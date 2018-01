Abidal: "Messi es la estrella más humilde que yo haya visto"

Voz 1375 00:00 me voy a Barcelona que tengo Praia Toño García con un protagonista espectacular a esta hora en el larguero hola Toño muy buenas

Voz 0460 00:06 qué tal Manu buenas noches sí aquí en la zona de la Diagonal de una perpendicular en unas oficinas donde hay una fundación donde no ha recibido un jugador muy querido un ejemplo de superación de lucha y que a estas horas de la noche tiene la luz encendida porque sigue trabajando y es que te estoy hablando de Eric Abidal que ya te lo de aquí en sintonía del Larguero

Voz 1 00:29 Eric Abidal buenas noches buenas noches Juan prosigue trabajas eh a estas horas de la noche trabajando bueno pues bueno porque está Toño no por otra cosa

Voz 2 00:38 no no no tenía mucho trabajo pero bueno

Voz 3 00:41 a mí lo tenía que esperar me dijo David ahora vengo pues ya me quedo aquí muy bien

Voz 1375 00:47 en qué está trabajando ahora mismo Abidal que que que tienes entre manos ahora mismo como principal en tu oficina

Voz 2 00:54 ahora mismo a proyectos de proyectos de la Fundación porque

Voz 4 01:00 tenemos muy pocos días para acelerar los eventos extranjero entonces pues aprovechar de de todos los que tenemos para intentar cosas

Voz 1375 01:13 qué tal te sientes como como embajador llevando el escudo hoy ya que han pasado unos meses y un tiempo cómo cómo lo llevas

Voz 2 01:20 pues lo llevo bueno siete más o menos siete meses de de contrato con comenzó

Voz 4 01:25 a ver la la verdad muy bien muy bien siempre es esperando oportunidades para parar previa representar el club el de imagen pero también puedes compartir momentos con con niños padres se charlar con ellos explica un poco la filosofía del trabajo

Voz 1375 01:44 oye del derbi Se habla mucho los niños habla mucho del derbi bueno o tampoco están tan pendientes del partido de del español

Voz 4 01:52 los partidos pues contra el Español son siempre partidos distintos en el club tiene mucha mucha importancia sobre todo pues después de de lo diera te de la vida ahí no el objetivo es seguir dentro de esta competición entonces hay que hacerlo

Voz 3 02:12 el trabajo este este jueves

Voz 1375 02:15 favorito el Barça Eric a pesar del uno cero para los sigues viendo favorito con la vuelta en el Camp Nou

Voz 4 02:20 voló favorito en casa aseguró siéndolo el equipo pero también pues como como esta no ahora sobre todo en la Liga como decía o pues el objetivo del de siempre un ganar ganar títulos este eso eso es muy importante para para el club pero también para los jugadores el trabajo pues cree que que ser lo mejor sobretodo pues el día de partido es para conseguir un buen resultado y como decía pues

Voz 1 02:51 si hubiera bonita oye lo echas de menos no ya no

Voz 3 02:56 no no no no la verdad es que cuando ya me dejó el fútbol

Voz 4 03:02 lo quería no quería pues seguir lo que echo de menos es el vestuario no compartir el momento con los jugadores pues chiste ese tonterías sobre todo de de jugadores como como como Iker como Alves ahora que está Dani esto esto vendía más los jugadores que que mi familia sembró pues hasta el día de hasta el día de hoy sólo me falta estoy en mi día a día pero bueno estoy estoy muy seguís Eliza mía de mis niños pequeños yo era mujer del trabajo que que tengo que sea personal pero también de la Fundación

Voz 1 03:44 tú eras bueno contando chistes o no

Voz 5 03:46 no muy malo pero hay algunos algunos que era muy

Voz 1375 03:53 el mejor Piqué mejor contando chistes Migue

Voz 1 03:56 no admitía Villa el mejor charlas Xavi Hernández Xabi Hernández también también también pero tú no tú no

Voz 4 04:09 no lo hacemos lo no le gusta estar aquí pues escuchar reírme

Voz 5 04:15 a veces no entendía nada pero no pasa nada

Voz 1 04:18 la luego te lo tenía que explicar no poco te otra vez

Voz 4 04:24 esos momentos

Voz 1375 04:25 buenos momentos es lo que más echa de menos no ese ese vestuario donde han llegado jugadores nuevos y donde se ha llegado un entrenador nuevo ahora te pregunto porel pero cómo estás viendo a tu compatriota un Titín como le he visto cómo se ha acoplado a este Fútbol Club Barcelona

Voz 4 04:38 como decía hace un momento no estoy sorprendido por el rendimiento de Samuel no la facultad de adaptación era impresionante yo creo que entramos en el en el monte Mule pues gracias a primeros jugadores pero también a a su actitud y su trabajo ahora pues ese partido los jugadores clave de equipos pos eso jugado muy muy serio cada día aprende de los demás

Voz 3 05:10 esto es el es el más con que para él

Voz 1375 05:13 oye en velé otro otro compatriota tuyo que ha llegado al Barça no ha empezado con buen pie las malditas lesiones musculares pero fíjate todo lo que tiene por delante con diecinueve años crees que le puede pesar la presión de esa camiseta lo que se ha pagado por él eh que que que que fan

Voz 1 05:28 como buena que veamos al al auténtico

Voz 1375 05:31 a Abidal

Voz 4 05:33 como decía es lo primero es muy muy difícil de de equipo pues el cuerpo que adaptar distinta horarios de decenas de partidos ni en los entrenos aún es joven tiene mucho talento nosotros y creo que todos los aficionados del Barça que estamos esperando la vuelta total siempre es difícil no después de una misión de nuevo ahí estará a tope pero yo no dudo de su rendimiento de trabajo que que hará con el con el club porque seguramente que tengo un objetivo pues colectivo pero también encarcelado

Voz 1375 06:13 oye el último de tus compatriotas y ya hemos contado en El Larguero hace unas semanas que el Barça tiene el ojo puesto en en Antoine Griezmann y que las negociaciones están muy avanzadas esta semana decía la prensa deportiva en Barcelona que está cerrado tú crees que este Barça necesita a Griezmann

Voz 4 06:28 horas Barzan ahora no lo sé pero en el feudo asegura seguramente no yo creo que el más importante como como decía antes

Voz 3 06:38 no es el nuestro

Voz 4 06:41 el equipo y no es el presente es más el futuro mejor tener a los mejores en tu en tu equipo y preparar bien tu tu futuro y para los jugador cercenó bien esa por lo primero no se entrenador vicepresidente pero vamos que no jugador como el Enrique hipótesis siempre siempre es una ventaja no

Voz 1375 07:01 es verdad que hay más de melé con Coutinho hay mucho para elegir pero la la delantera Suárez Messi la la delantera Suárez Messi Griezmann sería para ti la mejor del mundo

Voz 2 07:11 sí pero en ese esté este tridente pues porque escuchó a tendré

Voz 4 07:17 este problema entre hombres y ahí preguntas en claro índice fichas a Coutinho pues sabiendo que se sentará en el banquillo por eso digo es bien pero dependiendo pues la visión del club pero yo tengo que yo creo que pues terminando pues viene el el futuro por eso necesitamos a los mejores ya practicamente para para que se funden muy bien en el en en Boulder a partir de ahí pues trabajando ya venía dando con los años

Voz 1375 07:49 como se nota Toño qué ha pasado ya al poder puesto de directivo ha bajado ya sabe cómo cómo miden las palabras e como como como buen directivo del mal esa eh

Voz 5 07:57 sí sí sí sí tiene tiene nadie sabe mejor

Voz 0460 08:00 yo también sus sus palabras a la hora de ponerse ante un micrófono pero luego hablando con él aparte siempre sonriendo hablando con él se les sacan cosas así se aprende mucho de fútbol y me han contado ya se puede contar algún mensajito a sus amigos aunque sean del equipo rival como son Zizou y como como son Karim Benzema que hasta ahora no no lo estaban pasando muy bien no les Armando algún mensajito también como tantas sorprendido lo decidan por ejemplo

Voz 4 08:26 Pedro es muy muy difícil se de ser entrenador después pues cuando él lo empezó con el primer equipo empezó a allanar tituló ya en el primer año con con el segundo y el fútbol es así pues condonar la escisión pues acostumbramos títulos pues no puedes fallar pero bueno no se hace aprender de todos a Terele la de las críticas aprenden los partidos de experiencia de buenos y su tiene mucha experiencia cuando hacen cosas buenas yo soy el primero a felicitarle porque y hace que

Voz 3 09:00 que su trabajo es es muy difícil

Voz 1 09:03 has mandado mensaje diciendo oye que espero que sigáis así no a diecinueve puntos del seguida se que esto va bien seguidas

Voz 4 09:12 fue muy muy buen aficionado al Barça pero respeto a mis amigos respetó todos los aparque ahí pues cada uno a lo suyo y al final pues que el Barça gane el título no

Voz 1375 09:26 exacto exacto te sorprende que te sorprende que Benzema no esté con la selección que no vayan nunca ha cerrado esa puerta

Voz 4 09:34 bueno no claro que es una sorpresa porque él se reparten los mejores franceses delantero francés es pues es una decisión en Federación entrenador es muy difícil para para que bueno que está haciendo con el Real Madrid hace muchos años yo creo que sí

Voz 3 09:55 primero con a merecen estar o no

Voz 4 10:00 como decía antes hemos hablado de Griezmann el Barça entonces todo pero cuando un entrenador pues tenemos muchos jugadores de de talentos pero si yo estoy muy muy decepcionado porque es un jugador que siempre ha trabajado en una falta de respeto tú ves latitud que tiene el campo bueno pues no se aguanta sigue trabajando para el colectivo sus jugadores templar no para para el Real Madrid bueno que cambie pues la Federación y el entrenador de demente para integrarlo de enero

Voz 3 10:44 un equipo de la sesión

Voz 1375 10:46 sin embargo en el Madrid le pitan pues es es difícilmente comprensible que el otro día le pitaron otra vez en el Bernabéu no tiene que ser duro para él eso no

Voz 4 10:55 nuevo que sepas que es esto pasa en todos los clubes

Voz 1 10:59 por eso también

Voz 4 11:03 en el Barça también era era así Atlético de Madrid también hace poco pues era un mismo para Griezmann pero bueno yo creo que que la afición pues a veces pues si se puede quejarnos resultó son los los buenos son los no pagar entradas para para a ver a su equipo entonces llama la manera en

Voz 1375 11:26 desde hoy la última sobre esto Eric estás en la Fundación llevando el nombre del Barça y haciendo bueno pues viendo el fútbol desde desde otro lado no pero sigues viendo fútbol y sigue encima del fútbol para un tío de fútbol como tú que conoce al PSD que ve cómo está ahora mismo en Madrid ves FAP ves que es el momento del París Saint Germain en ese en este momento en la Champions de eliminar al Real Madrid

Voz 4 11:52 pues no lo sé si es el momento de París ayer nos toca soy el club decreciente Lasheras que conozco todos salvo scratch Champions siempre es siempre es y siempre será difícil rival muy conoce muy bien está esta competición tiene este año oportunidades de ganar este trofeo pues por la tercera ves no imán no lo no va a ser tan fácil para mí Nos no no hay favoritos cincuenta cincuenta y que a lo mejor hay dos partidos ya veremos

Voz 5 12:35 pero yo seguir algo eso os voy a decir que es el mejor pero el Barça Manu

Voz 1375 12:41 claro que el ahí no

Voz 2 12:45 que bueno para el tercero sería bien pero el problema es que de un lado tengo parecen semana unos trabajos vemos y SUI Benzema

Voz 1 12:53 eh amigo nada nada nada

Voz 1375 12:58 sí sí que gane el mejor la última termino terminamos la entrevista Abidal preguntando Messi que se puede decir de Messi que no se haya dicho si te ocurre algo que ya no ya hemos dicho todos

Voz 1 13:09 está todo dicho ya se cree que lo practico

Voz 4 13:13 se puede repetir muchas cosas pero que la gente sepan seguramente la estrella en este mundo más humilde que he visto

Voz 1375 13:24 pues mira es algo que siempre que hablamos tanto futbolísticamente del nos gusta escuchar también de de Eric Abidal la última sobre esto por si quieres o no

Voz 5 13:35 aclarar algo sobre el vídeo que que en fin ya ya lo sé ya lo sé

Voz 1375 13:39 si quieres aclarar algo sobre eso o no ese vídeo manda hasta antes del partido y tiene sentido

Voz 1 13:44 no no la respuesta ahora tengo mira sólo el Twitter ya está en casa pero tenemos claros exactamente yo no hubo quién lo hubo quién lo hubo quien lo abrió no digo que aquí lo abrió no

Voz 1375 13:56 es totalmente SAS polémica salen casi siempre Eric del mismo sitio que mueren en el mismo sitio lo importante es el fútbol y las personas como como Abidal gracias por la entrevista por estar en el larguero un abrazo ya seguir con tu labor en la fundación y en el Barça ERE gracias hasta luego hasta luego Abidal que fenómeno eh qué fenómeno de tío hablando siempre muy claro un tipo al que al que siempre apetece entrevistar eh que cuando era futbolista siempre dejaba buenos titulares y ahora que es futbolista más Toño aunque de este tema no le gusta mucho hablar de esto de la Xunta de el vídeo quemando a Messi y compañía de la mierda que algunos encargaron los de siempre de sacar mierda de eso no me gusta mucho hablar y lo entendemos de Toño

Voz 6 14:35 no la verdad que no no les gusta nada hablar de este tema bueno ya sabes

Voz 0460 14:38 que la semana pasada Eric en uno entre

Voz 6 14:41 está en Francia con toque cuando sufrió el cáncer

Voz 0460 14:43 durante el periodo de rehabilitación les envió un vídeo de aliento a los jugadores del Barça y que Messi le pidió que verle tan débil no les animaba a que no se lo mandara se entiende que a Messi no le gustaba ver Abidal tan débil ya Messi ni a nadie no y entonces a unos medios algunas personas interpretaron que lo que quería Messi era no verlo como si hubiera sido un gesto de desprecio pero ni mucho menos entonces Abidal en su Twitter ha aclarado esto y dice que a Messi no le gustaba verle enfermo pero que en ningún momento había tenido malas palabras con él yo creo que es un tema zanjado Mon