Francisco: "Pasé seis noches durmiendo en mi coche para conseguir empleo. Tras 16 años puedo decir que la espera mereció la pena"

Voz 1363 00:00 y en Málaga nos espera Francisco una buenas noches

Voz 1 00:04 buenas noches gracias por llamar y adelante

Voz 2 00:08 pues nada más aguantar un poquito mi historia y como pone hoy el día en el tema sobre la búsqueda de una cola o de algo que tardó bastante tiempo y lo mío fue pues co por motivos de trabajo

Voz 1 00:26 sí terminé mi estudio con dieciocho

Voz 2 00:29 ocho años diecinueve de Thierry que soy de la parte de cabe buscar trabajo por aquí por la zona de Marbella claro lo único que tenía era un coche Isi Disi me vine a la cota a buscar trabajo porque había un hotel que

Voz 2 01:10 eres saque lo típico para poder ir a una entrevista medios forman y él no se típicos le hecha para un par de días pues mientras buscaba trabajo pueden dormía en mi coche comía aborda donde podía in me vamos viendo por todas las ecografías de la parte de Marbella mira a día de hoy llevo casi dieciséis años

Voz 1363 01:37 osea que mereció la pena Francisco el esfuerzo la aventura permítame que le diga porque usted se metió en el coche no sabía si iba a estar

Voz 1 01:47 unos días unos meses

Voz 2 01:52 la verdad es que se puede por suerte fueron seis siete días desayunaba en un en una cafetería ir en el mismo servicio Paul Mena seamos un poco sacaba mi neceser disimuladamente Inma arreglaba un poco imitar el chaqueta volver a buscar trabajo y coincidió que el último día que que me di por vencido al sexto día cuando ya iba camino de Cali pues digo me quedaba un currículum pase por el hotel por el que tuve después seis años trabajando si cuando iba a empezar a subiré el puerto hacia hacia Ronda digo por qué no me vuelo hotel estaba super cansado total que llegué vi de gel currículo Gandía a un vigilante de seguridad que mira por dónde os el vigilante de seguridad lo deje ya a los diez minutos cuando iba en el coche camino de mi casa un poco cabizbajo pues me llamaron para hacer como para hacer la entrevista ir hacia pues ese mismo día al día siguiente pueden empezar a trabajar mira desde aquel día puedo alguna intermitencia de de ir y venir pero desde entonces estoy aquí en la Copa

Voz 1363 03:11 Francisco dice usted que ahora trabaja de vigilante

Voz 2 03:14 sí ya desde hace unos años

Voz 1363 03:19 y antes entiendo que se desarrolló usted en la hostelería

Voz 2 03:23 si empezamos la hostelería no que había yo terminé mi estudio de de marketing pero bueno como no encontraba nada pues lo primero que encontré era la hostelería que como digo yo aquí no hay que pueden de Gan una vez que va progresando vayan viendo al mundo de la teoría te acaba quemando porque es un mundo la verdad bastante duro ir le mermaba otros no sé si mejor

Voz 3 03:49 pero en el que me siento más realizado

Voz 1363 03:52 está contento con el cambio Francisco entiendo

Voz 2 03:56 si hago lo que me gustan parte no con las condiciones porque hoy día sabemos con seguridad privada por desgracia muchas muchas horas poco sueldo ir lejos de la familia pero no me arrepiento el cambio siempre hay que tener en esta vida hay que tener un poquito de

Voz 3 04:15 iniciativa mía fuese

Voz 1363 04:18 Francisco dice usted lejos de la familia me pregunto si ha hecho su propia familia su propia vida su entorno más cercano lejos de casa

Voz 2 04:29 sí no tengo a ciento veinte kilómetros de aquí de de Marbella tengo mi novio allí gracias a Dios la pude bajar aquí ahora ha encontrado trabajo vivimos de alquiler porque la pretensión económica aquí no es la más grande yo siempre digo que Marbella es muy bonito para el que viene real para el que viene a trabajar más difícil

Voz 1 04:54 es dura es dura para buscarse la vida para ti

Voz 1363 04:56 bajar Marbella

Voz 2 04:59 sí hay una gran diferencia yo ahora mismo del año dos mil dos dos mil tres la hoy yo cobro ochocientos euros menos de lo que ganaba

Voz 3 05:10 y tengo otra engaño lo sueldo han cambiado mucho las empresas han cambiado mucho empresario han cambiado totalmente solo buscan el beneficio somo número de apellidos que no se me aventuré Elvira

Voz 2 05:31 yo animo a todo al que a la persona que son jóvenes que por un motivo de que de estudio que no pueden realizar su tú su trabajo a su estudio que CNA

Voz 3 05:44 han aventurero que creen que intenten

Voz 2 05:49 que algún día ocurrirá como me voy donde menos te lo piensa otra

Voz 3 05:54 era tiene un futuro diferente en un futuro

Voz 1363 05:59 Francisco pues muchísimas gracias por esta por esta historia por este testimonio suyo

Voz 2 06:07 nada gracias a ti y a todos los el programa que la verdad que da gusto trabajar de noche para escuchar