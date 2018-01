El Larguero: El Atlético de Madrid cae en la Copa del Rey en Sevilla (23/01/2018)

Voz 0737 00:00 la cantina sí

Voz 1 00:30 son las once y media de la noche bienvenido sea

Voz 1375 00:32 al larguero ya tenemos aún

Voz 1 00:34 semifinalista de la Copa del Rey el Sevilla ganó uno dos

Voz 1375 00:39 en el Wanda Metropolitano y acaba de terminar en el Pizjuán Sevilla tres Atlético de Madrid uno Correa a los veintitrés segundos marcaba el primer gol del partido más rápido en lo que llevamos de la presente edición de la Copa y luego marcaban también Banega Sarabia para el Atlético el único gol del partido Un golazo lo marcaba Griezmann pero el Atlético queda eliminado eliminado de la Champions eliminado de la Copa ya once puntos de la Liga en el mes de enero así está siendo la temporada del Atlético de Madrid que ahora analizamos también el partido de hoy con Kiko y Gustavo López y la alegría del Sevilla que estaba muerto y ha resucitado en parte gracias a esta eliminatoria con montera en el banquillo y se mete en las semis lo primero antes el resto de titulares

Voz 0301 01:21 de análisis en la sala de prensa del Sánchez pijo

Voz 1375 01:24 se sienta el Cholo Simeone Talavera hola

Voz 0501 01:26 qué tal buenas Manu pues primera pregunta a Diego Pablo Simeone escuchamos la segunda respuesta del técnico argentino hace ahora ahora en directo para detener

Voz 1670 01:36 ahora sí vamos a preguntarle por pregunta para un equipo como los simios

Voz 0501 01:40 que está también trabajado que es tan compacto tan solidario haya encajado cinco goles en dos partidos no que tienes que tienes contundencia enorme del rival aprovechó todas las situaciones que el juego lo favoreció y obviamente fue contundente cuando un rival Le contundente suceden estas cosas yo creo que el Sevilla aprovechó sus opciones que tuvo en el Wanda y en el arranque del primer tiempo de una manera acá en el segundo tiempo de la misma manera igual no es sólo estar obviamente mucho más cómodo durante toda la eliminatoria nosotros otro creo que tuvieron cerca tanto en el primer tiempo de ponernos aventaja como en el segundo tiempo de empatar y seguir abriendo la eliminatoria para para poder competir hasta el final la actuación de ricos fue muy buena y eso llevó a la contundencia del equipo mala actuación del portero buena ganar justamente en eliminatoria

Voz 1375 02:34 qué tal Diego en Talavera

Voz 2 02:37 esto para el larguero eh Se cayó en en Liga de Campeones ahora se se despide el equipo de la Copa no sé si queda tocado el grupo de cara lo que queda de temporada

Voz 0501 02:47 tengo la tranquilidad de saber que los conozco son muy competitivos las responsabilidades absolutamente mía el haber quedado eliminado de la Champions el haber quedado eliminado de la Copa del Rey queda todavía cuatro meses por disputar tanto la Liga como en la Europa League y obviamente competiremos como lo intentamos hacer siempre digo que colaboraron Jesús Márquez en directo para

Voz 1375 03:13 es que viendo la responsabilidad sólo de la eliminación de Champions de Copa en directo en esa sala de prensa del Pizjuán

Voz 3 03:18 el Sevilla la verdad que en una semana el equipo ha dado la vuelta

Voz 1375 03:22 es un calcetín ahora lo ve usted como serios pero

Voz 3 03:25 para poder hacerse con la Copa

Voz 0501 03:27 con una copa siempre es muy compleja pero el Sevilla es un equipo copero como siempre como lo he comentado antes desde esta eliminatoria y obviamente ahora entrando en semifinales obviamente apostará estando tan cerca para ganar un título justamente no es un como cualquier equipo haría en semifinales

Voz 1375 03:51 bueno termina sido breve no aunque ésta no pero cuatro tres minutos y medio empezó justo cuando empezó

Voz 4 03:57 al larguero un compañero quería hacer una pregunta pero como esta que era la última hasta al horno

Voz 3 04:02 sí pero bueno esto no

Voz 1336 04:04 eso es habitual la edad que fuera de casa no se pierda suelen volar las ruedas de prensa y en este caso bueno pues ya ya lo dirá

Voz 1375 04:11 todo menos la primera un poco ahí cuando empezaba el larguero toda la rueda de prensa en directo de un equipo que está tocado el entrenador también lo han tenido cerca en los pequeños detalles se le ha ido esta eliminatoria tanto en en el Metropolitano como aquí y al final bueno pues

Voz 1670 04:25 competiciones bueno pues ese enseguida en el análisis y seguirá están por ahí también el resto de compañeros y enseguida

Voz 1375 04:33 tener a Kiko Narváez a Gustavo López a Pablo Alfaro y a Miguel Ángel para analizar el triunfo el éxito del Sevilla de Montella el fracaso la eliminación del Atlético de Madrid que se queda sin meterse en las semis sin disputar otro título en este caso la Copa del Rey estabais ante Ortega hola Santi en la cabina de retransmisiones muy buena letal mano buenas noches menos hasta narrando con Talavera el partido en el Carrusel deportivo con Dani Garrido hoy compañía cómo ha cambiado la vida en el Pizjuán

Voz 5 04:57 es ella en en seis días seis días jugaba la semana pasada el partido de ida en el en el Wanda venía de de yo te dije hace nueve días cuando perdió en vendido lo que vi cara hace terror pero terror por lo que estaba haciendo el equipo por cómo se estaba cayendo pero el triunfo la semana pasada la victoria también con el hoy llevarse cinco dos al Atlético en una eliminatoria me parece que habla de de la actitud de Montella empieza a contarte cosas de sus actuaciones todo lo días los obliga a desayunar temprano les mete hora y media

Voz 6 05:25 entrenamiento nos va a parecer todo lo bueno ahora hay que renovarle tres cuatro años hombre que si comen todo junto decía bueno ya te puedes imaginar la la comida que le invita a todos

Voz 5 05:35 pero lo cierto es verdad que en su día el Sevilla estaba muerto y ahora están semifinales de Copa y con otras perspectiva y con lo que parece que lo han cambiado yo qué sé la verdad de las que no se que han hecho no tengo

Voz 1670 05:44 pues sí vienen de ganar en Liga de eliminar al Atlético en Copa ganando

Voz 5 05:47 en los dos partidos eh

Voz 1670 05:50 más y además le meten cinco al esta semana que imagínate la semana de cómo ha cambiado la cara vuelven a sonreír que estaban en estado de depresión después de la derrota

Voz 1375 05:58 los decimos que metió al Betis que iban a ser eso si eso va a tardar hasta al partido la segunda vuelta bueno clasificado el Sevilla está monté

Voz 1336 06:04 la Talavera la sala de prensa se primera respuesta de aeroplano pinchen

Voz 0501 06:09 incluso los un estanco e tengo Bush me la perfecta yo que torear los dato la animada en el campo acompañado de los perfecta cuidarlo o cuando del será que soñaba cuando cuando firmas de Pérez Sevilla

Voz 1375 06:32 pero perfecta acompañado por los tifosi ha sido espectacular lo han dado todo todo el ánimo

Voz 3 06:36 por en el Sevilla ya ha dicho que sí que todo compañero está eufórico

Voz 4 06:42 es bueno si estoy muy bien un poco cansado de perdió la voz pero así es la noche perfecta para nosotros la afición por la evolución de lo que ha dicho

Voz 1375 06:50 estamos hay en directo en esa sala de prensa del Pizjuán ante este recuerdo que mañana se va a disputar dos partidos más de vuelta la de los cuartos de final de la Copa del Rey llega a las siete de la tarde el Alavés Valencia en Mendizorroza recordamos que ganó el Valencia dos uno en la ida ya a las nueve y media Real Madrid Leganés ganó el Madrid cero uno con ese gol de Asensio en el último minuto de partido en Butarque mañana saldrán otros dos semifinalistas Ikeda para el jueves el último semifinalista que saldrá del Fútbol Club Barcelona Espanyol que se juega a las nueve y media todo lo contaremos viviente en Carrusel deportivo este Barça Espanyol lo damos en Telecinco el jueves a las nueve y media en Bilbo el otro nombre propio del día ha sido Kepa Arrizabalaga después de que ya se hiciese oficial su renovación de contrato por el Athletic de Bilbao hoy ha dado rueda de prensa lo estaremos ahí con Marquínez y ha negado que haya sí Zidane el que haya cortado su paso al Real Madrid también ha negado que haya pasado reconocimiento médico con el Real Madrid las dos cosas a que suena más suena mejor

Voz 1670 07:51 pero es verdad que todo ha dependido

Voz 1375 07:53 y es verdad como ya comentamos aquí que ha pasado reconocimiento médico con el Madrid escasa además hasta se escapaba una sonrisilla que va cuando le preguntaban como diciendo vaya mesecito que me he pasado al final renueva con el Athletic y luego escucharemos lo que ha dicho la ovación que le han dado en Lezama cuando ha salido al entrenamiento los aficionados que estaban allí así que digamos que todo queda olvidado satisfechos en Bilbao porque se quede insatisfecho el presidente Urrutia de haber conseguido llevarse el gato al agua en fútbol Internacional una que afecta a nuestra Liga y que según me cuenta Pedro Morata te ampliamos en esta portada larguero luego nos lo ampliará el propio Pedro pero Vicente Guaita el portero lo del Getafe jugará en el Crystal Palace a pasar reconocimiento médico en el en Londres en el Hotel Rey Eduardo VII allí a pasar ese reconocimiento médico a cambio de ocho millones de euros que es lo que pagará el club inglés de esa operación se lleva un poquito el Valencia pero eso casi un millón y medio la si luego nos lo contará Morata que viene bien para pagar algunas cosas algunos de los jugadores y acaban de llegar por ejemplo en el mercado de invierno pero repito Guaita se marchará al Crystal Palace ha pasado reconocimiento médico en Londres y luego lo ampliamos en fútbol nacional también del fútbol británico nos viene el pase a la final de la Copa de la Liga inglesa del City de Guardiola se ha jugado la vuelta de las semifinales contra el Bristol Bristol dos Manchester City

Voz 0089 09:13 es

Voz 1375 09:14 el rival será hoy el Chelsea o el Arsenal mañana el por cierto que al City se va a ir la aporta el central del Athletic de Bilbao lo que se está gastando el City en centrales es una cosa que Kompany man gala corto pero pero centrales de dejó al precio de los percebes llevan casi trescientos millones dilapidado en centrales es una cosa tremenda vamos a ver si hombre yo creo que con la puerta en acertado con todo el respeto para la mayoría de los que han fichado antes yo creo que el aporte es un peaje central y haciendo caja de nuevo al Athletic Club de Bilbao no lo ha hecho oficial el City te lo contamos la Porsche marcha al Manchester City en balón mano ya fuera del fútbol España depende de sí misma para jugar las semifinales sí gana mañana a Alemania a las ocho y media en el Europeo que está cuando en Croacia Si gana Alemania clasificada para la lucha por las medallas hoy hemos perdido ante Eslovenia veintiséis XXXI pero no ha beneficiado la derrota de Macedonia ante la la República Checa veinticuatro veinticinco y en tenis mala noticia no nos quedan ya españoles ha caido Rafa Nadal ante Cilic al retirarse en el quinto set por problemas musculares iba perdiendo dos cero en el quinto y último se ha dicho no puedo más y luego en la rueda prensa posterior ha rajado del calendario que es una locura que no me extraña que haya lesionados de las superficies también que están acabando con los tenistas curiosamente luego nos lo contará Álvaro Benito hablaremos de este tema después del fútbol pero del top ten mundial en el Open de Australia creo que hay dos bueno tres del topten mundial había dos tres luego no encontrar Álvaro Benito es tantos lisiados los abuelos contó el cariño Federer y Nadal mantenía el listón lo más alto porque los demás donde estaba brinca don esta Raonic donde está Murray donde está o a Djokovic como si no estuviera donde está Nishikori es que no está ninguno luego hablaremos de lo que ha dicho hoy Rafa Nadal que repito cada eliminado también Carla Suárez fuera del torneo tras ser eliminada por Caroline Wozniacki sí cero seis siete seis dos seis ya conocemos los emparejamientos de cuartos de final de la fase final de la Copa del Rey de basket que en Granada Nadia a mediados de febrero decir que Barça y Real Madrid sólo se enfrentarían en una hipotética final jugarán Valencia Basket Iberostar Tenerife Real Madrid Unicaja el jueves quince de febrero y el viernes dieciséis Montakit Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria Barcelona Lassa Baskonia el sábado las semis el domingo la final en la NBA que hoy tenemos la Daimiel como todos los martes para repasar lo mejor de la semana a la una justo horario español a la una de la madrugada semana conocer la lista de todos los suplentes del All Star que se va a jugar en Los Ángeles el dieciocho de febrero número de whatsapp de El Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta hoy os hago una pregunta muy directa y me gustaría que mandar vuestras opiniones te parece un fracaso está siendo no sabemos cómo acabara hasta ahora veintitrés de enero te parece que está siendo un fracaso la temporada del Atlético de Madrid a mediados finales de enero final de la Copa eliminado de la Champions y aún te puntos en la Liga sí o no espero tus mensajes nota de voz Nos lo bandas ya algo Assar de Larguero y enseguida ponemos tus opiniones te parece que está siendo un fracaso la temporada del Atlético de Madrid sí o no ahora lo comentaremos y comentaremos el partido con nuestros analistas eh en la rueda de prensa de Montera en el Pizjuán tala radio crediticio legisladores dictaba una pregunta al dicho ya aeroplano vamos a escucharla el técnico italiano hubo foto

Voz 0501 12:51 las prestaciones de grandísima diré atención tensa y lo Memento y Fazio complemente públicamente porque huyó catorce que ha cuatrociento partí tener la Liga yo vivo lo impropio en un partido difícil desigualdad al mercado o que de agua

Voz 4 13:14 bueno creo que el mejor jugador hablaba apenas unos cuatrocientos partidos en la Liga dice mucho del jugador que partido está claro quién no ha jugado jugadas personales

Voz 6 13:21 John pero esto demuestra el espíritu de este equipo llevaba dos partidos sin jugar ha entrado en una nueva posición ya hecho un grandísimo partido para un jugador que Jesús Navas que tienen la experiencia de más de cuatrocientos partió una Liga creo que todos estamos muy contentos verán y sobre el mercado ya veremos

Voz 1375 13:36 mira pues para Jesús Navas el que voy a jugar como lateral derecho en la alineación de el Sevilla termina la rueda de prensa de Montella en el Pizjuán y pendientes por ahí están también Fran Rome Quillo hoy Pedro Fullana de la zona mixta donde imagino de comparecerán jugadores de unos y otros aunque a darnos la mano

Voz 0749 13:51 aquí en zona mixta efectivamente pendientes a ver quién sale ahora quién no

Voz 1336 13:55 polen y entre Telecom derecho derecho prioridad

Voz 0749 13:57 a todas estas cosas salen en las y sudando a atender a quién puede de momento oí a esperar aquí

Voz 1375 14:03 tele con derechos Tele sin derechos y radios con derechos y ahí está la Cadena SER para escuchar a los protagonistas ya está Pedro Fullana hola Pedro muy buenas hola muy buenas

Voz 6 14:11 ni un solo jugador del Atlético Madrid ahora asoma Juanfran por la puerta

Voz 7 14:15 en el Vestuario vente vente hoy rostro muy serio al menos de los directivos que se han dejado ver hasta el momento el hombre han caído en cuartos de final tenían esperanzas en la Liga este año tenían esperanzas en la Champions este año de tres plantas en

Voz 1375 14:28 Copa entre este año porque así puede jugar la final en el Wanda de

Voz 7 14:31 momento nada de nada como llevar los pañales bien bien bien bien bien muy bien claros los cambios de pañales no que lo un es bien dormimos cuando tengas una tú ya sabes cómo lo hace perfecto ya Pepe

Voz 1375 14:43 el Consejo un coche el mejor coche con el que arrancaba siempre el larguero que les vamos a Sevilla

Voz 8 14:48 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada seguro a todo riesgo y todo los mantenimientos sin

Voz 9 14:56 el huidos de presentemos el Polo no hubo Riis todos Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entrada sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día un hay renting consulta condiciones aunque en punto es falso

Voz 1375 15:14 pues a las doce menos cuarto una menos en Canarias en empezamos el sanedrín de El Larguero que imagino que no irán interrumpiendo con alguno de los jugadores por ejemplo está hablando en directo Jesús Navas en la tele dimes Portillo

Voz 0737 15:25 hace una semana parecía el equipo muerto seis eliminado un todo poderoso Atlético de Madrid cambian

Voz 10 15:30 bueno creo que hemos tenido esa confianza de ganar dos partido el equipo tiene la actitud oí yo creo eso lo importante es la actitud que que estamos demostrando eh vamos a ganar mucho en cuenta

Voz 1 15:40 no

Voz 0737 15:41 dónde ha estado la clave para eliminar a un equipo tan poderoso como la artritis pero creo que la seriedad

Voz 10 15:45 lo creo que estar muy juntos eh crear peligros es vertical hemos tenido ocasione como digo creo que hemos merecido

Voz 0737 15:54 el SUC ha cambiado para que este equipo estaba muerto ha resucitado hondo ha estado la clave en alguna reunión de vestuario no hablar claramente en cambiar la actitud

Voz 10 16:03 como te digo eh creo que en el partido del Atlético allí fue clave en el equipo la actitud que mantuvo luego eh esa confianza que lo faltaba para ganar un encuentro y al final pues yo creo el equipo ha acudido al

Voz 0737 16:16 no como sevillista cómo cambian las cosas le practicamente en diez días buen muerto

Voz 1375 16:20 el peso estaban preguntando cómo cambia las cosas en tan pocos días de que ya ha cambiado a Jesús Navas que estaba respondiendo en directo ahí en la tele Don Kiko Narváez muy buenas Tom Carreño buenas noches don Gustavo López hola

Voz 0749 16:31 muy buena mano muy buenas noches

Voz 1375 16:34 también Pablo Alfaro y Pablo en Sevilla buenas noches de Sevilla Miguel Ángel hola mano museo quisiera en su hijo eh bueno estamos bien aquí en Miranda no está tan lejos hombre tampoco en Miranda tampoco está tan lejos Sevilla es pues no sé día de un Sevilla que es verdad que que que aunque dijimos cuando salió el sorteo es la eliminatoria más igualada de las cuatro a priori no es parecida a todos pero no se Kiko Gustavo empiezo por vosotros si cuando salió el sorteo os imaginabais algo así uno dos en el Metropolitano tres uno en el Pizjuán cinco dos en total lo decías al final de Carrusel habiendo

Voz 1336 17:08 el Sevilla que venía del derbi del Deportivo Alavés llamó presuponer otra otra cosa no pero es la demostración mucha ABC de lo que es un resultado un Gollum una jugada aislada en la que el estado de ánimo y la autoestima porque hace que jugadores que son muy buenos jugadores como sólo del Sevilla pues realicé un partido muy completo siendo eficaz en la parte de arriba hay más sólido que nunca en la parte de atrás eso lo que ha hecho el Atlético de Madrid durante mucho tiempo y que lo está realizando el la Liga no olvidemos segundo y que sólo nueve goles en contra a pesar de llevar muy poco a favor pero es cierto que el lo hemos dicho en Carrusel tema de las áreas un equipo que que Si diciendo ya meses él la falta de

Voz 1375 17:51 zen tracción no es bueno estar arriba porrón

Voz 1336 17:53 está ahí en partido a ida y vuelta es un equipo que siempre ha sido potente fuerte porque porque era uno cero cero uno uno uno IT superaba porque es un equipo realmente sólido con una concentración increíble que lo que era dificilísimo de meterle mano

Voz 0301 18:07 el Sevilla la hecho cinco goles que quiere decir que ha tenido

Voz 1336 18:10 lo cinco ocasionar el partido y que no las aprovechado ir después tenido errores de bulto de concentración en ambos encuentro que el aprovechado en Sevilla totalmente merecedora el día de hoy de pasar a semifinales

Voz 1375 18:20 a Gustavo y la eliminatoria si es verdad que se ha decidido por detalles que decide no este detalle tal

Voz 6 18:27 lo al final es verdad que el Atlético no no ha no aparte

Voz 1375 18:30 dio superior en ninguno no pareció tener la eliminatoria controlada en ningún momento eh

Voz 0749 18:34 no es que no era tú lo tuvo controlado en ningún momento el el Atlético de Madrid

Voz 1375 18:38 era un equipo note perdonaba en este que está clases

Voz 0749 18:40 eliminatoria después era muy fiable en la parte defensiva las chance que tuvo el Sevilla las las acertó el Atlético de Madrid no tuvo dos o tres en el en el Wanda Metropolitano no la pudo aprovechar el Sevilla así las dos que tuvo la tres que tuvo las aprovechó y luego en el Sánchez Pizjuán es exactamente lo mismo entonces el Atlético Madrid nos tenía acostumbrado a doble partido era muy difícil todo decíamos nadie quiere enfrentarse al Atlético de Madrid porque a doble partido es muy difícil

Voz 1375 19:06 pecador compite muy efectiva efectiva

Voz 0749 19:08 entre ver recordemos partido contra el Barça contra el Madrid y contra el Bayern de Múnich que salía victorioso por qué porque era muy competitivo no cometía errores estaban todos los detalles sin embargo este Atlético Madrid tanto en la Champion que le pasó frente al cava como contra el Sevilla en ningún momento interpretó lo que necesitaba el partido después no fue preciso no fue certero y cometió errores de concentración horrores defensivo que después en este en este partido los termina pagando Manu

Voz 1375 19:33 goles en dos partidos ahora le pregunto a Alfaro ya pero te sorprendió el planteamiento tres centrales Lucas Godín Giménez que Isabel de carrileros Kiko

Voz 1336 19:42 pues a mí en principio lo que me sorprendió sobre todo vea Saúl en la parte izquierda de de carrilero no vale la intención ya había dicho el Cholo en rueda de prensa que quería abrir mucho el campo el insinuó con Correa Carrasco al final a ver sal Ico Isaac vendiendo a Carrasco a Carrasco digo a Correa

Voz 1375 20:00 por correo ya

Voz 1336 20:01 ya Griezmann no ya ya Koke para aprovechar los primero diez minutos hubo confusión pero a partir del minuto diez hasta el treinta y cinco han sido uno minuto buenísimo por parte del Atlético Madrid que lo problema lo tuvo monte y sobre todo Escudero en banda izquierda que le hicieron un boquete porque Correa se metía a la hora de echar un cable por dentro y dejaba todo el hueco ahí a haber sal ícono pero después cambió de nuevo al al cuatro cuatro dos hoy y ahí en lo que decíamos lo pequeño lo pequeño detalle pero el primer tiempo así un partido que me gustado sobre todo entrenador porque se ha visto que el Cholo ha querido hacer un tipo de cosa que lo primero cuarenta y cinco minutos sobre todo a partir del minuto diez le ha sorprendido lo que sí te choca Manu es ver a Saúl en banda izquierda tiene tal polivalencia que después llega con esa

Voz 1375 20:45 te voy a meter en el centro pero todo

Voz 1336 20:48 de Saúl aporta absolutamente muchísimo y lo hemos visto es por dentro que después la criatura se ha pasado de frenada ahí le metió un viaje a Correa en un penalti que la verdad que ha sido un vuelco rap está por ahí

Voz 1375 21:00 que con Pedro Fullana Pedro aquí

Voz 7 21:02 hemos Konko que hola buenas noches buenas noches no sé qué sensación tenéis El Vestuario en enero sin Champions habla sin Copa del Rey once puntos en la Liga qué qué sensación tiene ahora mismo

Voz 1006 21:12 bueno es un un día complicado no teníamos muchas esperanzas esa Copa del Rey sobre todo porque la final dio el primer año pero pero bueno el fútbol ellos han sido mejoras sino más más contundentes en en jugadas clave aquí es Generalitat eliminatoria de ese tipo pues lo que decide los partidos

Voz 0737 21:31 porque el Atlético no supo no pudo o no creyó realmente llegar a semifinales bueno siempre queremos no

Voz 1006 21:40 llegas aquí te meten un gol tempranero el equipo rehace empatar el partido va a por el partido y empieza otra vez el el segundo tiempo no te en otro otro gol y el equipo va a por el partido no hay no no ha podido suelen entonces bueno mira las cosas que no hemos hecho bien los los errores que hemos cometido mejorarlo Si bueno estamos a mitad de temporada nos queda la Liga el y la Europa League que vamos a intentar pues bueno a hacer todo lo posible para intentar coger al Barça sabemos que es difícil pero pero vamos a luchar y tenemos también la Europa League no que que nos ha dado mucho que que es una competición bonita íbamos a luchar por ella

Voz 10 22:14 hemos sido muy autocrítico muy sinceros no se puede poner ninguna excusa partido siglos

Voz 1006 22:19 no hay que hay que ver la realidad no han estado mejor con sobre todo ansioso contundente no los errores que hemos tenido nosotros sí lo han aprovechado no entonces eliminatoria de este tipo sobre todo a doble partido pues pasan estas cosas

Voz 7 22:33 ten en cuenta la temporada que estamos en el mes de enero y cómo está la situación para ti es un fracaso cuando se gana mucho la gente pone el listón muy alto y ahora pues la gente mira con lupa

Voz 1006 22:40 bueno nosotros siempre tenemos el el listón alto no sobre todo lo que hemos hecho estos últimos años pero pero bueno vamos a seguir luchando no porque como he dicho antes todavía queda la Liga queda mucha Liga ahí queda queda la Europa Ligue que bueno ya empezamos en febrero y con la máxima ilusión

Voz 0737 22:56 pero la realidad compleja veintitrés de enero el equipo está fuera de la Copa fuera de la Champions muy lejos en Liga segundo clasificado pues dos seguir creyendo en vosotros hemos de entrenador no va a haber vais a recuperar claro la mejor forma de

Voz 1006 23:10 de seguir creyendo nosotros mismos Si bueno no entrenadores vamos eso no hay que hay que duda que creemos siempre Nelly y siempre hemos creído es ganar al fin de semana bueno normal que que después de todos estos años todo lo que lo que hemos conseguido como como hemos jugado que tengas un hay un pequeño bajón eh pues bueno en esta eliminatoria de Copa del Rey en en Champions pues bueno es normal que que la gente no critique pero bueno nosotros somos fuertes sabemos lo que cómo jugamos como cómo entrenamos

Voz 10 23:39 Nos vamos a seguir mejorando ha dicho el míster y cómo se levante el equipo de todo esto que está pasando eliminado el simple el gringo

Voz 1006 23:46 ganando el el fin de semana cuando cuando gana Servetto de otra forma

Voz 7 23:49 el la Europa League en lo que queda ahora mismo con más posibilidades eso eso que acosa

Voz 1006 23:53 el que bueno todavía hay que hay que estar tranquilos y no hemos no hemos hecho nada no empezar todavía la eliminatoria cuando llega en febrero pues pues en la miraremos Monzón como hacemos siempre

Voz 7 24:04 pues gracias a Koke que tener la amabilidad al menos de dar la cara en un día complicado evidentemente para el Atlético de Madrid es uno de los futbolistas que ha salido ya te digo que caras muy largas en el día de hoy y aparece si me rápidamente José María Jiménez hola Joserra buenas noches la eliminación del Atlético de Madrid en un día complicado en la Copa

Voz 11 24:21 tres Un sí justo cuando eso eso creo guiso dos partidos magníficos fueron superiores a nosotros el partido que más que nada fue muy superior a nosotros eh y más inteligente que nosotros no nos hacen un gol sí la verdad con la jerarquía no este Kibo no puede suceder autocrítica son por ciento China e intentamos intentaba muy intentamos consiguió el empate después el penal pues tuvimos la ocasión de Angelito que si hubiésemos marcado pues es yo diferente la situación pero bueno es un una tajada on tremendo el héroe hecho que hizo que el Sevilla siga ganando bueno después ante la situación de nosotros lo que tenía que hacer jugarnos de contra su no

Voz 7 25:17 hacen que en seis días una semanas ha llegado media temporada por tierra con el con el empate ante el Girona ahora la Copa del Rey fuera

Voz 11 25:24 ha venido doloroso lo que lo que no pasó fin de semana en casa y la eliminación de la Copa pero hay que pensar en positivo este este es este equipo tiene un grupo de personas magnífico quizá eso sobre estas situaciones no tengo ningún tipo de aquí lo vamos a sacar adelante todo

Voz 0737 25:44 esto quiere decir que no tienes dudas en vosotros en nuestro juego nuestro tema a ver duda nosotros cero

Voz 11 25:54 a veces las cosas no pasan no sé como nosotros queremos pero tenemos que jugamos contra once Bron ella tienen su juego también nos estudian como nosotros los estudiamos los rivales no dudamos en ningún momento nosotros vamos a tratar de salir a la cara

Voz 10 26:15 los equipos el exigen ya tanto porque ha llegado muy lejos en muchos durante muchos años que ahora posiblemente venga una corriente derrotista que sea muy dura con vosotros lo estáis preparados para escuchar todo tipo de cosas en cuanto a el carácter de competitividad este equipo

Voz 11 26:30 está claro que el Atlético de Madrid y en el último año agresión de tal forma que está más que más que entendible que la fisión exija Ike que no quiera a ver hacia arriba nosotros los mensajes que también hay que tratamos de hacer lo que podamos dejar la vi en la cancha por situaciones diferente a veces no sean los resultados pero que estén tranquilos que confíen en nosotros que nosotros vamos situación

Voz 7 27:00 a mediados de enero estéis fuera de la Champions mejora que a mediados de enero estáis fuera de la Champion fuera de la Copa del Rey a once puntos en la Liga que la Europa League pero tú como catalogar ellas eso lo digo porque hay mucha gente que dice que en cierta manera son fracasa temporal Atlético Madrid tu crees que esas eh

Voz 11 27:13 a aunque fracasó en el fútbol síganos aprende he y creo que estas cosas y sirven para aprender está claro que que bueno vamos a seguir luchando lo que más puede en la Liga tratar de Annan la voz

Voz 0737 27:28 visto un equipo pitos roto quizá por la necesidad de marcar goles lógicamente con mucha gente arriba pero sí llama la atención que un equipo tan compacto como vosotros han encajado cinco goles en dos partidos

Voz 11 27:38 no es habitual pues no la verdad es que que como decía la el partido anterior sólo fue falta de concentración no mole Choi el primer gol el segundo sobre todo me gol eh bueno no Sarro dormido y no puede suceder eso atléticos no puedo ahora lo dormir el segundo buenas penal no sé si fue penalti no hecho estaba frente eso no hubieran usted que que son los que gestionan los partidos pero pero está claro que que bueno que no los errores que cometemos un escueto muy caro yo soy que que trataba de corregir nosotros siempre fue un equipo combate como decís nos han nos llevado a ganar la Liga N en ese año y terminar lo más alto posible en muchas competiciones siendo un equipo muy compacto y creo que hoy ante la desesperación fue que no partíamos mucho

Voz 10 28:31 es un vestuario tan sagrado como este he visto salido al presidente Enrique Cerezo con cara de circunstancias que os ha dicho el presidente que os ha dicho el entrenador solo también

Voz 11 28:42 ha hecho creo que en que hay que hacer es tratar de cambiar el suyo y la haga esas sacarlo negativo y pensar en positivo en lo que viene ese y salir a la cara como no te lo dije anteriormente

Voz 1375 28:56 ese es el reto ahora es ganar la Europa League

Voz 7 28:58 la Jiménez ya no tiene muchas ganas de hablar evidentemente hoy es un día complicado para Atlético Madrid pero bueno al menos han hablado Koke Jiménez ya sabes lo has escuchado no quieren saber nada del concepto fracaso a día de hoy queda mucha liga por delante pero va a ser una temporada difícil sino gana en la lo pues para mí lo es

Voz 1670 29:15 que cada uno ponga el apellido y el objetivo que quiera para mí lo es para vosotros enseguida

Voz 1375 29:21 la enseguida escuchamos vuestra opinión os recuerdo en el seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta enseguida a la nota de voz que mandáis y enseguida ponemos vuestras opiniones te parece que está siendo un fracaso la temporada del Atlético de Madrid bueno y Ana que Jiménez mucho más autocrítico Jiménez hemos estado dormidos ha dicho falta de concentrar pero los goles algo de lo que estamos hablando Kiko hoy Gustavo López bueno es el análisis de la derrota Hay de la eliminación de la de digo falta el análisis de la victoria en la clasificación del Sevilla que enseguida analizamos en EE Larguero Javi Blanco a ver si te preocupa

Voz 12 29:54 laminación de tu ciudad algo esto sólo va a cambiar si todos ponemos de nuestra parte por ejemplo Fiat quiere que tu coche deje de contaminar por eso ahora te ofrece su gama híbrida a precio de gasolina y reducirá en un noventa y seis por ciento las emisiones de oxígeno de nitrógeno raras un cincuenta por ciento de combustible con autonomía de mil doscientos kilómetros además de disfrutar de calificación eco para poder circular incluso los días de restricciones por contaminación cambia de ya gama híbrida hacía aprecio

Voz 4 33:37 seguimos en el Pizjuán nos pide paso Ron que como jugador del Sevilla rojillo

Voz 0749 33:42 en el capitán el que ha abierto la cuenta ya ha marcado un partidazo Sergio Escudero contigo en Alargue

Voz 1 33:46 hola Escudero hola buenas noches buena hombre muchas gracias María golito ahí ya tocaba ya me vengo abajo la pierna buena que la tuya buenas esa sí últimamente marcó con la derecha Griezmann pues la brecha tú has dicho muy bien yo también a ver la derecha oye se explícanos que que que ha pasado en una semana bueno yo creo que es bueno yo creo que tenía que salir de de los jugadores no creo que no podíamos ir por la línea que que estábamos los últimos partidos eh es verdad que que los últimos partidos no han sido no habían sido nada bueno sí creo que nos tocó nos tocó el orgullo no un poquito porque no no podíamos seguir así la verdad es que estábamos dando un poco de pena y creo que que el equipo ha sabido reaccionar muy bien eh sal levantado mucho que ganar no teníamos mucha casta Hay creo que que hemos hecho unos últimos partidos buenísimos bueno es la afición está gratamente sorprendida nosotros también

Voz 1375 34:43 a vosotros incluso os ha sorprendido en parte es decir joe porque esperábamos mejorar pero en una semana este cambio os ha sorprendido incluso a vosotros

Voz 1 34:50 bueno a mí no porque yo entreno todos los con todos los días con mis compañeros y sé el potencial que que tiene este equipo entonces era cuestión Cuestión de tiempo encajar encajar un poco el juego es sabe mejor a lo que jugábamos y creo que en esto en esto partidos se se ha notado oí ha crecido muchísimo este Sevilla

Voz 1375 35:10 decíamos en decían en Carrusel cuando estábamos dando el partido el planteamiento del Cholo con tres centrales dos carrileros como queriendo sorprender no cambiar un poco el pie al Sevilla porque claro ese gol vuestro a los veinticuatro segundos es lo que sí que la cambia el pie al Atlético no

Voz 1 35:23 sí creo que que con esa con ese gol nada más empezar de les hemos tocado un poquito el el esquema Hay creo que se lo hemos dificultado luego no durante durante el partido es verdad que han tenido que volver al al cuatro cuatro dos normalmente bueno creo que que tenemos que estar muy contento muy orgullosos de del partido que hemos hecho no lo ha hecho mal pero no los sabemos que es un grandísimo jugador y que lo puedo hacer bien en cualquier posición oye lo de el Betis el otro día con el Barça lo visto sí yo prefiero bueno creo que es un partido de Liga que el Barça está está muy bien y creo que que lo ves el Betis aguantó hasta hasta que le dio un poco el oxígeno no

Voz 6 36:04 celebrar los goles del Barça no no nosotros no

Voz 1 36:07 tenemos que centrar en lo nuestro y lo que hemos hecho no mientras nos hemos centrado nuestro hemos mejorado oí fíjate los últimos partidos que tachó de Villa

Voz 1670 36:16 la última que dejó capitán o bien con montera que fíjate lo que

Voz 1375 36:19 en crucificar recién llegado no bueno eh

Voz 1 36:22 es difícil adaptarse nada más llegar hay que hay que dar tiempo a a la gente nueva que llega ahí creo que creo que lo está haciendo bien y no se acopló bien en el campo y hay que darle continuidad a preguntas pueblos estos nuevos Manu por lo servido no vuelven juntos y todo eso qué tal va bien comida desayuno juntitos todo Reuniones si como Familia bueno siempre siempre lo hemos sido pero por ahora con esta con esta idea pues un poquito más y creo que que es bueno para todos consiguientemente luego la izquierda ojalá mientras pasea por prometer lo da igual que con la rodilla un abrazo un abrazo luego hasta luego

Voz 1375 36:58 el capitán del Sevilla feliz y contento por cómo le ha cambiado la cara al sevillismo Alfaro y ello mismos dice que nosotros no porque estamos entrenando pero no sea vosotros ya ha sorprendido este cambio tan brutal en una semana no siembre si no decir que

Voz 2 37:11 no sería mentir un poco no sólo hay que recordar la imagen en el en el derbi no el cinco que el Sevilla salió muerto de ese partido y luego yo creo que todavía peor en Vitoria no cuando volvió a perder no irá descomposición se palpaba no pero bueno ha llegado la y la verdad es que sobre todo yo creo que hay un aspecto fundamental no que es que el equipo ahora bastante más ordenado para mí el cambio táctico del Sevilla es importante donde antes había un grupo que no marcaba o o que marcaba fatal a los a los rivales los rivales el presentaban ahí hacían ocasiones de gol con mucha facilidad ahora a un equipo más orden Aíto más apretadito y todo el mundo va al mismo son no

Voz 1336 37:44 aquí también ha recuperado jugadores que bueno

Voz 2 37:46 yo no digo que defenestrados pero casi nuevo Colomer eran camino

Voz 1 37:49 pero primero Sarabia fíjate que había muriese Franco baje

Voz 1375 37:53 esto es sobre todo al lado de otros sobre Sevilla ni siquiera toca una tecla y que cuando encuentra la alineación un entrenador no no la cambia yo fíjate que teníamos sobre la duda de haber físicamente como aguantaba no porque por tercer partido ha puesto a los mismos quitando lo de Navas no prácticamente hoy hoy no era el partido para

Voz 2 38:09 mental no si hay alguien que está cansado pero no había más remedio que apretaba no era un partido para jugarlo a muerte no y luego ya el domingo llega el Getafe y monté ve alguien cansado con sobrecarga pues ahí es el momento de cambiar el once no pero hoy había que ir a por toda ahí con un grupo que que le está funcionando muy bien porque si algo y es que cambiaba mucho de alineación repartía los minutos

Voz 1375 38:28 tampoco hay al tuntún sintonizado

Voz 2 38:30 con ello y sin embargo Monte la que es lógico que haya llegado algo desorientado algo despistado en el momento que ha visto quiénes son los futbolistas que pueden aportar más por lo pone a jugar y punto no

Voz 5 38:40 no pasa nada de aporta una noticia de última hora de futbolista Correa futbolistas de los que estaba como decía Miguel Ángel defenestrado Sevilla maneja dos opciones dos ofertas por el futbolista de la misma ciudad de Milán el Milán quiere a Correa y ofrece a Brockovich a cambio digamos a pelo para que nos entendamos este este para mí el Inter de Milán quiere cedido al futbolista del Sevilla

Voz 6 39:02 a a Correa para para lo que queda de temporada

Voz 1375 39:05 el Sevilla en principio sí ha evolucionado el jugador en metido detener el toro Monte la impresión de que no va a entrar en ninguna ningún buen porque el jugador está el Sevilla hay buscando jugadores también y a ver qué pasa con Aleix Vidal y ojo al nombre de Roque Mesa ayudar apunta Roque Mesa que sí señor te lo dejo ahí encima de la mesa

Voz 1670 39:18 creo que me hasta allí cerquita de ponerse la camiseta del Sevilla también el Alfaro entrenador fíjate lo que es la vida del entrenador que te vamos a contar que no sepan ha llegado la afuera éste no se entera de nada y ahora claro habrá que renovarlo no

Voz 1375 39:31 tres cuatro cuatro temporadas

Voz 18 39:34 bueno bueno bueno piano piano no que no sé si es verdad es verdad

Voz 23 39:39 la eliminatoria a la eliminatoria ante el Athletic de Bilbao hay perdón de Madrid me ha dado

Voz 1336 39:44 pues no una vida esto sino unas cuantas no porque yo creo que es los los apostantes los apostantes cuando salió el sorteo que hayan apostado por el Sevilla habrá gana bastante dinero en esta en esta eliminatoria nadie esperábamos el rendimiento tan inmediato y tan bueno del equipo la verdad cuando te enfrentas a un equino en rival como el Athletic han sucedido varias cosas que no suele suceder nunca Il sí

Voz 1375 40:03 ya lo ha aprovechado muy bien y se ha revitalizado no en primer lo

Voz 1336 40:06 por qué le levante es un partido de ida cuando el Atlético tenía a favor que es lo relevantes en cinco minutos y que normalmente no pasa casi nunca después que detenga el partido de vuelta sabiendo que va a ser largo sabiendo que va a ser duro y que en el primer minuto también se ha escapado de My meterles un gol y es que además en el primer minuto de la segunda parte de hacen un penalti tamiles metes otro entonces se dan unas circunstancias que el Sevilla las aprovechado todas después lógicamente porque al final computó ha sido ha sido mejor indicó en todo esto a cual no hoy no sé si es no estaba escuchando en Carrusel el Cholo que lógicamente tiene un equipo trabajado de cinco años atrás ha cambiado mucho tácticamente hagan empezaba con defensa de tres lo ha cambiado de cuatro luego cuatro cuatro dos banda IS Villa ha hecho todo lo contrario mantener el bloque jugar con los mismos de la misma manera de principio a fin porque no se puede permitir ese lujo a estas alturas no el se está construyendo el equipo ir el hecho lo tiene construido con lo cual pues bueno justo vencedor y habrá sorteos verdad

Voz 1375 41:00 es justo vencedor sin no no lo tengo no lo dudamos nadie ignora que también ha habido detalles importantes en la eliminatoria me llama la atención Kiko y Gustavo y termina

Voz 1670 41:07 el con el Sanedrín lo que ha dicho Jiménez que sorprendente bueno no sorprende pero casi

Voz 1375 41:13 más autocrítico que que no podemos estar dormidos nos ha faltado concentración

Voz 1336 41:17 me encantaba cuchara si bien es así de claro no me gustaba a parte de ellos se gana os aprende no la verdad que un mensaje que que he mandado a se vislumbra de cara al futuro uno de nuevos cabeza visible no posiblemente ahí el Atlético de Madrid hay una cosa clara que la exigencia ahora han multiplicado por trece mano es porque tienen gran presupuesto y sólo han ganado partido a partido y de una forma y la forma es rozando la perfección en que defender no arriesga mucho pero es sólido no te da ninguna oportunidad máxima concentración es eficaz le ha fallado en su día a Vietto Gameiro Man Chucky Jackson Martínez ha llegado Diego Costa allí en un partido tan importante allí tiene una elongación cuando lo tiene que quitará después tiene el el problema del cara que tampoco puede tenerlo hoy que es muy muy importante para mí en el momento que tiene errores como ha tenido en esta eliminatoria al igual que en la liguilla pues los manda para para casa porque claro cuando Stein instalado el equipo al que le cuesta tanto

Voz 1375 42:14 marcar goles claro que como conceda estuvo atrás