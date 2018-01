Ya se conocen los 24 jugadores que jugarán el All Star

Voz 0200 00:00 o ese tiempo para el baloncesto y para la NBA como cada martes con Daniel que ya está por allí o Antoni qué tal muy buenas noches Manu creo que hasta ahora van saliendo poco a poco no sé cuántos han salido todos los Joy tenemos ya que ya están todos si ya tenemos a todos porque empezó el programa de televisión en Estados Unidos en directo para dar esos suplentes ya muchos periodistas habían filtrado los nombres así que esto ocurra tanto en los sitios ocurre ya tenemos los veinticuatro jugadores qué sabemos que va a Joop van a jugar el Partido de las Estrellas luego ya sabes que la gran novedad de esta temporada es que no van a jugar equipos del Este contra el Oeste sino que el Le Bron James por un lado y Stephen Carrie por otro van a ir decidiendo alternativamente quiénes son sus compañeros tienen que elegir mitad dimita de este vídeo este honor no necesariamente empezar Le Bron que fue el más votado sí y con los titulares eh empiezan con los titulares con los otros ocho titulares elige luego Carrie luego Le Bron así es decir siempre lleva la iniciativa Le Bron en los titulares y cuando lleguen los suplentes empieza carril con lo cual el último jugador bueno el penúltimo será de Carrie el último ya no le queda otra que coger quebró logro que aunque

Voz 1375 01:11 el quinteto del Oeste en eso las votaciones han respetado los cinco más votados Grecia han sido Carrie Harden Duran Davis y Cousins pero ahora Le Bron puede elegir al que quiera del equipo de Carrie sigamos

Voz 0200 01:21 elige primero y podría elegir podría ser su primera lección Kevin Durant

Voz 1375 01:24 por ejemplo otro área Ése fue el quite toro este el del Este fue Le Bron ante tocó Lloll Embid más Irving y de Russian cómo va eso es eso son los dos quintetos este y oeste y ahora quienes han salido los suplentes tienes la Liga

Voz 0200 01:37 tengo la lista en la Conferencia Este Kyle Lowry de Toronto o la Indiana Brad civil de Washington John Wall de Washington Horford de Boston Kevin Love de Cleveland por thing is the New York Knicks un civil y por primera vez All Star y en el oeste Russell Westbrook Marcus Aldridge Antonio lilas de Portland Jimmy Butler de Minnesota Clayton son de Golden State The Golden State Micah Downs de Minnesota

Voz 1375 02:03 suena de Golden State Bank menos Giulia bad van cuatro

Voz 0200 02:06 eso es porque ya lo hice

Voz 1375 02:08 pero en en a su anterior pues nada veremos a ver cómo se configura un seguimos pero ya están los veinticuatro que van a jugar ese te falta alguien así llamativo

Voz 0200 02:16 yo creo que bueno te puede faltar llamativo Paul George es vista rábano bien en Oklahoma eh ahí bastante lío en Indianápolis te imaginarias y en Indiana porque no ha sido All Star pollos el jugador que llegó a cambio en el traspaso la y si llega al All Star y bueno pues Draghi yo creo que otra vez se queda fuera que que su equipo es cuarto Miami en el Este están una gran temporada cuarto Miami sin que sí sí sí Hydra Giggs diecisiete puntos por partido se ha quedado fuera André dramón el pívot de Detroit también máximo reboteador ahora mismo de de la NBA pues se ha quedado fuera

Voz 1375 02:52 pues nada y habrá además en ese fin de semana de las estrellas en Los Ángeles el concurso de mates como siempre de habilidades y tal se sabe quién va a ir al de mates

Voz 0200 03:00 al remate ese no Jordan día no es oficial pero han dado cuatro nombres cuatro participantes eh serían Aaron Gordon otra vez los de Miami sí o la que ya también ha participado ahora en Indiana un novato de Dallas Dennis Smith Jr un jugador pequeño de veinte años número uno del último draft en y el jugador de los Lakers que ha protagonizado el año pasado y este algunos de los más espectacular durante los partidos

Voz 1375 03:27 bueno pues nada eso en cuanto al All Star

Voz 0200 03:29 hay ya tenemos todos los participantes

Voz 1375 03:32 en cuanto a los traspasos espera algún

Voz 0200 03:34 bombazo de última hora bueno si hay confirmado que hay negociación en tres Sacramento y Cleveland Ike Cleveland está muy interesado en Jos Gil que fuera base pues de Indiana de Jutta el año pasado de San Antonio y es un jugador de de sueldo muy alto veinte John es por temporada y le quedan dos años más llama la atención que quieran un base teniendo a Isaiah Thomas y por supuesto a de Rusia José Calderón es un base que puede jugar también sin el balón buen tirador buen defensor buen físico estarían dispuestos a dar a imán Samper Hicham Fray eso es lo que se está hablando pero no está confirmado pero sí hay confirmadas negociaciones entre las dos franquicias

Voz 1375 04:12 las demás pero no le afectaría alcalde no puede

Voz 0200 04:15 vamos a ver uno tengo dudas tengo dudas Guard así lo que pasa que si sólo llega uno o dos jugadores podría mantener la ficha pero hay una o habría una superpoblación tremenda en el puesto de base

Voz 1375 04:26 quedan todavía cuántos días quince ese día

Voz 0200 04:29 ocho El jueves día ocho meses solamente si ese límite nueve de la noche hora española límite para traspasó

Voz 1375 04:35 pues hasta ese día pendientes por ejemplo de Marc Gasol que cada día parece más difícil que se vaya de Memphis más difícil además ahora

Voz 0200 04:40 están ganando partidos han ganado cuatro de los últimos cinco el último a Boston el último a Boston Si bueno pues bueno ayer a Filadelfia gama es verdad el último así la bestia cuatro o sea que además Baco una muy buena actuación en el tramo final del partido Marc Gasol bueno pues como él no lo ha pedido públicamente la franquicia ahora pues tendrá que recuperar a Colin que todavía no ha vuelto va a ser difícil va a ser difícil Mirotic me imagino que sí que va a salir pero en no le están ofreciendo Chicago lo que Chicago pide al

Voz 1375 05:08 pero no o lazos sí sí Boston y luego pues nada va a ser difícil que salga iba a ser incidir que se metan en play off lo tienen prácticamente

Voz 0200 05:16 es dificilísimo Adif muy difícil

Voz 1375 05:19 en el este dos equipos que esta semana han tenido bastante revuelo primero Washington y luego Cleveland Washington

Voz 0200 05:26 bueno es bastante habitual que como gran solución no que casi siempre da buenos frutos cuando un equipo está en crisis de resultados montan o bien una reunión de sólo jugadores sin entrenadores ose reúnen jugadores entrenadores general manager todo el staff deportivo pues para decirse las cosas y para mejorar no mejorar la química el estado de ánimo bueno pues ha salido mal los dos casos el caso de Washington que se reunieron sólo los jugadores parece que acabó fatal José se dijeron las cosas efectivamente pero casi mejor que no subirá auguró claro cada uno no asumió lo que les estaban diciendo los otros ir acabó mal el primer partido que juegan después de esa reunión pierden de paliza vamos a ver qué ocurre ahí con Washington in liven hagan lo han hecho también con entrenadores y resulta que hubo varios jugadores que les reprocharon a Kevin Love el haberse borrado de la derrota última contra Oklahoma un partido en el que reciben ciento cuarenta y dos puntos de los Thunder él se retiró al principio el partido por molestias físicas Illes dicen que se borró del partido no entreno al día siguiente me parece que es verdad porque el propio Kevin Love hablando con la prensa ha dicho bueno estas cosas no pueden salir de una reunión y han salido con lo cual está dando corteza a esos comentarios

Voz 1375 06:38 la pinta tiene el Vestuario de Cleveland ese año demasiado revuelo creo que dijo Le Bron después de ese partido que no había encajado ciento veintiocho ni en el instituto o no sé dónde dijo Nieto

Voz 0200 06:47 la videoconsola

Voz 1 06:49 su hijo eso dijo

Voz 1375 06:52 me consuela que tiene por cierto cuantos le faltan ocho nueve puntos para guiar a los

Voz 0200 06:57 siete hoy juegan contra San Antonio partidazo a las dos e invertir con siete puntos secuela ya en un selecto grupo de de siete jugadores E de treinta mil puntos anotados en toda su carrera Él ha escrito suscrito asimismo una carta en redes sociales diciendo que bueno pues que que orgullo eso te sentirás que honrado de formar parte de ese grupo hasta ahora tanta gente todavía no se contestará jugando

Voz 1375 07:25 pero bueno es un pueblo un poco llamativo que vez exacta que se ha escrito asimismo así mismo

Voz 0200 07:29 no con una foto del cuando era niño más mirándose el móvil

Voz 1375 07:32 no siga así pues nada si mete siete puntos separará el partido y esas cosas no me imagino imagino aunque en San Antonio no es en su cancha pero eso sí

Voz 0200 07:40 para Antonio hoy en San Antonio hay líos también

Voz 1375 07:43 bueno la verdad es que está muy lejos de casa San Pedro

Voz 0200 07:45 bueno pues que Karzai Leonard sabes que que reapareció pero de repente han dicho que baja indefinida otra vez por un problema que no parecía grave mojó nada este año muscular nada muy poco a poco igual Rowe sexual comentarista en la televisión ha dicho que hay Leonar quiere irse de De los Santos pero es que hay problemas entre él su entorno su agente y la franquicia que no se está reforzando San Antonio como esperaban jugador de de esa categoría como hay yo no le doy tanto crédito esto de que se quiera ir pero sí que ha podido haber por el tema de la lesión algún problema entre el jugador y los médicos o la dirección de la faena

Voz 1375 08:20 pues nada que que hablamos de los problemas de la Liga española y de los equipos el mejor Liga del mundo hay muchos incendios en la cancha de pegarse en los despachos

Voz 0200 08:30 más problemas en Milwaukee Bucks despido

Voz 1375 08:33 fueron ayer a su entrenador allí son quince si allí

Voz 0200 08:35 son Cage que llevaba cuatro temporadas allí eh no sólo espera mucha gente porque él tenía sobre todo muy buenas relaciones en la franquicia con uno de los propietarios y además porque mil buques está en puesto de play off está séptimo y además porque ante todo cupo bueno pues parece que no quería que echaran allí son quien pero la relación con otros jugadores no era buena sí ha dejado de ser entrenador jefe de Milwaukee Bucks veremos qué ocurre ya no entrenó entrenó un entrenador interino yo pregunte el partido de ayer que ganaron Iber hemos no se habla de entrenadores como David Fish Dale el último que ha tenido Memphis con el me tuvo el problema Marc Gasol Monty Williams que ha sido técnico jefe y asistente Jerry a House el que fuera jugador que ahora es entrenador asistente en Toronto pues suenan para un futuro

Voz 1375 09:19 la semana traspasar a Marc Gasol a Milwaukee iban a llevar ahí

Voz 0200 09:22 la pueblo eso pasaba le pasaba te acuerdas de un jugador un delantero que estuvo en el Madrid en el Barça y en el Valladolid Cruz Fela te acuerdas por decisión Cela a Cela le pasaba con García Remón que quedarme todo el Castilla era luego fichó por el Sporting Cela dicho fichó a García Remón persiguen

Voz 1375 09:42 pues ahora pasarlo va caso bueno actuaciones individuales impresionantes las que estaba teniendo Anthony Davis en Nueva Orleans y claro sea picaba ahora la otra torre gemela ha hecho que me toca a mí esta semana tremendo partido en el último partido laico

Voz 0200 09:56 Turia tras dos prórrogas contra Chicago hizo cuarenta y cuatro puntos veinticuatro rebotes diez asistencias en cincuenta y dos minutos de juego y y de un partido así creo que desde el año ochenta y dos Moses Malone que no ganó a hacían no sobre todo tres partidos en la misma temporada de cuarenta veinte pero desde el año setenta y dos Jabbar no se hacían cuarenta veinte Díez desde el año setenta y dos llevar San verle no ha hecho seis veces sí desde el setenta y dos Chamberlain lo hizo seis veces Elgin Baylor una Oscar Robertson una illa va otra esa del setenta y dos y ahora lo ha hecho De Marcus Cousins claro es un es una estadística tremenda diez asistencias veinticuatro rebotes cuarenta y cuatro puntos iban lanzados al al All Star los dos compañeros

Voz 1375 10:41 ya hacen dos bichos raros dos mastines pero dos pitbull dos lo que quiera bueno preguntas de los oyentes a algunas poquitas y cuatro gas a ver por ejemplo dice Fran Romero treinta como ves a Houston con James Harden y Chris Paul para ganar en una hipotética final de conferencia a los guardias hay que recordar que esta semana les ganaron si les

Voz 0200 11:01 han ganado de hecho de tres partidos disputados han ganado dos justo honró que es muy Cream Capella el pívot titular el otro día dijo somos mejores les vamos a ganar en El Aaiún pero están en en la liga regular a tres partidos todavía de The Warriors eh hay mucha gente que piensa que los equipos de Antoni en playoffs que son equipos que juegan muy rápido lanzan muchos triples en play off se permite más contacto el juegos más lento pues no acaban de resultar yo creo que el equipo ha mejorado mucho en defensa e mucho en defensa y puede que sea mucho más competitivo aún así Mis favoritos seguirán siendo no

Voz 1375 11:32 el PES Ariadna te pregunta por qué se infravalora tanto a dramón el pívot de

Voz 0200 11:37 es verdad la hormiga hoy es el último ejemplo no no lo han sido para del Estado pero están yo creo que hay que valorar más a este jugador porque este año ha mejorado mucho en asistencias da cuatro por partido hice ha ido a ahora mismo está en un sesenta y tres por ciento de acierto en tiros libres que es decente para un jugador que estaban un cuarenta y pocos no con lo cual ha mejorado pero es verdad no lo valoran y necesita alto el Pistons tener mejores resultados quizá para que lo balones

Voz 1375 12:01 dos más muy rápidas FP Nava nueve crees

Voz 0200 12:03 que Phil Jackson volverá a los banquillos

Voz 1375 12:06 por eso digo yo creo que no hay ninguna no hay ningún rumor y nada no vale haber por ejemplo donde ves Miriotis y se va de Chicago

Voz 0200 12:16 pues eh Utah o por la Portland es un equipo que va a estar muy agresivo parece ser buscando mejorar la plantilla también había mostrado interés Utah por no Detroit

Voz 1375 12:25 ahí está la última gusta de Lang la lógica sobre las preguntas peculiares Anthony dio la verdad Play Station X

Voz 0200 12:33 bueno yo tengo play station es hoy más tradicional y yo también seis nunca ha tenido egoísmos

Voz 1375 12:39 no yo tampoco lo tampoco ha ido subiendo no desde a uno

Voz 0200 12:43 no todo lo que sea mejorar bien