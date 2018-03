Isabel: "Recuerdo el lío que armé en un aeropuerto griego cuando viajé sola hace 27 años"

Voz 1 00:00 hola Isabel buenas noches

Voz 3 00:05 mente gracias sí un placer

Voz 2 00:07 por permitirme compartir este Renato yo le llamo pequeño relato no tiene aparte incluso al final de Moraleja incluso no de un comienzo triste pero un final bonito Iker te enseña bueno lo que quería relatarles un poco y contarles a todos los oyentes a atrás pues es un poco lo que me ocurrió hace ya bastantes años ya casi treinta que yo vivía por aquel entonces en Londres cuando España incluso no pertenecía a la Comunidad Económica Europea bueno yo trabajaba en un geriátrico que es un poco mi profesión y mi vocación también bueno pues después de un año muy duro de trabajo muy duro pues cogió unos días de vacaciones y decidí irme a un lugar que siempre había tenido mucha ilusión que la Grecia entonces pues bueno pues ya compre los billetes ahorre Mi poco dinero bueno me iba en un plan un poco a la aventura no nunca me ha gustado irme a hoteles ni ni cosas así simplemente me compré el billete bueno a ver que me que me que me deparaba ajeno entonces bueno pues nada cogí el vuelo o cogí el vuelo desde Darwin Londres y me dirigí hacia Atenas llegamos a llegué a Atenas y bueno pues yo sola en el viaje conocía unos chicos muy simpáticos que ya llevaban muchos años yendo repitiendo las vacaciones las distintas Isla el articuladas y me dijeron mira yo una isla muy bonita que se llama paros igual te gusta porque yo quería un sitio tranquilo y allí fui ellos me indicaron cómo tenía que hacer todo dónde comprar donde estaba el puerto me enseñaron todo fueron muy amables y bueno pues ahí fui ya tenía yo iba a ocho días entonces bueno pues pasé unos días bueno pues eso conseguir un lugar donde hospedar me estuve muy bien unos días pase la playa también un poco de todo entonces a la vuelta a la vuelta pues yo ya tenía había visto los billetes que hoy mi vuelo salía hacia Londres a las tres quince ponía mi mi billete no tres quince entonces yo pues bueno pues entendí que eran las tres de la tarde en vez de las quince C30 o las quince que se interprete de otra forma con lo cual al llegar al aeropuerto pues me pongo en una cola inmensa no veía yo Mi vuelo en las pantallas bueno pues deje va yo ingenuamente como convencida de que yo estaba en lo cierto cuando llegó al mostrador iniciaron Fatah no no se añora usted señorita usted ha perdido el vuelo bueno me quedé impactado la porque claro había gastado todo el dinero de todos los Drac más que entonces claro porque dices voy a comprar regalos ya no me valen para nada las monedas cuando llegó a Londres ya tengo ya la lo lo justo para el metro para irme a casa y no pasa nada yo tenía que empezará a comenzar yo trabajaba el lunes próximo ese a las siete de la mañana lo tenía puesto ya ya planteado así con lo cual me dicen que he perdido el vuelo yo sino un duro entonces bueno pues empieza a hacer colas en todos los mostradores para ver si por favor alguien me puede ayudar porque bueno pues no tenía dinero ni para llamar por teléfono a mi trabajo para que me mandaran dinero entonces tampoco existía móviles tarjetas de crédito pues tampoco yo tenía en ese momento ya llevó debía Diegos ya que claro era todo como más estábamos más aislados no entonces bueno pues nada o reclamando y me dicen no no si usted no compra billete no vuela yo pues claro estaba preocupadísimo fallecía pero bueno pero miren ustedes me llevan y yo les pago el vuelo cuando llegue

Voz 4 03:58 claro me decía a ver

Voz 2 03:59 señora por favor señorita las cosas no se hacen así yo bueno pues intente por todos los medios me puse en todas las colas recuerdo que había unos vascos también que llegaron llegaban en un tour que venían con un guía les pedí por favor bueno bueno el caso es que pasó todo eso era un viernes yo tenía que haber volado esa madrugada del viernes pasé toda la noche durmiendo en el aeropuerto bueno dormían mano metiendo jaleo porque yo era muy entonces yo reclaman digo bueno aquí me echan pero aquí se va a enterar todo el mundo de que aquí tienen una persona que vamos yo no me voy a cansar de dar guerra hice todas las las hice toda las colas me echaron varias veces a fuera que hacía como cuarenta y cinco grados no me dejaban ni entrar ya que protestaba demasiado entonces ya era demasiado pesada no ya claro entonces ya estaba alertando demasiado la seguridad del pero yo no tenía otra opción no no sabía mi comer ni me podía comprar un botellín de agua la gente me daba algo de dinero o pedir es un poco triste y entonces yo que era muy orgullosa joven entonces pues yo nada a todas las azafatas venga hasta aquella bueno ya me di un poco y el sábado ya a eso de las dos de la mañana del día siguiente ya estaba agotada pues en esto de que veo un señor que se acerca a mí me dice en inglés claro me dice si yo soy la persona que está montando algo follón en el aeropuerto que a ver quién soy yo porque él es el responsable del aeropuerto Ilya han llamado en sus vacaciones viendo que vendría al aeropuerto urgentemente porque hay una mujer que no para de protestar de de bueno a pedir a todo el mundo de solicitar que están aburridos de mí me dice quién soy pues mira soy soy una persona que verdaderamente me equivocado tenía una confusión he visto otro horario soy tonta lo sé pero sólo quiero que me den una oportunidad de que me lleven ustedes por favor a a Londres otra vez y yo pagar el billete y no tengo ningún problema con responder en este sentido pero me dice y Bande trabajas de digo pues mira trabajo con una que les digo es que tengo que llegar a trabajar porque porque es que tengo que trabajar mis pacientes mis usuarios medio presidentes pues donde trabajas me dice le digo pues trabajo en los que era un lugar donde trabajaban seis cotiza en Londres en el norte de Londres entonces me dice pero tú trabajas ahí les digo si me dice bueno pero dame más datos Le digo pues mira estas Mi mánager estas mi jefa Éstas son las enfermeras con las que trabajo esto son los que yo tengo de mi grupo de trabajo y me dice y conoces a tal persona en el menor habrá una señora entró desde digo si si si esa señora está conmigo por las mañanas yo está en la habitación tal se llama tal es tal y tal entonces todos los datos por supuesto todos coherentes y todos razonables y todos fehacientes entonces me dice

Voz 4 07:14 es mi madre no puedes te lo juro te verdad creer me dice es mi madre

Voz 2 07:22 entonces bueno yo me quedo que no sabía o sea en ese en ese momento me sentí un grande y pequeña al mismo tiempo el señor tan seriamente entonces me dice ven levántate me lleva a una máquina de las de refrescos me saca dos botellas de agua me compra de ahí unas cosas unos bocadillos son Osán Ui que había en las en las máquinas vamos boyas oficinas me me invita a su oficina y al director del aeropuerto y me cuenta la historia me cuenta que que su madre que les hasta ahora destinado allí es su madre y que bueno que se me agradece de mil maneras todo el cariño que su madre tiene por parte de todos no sólo por mí sino por todas las que trabajamos allí pero bueno al final yo era un poco la que en unos meses llevaba seísmo la sensatez llegaba a su madre no la verdad que tenía muchos problemas cognitivos y tenía Alzheimer Itar entonces el hombre pues va me saca el billete por supuesto y nada me invitó en primera clase business no no no no no no no no no me compró el billete el él me compró el billete agencia el billete

Voz 3 08:41 sí vuelo que salía a la hora

Voz 2 08:43 media estuvo conmigo todo el tiempo estuvo bueno pues ya te digo comprando me me dio me dio dinero medio doscientas libras me dio me dio doscientas libras ir para mí era yo estaba atónita imagínate y yo yo es que era una sorpresa entonces pues nada me meto yo ya te digo en un vuelo llegué a Londres perfectamente bueno pues es una anécdota al final tiene la moraleja es que al final no pues también lo que das Renzi verdad

Voz 5 09:13 sí es verdad es verdad que bonito Iker que ilustrativo eso que ha dicho usted de que se sintió muy pequeña muy grande a la vez

Voz 2 09:22 sí porque claro yo estaba además en una esquina porque ya me tenían un poco acorralada porque ya yo había sido muy pesada con el pedir pero yo no quería yo no quería nada gratis yo les había bichos limpio la aeropuertos limpio no importa yo además que es una persona muy aventurera es muy soy sigo siendo así no a pesar de los años el espíritu nunca envejece no envejecen algunos de los pensamientos que tenemos turbios pero el alma de las ilusiones cuando tienes vocación y crees en ti misma eso nunca entonces yo estaba pequeña en un rincón porque ya estaba cansada también de de ya llevaba diez y pico pidiendo rogando llorando incluso tenía un anillo que recuerdo que que que nos lo hemos pasado de de pues de mi bisabuela cuando cumplió mi abuela dieciocho años se lo dio mi madre a mí cuando cumplió dieciocho años y me lo llevé Inglaterra como como como esa cosa hay que no lo tengo todavía en la mano no no me lo quito nunca no entonces bueno tiene dos pequeños brillan títulos en el centro que forman como una estrella entonces les deje como el anillo no en en en os dejo el anillo y a cambio me dais un billete pero yo luego os pagó el billete mí me dais el anillo otra vez no no tenía nada no tenía nada para que que que era no sólo mi palabra no pero la palabra

Voz 4 10:45 ya ves Macarena la palabra dejado tan atrás las palabras es una pena no

Voz 2 10:51 entonces bueno pues por esos como estaba en aquel rincón tan pequeña el hombre estaba mirándome desde tan alto me miraba desde tan arriba que bueno pues no se me sentí cuando él me dijo es mi madre me sentí grande entonces en ese momento sí me sentí grande porque yo dije yo te pudo contar cosas de tu madre yo puedo de verdad ahora es decirte que yo a tu madre leve y los besos que tú cuando no es no son los pues Brad también la queremos porque a pesar de no ser familiares si tú tienes esa vocación esa cosa que la tiene esa incrustada no pues lo puedes hacer no lo que pasa que claro el cariño es tan difícil de medir no pero sabes pero entonces yo le podía explicar su madre se llama Molly era una persona que además la pobre cognitiva mente pues no reconocía ya no entonces pues es una historia bonita porque al final final feliz tiene una moraleja de que al final también en este trabajo que muchas veces tan ingrato no porque el el más

Voz 4 11:57 el más sin condiciones y sin en ningún tipo de no sé de condicionante no es tan ingratos como a veces no

Voz 2 12:09 pero cuando amas de verdad a más así pues no sé si alguien lo ve bueno pues mire a mí me coincidió así

Voz 4 12:17 yo hace unos meses unos meses atrás un día de casualidad Él no

Voz 2 12:24 un grupo que yo me a mí me gusta escribir relatos pequeños relatos no porque forman parte un poco de de mi vida y también de mis ilusiones no entonces formo grupo hay un grupo en Facebook y así en algunas redes pues los que compartimos los escritores aficionados no somos es de ese simplemente yo creo que somos personas que queremos comparte dir palabras no entonces un señor que es un un señor que es argentino estaba haciendo un libro sobre anécdotas anécdotas de las personas que a lo largo de su vida han pasado por su vida o ha conocido sí entonces son anécdotas de cada uno de diferentes lugares del mundo con diferentes pues personas de diferentes edades hay o diferentes pensamientos culturas entonces un día me puse en contacto con él y bueno y esta anécdota pues dijo que quedó un poco seleccionada para igual incluirla en su libro que a mí no me importa pero es era bonito y me parecía bien editado para para contar que sobre todo la moraleja que tiene al final que al final pues no sé cuando haces el bien no mires a quién es así no entonces pues bueno ese día pues sí fui fui una reina porque realmente pues eso no encontrarme a alguien como él que bueno pues eso no encontrarme al padre de una reciente fíjate en en Grecia cuando has perdido un vuelo piense lo que él era el director del pues que son cosas tan rocambolesca

Voz 3 14:04 casi nunca piensas cuando él no estaba tan desamparada Isabel pues muchísimas gracias de verdad por compartirlo

Voz 2 14:11 atrás