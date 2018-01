"Un Óscar para el vodevil catalán"

Voz 7

02:04

que yo fui a ver el laberinto del fauno luego lo conseguí no sé cuántas veces la he visto me encantó me enganchó como el osea yo película no sé cómo va a ser pero como se me encanta supongo que la película estar entre la fantasía es que no sé es él y luego están los que no han visto ninguna porque no pueden