podido acabar el partido contra Zollitsch pero claro analizando el torneo ves que unos eso que qué pasa en el topten mundial del tenis masculino es que no es que esté lesionado Nadal es que donde Stan Wawrinka donde está Nishikori donde está round donde esta Murray que no parecen los que están vienen todos menos de medio medio lisiados como está Djokovic como está fíjate Rafa los problemas que ha tenido que está pasando en el en el topten sí al Álvaro Benito qué tal mano muy buenas pues lo que está pasando

Voz 0089 00:41 es que de los seis que todavía continúan vivos tan solo dos son top ten Federer el dos y Chili Txelis seis que Djokovic ha estado seis meses fuera por una lesión de codo no vuelto demasiado bien que Nishikori con una lesión de muñeca sigue sin jugar que Raonic con una lesión de muñeca apenas ha jugado de manera continua desde el pasado mes de agosto que Murray a este paso va a encadenar un año consecutivo sin jugar a causa de una lesión de cadera que Wawrinka ha vuelto a este Open de Australia con una operación de rodilla muy importante que ha tenido el pasado mes de agosto las leyes

Voz 1375 01:08 Madrid ha acogido es tremendo me daba el toro esperarán en

Voz 0089 01:11 a Ronda pero es que en segunda ronda es que apenas se podía mover Stanislas Wawrinka para que te hagas una idea de los que acabaron topten en dos mil quince tres de los cuatro primeros lesionados los cinco primeros que acabaron en el top ten en el año dos mil dieciséis han estado o están lesionados y un dato de todos los torneos que se celebran a lo largo de la temporada XXXVII son sobre superficie dura algo de lo que saque Nadal XXII en tierra batida ocho

Voz 1375 01:36 es que ha perdido Rafa Navas terminada la rueda de prensa quejando sobre el calendario de la superficie algunos torneos bueno en fin

Voz 3 01:43 Toni Nadal buenas noches hola tío bueno tío y tío ya estaba ahora ya es tío de tío tío no tío y entrenador ya no vale has podido hablar con tu sobrino en el día de hoy

Voz 4 01:58 ha hablado con él cuando después de un produjo cuando después de las lesiones lo que pasó doy nada

Voz 5 02:17 pero pero

Voz 1375 02:19 el te ha dicho sea tú estás de acuerdo con lo que lo ha dicho en la rueda de prensa deberá crees que este calendario de locos le afecta a las lesiones como por ejemplo la que ha tenido hoy tu sobrino

Voz 4 02:28 yo hace tiempo que vengo diciendo no eludió un calendario de locos como seguimos desarrollando del pueblo el juego cada vez es más rápido en pista en piso en superficies duras y no lo digo ahora porque

Voz 3 02:44 ya bien lesionado eh la realidad

Voz 4 02:47 es que no es sólo Rafael lado hay mucha gente el problema es que estar jugando con superficies duras a una alta velocidad en en caso en el caso del Open de Australia y encima con mucho calor en muchas ocasiones y hay más riesgos de lesiones es la realidad no dormía nosotros Rafael el año pasado le tocó a Murray a Djokovic y móvil es demasiado que lo digo pero bueno al final cada cual según sus luces

Voz 1375 03:31 Evra que las dicho más de una vez en el larguero y esto es lo que ha dicho Rafa exactamente sobre lo que estaba diciendo Toni Nadal sobre la superficie dura de la pista de Australia

Voz 1774 03:39 a mí a veces es complicado pensar y duro pensar a ver cuando también eh en qué estado o a determinar es la primera vez que va desde hace muchos años que qué pasa ahí estamos hablando de mucha gente que tiene problemas la lista es demasiado grande y cuando haya una lista demasiado grande desgracias hay que plantearse si se hacen todas las cosas debían el sentido de la salud en sentido de la salud y de protección creo que al menos habría que plantearse si no es un tema de cantidad de torneos es un tema

Voz 1375 04:06 a de superficies no es un tema de cantidad es un tema de superficies

Voz 4 04:10 para mí totalmente cambie a mí yo llevo mucho tiempo mira lo que él una superficie tan dura es normal que te que problemas pero aparte yo quiero que dio otro problema añadido que es el tema de ni el de de la velocidad al final es cierto que las edades ya mejorado él pues puede jugar más tiempo totalmente cierto pero por otra parte las articulaciones sufren devoción cuando tú buenas a estas velocidades en esta superficie pues los guiso deliciosas mucho más

Voz 5 04:55 no es que esto al final lo que pueden hacer es cargarse el el el interés del tenis vamos ya

Voz 1375 05:00 es tanto los tonos está el topten lesionado más de la mitad esto pierde interés en los torneos por porque

Voz 4 05:05 ahora vamos a repasar yo lo remito a los a los otros mira el año pasado m el Masters de Londres por Neo muy importante si el de Londres falto cinco de los habituales si Murray Djokovic Wawrinka Xicoy y más Rafal él que al final de año pues puedo decir que no poder retirar por lesión si al final es un poco demasiado esto es esto es mi percepción creo que es un sentido yo no es que yo no voy quince quejas porque tú eres el perjudicado o no pero creo que los dirigentes deberían intentar que los que juegan a su deporte yo he dicho en muchas ocasiones intenten que no se quedaron destrozados con dos acaba el Papa deportiva de

Voz 1375 06:22 dos y termino Tony y la culpa es de la ATP

Voz 4 06:27 tiene un problema que también lo he dicho en muchas ocasiones pues durante este prácticamente cuando hacen unas consultas se las hace a los mejores jugadores del mundo los mejores jugadores del mundo los tiene en cambio un aumento que es nada porque son buenos días estamos mira con vídeo tocar pero creo que sí que debería él de alguna manera cambiar algo para que no pasan

Voz 1375 07:02 o pues hacen caso que de momento parece que no nos hacen demasiado caso de momento no halal que tomen nota la última sobre Rafa no es grave entiendo que la lesión lesiones una lesión muscular pero le permite seguir con el calendario que tenía previsto

Voz 4 07:16 romeros evidentemente tienes que vamos a ver lo que dicen las resonancias y los controles que les hacemos ahora total no sé yo exactamente termine por el tema así que lo sepamos los resultados

Voz 1375 07:35 bueno pues nada esperaremos a ver qué dicen esos resultado pero a priori parece que no será una gran

Voz 3 07:40 has hecho no has si tú no has hecho nada menos Australia dime la verdad

Voz 4 07:44 bueno cuando veo por la tele pues libra un viaje que siempre estaba muy bien

Voz 3 07:50 sí porque muy agradable

Voz 4 07:52 hasta allí pero bueno

Voz 3 07:56 se ha podido te ha pedido consejo Charlie

Voz 4 08:00 ninguna transferido más

Voz 3 08:04 pues nada tío tío de Rafa Nadal

Voz 1375 08:07 que gracias por estar en El Larguero y que que vaya bien el año en tú academia que es donde estás ahí centrando te especialmente

Voz 3 08:12 no de momento perfecto así nos alegramos que gracias por estar en El Larguero Toni Un día más muy bien gracias hasta luego chao chao Toni Nadal

Voz 1375 08:21 el tío de Rafa Nadal es la primera vez que no viaja un torneo de Grand Slam con su sobrino sí que ha viajado como siempre Miguel Ángel Zubiarrain que hay en directo hasta ahora en Melbourne en el día en el que nos hemos quedado sin españoles porque además de Rafa a dicha días también Carla Suárez hola Zubi muy buenas

Voz 6 08:38 hola buenas noches pues buenos días aquí sí la verdad es que el día de ayer fue muy decepcionante hombre con lo de Carlos vamos incluso después hasta buen partido porque hay premios pero luego seis siete seis dos la verdad es que se defendió con toda la número dos del mundo pero ciertamente lo de Rafa no es lo esperábamos empezó bien el primer set el segundo un despiste lo después

Voz 1375 09:02 sufriendo mucho eh el tercero eh muchísimo

Voz 6 09:05 sí sí sí no tuvo que sufrir pero es que vamos al has cometido como civil lo pega todo la pegaba a matar de derecha de revés y de servicio comete errores pero claro cuando la bola te llega te cuesta levantarla abuela habiendo fortísima con con un peso tremendo a veces te quedas un poquito vendido y te llega otro palo escalofriante pero bueno de Rafa aguantó supo ganar el tercer set pero ya ahí estaba un poco tocado yo honestamente creo que el llegar a Melbourne Abel jugado ningún partido aunque él lo dijo en la rueda de prevista para los primeros días si lo primero días bueno había pasado la fase en la que me tenía que adaptar y cuando yo estaba adaptado pero quizá también eso le pasa un poquito de factura la musculación se leerlas y bueno al final acabó retirándose porque en la pista cuando perdió el saque en el quinto set entendió que aquello no tenía solución y que lo mejor era no agravar la lesión y ver qué qué pasaba y luego en la rueda de prensa el tío lo ha pasado por encima lleva lo ha claro lo dijo esa lo realmente preocupante están jugando no sólo con el con los tenistas es decir hablando es lesionado hemos Si bueno oí luego uniéramos y tal pero ni cuando dejamos el tenis como nos vamos a quedar cuánto hay que yo les voy a Boris Becker por aquí muchos paseando y haciendo cosas está más cojo está más cojo que que bueno no sé qué decirte que el cojo aquel de la muleta que andaba por Madrid y en todas las en todos los líos y ahí va a pasar por el quirófano íbamos a ver como se piensa

Voz 3 10:39 Nos estaba contando Álvarez la que hablábamos contó

Voz 6 10:41 el deportista es la persona que después tiene que hace una vida normal a poder ser anormal de poder hacer deporte tranquilo encaminada a dónde queda al campo monta en bicicleta yo que sé bueno no sé si en este ellas tal y como están las cosas buenas pero bueno es lo que hay ahí quedaba españoles sí veremos porque el cual yo el cual yo está muy gracioso perdido dimitidos también

Voz 3 11:07 sí sí ceder el gran favorito Federer

Voz 6 11:10 claro pero fíjate cívica Moon una semifinal y la otra tiene que salir de sangre veintiún o de Verdi lógicamente creo que al principio parecía que tenía cuando vas sencillo hablar y tiene un paseíto militar en principio en principio porque yo siempre digo que el tenis es un mundo de revisarlo

Voz 1375 11:29 pues nada voy a disfrutar de la jornada lo seguirá contando aunque desgraciadamente ya no tenemos españoles ni Nadal ni Carla Suárez eliminados en el Open de Australia de un abrazo fue ubicuidad Ladies